В понедельник, 26 июля, на Олимпиаде в Токио продолжают поход за золотом теннисисты, проводят второй матч волейболисты и ватерполистки, а также летят за новыми медалями стрелки. И не только! Представляем расписание четвертого дня Игр.
Бадминтон, групповой этап
04:00 мск, мужчины, одиночный разряд
Токио-2020
Против Украины, Бразилии и Италии. 3-й день России в Токио
04:00 мск, женщины, одиночный разряд
04:00 мск, мужчины, парный разряд
04:00 мск, женщины, парный разряд
04:00 мск, смешанный разряд
Баскетбол, мужчины, квалификация
04:00 мск, женщины: Группа A (Южная Корея – Испания)
07:40 мск, мужчины: Группа C (Аргентина – Словения)
11:20 мск, женщины: Группа A (Сербия – Канада)
15:00 мск, мужчины: Группа C (Япония – Испания)
Баскетбол 3х3, групповой этап
04:15 мск, женщины: Япония – Китай)
04:40 мск, женщины: Монголия – Румыния
05:35 мск, мужчины: Бельгия – Китай
06:00 мск, мужчины: Сербия – Япония
08:00 мск, женщины: Румыния – Россия
08:25 мск, женщины: Италия – Япония
09:00 мск, мужчины: Япония – Россия
Баскетбол 3х3
Фото: Getty Images
09:25 мск, мужчины: Латвия – Сербия
11:30 мск, женщины: Франция – Монголия
11:55 мск, женщины: Италия – США
12:40 мск, мужчины: Нидерланды – Бельгия
13:05 мск, мужчины: Польша – Китай
15:00 мск, женщины: США – Китай
15:25 мск, женщины: Франция – Россия
16:00 мск, мужчины: Россия – Латвия
16:25 мск, мужчины: Нидерланды – Польша
Бокс, квалификация
05:00 мск, мужчины, наилегчайший вес, 52 кг: 1/16 финала
06:36 мск, мужчины, 2-ой средний, 75 кг: 1/16 финала
07:39 мск, женщины, полулегкий вес, 57 кг: 1/8 финала
Велоспорт
09:00 мск, мужчины, маунтинбайк, кросс: финал
Водное поло, квалификация
08:00 мск, женщины: Группа B (США – Китай)
09:30 мск, женщины: Группа B (Россия – Венгрия)
Водное поло
Фото: Getty Images
12:20 мск, женщины: Группа A (Австралия – Нидерланды)
13:50 мск, женщины: Группа A (Испания – Канада)
Волейбол, мужчины, квалификация
03:00 мск, Группа А (Иран – Венесуэла)
05:05 мск, Группа В (США – Россия)
08:20 мск, Группа А (Польша – Италия)
10:25 мск, Группа В (Франция – Тунис)
13:40 мск, Группа А (Япония – Канада)
15:45 мск, Группа В (Бразилия – Аргентина)
Пляжный волейбол, квалификация
03:00 мск, женщины: Группа D (США – Латвия)
04:00 мск, мужчины: Группа B (Россия – Мексика)
05:00 мск, женщины: Группа D (Бразилия – Кения)
06:00 мск, женщины: Группа A (Канада – Германия)
09:00 мск, мужчины: Группа A (Россия – Австралия)
10:00 мск, женщины: Группа F (Швейцария – Чехия)
11:00 мск, мужчины: Группа B (Чехия – Латвия)
14:00 мск, женщины: Группа F (Япония – Германия)
15:00 мск, женщины: Группа A (Швейцария – Нидерланды)
16:00 мск, мужчины: Группа A (Норвегия – Испания)
Гандбол, мужчины, квалификация
03:00 мск, Группа A (Бразилия – Франция)
05:00 мск, Группа A (Аргентина – Германия)
08:15 мск, Группа B (Египет – Дания)
10:15 мск, Группа A (Испания – Норвегия)
13:30 мск, руппа B (Бахрейн – Португалия)
15:30 мск, Группа B (Япония – Швеция)
Спортивная гимнастика
13:00 мск, мужчины, многоборье, команды: Финал
Мужская сборная России по спортивной гимнастике
Фото: Getty Images
Гребля на байдарках и каноэ, квалификация
Квалификация
08:00 мск, мужчины, слалом C-1 (каноэ-одиночки): 1/2 йинала
Медали
09:30 мск, мужчины, слалом C-1 (каноэ-одиночки): финал
Дзюдо
Квалификациия
05:00 мск, мужчины, легкий вес, 73 кг: Предварительный раунд
05:05 мск, женщины, легкий вес, 57 кг: 1/16 финала
05:35 мск, мужчины, легкий вес, 73 кг: 1/16 финала
06:30 мск, женщины, легкий вес, 57 кг: 1/8 финала
07:00 мск, мужчины, легкий вес, 73 кг: 1/8 финала
07:25 мск, женщины, легкий вес, 57 кг: 1/4 финала
07:40 мск, мужчины, легкий вес, 73 кг: 1/4 финала
11:00 мск, женщины, легкий вес, 57 кг: Утешительные поединки
11:10 мск, мужчины, легкий вес, 73 кг: Утешительные поединки
11:35 мск, женщины, легкий вес, 57 кг: 1/2 финала
11:50 мск, мужчины, легкий вес, 73 кг: 1/2 финала
Медали
12:10 мск, женщины, легкий вес, 57 кг: поединки за 3-е место
12:30 мск, женщины, легкий вес, 57 кг: финал
12:40 мск, мужчины, легкий вес, 73 кг: поединки за 3-е место
13:00 мск, мужчины, легкий вес, 73 кг: финал
Парусный спорт, квалификация
06:05 мск, женщины, виндсерфинг (RS:X): Гонка-4-5-6
06:05 мск, мужчины, класс Лазер: Гонка-3-4
08:35 мск, женщины, класс Лазер Радиал: Гонка-3-4
09:05 мск, мужчины, виндсерфинг (RS:X): Гонка-4-5-6
Плавание
Юлия Ефимова
Фото: Getty Images
04:35 мск, мужчины, вольный стиль, 200 м: Полуфиналы
05:00 мск, женщины, брасс, 100 м: Полуфиналы
05:40 мск, мужчины, спина, 100 м: Полуфиналы
06:05 мск, женщины, спина, 100 м: Полуфиналы
13:00 мск, женщины, вольный стиль, 200 м: Предварительные заплывы
13:25 мск, мужчины, баттерфляй, 200 м: Предварительные заплывы
13:50 мск, женщины, комплексное плавание, 200 м: Предварительные заплывы
14:15 мск, женщины, вольный стиль, 1500 м: Предварительные заплывы
Медали
04:30 мск, женщины, баттерфляй, 100 м: Финал
05:20 мск, мужчины, брасс, 100 м: Финал
05:30 мск, женщины, вольный стиль, 400 м: Финал
06:20 мск, мужчины, вольный стиль, эстафета 4х100 м: Финал
Прыжки в воду
09:00 мск, мужчины, вышка 10 м, синхронные прыжки: Финал
Регби, квалификация, мужчины
03:00 мск, Группа B (Фиджи – Япония)
03:30 мск, Группа B (Великобритания – Канада)
04:00 мск, Группа A (Новая Зеландия – Корея Южная)
04:30 мск, Группа A (Австралия – Аргентина)
05:00 мск, Группа C (ЮАР (Южная Африка – Ирландия)
05:30 мск, Группа C (США – Кения)
10:30 мск, Группа B (Великобритания – Япония)
11:00 мск, Группа B (Фиджи – Канада)
11:30 мск, Группа A (Новая Зеландия – Аргентина)
12:00 мск, Группа A (Австралия – Корея Южная)
12:30 мск, Группа C (США – Ирландия)
13:00 мск, Группа C (ЮАР (Южная Африка – Кения)
Серфинг, квалификация
Серфинг на ОИ
Фото: Getty Images
01:00 мск, женщины, шортборд: Раунд-III
03:00 мск, мужчины, шортборд: Раунд-III
Скейтбординг
03:00 мск, женщины, стрит: Квалификация
05:00 мск, женщины, стрит: Финал
Софтбол, квалификация, женщины
04:00 мск, Групповой раунд (Япония – США)
08:30 мск, Групповой раунд (Канада – Италия)
14:00 мск, Групповой раунд (Мексика – Австралия)
Стрельба
Квалификация
03:00 мск, женщины, круглый стенд
04:00 мск, мужчины, круглый стенд
Медали
08:50 мск, женщины, круглый стенд: Финал
09:50 мск, мужчины, круглый стенд: Финал
Стрельба из лука, мужчины
03:30 мск, командное первенство: 1/8 финала
07:45 мск, 1/4 Финала
09:17 мск, 1/2 Финала
10:15 мск, матч за 3-е место
10:40 мск, финал
Теннис
Даниил Медведев
Фото: Getty Images
05:00 мск, мужчины, одиночный разряд: 1/16 финала
05:00 мск, женщины, одиночный разряд: 1/16 финала
05:00 мск, мужчины, парный разряд: 1/8 финала
05:00 мск, женщины, парный разряд: 1/8 финала
Настольный теннис
04:00 мск, мужчины, одиночный разряд: Раунд II
04:00 мск, женщины, одиночный разряд: Раунд II
08:30 мск, мужчины, одиночный разряд: Раунд III
08:30 мск, женщины, одиночный разряд: Раунд III
14:00 мск, смешанные пары: Матч за 3-е место
15:00 мск, смешанные пары: Финал
Тхэквондо
04:00 мск, женщины, 57 - 67 кг: 1/8 финала (8 поединков)
04:15 мск, мужчины, 68 - 80 кг: 1/8 финала (8 поединков)
08:00 мск, женщины, 57 - 67 кг: 1/4 финала (4 поединка)
08:15 мск, мужчины, 68 - 80 кг: 1/4 финала (4 поединка)
10:00 мск, женщины, 57 - 67 кг: 1/2 финала (2 поединка)
10:15 мск, мужчины, 68 - 80 кг: 1/2 финала (2 поединка)
13:00 мск, женщины, 57 - 67 кг: Утешительные поединки
13:15 мск, мужчины, 68 - 80 кг: Утешительные поединки
14:00 мск, женщины, 57 - 67 кг: Поединки за 3-е место
14:15 мск, мужчины, 68 - 80 кг: Поединки за 3-е место
16:00 мск, женщины, 57 - 67 кг: Финал
16:15 мск, мужчины, 68 - 80 кг: Финал
Триатлон
00:30 мск, мужчины, индивидуальное первенство: Финал
Тяжелая атлетика
Квалификация
07:50 мск, женщины, 55 кг: Группа В
Медали
13:50 мск, женщины, 55 кг: Финал, группа А
Фехтование
03:00 мск, женщины, сабля, индивидуальное пер-во: 1/32 финала
Софья Великая, Россия – Франция, ЧМ-2019, командная сабля
Фото: Getty Images
03:25 мск, мужчины, рапира, индивидуальное пер-во: 1/32 финала
03:55 мск, женщины, сабля, индивидуальное пер-во: 1/16 финала
05:35 мск, мужчины, рапира, индивидуальное пер-во: 1/16 финала
07:35 мск, женщины, сабля, индивидуальное пер-во: 1/8 финала
08:25 мск, мужчины, рапира, индивидуальное пер-во: 1/8 финала
09:25 мск, женщины, сабля, индивидуальное пер-во: 1/4 финала
09:50 мск, мужчины, рапира, индивидуальное пер-во: 1/4 финала
12:00 мск, женщины, сабля, индивидуальное пер-во: 1/2 финала
12:50 мск, мужчины, рапира, индивидуальное пер-во: 1/2 финала
13:50 мск, женщины, сабля, индивидуальное пер-во: Финал за 3-е место
14:15 мск, мужчины, рапира, индивидуальное пер-во: Финал за 3-е место
14:45 мск, женщины, сабля, индивидуальное пер-во: Финал
15:10 мск, мужчины, рапира, индивидуальное пер-во: Финал
Хоккей на траве, квалификация
03:30 мск, мужчины: Группа B (Германия – Бельгия)
04:00 мск, женщины: Группа A (Нидерланды – Ирландия)
05:45 мск, мужчины: Группа B (Великобритания – Канада)
06:15 мск, женщины: Группа B (Австралия – Китай)
12:30 мск, женщины: Группа A (ЮАР (Южная Африка – Великобритания)
13:00 мск, женщины: Группа B (Аргентина – Испания)
14:45 мск, женщины: Группа B (Япония – Новая Зеландия)
15:15 мск, женщины: Группа A (Германия – Индия)
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