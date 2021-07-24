Во третий день Олимпиады в Токио ивентов с участием России не меньше.

Академическая гребля

04:20 мск, женщины, двойка парная, легкий вес (L2х), утешительные заезды: Анастасия Лебедева/Мария Боталова

Токио-2020 Первые серебро и бронза, 4 из 5 в теннисе. Русские итоги за 24 июня 2 ЧАСА НАЗАД

05:00 мск, женщины, четвертьфиналы, одиночки: Ханна Пракатсен

05:40 мск, мужчины, четвертьфиналы, одиночки: Александр Вязовкин

06:20 мск, женщины, полуфиналы, двойки: Илья Кондратьев/Андрей Потапкин

06:50 мск, мужчины, полуфиналы, двойки: Екатерина Питиримова/Екатерина Курочкина

Бадминтон

12:40 мск, мужчины, парный разряд: Хироюки Эндо/Юта Ватанабэ (Япония) – Владимир Иванов/Иван Созонов (Россия)

Баскетбол 3х3, групповой этап

5:35 мск, мужчины: Россия – Бельгия

8:00 мск, женщины: Монголия – Россия

Евгения Фролкина в матче Россия – Япония на Олимпийских играх-2020 Фото: Getty Images

12:40 мск, мужчины: Россия – Польша

15:25 мск, женщины: Россия – США

Бокс

06:51 мск, мужчины до 63 кг: Дамиан Дуркач (Польша) – Габил Мамедов (Россия)

11:30 мск, женщины до 51 кг: Светлана Солуянова (Россия) – Вирджиния Фукс

13:54 мск, мужчины до 81 кг: Мохамед Ассагир (Морокко) – Имам Хатаев (Россия)

Велоспорт

7:00 мск, женщины, шоссе, групповая индивидуальная гонка: Тамара Дронова

Волейбол

8:20 мск, женщины, группа B, Россия – Италия

Гандбол

5:00 мск, женщины, группа B: Россия – Бразилия

Гребля на байдарках и каноэ, квалификация

07:00 мск, мужчины, слалом C-1 (каноэ-одиночки): Алсу Миназова

08:50 мск, женщины, слалом, K-1 (байдарки-одиночки): Павел Эйгель

Дзюдо

5:07 мск, женщины, 52, 1/16 финала: Наталья Кузютина (Россия) – Кристине Хименес (Панама)

5:56 мск, мужчины, 66 кг, 1/16 финала: Якуб Шалимов (Россия) – Себастьян Зайдль (Германия)

Конный спорт, квалификация

11:00 мск, выездка, индивидуальное первенство: Инесса Меркулова (группа В), Александра Максакова (группа С), Татьяна Костерина (группа D)

Настольный теннис

08:45 мск, женщины, одиночки, 2-й раунд: Мо Чан (Канада) – Яна Носкова (Россия)

Плавание

Квалификация

04:40 мск, женщины, баттерфляй, 100 м, 1/2: Арина Суркова (1-й заплыв), Светлана Химрова (2)

05:35 мск, мужчины, брасс, 100 м, 1/2: Кирилл Пригода (1), Антон Чупков (2)

Антон Чупков Фото: Getty Images

Предварительные заплывы

13:00 мск, женщины, спина, 100 м: Анастасия Фесикова (4), Мария Каменева (5)

13:20 мск, мужчины, вольный стиль, 200 м: Иван Гирев (3), Мартин Малютин (4)

13:50 мск, женщины, брасс, 100 м: Юлия Ефимова (4), Евгения Чикунова (6)

14:15 мск, мужчины, спина, 100 м: Климент Колесников (5), Евгений Рылов (6)

14:35 мск, женщины, вольный стиль, 400 м: Анна Егорова, Анатасия Кирпичникова (обе – 3)

14:55 мск, мужчины, вольный стиль, эстафета 4х100 м: Россия (1)

Пляжный волейбол

9:00 мск, женщины: Светлана Холомина/Надежда Макрогузова (Россия) – Марта Менегатти/Виктория Орси Тот (Италия)

Светлана Холомина и Надежда Макрогузова Фото: Getty Images

Спортивная гимнастика

5:55 мск, женское многоборье, личное первенство, группа 2: Владислава Уразова, Виктория Листунова, Ангелина Мельникова, Лилия Ахаимова, Елена Герасимова, Анастасия Ильянкова

Стрельба

03:00 мск, женщины, пистолет пневматический, 10 м, квал: Виталина Бацарашкина, Маргарита Черноусова

03:00 мск, женщины, круглый стенд, квал: Зиля Батыршина, Наталья Виноградова

07:00 мск, мужчины, винтовка пневматическая, 10 м, квал: Владимир Масленников, Сергей Каменский

Стрельба из лука

Командное первенство, женщины

04:39 мск, 1/8 финала: Украина – Россия

07:45 мск: четвертьфиналы

09:17 мск: полуфиналы

10:15 мск: матч за бронзу

10:40 мск: финал

Теннис

05:00 мск, 1-м запуском, мужчины, одиночка: Йосихито Нисиока (Япония) – Карен Хачанов (Россия)

05:00 мск, 1-м запуском, женщины, одиночка: Екатерина Александрова (Россия) – Элиc Мертенс (Бельгия)

05:00 мск, 2-м запуском, женщины, одиночка: Елена Остапенко (Латвия) – Елена Веснина (Россия)

05:00 мск, 3-м запуском, женщины, одиночка: Вероника Кудерметова (Россия) – Гарбинье Мугуруса (Испания)

Елена Веснина и Вероника Кудерметова Фото: Getty Images

05:00 мск, 3-м запуском, мужчины, пары: Аслан Карацев/Даниил Медведев (Россия) – Лукаш Клейн/Филип Полашек (Словакия)

05:00 мск, 4-м запуском, мужчины, одиночка: Кэй Нисикори (Япония) – Андрей Рублев (Россия)

Тхэквондо

04:56 мск, женщины, 49 - 57 кг, 1/8 финала: Татьяна Минина (Россия) – Фан Цели (Греция)

Фехтование

03:40 мск, мужчины, шпага, 1/32 финала: Павел Сухов (Россия) – Беньямин Штеффен (Швейцария)

03:55 мск, женщины, рапира, 1/32 финала: Инна Дериглазова (Россия) – соперник еще не определен

03:55 мск, женщины, рапира, 1/32 финала: Аделина Загидуллина (Россия) – Саския Лоретта ван Эрвен Гарсия (Колумбия)

03:55 мск, женщины, рапира, 1/32 финала: Лариса Коробейникова (Россия) – Инес Бубакри (Тунис)

05:55 мск, мужчины, шпага, 1/32 финала: Андреа Сантарелли (Италия) – Сергей Ходос (Россия)

07:11 мск, мужчины, шпага, 1/32 финала: соперник еще не определен – Сергей Бида (Россия)

Токио-2020 Гандболистки, волейболистки и Рублев. Программа 3-го дня ОИ 5 ЧАСОВ НАЗАД