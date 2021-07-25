Завершился второй день на Олимпиаде в Токио. Российские спортсмены завоевали первое золото и несколько других наград. Все русские успехи 25 июля – в нашей подборке.

Стрельба

10 м. Пневматический пистолет, женщины: Виталина Бацарашкина (золото)

Токио-2020 Гимнасты, Медведев и мужской волейбол. Программа 4-го дня ОИ 6 ЧАСОВ НАЗАД

Виталина Бацарашкина первенствовала в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров в Токио и принесла сборной России долгожданное первое золото. Ее результат – 240,3 балла. В финале Виталина последним выстрелом опередила болгарку Антоанету Костадинову, выбившую 239,4 балла. 24-летняя спортсменка установила олимпийский рекорд. Тройку замкнула китаянка Цзянь Рансинь.

Виталина Бацарашкина Фото: Getty Images

Стрельба из лука

Женская команда в составе Ксении Перовой, Елены Осиповой и Светланы Гомбоевой (серебро)

Российские лучницы Ксения Перова, Светлана Гомбоева и Елена Осипова стали серебряными призерами Игр-2020, уступив в финале сборной Южной Кореи в составе Сан Ан, Чан Минхи и Кан Чхэён со счетом 6:0. Примечательный факт, что пять лет назад на Олимпиаде в Рио в финал также вышли сборные России и Южной Кореи, и результат повторился.

Бронза досталась немкам Мишель Кроппен, Харлин Шварц и Лизе Унрух. Со счетом 5:1 они оставили за чертой призеров белорусок.

Фехтование

Рапира, женщины: Инна Дериглазова (серебро) и Лариса Коробейникова (бронза)

Рапиристка Инна Дериглазова уступила американке Ли Кифер в финале индивидуального турнира – 13:15. Теперь в активе Инны стало три олимпийские медали: у нее есть золото Рио-2016 (индивидуальная рапира) и серебро Лондона-2012 (командный турнир).

Чуть раньше Лариса Коробейникова завоевала бронзовую медаль. В поединке за третье место в упорной борьбе она победила итальянку Аличе Вольпе со счетом 15:14. Это вторая олимпийская медаль в карьере Коробейниковой. В Лондоне-2012 она стала обладательницей серебра в командном соревновании рапиристок.

Ирина Дериглазова Фото: Getty Images

Тхэквондо

До 57 кг, женщины: Татьяна Минина (серебро)

Тхэквондистка Татьяна Минина стала серебряным призером в Токио в весовой категории до 57 кг. В финальном поединке она проиграла американке Анастасии Золотич со счетом 17:25. Бронза досталась представительнице Китайского Тайбэя Ло Чиа-Линг.

Теннис

1 раунд. Карен Хачанов (Россия) – Йосихито Нисиока (Япония) – 3:6, 6:1, 6:2

Матч продолжался 1 час и 49 минут. Хачанов был лучше соперника на подаче, он выполнил 12 эйсов (против трех у Нисиоки). Японец допустил одну двойную ошибку, у Карена четыре дабл-фолта. Хотя по проценту точности первой подачи Карен уступил – 63% против 71% у японца. У российского теннисиста 21 активно выигранный мяч (всего семь у Йосихито), но также 29 невынужденных ошибок (14 у соперника).

1 раунд. Андрей Рублев (Россия) – Кэй Нисикори (Япония) – 3:6, 4:6

А вот Андрей Рублев, посеянный на олимпийском теннисном турнире под пятым номером, не пробился во второй круг. Рублев трижды подал навылет, не совершил ни одной двойной ошибки и реализовал один из пяти брейк-пойнтов. На счету Нисикори два эйса и три реализованных брейк-пойнта из пяти.

1 раунд. Екатерина Александрова (Россия) – Элис Мертенс (Бельгия) – 4:6, 6:4, 6:4

Матч вышел нервным: обе теннисистки выполнили по семь эйсов и сыпали двойными ошибками: 10 у Александровой против восьми у Мертенс. Екатерина реализовала четыре брейк-пойнта из 19, Элис – три из трех.

1 раунд. Елена Веснина (Россия) – Алена Остапенко (Латвия) – 6:4, 6:7(2), 6:4

Матч продолжался 2 часа 20 минут и завершился победой 34-летней россиянки, которая занимает 55-е место в рейтинге WTA. Веснина в два раза чаще соперницы подавала навылет – 16 раз против восьми, а также реализовала четыре брейк-пойнта из 10.

Елена Веснина и Вероника Кудерметова на Уимблдоне-2021 Фото: Getty Images

1 раунд, Вероника Кудерметова (Россия) – Гарбинье Мугуруса (Испания) – 5:7, 5:7

Встреча продлилась 2 часа 3 минуты. Кудерметова 15 раз подала навылет, Мугуруса – 11. Вероника трижды ошиблась на подаче, Гарбинье – два раза. Российская теннисистка реализовала три брейк-пойнта из восьми, испанская – пять из девяти.

1 раунд. Даниил Медведев/Аслан Карацев (Россия) – Филип Полашек/Лукаш Клейн (Словакия) – 5:7, 4:6

Баскетбол 3х3

Мужчины

Бельгия – Россия 21:16

Польша – Россия 21:16

25 июля на Олимпиаде продолжился турнир по баскетболу 3x3. Мужская сборная России потерпела поражение в обоих матчах дня: проиграли Бельгии (16:21) и Польше (16:21).

Женщины

Россия – Монголия 21:5

США – Россия 20:16

Продолжился и турнир по баскетболу 3x3 среди женских команд. Во второй игровой день сборная России сперва продолжила победную серию, разгромив команду Монголии (21:5), но позже все-таки потерпела первое поражение на турнире от сборной США (16:20).

Россия – Монголия Фото: Getty Images

Волейбол

Россия – Италия – 0:3 (23-25, 19-25, 14-25)

Женская сборная России по волейболу проиграла первый матч группового этапа. Самой результативной с 10 очками стала Арина Федоровцева. У Ирины Королевой и Ирины Воронковой по семь очков, у Натальи Гончаровой – шесть. У итальянок 18 баллов набрала Паола Огечи Эгону.

Гандбол

Россия – Бразилия – 24:24

Женская сборная России сыграла вничью в первом матче группового этапа. Самой результативной в составе русской команды стала Екатерина Ильина – у нее шесть голов из восьми попыток. Полина Ведехина забила четыре мяча, у Анны Вяхиревой и Дарьи Дмитриевой три гола. Вратарь Анна Седойкина отразила пять мячей из 18, у Виктории Калининой шесть сэйвов после 17 ударов по воротам.

Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа.

В медальном зачете Россия занимает пятое место с семью медалями (1-4-2), лидируют китайцы 11 (6-1-4).

Токио-2020 Против Украины, Бразилии и Италии. 3-й день России в Токио ВЧЕРА В 18:01