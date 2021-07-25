В четвертый день Олимпиады в Токио ивентов с участием России не меньше.
Баскетбол 3х3, групповой этап
08:00 мск, женщины: Румыния – Россия
Токио-2020
1-е золото и вылет Рублева. Русские итоги за 25 июля
9:00 мск, мужчины: Россия – Япония
15:25 мск, женщины: Франция – Россия
16:00 мск, мужчины: Россия – Латвия
Бадминтон
04:00 мск, женщины, одиночный разряд: Йонне Ли (Германия) – Евгения Косецкая (Россия)
Дзюдо
11:00 мск, женщины до 57 кг, за Россию – Дарья Межецкая
11:00 мск, мужчины до 73 кг, за Россию – Муса Могушков
Маунтинбайк
9:00 мск, мужчины, от России – Антон Синцов
Плавание
6:05 мск, 4х100 м, вольный стиль, мужчины
Сборная России: Владислав Гринев, Андрей Минаков, Владимир Морозов, Александр Щеголев
Пляжный Волейбол
4:00 мск, мужчины, групповой этап. Красильников/Стояновский (Россия) – Гаксиола/Рубио (Мексика)
9:00 мск, мужчины, групповой этап. Лешиков/Семенов (Россия) – Макхуг/Шуманн (Австралия)
Прыжки в воду
9:00 мск, вышка, синхронные прыжки, мужчины
Сборная России: Александр Бондарь – Виктор Минибаев
Спортивная гимнастика
13:00 мск, командные соревнования, мужчины
Сборная России: Никита Нагорный, Артур Далалоян, Давид Белявский, Денис Аблязин
Стендовая стрельба
8:50 мск, скит, женщины, Наталья Виноградова
Даниил Медведев
Фото: Getty Images
Теннис
5:00 мск, 2 раунд, Даниил Медведев (Россия) – Сумит Нагал (Индия)
5:00 мск, 2 раунд Анастасия Павлюченкова (Россия) – Анна-Лена Фридсам (Германия)
6:30 мск, 2 раунд Екатерина Александрова (Россия) – Надя Подороска (Аргентина)
5:00 мск, 2 раунд, Елена Веснина (Россия) – Камила Джорджи (Италия)
5:00 мск, 2 раунд Кудерметова/Веснина (Россия) – Бертенс/Шурс (Нидерланды)
Триатлон
0:30 мск, мужчины. От России: Дмитрий Полянский, Игорь Полянский
Тхэквондо
14:45 мск, мужчины, до 80 кг. От России – Максим Храмцов
Фехтование
13:50 мск, сабля, женщины. От России: Софья Великая, София Позднякова, Ольга Никитина
14:15 мск, рапира, мужчины. От России: Антон Бородачев, Кирилл Бородачек, Владислав Мыльников
Токио-2020
Гимнасты, Медведев и мужской волейбол. Программа 4-го дня ОИ
Токио-2020
Против Украины, Бразилии и Италии. 3-й день России в Токио