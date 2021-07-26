Во вторник, 25 июля, на Олимпиаде в Токио поход за золотом продолжают теннисисты и гандболистки, а также за новыми медалями летят стрелки и дзюдоисты. И не только! Представляем расписание четвертого дня Игр.
Бадминтон, квалификация, групповой этап
4:00 мск, мужчины, одиночный разряд: Сергей Сирант (Россия) – Гергей Краус (Венгрия)
Токио-2020
Матч Медведева и надежда на гимнастику. 4-й день России в Токио
4:00 мск, женщины, одиночный разряд
4:00 мск, мужчины, парный разряд: Владимир Иванов/Иван Созонов (Россия) – Годвин Олофуа/Ануолувапо Джувон Опейори (Нигерия)
4:00 мск, женщины, парный разряд
Баскетбол, женщины, квалификация
4:00 мск, группа B: Япония – Франция
7:40 мск, группа B: Нигерия – США
11:20 мск, группа С: Австралия – Бельгия
15:00 мск, группа C: Пуэрто-Рико – США
Баскетбол 3х3
Квалификация
7:30 мск, женщины, групповой этап: США – Япония
7:55 мск, женщины, групповой этап: Китай – Монголия
8:40 мск, мужчины, групповой этап: Бельгия – Польша
9:05 мск, мужчины, групповой этап: Китай – Япония
11:00 мск, женщины, групповой этап: Франция – Румыния
11:25 мск, женщины, групповой этап: Россия – Италия
12:00 мск, мужчины, групповой этап: Сербия – Россия
12:25 мск, мужчины, групповой этап: Латвия – Нидерланды
Плей-офф, 1/4
14:30 мск, женщины, матч №1
15:00 мск, мужчины, матч №1
15:50 мск, женщины, матч №2
16:20 мск, мужчины, матч №2
Бокс, квалификация
5:00 мск, мужчины, 2-й полусредний вес, 69 кг: 1/8 финала: Андрей Замковой (Россия) – Стефен Зимба (Замбия)
6:03 мск, мужчины, тяжелый вес, 91 кг: 1/8 финала: Муслим Гаджимагомедов (Россия) – Абдельхафид Беншабла (Алжир)
07:06 мск, женщины, легкий вес, 60 кг: 1/16 финала
07:39 мск, женщины, полусредний вес, 69 кг: 1/8 финала
Велоспорт, женщины
Медали
9:00 мск, маунтинбайк, кросс
Водное поло, квалификация, мужчины
4:00 мск, группа А: ЮАР – США
5:30 мск, группа B: Черногория – Испания
8:00 мск, группа А: Казахстан – Сербия
9:30 мск, группа А: Италия – Греция
12:20 мск, группа B: Япония – Венгрия
13:50 мск, группа B: Австралия – Хорватия
Волейбол, квалификация, женщины
3:00 мск, группа B: Россия – Аргентина
5:05 мск, группа B: Китай – США
8:20 мск, группа A: Япония – Сербия
10:25 мск, группа B: Италия – Турция
13:40 мск, группа A: Бразилия – Доминикана
15:45 мск, группа A: Южная Корея – Кения
Пляжный волейбол
3:00 мск, женщины, группа B: США – Испания
4:00 мск, мужчины, группа F: Япония – Италия
5:00 мск, женщины, группа C: Канада – Аргентина
6:00 мск, мужчины, группа D: Бразилия – США
9:00 мск, мужчины, группа E: Бразилия – Марокко
10:00 мск, женщины, группа B: Нидерланды – Китай
11:00 мск, мужчины, группа E: Польша – Чили
14:00 мск, мужчины, группа F: Германия – Польша
15:00 мск, мужчины, группа D: Нидерланды – Аргентина
16:00 мск, женщины, группа C: Бразилия – Китай
Гандбол, женщины, квалификация
3:00 мск, группа А: Япония – Черногория
5:00 мск, группа B: Бразилия – Венгрия
8:15 мск, группа B: Швеция – Россия
10:15 мск, группа А: Южная Корея – Нидерланды
13:30 мск, группа А: Ангола – Норвегия
15:30 мск, группа B: Франция – Испания
Спортивная гимнастика, женщины
Медали
13:45 мск, многоборье, команды. Сборная России: Владислава Уразова, Виктория Листунова, Ангелина Мельникова, Лилия Ахаимова
Ангелина Мельникова
Фото: Getty Images
Академическая гребля
2:30 мск, мужчины, одиночка (1х): 1/2 финала C/D
2:50 мск, женщины, одиночка (1х): 1/2 финала C/D
3:10 мск, мужчины, двойка парная, легкий вес (L2х): финал C
3:22 мск, женщины, двойка парная, легкий вес (L2х): финал C
3:34 мск, мужчины, четверка парная (4х): финал B
3:46 мск, женщины, четверка парная (4х): финал B
3:58 мск, мужчины, четверка парная (4х): финал A
4:00 мск, женщины, четверка парная (4х): финал A
4:30 мск, мужчины, двойка распашная без рулевого (2-): 1/2 финала
4:58 мск, женщины, двойка распашная без рулевого (2-): 1/2 финала
5:18 мск, мужчины, двойка парная, легкий вес (L2х): 1/2 финала
5:38 мск, женщины, двойка парная, легкий вес (L2х): 1/2 финала
Гребля на байдарках и каноэ, женщины
8:00 мск, слалом, K-1 (байдарки-одиночки): 1/2 финала: Алсу Миназова (Россия)
9:30 мск, слалом, K-1 (байдарки-одиночки): финал
Дзюдо
5:00 мск, мужчины, полусредний вес, 81 кг: предварительный раунд
5:10 мск, женщины, полусредний вес, 63 кг: 1/16 финала: Анрикелис Барриос (Венесуэла) – Дарья Давыдова (Россия)
5:35 мск, мужчины, полусредний вес, 81 кг: 1/16 финала: Алан Хубецов (Россия) – Владимир Золоев (Киргизия)
6:30 мск, женщины, полусредний вес, 63 кг: 1/8 финала
6:55 мск, мужчины, полусредний вес, 81 кг: 1/8 финала
7:25 мск, женщины, полусредний вес, 63 кг: 1/4 финала
7:45 мск, мужчины, полусредний вес, 81 кг: 1/4 финала
11:00 мск, женщины, полусредний вес, 63 кг: утешительные поединки
11:15 мск, мужчины, полусредний вес, 81 кг: утешительные поединки
11:35 мск, женщины, полусредний вес, 63 кг: 1/2 финала
11:55 мск, мужчины, полусредний вес, 81 кг: 1/2 финала
12:20 мск, женщины, полусредний вес, 63 кг: поединки за 3-е место
12:35 мск, женщины, полусредний вес, 63 кг: финал
12:45 мск, мужчины, полусредний вес, 81 кг: поединки за 3-е место
13:00 мск, мужчины, полусредний вес, 81 кг: финал
Конный спорт
Медали
11:30 мск, микст, выездка, командное первенство
Парусный спорт
6:05 мск, женщины, класс Лазер Радиал: гонка-5-6: Екатерина Зюзина (Россия)
6:05 мск, женщины, класс 49-ый FX: гонка-1-2-3
6:15 мск, мужчины, класс Лазер: гонка-5-6: Сергей Комиссаров (Россия)
7:05 мск, мужчины, класс Финн: гонка-1-2
8:50 мск, мужчины, класс 49-й: гонка-1-2-3
Плавание
4:30 мск, женщины, вольный стиль, 200 м: полуфиналы: Валерия Саламатина
4:50 мск, мужчины, вольный стиль, 200 м: финал: Мартин Малютин
5:00 мск, женщины, спина, 100 м: финал
5:10 мск, мужчины, спина, 100 м: финал: Евгений Рылов, Климент Колесников
Климент Колесников
Фото: Getty Images
5:20 мск, женщины, брасс, 100 м: финал: Юлия Ефимова, Евгения Чикунова
5:40 мск, мужчины, баттерфляй, 200 м: полуфиналы: Александр Кудашев
6:05 мск, женщины, комплексное плавание, 200 м: полуфиналы
13:00 мск, мужчины, вольный стиль, 100 м: предварительные заплывы
13:25 мск, женщины, баттерфляй, 200 м: предварительные заплывы
13:50 мск, мужчины, брасс, 200 м: предварительные заплывы: Кирилл Пригода
14:15 мск, мужчины, вольный стиль, эстафета 4х200 м: предварительные заплывы
14:35 мск, мужчины, вольный стиль, 800 м: предварительные заплывы: Илья Дружинин
Прыжки в воду
Медали
9:00 мск, женщины, вышка 10 м, синхронные прыжки
Регби, мужчины
3:00 мск, группа B: Канада – Япония
3:30 мск, группа B: Фиджи – Великобритания
4:00 мск, группа А: Аргентина – Южная Корея
4:30 мск, группа А: Новая Зеландия – Австралия
5:00 мск, группа С: Кения – Ирландия
5:30 мск, группа С: ЮАР – США
10:30 мск, классификация за 9-12 места
11:00 мск, классификация за 9-12 места
11:30 мск, 1/4 финала, #1
12:00 мск, 1/4 финала, #2
12:30 мск, 1/4 финала, #3
13:00 мск, 1/4 финала, #4
Серфинг
1:00 мск, мужчины, шортборд: 1/4 финала
3:00 мск, женщины, шортборд: 1/4 финала
5:00 мск, мужчины, шортборд: 1/2 финала
7:00 мск, женщины, шортборд: 1/2 финала
Софтбол, женщины
Медали
7:00 мск, финал за 3-е место, Мексика – Канада
14:00 мск, финал, Япония – США
Стрельба, микст
3:00 мск, пистолет пневматический, 10 м, команды: квалификация: Виталина Бацарашкина/Артем Черноусов, Маргарита Ломова/Антон Аристархов
Виталина Бацарашкина в Токио
Фото: Getty Images
5:00 мск, пистолет пневматический, 10 м, команды: финал (медали)
7:15 мск, винтовка пневматическая, 10 м, команды: квалификация: Анастасия Галашина/Владимир Масленников, Юлия Каримова/Сергей Каменский
9:15 мск, винтовка пневматическая, 10 м, команды: финал (медали)
Стрельба из лука, личное первенство
3:30 мск, мужчины, 1/32-1/16 финала
3:56 мск, женщины, 1/32-1/16 финала: Сьякьера Машайх (Малайзия) – Елена Осипова (Россия)
10:00 мск, мужчины, 1/32-1/16 финала
10:26 мск, женщины, 1/32-1/16 финала
Теннис
5:00 мск, мужчины: одиночный разряд: 1/16 финала: Джеймс Дакворт (Австралия) – Карен Хачанов (Россия), Аслан Карацев (Россия) – Жереми Шарди (Франция)
5:00 мск, женщины: одиночный разряд: 1/8 финала: Сара Соррибес (Испания) – Анастасия Павлюченкова (Россия)
5:00 мск, мужчины: парный разряд: 1/4 финала
5:00 мск, женщины: парный разряд: 1/8 финала
5:00 мск, женщины: парный разряд: 1/4 финала
Настольный теннис, одиночный разряд
4:00 мск, мужчины: 1/16 финала
4:00 мск, женщины: 1/16 финала
8:30 мск, мужчины: 1/16 финала: Дмитрий Овчаров (Германия) – Кирилл Скачков (Россия)
8:30 мск, женщины: 1/16 финала
10:30 мск, мужчины: 1/8 финала
10:30 мск, женщины: 1/8 финала
13:30 мск, мужчины: 1/8 финала
13:30 мск, женщины: 1/8 финала
Триатлон, женщины
Медали
0:30 мск, индивидуальное первенство, Александра Разаренова, Анастасия Горбунова
Тхэквондо
4:00 мск, женщины, +67 кг: 1/8 финала
4:15 мск, мужчины, +80 кг: 1/8 финала: Владислав Ларин (Россия) – Пита Тауфатофуа (Тонга)
8:00 мск, женщины, +67 кг: 1/4 финала
8:15 мск, мужчины, +80 кг: 1/4 финала
10:00 мск, женщины, +67 кг: 1/2 финала
10:15 мск, мужчины, +80 кг: 1/2 финала
13:00 мск, женщины, +67 кг: утешительные поединки
13:15 мск, мужчины, +80 кг: утешительные поединки
14:00 мск, женщины, +67 кг: за 3-е место
14:15 мск, мужчины, +80 кг: за 3-е место
16:00 мск, женщины, +67 кг: финал
16:15 мск, мужчины, +80 кг: финал
Тяжелая атлетика, женщины
5:50 мск, 59 кг: группа B
5:50 мск, 64 кг: группа B
9:50 мск, 59 кг: финал, группа А
13:50 мск, 64 кг: финал, группа А
Фехтование, женщины, шпага, команды
5:25 мск, 1/4 финала, Россия – Италия
6:45 мск, классификация 5-8
7:40 мск, 1/2 финала
8:30 мск, за 5-6 места
8:30 мск, за 7-8 места
12:30 мск, за 3-е место
13:30 мск, финал
Футбол, женщины, квалификация
11:00 мск, группа G: США – Австралия
11:00 мск, группа G: Новая Зеландия – Швеция
14:00 мск, группа E: Чили – Япония
14:00 мск, группа E: Канада – Великобритания
14:30 мск, группа F: Нидерланды – Китай
14:30 мск, группа F: Бразилия – Замбия
Хоккей на траве, квалификация, мужчины
3:30 мск, группа А: Аргентина – Австралия
4:00 мск, группа А: Индия – Испания
5:45 мск, группа А: Япония – Новая Зеландия
6:15 мск, группа B: Германия – Великобритания
12:30 мск, группа B: Бельгия – ЮАР
14:45 мск, группа B: Нидерланды – Канада
Токио-2020
1-е золото и вылет Рублева. Русские итоги за 25 июля
Токио-2020
Гимнасты, Медведев и мужской волейбол. Программа 4-го дня ОИ