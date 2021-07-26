Во вторник, 25 июля, на Олимпиаде в Токио поход за золотом продолжают теннисисты и гандболистки, а также за новыми медалями летят стрелки и дзюдоисты. И не только! Представляем расписание четвертого дня Игр.

Бадминтон, квалификация, групповой этап

4:00 мск, мужчины, одиночный разряд: Сергей Сирант (Россия) – Гергей Краус (Венгрия)

Токио-2020 Матч Медведева и надежда на гимнастику. 4-й день России в Токио 21 ЧАС НАЗАД

4:00 мск, женщины, одиночный разряд

4:00 мск, мужчины, парный разряд: Владимир Иванов/Иван Созонов (Россия) – Годвин Олофуа/Ануолувапо Джувон Опейори (Нигерия)

4:00 мск, женщины, парный разряд

Баскетбол, женщины, квалификация

4:00 мск, группа B: Япония – Франция

7:40 мск, группа B: Нигерия – США

11:20 мск, группа С: Австралия – Бельгия

15:00 мск, группа C: Пуэрто-Рико – США

Баскетбол 3х3

Квалификация

7:30 мск, женщины, групповой этап: США – Япония

7:55 мск, женщины, групповой этап: Китай – Монголия

8:40 мск, мужчины, групповой этап: Бельгия – Польша

9:05 мск, мужчины, групповой этап: Китай – Япония

11:00 мск, женщины, групповой этап: Франция – Румыния

11:25 мск, женщины, групповой этап: Россия – Италия

12:00 мск, мужчины, групповой этап: Сербия – Россия

12:25 мск, мужчины, групповой этап: Латвия – Нидерланды

Плей-офф, 1/4

14:30 мск, женщины, матч №1

15:00 мск, мужчины, матч №1

15:50 мск, женщины, матч №2

16:20 мск, мужчины, матч №2

Бокс, квалификация

5:00 мск, мужчины, 2-й полусредний вес, 69 кг: 1/8 финала: Андрей Замковой (Россия) – Стефен Зимба (Замбия)

6:03 мск, мужчины, тяжелый вес, 91 кг: 1/8 финала: Муслим Гаджимагомедов (Россия) – Абдельхафид Беншабла (Алжир)

07:06 мск, женщины, легкий вес, 60 кг: 1/16 финала

07:39 мск, женщины, полусредний вес, 69 кг: 1/8 финала

Велоспорт, женщины

Медали

9:00 мск, маунтинбайк, кросс

Водное поло, квалификация, мужчины

4:00 мск, группа А: ЮАР – США

5:30 мск, группа B: Черногория – Испания

8:00 мск, группа А: Казахстан – Сербия

9:30 мск, группа А: Италия – Греция

12:20 мск, группа B: Япония – Венгрия

13:50 мск, группа B: Австралия – Хорватия

Волейбол, квалификация, женщины

3:00 мск, группа B: Россия – Аргентина

5:05 мск, группа B: Китай – США

8:20 мск, группа A: Япония – Сербия

10:25 мск, группа B: Италия – Турция

13:40 мск, группа A: Бразилия – Доминикана

15:45 мск, группа A: Южная Корея – Кения

Пляжный волейбол

3:00 мск, женщины, группа B: США – Испания

4:00 мск, мужчины, группа F: Япония – Италия

5:00 мск, женщины, группа C: Канада – Аргентина

6:00 мск, мужчины, группа D: Бразилия – США

9:00 мск, мужчины, группа E: Бразилия – Марокко

10:00 мск, женщины, группа B: Нидерланды – Китай

11:00 мск, мужчины, группа E: Польша – Чили

14:00 мск, мужчины, группа F: Германия – Польша

15:00 мск, мужчины, группа D: Нидерланды – Аргентина

16:00 мск, женщины, группа C: Бразилия – Китай

Гандбол, женщины, квалификация

3:00 мск, группа А: Япония – Черногория

5:00 мск, группа B: Бразилия – Венгрия

8:15 мск, группа B: Швеция – Россия

10:15 мск, группа А: Южная Корея – Нидерланды

13:30 мск, группа А: Ангола – Норвегия

15:30 мск, группа B: Франция – Испания

Спортивная гимнастика, женщины

Медали

13:45 мск, многоборье, команды. Сборная России: Владислава Уразова, Виктория Листунова, Ангелина Мельникова, Лилия Ахаимова

Ангелина Мельникова Фото: Getty Images

Академическая гребля

2:30 мск, мужчины, одиночка (1х): 1/2 финала C/D

2:50 мск, женщины, одиночка (1х): 1/2 финала C/D

3:10 мск, мужчины, двойка парная, легкий вес (L2х): финал C

3:22 мск, женщины, двойка парная, легкий вес (L2х): финал C

3:34 мск, мужчины, четверка парная (4х): финал B

3:46 мск, женщины, четверка парная (4х): финал B

3:58 мск, мужчины, четверка парная (4х): финал A

4:00 мск, женщины, четверка парная (4х): финал A

4:30 мск, мужчины, двойка распашная без рулевого (2-): 1/2 финала

4:58 мск, женщины, двойка распашная без рулевого (2-): 1/2 финала

5:18 мск, мужчины, двойка парная, легкий вес (L2х): 1/2 финала

5:38 мск, женщины, двойка парная, легкий вес (L2х): 1/2 финала

Гребля на байдарках и каноэ, женщины

8:00 мск, слалом, K-1 (байдарки-одиночки): 1/2 финала: Алсу Миназова (Россия)

9:30 мск, слалом, K-1 (байдарки-одиночки): финал

Дзюдо

5:00 мск, мужчины, полусредний вес, 81 кг: предварительный раунд

5:10 мск, женщины, полусредний вес, 63 кг: 1/16 финала: Анрикелис Барриос (Венесуэла) – Дарья Давыдова (Россия)

5:35 мск, мужчины, полусредний вес, 81 кг: 1/16 финала: Алан Хубецов (Россия) – Владимир Золоев (Киргизия)

6:30 мск, женщины, полусредний вес, 63 кг: 1/8 финала

6:55 мск, мужчины, полусредний вес, 81 кг: 1/8 финала

7:25 мск, женщины, полусредний вес, 63 кг: 1/4 финала

7:45 мск, мужчины, полусредний вес, 81 кг: 1/4 финала

11:00 мск, женщины, полусредний вес, 63 кг: утешительные поединки

11:15 мск, мужчины, полусредний вес, 81 кг: утешительные поединки

11:35 мск, женщины, полусредний вес, 63 кг: 1/2 финала

11:55 мск, мужчины, полусредний вес, 81 кг: 1/2 финала

12:20 мск, женщины, полусредний вес, 63 кг: поединки за 3-е место

12:35 мск, женщины, полусредний вес, 63 кг: финал

12:45 мск, мужчины, полусредний вес, 81 кг: поединки за 3-е место

13:00 мск, мужчины, полусредний вес, 81 кг: финал

Конный спорт

Медали

11:30 мск, микст, выездка, командное первенство

Парусный спорт

6:05 мск, женщины, класс Лазер Радиал: гонка-5-6: Екатерина Зюзина (Россия)

6:05 мск, женщины, класс 49-ый FX: гонка-1-2-3

6:15 мск, мужчины, класс Лазер: гонка-5-6: Сергей Комиссаров (Россия)

7:05 мск, мужчины, класс Финн: гонка-1-2

8:50 мск, мужчины, класс 49-й: гонка-1-2-3

Плавание

4:30 мск, женщины, вольный стиль, 200 м: полуфиналы: Валерия Саламатина

4:50 мск, мужчины, вольный стиль, 200 м: финал: Мартин Малютин

5:00 мск, женщины, спина, 100 м: финал

5:10 мск, мужчины, спина, 100 м: финал: Евгений Рылов, Климент Колесников

Климент Колесников Фото: Getty Images

5:20 мск, женщины, брасс, 100 м: финал: Юлия Ефимова, Евгения Чикунова

5:40 мск, мужчины, баттерфляй, 200 м: полуфиналы: Александр Кудашев

6:05 мск, женщины, комплексное плавание, 200 м: полуфиналы

13:00 мск, мужчины, вольный стиль, 100 м: предварительные заплывы

13:25 мск, женщины, баттерфляй, 200 м: предварительные заплывы

13:50 мск, мужчины, брасс, 200 м: предварительные заплывы: Кирилл Пригода

14:15 мск, мужчины, вольный стиль, эстафета 4х200 м: предварительные заплывы

14:35 мск, мужчины, вольный стиль, 800 м: предварительные заплывы: Илья Дружинин

Прыжки в воду

Медали

9:00 мск, женщины, вышка 10 м, синхронные прыжки

Регби, мужчины

3:00 мск, группа B: Канада – Япония

3:30 мск, группа B: Фиджи – Великобритания

4:00 мск, группа А: Аргентина – Южная Корея

4:30 мск, группа А: Новая Зеландия – Австралия

5:00 мск, группа С: Кения – Ирландия

5:30 мск, группа С: ЮАР – США

10:30 мск, классификация за 9-12 места

11:00 мск, классификация за 9-12 места

11:30 мск, 1/4 финала, #1

12:00 мск, 1/4 финала, #2

12:30 мск, 1/4 финала, #3

13:00 мск, 1/4 финала, #4

Серфинг

1:00 мск, мужчины, шортборд: 1/4 финала

3:00 мск, женщины, шортборд: 1/4 финала

5:00 мск, мужчины, шортборд: 1/2 финала

7:00 мск, женщины, шортборд: 1/2 финала

Софтбол, женщины

Медали

7:00 мск, финал за 3-е место, Мексика – Канада

14:00 мск, финал, Япония – США

Стрельба, микст

3:00 мск, пистолет пневматический, 10 м, команды: квалификация: Виталина Бацарашкина/Артем Черноусов, Маргарита Ломова/Антон Аристархов

Виталина Бацарашкина в Токио Фото: Getty Images

5:00 мск, пистолет пневматический, 10 м, команды: финал (медали)

7:15 мск, винтовка пневматическая, 10 м, команды: квалификация: Анастасия Галашина/Владимир Масленников, Юлия Каримова/Сергей Каменский

9:15 мск, винтовка пневматическая, 10 м, команды: финал (медали)

Стрельба из лука, личное первенство

3:30 мск, мужчины, 1/32-1/16 финала

3:56 мск, женщины, 1/32-1/16 финала: Сьякьера Машайх (Малайзия) – Елена Осипова (Россия)

10:00 мск, мужчины, 1/32-1/16 финала

10:26 мск, женщины, 1/32-1/16 финала

Теннис

5:00 мск, мужчины: одиночный разряд: 1/16 финала: Джеймс Дакворт (Австралия) – Карен Хачанов (Россия), Аслан Карацев (Россия) – Жереми Шарди (Франция)

5:00 мск, женщины: одиночный разряд: 1/8 финала: Сара Соррибес (Испания) – Анастасия Павлюченкова (Россия)

5:00 мск, мужчины: парный разряд: 1/4 финала

5:00 мск, женщины: парный разряд: 1/8 финала

5:00 мск, женщины: парный разряд: 1/4 финала

Настольный теннис, одиночный разряд

4:00 мск, мужчины: 1/16 финала

4:00 мск, женщины: 1/16 финала

8:30 мск, мужчины: 1/16 финала: Дмитрий Овчаров (Германия) – Кирилл Скачков (Россия)

8:30 мск, женщины: 1/16 финала

10:30 мск, мужчины: 1/8 финала

10:30 мск, женщины: 1/8 финала

13:30 мск, мужчины: 1/8 финала

13:30 мск, женщины: 1/8 финала

Триатлон, женщины

Медали

0:30 мск, индивидуальное первенство, Александра Разаренова, Анастасия Горбунова

Тхэквондо

4:00 мск, женщины, +67 кг: 1/8 финала

4:15 мск, мужчины, +80 кг: 1/8 финала: Владислав Ларин (Россия) – Пита Тауфатофуа (Тонга)

8:00 мск, женщины, +67 кг: 1/4 финала

8:15 мск, мужчины, +80 кг: 1/4 финала

10:00 мск, женщины, +67 кг: 1/2 финала

10:15 мск, мужчины, +80 кг: 1/2 финала

13:00 мск, женщины, +67 кг: утешительные поединки

13:15 мск, мужчины, +80 кг: утешительные поединки

14:00 мск, женщины, +67 кг: за 3-е место

14:15 мск, мужчины, +80 кг: за 3-е место

16:00 мск, женщины, +67 кг: финал

16:15 мск, мужчины, +80 кг: финал

Тяжелая атлетика, женщины

5:50 мск, 59 кг: группа B

5:50 мск, 64 кг: группа B

9:50 мск, 59 кг: финал, группа А

13:50 мск, 64 кг: финал, группа А

Фехтование, женщины, шпага, команды

5:25 мск, 1/4 финала, Россия – Италия

6:45 мск, классификация 5-8

7:40 мск, 1/2 финала

8:30 мск, за 5-6 места

8:30 мск, за 7-8 места

12:30 мск, за 3-е место

13:30 мск, финал

Футбол, женщины, квалификация

11:00 мск, группа G: США – Австралия

11:00 мск, группа G: Новая Зеландия – Швеция

14:00 мск, группа E: Чили – Япония

14:00 мск, группа E: Канада – Великобритания

14:30 мск, группа F: Нидерланды – Китай

14:30 мск, группа F: Бразилия – Замбия

Хоккей на траве, квалификация, мужчины

3:30 мск, группа А: Аргентина – Австралия

4:00 мск, группа А: Индия – Испания

5:45 мск, группа А: Япония – Новая Зеландия

6:15 мск, группа B: Германия – Великобритания

12:30 мск, группа B: Бельгия – ЮАР

14:45 мск, группа B: Нидерланды – Канада

Токио-2020 1-е золото и вылет Рублева. Русские итоги за 25 июля ДЕНЬ НАЗАД