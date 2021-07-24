Во третий день Олимпиады в Токио ивентов с участием России не меньше.
Академическая гребля
04:20 мск, женщины, двойка парная, легкий вес (L2х), утешительные заезды: Анастасия Лебедева/Мария Боталова
Токио-2020
Первые серебро и бронза, 4 из 5 в теннисе. Русские итоги за 24 июня
05:00 мск, женщины, четвертьфиналы, одиночки: Ханна Пракатсен
05:40 мск, мужчины, четвертьфиналы, одиночки: Александр Вязовкин
06:20 мск, женщины, полуфиналы, двойки: Илья Кондратьев/Андрей Потапкин
06:50 мск, мужчины, полуфиналы, двойки: Екатерина Питиримова/Екатерина Курочкина
Бадминтон
12:40 мск, мужчины, парный разряд: Хироюки Эндо/Юта Ватанабэ (Япония) – Владимир Иванов/Иван Созонов (Россия)
Баскетбол 3х3, групповой этап
5:35 мск, мужчины: Россия – Бельгия
8:00 мск, женщины: Монголия – Россия
Евгения Фролкина в матче Россия – Япония на Олимпийских играх-2020
Фото: Getty Images
12:40 мск, мужчины: Россия – Польша
15:25 мск, женщины: Россия – США
Бокс
06:51 мск, мужчины до 63 кг: Дамиан Дуркач (Польша) – Габил Мамедов (Россия)
11:30 мск, женщины до 51 кг: Светлана Солуянова (Россия) – Вирджиния Фукс
13:54 мск, мужчины до 81 кг: Мохамед Ассагир (Морокко) – Имам Хатаев (Россия)
Велоспорт
7:00 мск, женщины, шоссе, групповая индивидуальная гонка: Тамара Дронова
Волейбол
8:20 мск, женщины, группа B, Россия – Италия
Гандбол
5:00 мск, женщины, группа B: Россия – Бразилия
Гребля на байдарках и каноэ, квалификация
07:00 мск, мужчины, слалом C-1 (каноэ-одиночки): Алсу Миназова
08:50 мск, женщины, слалом, K-1 (байдарки-одиночки): Павел Эйгель
Дзюдо
5:07 мск, женщины, 52, 1/16 финала: Наталья Кузютина (Россия) – Кристине Хименес (Панама)
5:56 мск, мужчины, 66 кг, 1/16 финала: Якуб Шалимов (Россия) – Себастьян Зайдль (Германия)
Конный спорт, квалификация
11:00 мск, выездка, индивидуальное первенство: Инесса Меркулова (группа В), Александра Максакова (группа С), Татьяна Костерина (группа D)
Настольный теннис
08:45 мск, женщины, одиночки, 2-й раунд: Мо Чан (Канада) – Яна Носкова (Россия)
Плавание
Квалификация
04:40 мск, женщины, баттерфляй, 100 м, 1/2: Арина Суркова (1-й заплыв), Светлана Химрова (2)
05:35 мск, мужчины, брасс, 100 м, 1/2: Кирилл Пригода (1), Антон Чупков (2)
Антон Чупков
Фото: Getty Images
Предварительные заплывы
13:00 мск, женщины, спина, 100 м: Анастасия Фесикова (4), Мария Каменева (5)
13:20 мск, мужчины, вольный стиль, 200 м: Иван Гирев (3), Мартин Малютин (4)
13:50 мск, женщины, брасс, 100 м: Юлия Ефимова (4), Евгения Чикунова (6)
14:15 мск, мужчины, спина, 100 м: Климент Колесников (5), Евгений Рылов (6)
14:35 мск, женщины, вольный стиль, 400 м: Анна Егорова, Анатасия Кирпичникова (обе – 3)
14:55 мск, мужчины, вольный стиль, эстафета 4х100 м: Россия (1)
Пляжный волейбол
9:00 мск, женщины: Светлана Холомина/Надежда Макрогузова (Россия) – Марта Менегатти/Виктория Орси Тот (Италия)
Светлана Холомина и Надежда Макрогузова
Фото: Getty Images
Спортивная гимнастика
5:55 мск, женское многоборье, личное первенство, группа 2: Владислава Уразова, Виктория Листунова, Ангелина Мельникова, Лилия Ахаимова, Елена Герасимова, Анастасия Ильянкова
Стрельба
03:00 мск, женщины, пистолет пневматический, 10 м, квал: Виталина Бацарашкина, Маргарита Черноусова
03:00 мск, женщины, круглый стенд, квал: Зиля Батыршина, Наталья Виноградова
07:00 мск, мужчины, винтовка пневматическая, 10 м, квал: Владимир Масленников, Сергей Каменский
Стрельба из лука
Командное первенство, женщины
04:39 мск, 1/8 финала: Украина – Россия
07:45 мск: четвертьфиналы
09:17 мск: полуфиналы
10:15 мск: матч за бронзу
10:40 мск: финал
Теннис
05:00 мск, 1-м запуском, мужчины, одиночка: Йосихито Нисиока (Япония) – Карен Хачанов (Россия)
05:00 мск, 1-м запуском, женщины, одиночка: Екатерина Александрова (Россия) – Элиc Мертенс (Бельгия)
05:00 мск, 2-м запуском, женщины, одиночка: Елена Остапенко (Латвия) – Елена Веснина (Россия)
05:00 мск, 3-м запуском, женщины, одиночка: Вероника Кудерметова (Россия) – Гарбинье Мугуруса (Испания)
Елена Веснина и Вероника Кудерметова
Фото: Getty Images
05:00 мск, 3-м запуском, мужчины, пары: Аслан Карацев/Даниил Медведев (Россия) – Лукаш Клейн/Филип Полашек (Словакия)
05:00 мск, 4-м запуском, мужчины, одиночка: Кэй Нисикори (Япония) – Андрей Рублев (Россия)
Тхэквондо
04:56 мск, женщины, 49 - 57 кг, 1/8 финала: Татьяна Минина (Россия) – Фан Цели (Греция)
Фехтование
03:40 мск, мужчины, шпага, 1/32 финала: Павел Сухов (Россия) – Беньямин Штеффен (Швейцария)
03:55 мск, женщины, рапира, 1/32 финала: Инна Дериглазова (Россия) – соперник еще не определен
03:55 мск, женщины, рапира, 1/32 финала: Аделина Загидуллина (Россия) – Саския Лоретта ван Эрвен Гарсия (Колумбия)
03:55 мск, женщины, рапира, 1/32 финала: Лариса Коробейникова (Россия) – Инес Бубакри (Тунис)
05:55 мск, мужчины, шпага, 1/32 финала: Андреа Сантарелли (Италия) – Сергей Ходос (Россия)
07:11 мск, мужчины, шпага, 1/32 финала: соперник еще не определен – Сергей Бида (Россия)
Токио-2020
Гандболистки, волейболистки и Рублев. Программа 3-го дня ОИ
Токио-2020
🔴 Первый день ОИ окончен. У России серебро и бронза