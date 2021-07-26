Завершился четвертый день на Олимпиаде в Токио. Российские спортсмены завоевали три золота и несколько других наград. Все медали дня – в нашей подборке.

Что выиграла Россия

Спортивная гимнастика

Токио-2020 Ефимова, гандболистки и стрелки. 4-й день России на ОИ ЧАС НАЗАД

Мужчины, командное многоборье

1. Россия

2. Япония

3. Китай

Тхэквондо

Мужчины, до 80 кг

1. Максим Храмцов (Россия)

2. Салех Эль-Шарабати (Иордания)

3. Тони Канаэт (Хорватия)

3. Сейф Эйсса (Египет)

Фехтование

Женщины, сабля

1. София Позднякова (Россия)

2. Софья Великая (Россия)

3. Манон Брюне (Франция)

Синхронные прыжки в воду

Мужчины, 10 м, вышка

Минибаев/Бондарь Фото: Getty Images

1. Томас Дэйли – Мэттью Ли (Великобритания)

2. Чэнь Айсэнь – Цао Юань (Китай)

3. Александр Бондарь – Виктор Минибаев (Россия)

Что выиграл остальной мир

Гребной слалом

Мужчины, каноэ-одиночка

Беньямин Савшек Фото: Getty Images

1. Беньямин Савшек (Словения)

2. Лукаш Роган (Чехия)

3. Сидерис Тасиадис (Германия)

Дзюдо

Женщины, до 57 кг

Нора Гьякова Фото: Getty Images

1. Нора Гьякова (Косово)

2. Сара-Леони Сизик (Франция)

3. Цукаса Йосида (Япония)

3. Джессика Климкейт (Канада)

Мужчины, до 73 кг

Сехэй Оно Фото: Getty Images

1. Сехэй Оно (Япония)

2. Лаша Шавдатуашвили (Грузия)

3. Ценд-Очир Цогтбаатар (Монголия)

3. Ан Чхан Рим (Южная Корея)

Маунтинбайк

Мужчины

Томас Пидкок Фото: Getty Images

1. Томас Пидкок (Великобритания)

2. Матиас Флюкигер (Швейцария)

3. Давид Валеро (Испания)

Плавание

Женщины

100 м, баттерфляй

Маргарет Макнил Фото: Getty Images

1. Маргарет Макнил (Канада)

2. Чжан Юйфэй (Китай)

3. Эмма Маккеон (Австралия)

400 м, вольный стиль

Ариарне Титмус Фото: Getty Images

1. Ариарне Титмус (Австралия)

2. Кэтлин Ледеки (США)

3. Ли Бинцзе (Китай)

Мужчины

100 м, брасс

Адам Пити Фото: Getty Images

1. Адам Пити (Великобритания)

2. Арно Камминга (Нидерланды)

3. Николо Мартиненги (Италия)

4х100 м, вольный стиль, эстафета

1. США

2. Италия

3. Австралия

Скейтбординг

Женщины, стрит

Нисия Момидзи Фото: Getty Images

1. Момидзи Нисия (Япония)

2. Райсса Лил (Бразилия)

3. Фуна Накаями (Япония)

Стрельба из лука

Мужчины, командные соревнования

1. Южная Корея

2. Китайский Тайбэй

3. Япония

Стендовая стрельба

Женщины, скит

Эмбер Инглиш Фото: Getty Images

1. Эмбер Инглиш (США)

2. Диана Бакоси (Италия)

3. Мень Вэй (Китай)

Мужчины, скит

Винсент Хэнкок Фото: Getty Images

1. Винсент Хэнкок (США)

2. Йеспер Хансен (Дания)

3. Абдулла Аль-Рашиди (Кувейт)

Триатлон

Мужчины

Кристиан Блюмменфельт Фото: Getty Images

1. Кристиан Блюмменфельт (Норвегия)

2. Алекс Ии (Великобритания)

3. Хайден Вильде (Новая Зеландия)

Тхэквондо

Женщины, до 67 кг

Матеа Елич Фото: Getty Images

1. Матеа Елич (Хорватия)

2. Лорен Уильямс (Великобритания)

3. Рут Гбагби (Кот-д’Ивуар)

3. Хедайя Вахба (Египет)

Фехтование

Мужчины, рапира

Чун Ка Лонг Фото: Getty Images

1. Чун Ка Лонг (Гонконг)

2. Даниэле Гароццо (Италия)

3. Александр Чупенич (Чехия)

Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа.

В медальном зачете Россия занимает четвертое место с 12 медалями (4-5-3), лидируют японцы 13 (8-2-3).

Токио-2020 Матч Медведева и надежда на гимнастику. 4-й день России в Токио 21 ЧАС НАЗАД