В четвертый день Олимпиады в Токио ивентов с участием России не меньше.

Баскетбол 3х3, групповой этап

08:00 мск, женщины: Румыния – Россия

Токио-2020 1-е золото и вылет Рублева. Русские итоги за 25 июля 4 ЧАСА НАЗАД

9:00 мск, мужчины: Россия – Япония

15:25 мск, женщины: Франция – Россия

16:00 мск, мужчины: Россия – Латвия

Бадминтон

04:00 мск, женщины, одиночный разряд: Йонне Ли (Германия) – Евгения Косецкая (Россия)

Дзюдо

11:00 мск, женщины до 57 кг, за Россию – Дарья Межецкая

11:00 мск, мужчины до 73 кг, за Россию – Муса Могушков

Маунтинбайк

9:00 мск, мужчины, от России – Антон Синцов

Плавание

6:05 мск, 4х100 м, вольный стиль, мужчины

Сборная России: Владислав Гринев, Андрей Минаков, Владимир Морозов, Александр Щеголев

Пляжный Волейбол

4:00 мск, мужчины, групповой этап. Красильников/Стояновский (Россия) – Гаксиола/Рубио (Мексика)

9:00 мск, мужчины, групповой этап. Лешиков/Семенов (Россия) – Макхуг/Шуманн (Австралия)

Прыжки в воду

9:00 мск, вышка, синхронные прыжки, мужчины

Сборная России: Александр Бондарь – Виктор Минибаев

Спортивная гимнастика

13:00 мск, командные соревнования, мужчины

Сборная России: Никита Нагорный, Артур Далалоян, Давид Белявский, Денис Аблязин

Стендовая стрельба

8:50 мск, скит, женщины, Наталья Виноградова

Даниил Медведев Фото: Getty Images

Теннис

5:00 мск, 2 раунд, Даниил Медведев (Россия) – Сумит Нагал (Индия)

5:00 мск, 2 раунд Анастасия Павлюченкова (Россия) – Анна-Лена Фридсам (Германия)

6:30 мск, 2 раунд Екатерина Александрова (Россия) – Надя Подороска (Аргентина)

5:00 мск, 2 раунд, Елена Веснина (Россия) – Камила Джорджи (Италия)

5:00 мск, 2 раунд Кудерметова/Веснина (Россия) – Бертенс/Шурс (Нидерланды)

Триатлон

0:30 мск, мужчины. От России: Дмитрий Полянский, Игорь Полянский

Тхэквондо

14:45 мск, мужчины, до 80 кг. От России – Максим Храмцов

Фехтование

13:50 мск, сабля, женщины. От России: Софья Великая, София Позднякова, Ольга Никитина

14:15 мск, рапира, мужчины. От России: Антон Бородачев, Кирилл Бородачек, Владислав Мыльников

Токио-2020 Гимнасты, Медведев и мужской волейбол. Программа 4-го дня ОИ 9 ЧАСОВ НАЗАД