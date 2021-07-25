В понедельник, 26 июля, на Олимпиаде в Токио продолжают поход за золотом теннисисты, проводят второй матч волейболисты и ватерполистки, а также летят за новыми медалями стрелки. И не только! Представляем расписание четвертого дня Игр.

Бадминтон, групповой этап

04:00 мск, мужчины, одиночный разряд

Токио-2020 Против Украины, Бразилии и Италии. 3-й день России в Токио 18 ЧАСОВ НАЗАД

04:00 мск, женщины, одиночный разряд

04:00 мск, мужчины, парный разряд

04:00 мск, женщины, парный разряд

04:00 мск, смешанный разряд

Баскетбол, мужчины, квалификация

04:00 мск, женщины: Группа A (Южная Корея – Испания)

07:40 мск, мужчины: Группа C (Аргентина – Словения)

11:20 мск, женщины: Группа A (Сербия – Канада)

15:00 мск, мужчины: Группа C (Япония – Испания)

Баскетбол 3х3, групповой этап

04:15 мск, женщины: Япония – Китай)

04:40 мск, женщины: Монголия – Румыния

05:35 мск, мужчины: Бельгия – Китай

06:00 мск, мужчины: Сербия – Япония

08:00 мск, женщины: Румыния – Россия

08:25 мск, женщины: Италия – Япония

09:00 мск, мужчины: Япония – Россия

Баскетбол 3х3 Фото: Getty Images

09:25 мск, мужчины: Латвия – Сербия

11:30 мск, женщины: Франция – Монголия

11:55 мск, женщины: Италия – США

12:40 мск, мужчины: Нидерланды – Бельгия

13:05 мск, мужчины: Польша – Китай

15:00 мск, женщины: США – Китай

15:25 мск, женщины: Франция – Россия

16:00 мск, мужчины: Россия – Латвия

16:25 мск, мужчины: Нидерланды – Польша

Бокс, квалификация

05:00 мск, мужчины, наилегчайший вес, 52 кг: 1/16 финала

06:36 мск, мужчины, 2-ой средний, 75 кг: 1/16 финала

07:39 мск, женщины, полулегкий вес, 57 кг: 1/8 финала

Велоспорт

09:00 мск, мужчины, маунтинбайк, кросс: финал

Водное поло, квалификация

08:00 мск, женщины: Группа B (США – Китай)

09:30 мск, женщины: Группа B (Россия – Венгрия)

Водное поло Фото: Getty Images

12:20 мск, женщины: Группа A (Австралия – Нидерланды)

13:50 мск, женщины: Группа A (Испания – Канада)

Волейбол, мужчины, квалификация

03:00 мск, Группа А (Иран – Венесуэла)

05:05 мск, Группа В (США – Россия)

08:20 мск, Группа А (Польша – Италия)

10:25 мск, Группа В (Франция – Тунис)

13:40 мск, Группа А (Япония – Канада)

15:45 мск, Группа В (Бразилия – Аргентина)

Пляжный волейбол, квалификация

03:00 мск, женщины: Группа D (США – Латвия)

04:00 мск, мужчины: Группа B (Россия – Мексика)

05:00 мск, женщины: Группа D (Бразилия – Кения)

06:00 мск, женщины: Группа A (Канада – Германия)

09:00 мск, мужчины: Группа A (Россия – Австралия)

10:00 мск, женщины: Группа F (Швейцария – Чехия)

11:00 мск, мужчины: Группа B (Чехия – Латвия)

14:00 мск, женщины: Группа F (Япония – Германия)

15:00 мск, женщины: Группа A (Швейцария – Нидерланды)

16:00 мск, мужчины: Группа A (Норвегия – Испания)

Гандбол, мужчины, квалификация

03:00 мск, Группа A (Бразилия – Франция)

05:00 мск, Группа A (Аргентина – Германия)

08:15 мск, Группа B (Египет – Дания)

10:15 мск, Группа A (Испания – Норвегия)

13:30 мск, руппа B (Бахрейн – Португалия)

15:30 мск, Группа B (Япония – Швеция)

Спортивная гимнастика

13:00 мск, мужчины, многоборье, команды: Финал

Мужская сборная России по спортивной гимнастике Фото: Getty Images

Гребля на байдарках и каноэ, квалификация

Квалификация

08:00 мск, мужчины, слалом C-1 (каноэ-одиночки): 1/2 йинала

Медали

09:30 мск, мужчины, слалом C-1 (каноэ-одиночки): финал

Дзюдо

Квалификациия

05:00 мск, мужчины, легкий вес, 73 кг: Предварительный раунд

05:05 мск, женщины, легкий вес, 57 кг: 1/16 финала

05:35 мск, мужчины, легкий вес, 73 кг: 1/16 финала

06:30 мск, женщины, легкий вес, 57 кг: 1/8 финала

07:00 мск, мужчины, легкий вес, 73 кг: 1/8 финала

07:25 мск, женщины, легкий вес, 57 кг: 1/4 финала

07:40 мск, мужчины, легкий вес, 73 кг: 1/4 финала

11:00 мск, женщины, легкий вес, 57 кг: Утешительные поединки

11:10 мск, мужчины, легкий вес, 73 кг: Утешительные поединки

11:35 мск, женщины, легкий вес, 57 кг: 1/2 финала

11:50 мск, мужчины, легкий вес, 73 кг: 1/2 финала

Медали

12:10 мск, женщины, легкий вес, 57 кг: поединки за 3-е место

12:30 мск, женщины, легкий вес, 57 кг: финал

12:40 мск, мужчины, легкий вес, 73 кг: поединки за 3-е место

13:00 мск, мужчины, легкий вес, 73 кг: финал

Парусный спорт, квалификация

06:05 мск, женщины, виндсерфинг (RS:X): Гонка-4-5-6

06:05 мск, мужчины, класс Лазер: Гонка-3-4

08:35 мск, женщины, класс Лазер Радиал: Гонка-3-4

09:05 мск, мужчины, виндсерфинг (RS:X): Гонка-4-5-6

Плавание

Юлия Ефимова Фото: Getty Images

04:35 мск, мужчины, вольный стиль, 200 м: Полуфиналы

05:00 мск, женщины, брасс, 100 м: Полуфиналы

05:40 мск, мужчины, спина, 100 м: Полуфиналы

06:05 мск, женщины, спина, 100 м: Полуфиналы

13:00 мск, женщины, вольный стиль, 200 м: Предварительные заплывы

13:25 мск, мужчины, баттерфляй, 200 м: Предварительные заплывы

13:50 мск, женщины, комплексное плавание, 200 м: Предварительные заплывы

14:15 мск, женщины, вольный стиль, 1500 м: Предварительные заплывы

Медали

04:30 мск, женщины, баттерфляй, 100 м: Финал

05:20 мск, мужчины, брасс, 100 м: Финал

05:30 мск, женщины, вольный стиль, 400 м: Финал

06:20 мск, мужчины, вольный стиль, эстафета 4х100 м: Финал

Прыжки в воду

09:00 мск, мужчины, вышка 10 м, синхронные прыжки: Финал

Регби, квалификация, мужчины

03:00 мск, Группа B (Фиджи – Япония)

03:30 мск, Группа B (Великобритания – Канада)

04:00 мск, Группа A (Новая Зеландия – Корея Южная)

04:30 мск, Группа A (Австралия – Аргентина)

05:00 мск, Группа C (ЮАР (Южная Африка – Ирландия)

05:30 мск, Группа C (США – Кения)

10:30 мск, Группа B (Великобритания – Япония)

11:00 мск, Группа B (Фиджи – Канада)

11:30 мск, Группа A (Новая Зеландия – Аргентина)

12:00 мск, Группа A (Австралия – Корея Южная)

12:30 мск, Группа C (США – Ирландия)

13:00 мск, Группа C (ЮАР (Южная Африка – Кения)

Серфинг, квалификация

Серфинг на ОИ Фото: Getty Images

01:00 мск, женщины, шортборд: Раунд-III

03:00 мск, мужчины, шортборд: Раунд-III

Скейтбординг

03:00 мск, женщины, стрит: Квалификация

05:00 мск, женщины, стрит: Финал

Софтбол, квалификация, женщины

04:00 мск, Групповой раунд (Япония – США)

08:30 мск, Групповой раунд (Канада – Италия)

14:00 мск, Групповой раунд (Мексика – Австралия)

Стрельба

Квалификация

03:00 мск, женщины, круглый стенд

04:00 мск, мужчины, круглый стенд

Медали

08:50 мск, женщины, круглый стенд: Финал

09:50 мск, мужчины, круглый стенд: Финал

Стрельба из лука, мужчины

03:30 мск, командное первенство: 1/8 финала

07:45 мск, 1/4 Финала

09:17 мск, 1/2 Финала

10:15 мск, матч за 3-е место

10:40 мск, финал

Теннис

Даниил Медведев Фото: Getty Images

05:00 мск, мужчины, одиночный разряд: 1/16 финала

05:00 мск, женщины, одиночный разряд: 1/16 финала

05:00 мск, мужчины, парный разряд: 1/8 финала

05:00 мск, женщины, парный разряд: 1/8 финала

Настольный теннис

04:00 мск, мужчины, одиночный разряд: Раунд II

04:00 мск, женщины, одиночный разряд: Раунд II

08:30 мск, мужчины, одиночный разряд: Раунд III

08:30 мск, женщины, одиночный разряд: Раунд III

14:00 мск, смешанные пары: Матч за 3-е место

15:00 мск, смешанные пары: Финал

Тхэквондо

04:00 мск, женщины, 57 - 67 кг: 1/8 финала (8 поединков)

04:15 мск, мужчины, 68 - 80 кг: 1/8 финала (8 поединков)

08:00 мск, женщины, 57 - 67 кг: 1/4 финала (4 поединка)

08:15 мск, мужчины, 68 - 80 кг: 1/4 финала (4 поединка)

10:00 мск, женщины, 57 - 67 кг: 1/2 финала (2 поединка)

10:15 мск, мужчины, 68 - 80 кг: 1/2 финала (2 поединка)

13:00 мск, женщины, 57 - 67 кг: Утешительные поединки

13:15 мск, мужчины, 68 - 80 кг: Утешительные поединки

14:00 мск, женщины, 57 - 67 кг: Поединки за 3-е место

14:15 мск, мужчины, 68 - 80 кг: Поединки за 3-е место

16:00 мск, женщины, 57 - 67 кг: Финал

16:15 мск, мужчины, 68 - 80 кг: Финал

Триатлон

00:30 мск, мужчины, индивидуальное первенство: Финал

Тяжелая атлетика

Квалификация

07:50 мск, женщины, 55 кг: Группа В

Медали

13:50 мск, женщины, 55 кг: Финал, группа А

Фехтование

03:00 мск, женщины, сабля, индивидуальное пер-во: 1/32 финала

Софья Великая, Россия – Франция, ЧМ-2019, командная сабля Фото: Getty Images

03:25 мск, мужчины, рапира, индивидуальное пер-во: 1/32 финала

03:55 мск, женщины, сабля, индивидуальное пер-во: 1/16 финала

05:35 мск, мужчины, рапира, индивидуальное пер-во: 1/16 финала

07:35 мск, женщины, сабля, индивидуальное пер-во: 1/8 финала

08:25 мск, мужчины, рапира, индивидуальное пер-во: 1/8 финала

09:25 мск, женщины, сабля, индивидуальное пер-во: 1/4 финала

09:50 мск, мужчины, рапира, индивидуальное пер-во: 1/4 финала

12:00 мск, женщины, сабля, индивидуальное пер-во: 1/2 финала

12:50 мск, мужчины, рапира, индивидуальное пер-во: 1/2 финала

13:50 мск, женщины, сабля, индивидуальное пер-во: Финал за 3-е место

14:15 мск, мужчины, рапира, индивидуальное пер-во: Финал за 3-е место

14:45 мск, женщины, сабля, индивидуальное пер-во: Финал

15:10 мск, мужчины, рапира, индивидуальное пер-во: Финал

Хоккей на траве, квалификация

03:30 мск, мужчины: Группа B (Германия – Бельгия)

04:00 мск, женщины: Группа A (Нидерланды – Ирландия)

05:45 мск, мужчины: Группа B (Великобритания – Канада)

06:15 мск, женщины: Группа B (Австралия – Китай)

12:30 мск, женщины: Группа A (ЮАР (Южная Африка – Великобритания)

13:00 мск, женщины: Группа B (Аргентина – Испания)

14:45 мск, женщины: Группа B (Япония – Новая Зеландия)

15:15 мск, женщины: Группа A (Германия – Индия)

Токио-2020 Первые серебро и бронза, 4 из 5 в теннисе. Русские итоги за 24 июня 20 ЧАСОВ НАЗАД