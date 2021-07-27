В среду, 28 июля, на Олимпиаде в Токио поход за золотом продолжают теннисисты и волейболисты, а также за новыми медалями устремятся пловцы, стрелки и дзюдоисты. И не только! Представляем расписание пятого дня Игр.

Бадминтон

3:00 мск, мужчины, одиночный разряд: групповой этап

Токио-2020 Золото Рылова, Ларина и гимнасток, медали стрелков. Итоги 27 июля 3 ЧАСА НАЗАД

3:00 мск, женщины, одиночный разряд: групповой этап, Нодзоми Окухара (Япония) – Евгения Косецкая (Россия)

3:00 мск, мужчины, парный разряд: групповой этап

3:00 мск, женщины, парный разряд: групповой этап

3:00 мск, смешанный разряд: 1/4 финала

12:00 мск, женщины, одиночный разряд: групповой этап

12:00 мск, мужчины, одиночный разряд: групповой этап, Энтони Синисука Гинтинг (Индонезия) – Сергей Сирант (Россия)

Сергей Сирант Фото: Getty Images

Баскетбол, мужчины

4:00 мск, группа B: Нигерия – Германия

7:40 мск, группа A: США – Иран

11:20 мск, группа B: Италия – Австралия

15:00 мск, группа A: Чехия – Франция

Баскетбол 3х3

11:00 мск, женщины: 1/2 финала, США – Франция

11:30 мск, мужчины: 1/2 финала, Сербия – Россия

12:10 мск, женщины: 1/2 финала, Россия – Китай

12:40 мск, мужчины: 1/2 финала, Бельгия – Латвия

14:45 мск, женщины: матч за 3-е место

15:15 мск, мужчины: матч за 3-е место

15:55 мск, женщины: финал

16:25 мск, мужчины: финал

Бейсбол, мужчины

6:00 мск, группа А: Доминикана – Япония

Бокс

5:00 мск, женщины, полулегкий вес, 57 кг: 1/4 финала (#1,#2)

5:30 мск, женщины, средний вес, 75 кг: 1/8 финала

6:36 мск, мужчины, полулегкий вес, 57 кг: 1/8 финала

7:39 мск, мужчины, полутяжелый, 81 кг: 1/8 финала

11:00 мск, женщины, полулегкий вес, 57 кг: 1/4 финала (#3,#4)

11:30 мск, женщины, средний вес, 75 кг: 1/8 финала, Наоми Грэм (США) – Земфира Магомедалиева (Россия)

12:36 мск, мужчины, полулегкий вес, 57 кг: 1/8 финала, Алекси де ла Круз (Доминикана) – Альберт Батыргазиев (Россия)

13:39 мск, мужчины, полутяжелый, 81 кг: 1/8 финала, Бекзад Нурдаулетов (Казахстан) – Имам Хатаев (Россия)

Велоспорт

5:30 мск, женщины, шоссе, гонка с раздельным стартом: финал

8:00 мск, женщины, шоссе, гонка с раздельным стартом: финал

Водное поло, женщины

8:00 мск, группа А: Канада – ЮАР

9:30 мск, группа А: Нидерланды – Испания

12:20 мск, группа B: Китай – Япония

13:50 мск, группа B: Венгрия – США

Волейбол, мужчины

3:00 мск, группа А: Канада – Иран

5:05 мск, группа B: США – Тунис

8:20 мск, группа B: Аргентина – Франция

10:25 мск, группа А: Польша – Венесуэла

13:40 мск, группа А: Япония – Италия

15:45 мск, группа B: Бразилия – Россия

Дмитрий Волков Фото: Getty Images

Пляжный волейбол

3:00 мск, мужчины, группа C: США – Швейцария

4:00 мск, женщины, группа F: Япония – Швейцария

5:00 мск, женщины, группа D: Бразилия – Латвия

9:00 мск, женщины, группа F: Германия – Чехия

10:00 мск, женщины, группа E: Россия – Куба

11:00 мск, мужчины, группа A: Испания – Австралия

14:00 мск, мужчины, группа C: Катар – Италия

15:00 мск, женщины, группа E: Австралия – Италия

16:00 мск, мужчины, группа A: Норвегия – Россия

Гандбол, мужчины

3:00 мск, группа B: Дания – Бахрейн

5:00 мск, группа B: Швеция – Португалия

8:15 мск, группа B: Япония – Египет

10:15 мск, группа A: Норвегия – Аргентина

13:30 мск, группа A: Бразилия – Испания

15:30 мск, группа A: Франция – Германия

Спортивная гимнастика

13:15 мск, мужчины, многоборье, личное первенство: финал, Артур Далалоян, Никита Нагорный (Россия)

Никита Нагорный Фото: Getty Images

Академическая гребля

2:10 мск, женщины, двойка парная (2х): финал B, Екатерина Питиримова и Екатерина Курочкина (Россия)

2:20 мск, мужчины, двойка парная (2х): финал B, Илья Кондратьев и Андрей Потапкин (Россия)

2:30 мск, женщины, четверка распашная без рулевого (4-): финал B

2:40 мск, мужчины, четверка распашная без рулевого (4-): финал B

2:50 мск, мужчины, четверка парная (4х): финал B

3:00 мск, женщины, четверка парная (4х): финал B

3:18 мск, женщины, двойка парная (2х): финал A

3:30 мск, мужчины, двойка парная (2х): финал A

3:50 мск, женщины, четверка распашная без рулевого (4-): финал A

4:10 мск, мужчины, четверка распашная без рулевого (4-): финал A

4:30 мск, мужчины, четверка парная (4х): финал A

4:50 мск, женщины, четверка парная (4х): финал A

5:10 мск, мужчины, двойка парная, легкий вес (L2х): 1/2 финала

5:40 мск, женщины, двойка парная, легкий вес (L2х): 1/2 финала, Мария Боталова и Анастасия Лебедева (Россия)

6:00 мск, мужчины, двойка распашная без рулевого (2-): 1/2 финала

6:20 мск, женщины, двойка распашная без рулевого (2-): 1/2 финала, Василиса Степанова и Елена Орябинская (Россия)

6:40 мск, женщины, восьмерка с рулевым (8+): утешительные заезды

6:50 мск, мужчины, восьмерка с рулевым (8+): утешительные заезды

Гребля на байдарках и каноэ, квалификация

7:00 мск, женщины, слалом C-1 (каноэ-одиночки): Алсу Миназова (Россия)

8:50 мск, мужчины, слалом K-1 (байдарки-одиночки): Павел Эйгель (Россия)

Дзюдо

5:00 мск, мужчины, средний вес, 90 кг: предварительный раунд

5:10 мск, женщины, средний вес, 70 кг: 1/16 финала, Мария Бернабеу (Испания) – Мадина Таймазова (Россия)

5:50 мск, мужчины, средний вес, 90 кг: 1/16 финала, Михаил Игольников (Россия) – Селтус Доссу Йово (Бенин)

6:20 мск, женщины, средний вес, 70 кг: 1/8 финала

6:40 мск, мужчины, средний вес, 90 кг: 1/8 финала

7:15 мск, женщины, средний вес, 70 кг: 1/4 финала

7:30 мск, мужчины, средний вес, 90 кг: 1/4 финала

11:00 мск, женщины, средний вес, 70 кг: утешительные поединки

11:15 мск, мужчины, средний вес, 90 кг: утешительные поединки

11:30 мск, женщины, средний вес, 70 кг: 1/2 финала

11:45 мск, мужчины, средний вес, 90 кг: 1/2 финала

12:10 мск, женщины, средний вес, 70 кг: поединки за 3-е место

12:25 мск, женщины, средний вес, 70 кг: финал

12:35 мск, мужчины, средний вес, 90 кг: поединки за 3-е место

12:50 мск, мужчины, средний вес, 90 кг: финал

Конный спорт

11:30 мск, выездка, индивидуальное первенство: произвольная программа, финал

Парусный спорт

6:05 мск, мужчины, виндсерфинг (RS:X): гонка-7-8-9, Александр Аскеров (Россия)

6:05 мск, мужчины, класс Финн: гонка-3-4

6:05 мск, мужчины, класс 470: гонка-1-2, Павел Созыкин и Денис Грибанов (Россия)

6:05 мск, мужчины, класс 49-й: гонка-4-5-6

6:15 мск, женщины, виндсерфинг (RS:X): гонка-7-8-9, Анна Хворикова (Россия)

8:35 мск, класс Накра 17, открытый: гонка-1-2-3

8:50 мск, женщины, класс 470: гонка-1-2

8:50 мск, женщины, класс 49-й FX: гонка-4-5-6

Плавание

4:30 мск, мужчины, вольный стиль, 100 м: полуфиналы, Андрей Минаков, Климент Колесников (Россия)

4:40 мск, женщины, вольный стиль, 200 м: финал

4:55 мск, мужчины, баттерфляй, 200 м: финал

5:05 мск, женщины, баттерфляй, 200 м: полуфиналы, Светлана Чимрова (Россия)

5:25 мск, мужчины, брасс, 200 м: полуфиналы, Кирилл Пригода, Антон Чупков (Россия)

5:50 мск, женщины, комплексное плавание, 200 м: финал

6:00 мск, женщины, вольный стиль, 1500 м: финал, Анастасия Кирпичникова (Россия)

6:20 мск, мужчины, вольный стиль, эстафета 4х200 м: финал, Михаил Довгалюк, Александр Красных, Иван Гирев, Михаил Вековищев (Россия)

13:00 мск, женщины, вольный стиль, 100 м: предварительные заплывы

13:20 мск, мужчины, спина, 200 м: предварительные заплывы, Григорий Тарасевич, Евгений Рылов (Россия)

13:45 мск, женщины, брасс, 200 м: предварительные заплывы, Мария Темникова, Евгения Чикунова (Россия)

14:15 мск, мужчины, комплексное плавание, 200 м: предварительные заплывы, Максим Ступин (Россия)

14:40 мск, женщины, вольный стиль, эстафета 4х200 м: предварительные заплывы

Прыжки в воду

9:00 мск, мужчины, трамплин 3 м, синхронные прыжки: финал, Евгений Кузнецов и Никита Шлейхер (Россия)

Регби, мужчины

3:00 мск, матч за 11-12 места

3:30 мск, матч за 9-10 места

4:00 мск, классификация за 5-8 места

4:30 мск, классификация за 5-8 места

5:00 мск, 1/2 финала, #1

5:30 мск, 1/2 финала, #2

10:30 мск, матч за 7-8 места

11:00 мск, матч за 5-6 места

11:30 мск, матч за 3-е место

12:00 мск, финал

Серфинг

2:00 мск, женщины, шортборд: за 3-е место

3:00 мск, мужчины, шортборд: за 3-е место

4:00 мск, женщины, шортборд: финал

5:00 мск, мужчины, шортборд: финал

Стрельба

3:00 мск, женщины, траншейный стенд: квалификация, день 1-й, Дарья Семьянова, Екатерина Субботина (Россия)

3:25 мск, мужчины, траншейный стенд: квалификация, день 1-й, Алексей Алипов (Россия)

Стрельба из лука

3:30 мск, мужчины, личное первенство: 1/32-1/16 финала

3:56 мск, женщины, личное первенство: 1/32-1/16 финала, Элис Ингли (Австралия) – Ксения Перова (Россия), Светлана Гомбоева (Россия) – Габриэла Баярдо (Нидерланды)

10:00 мск, мужчины, личное первенство: 1/32-1/16 финала, Правин Джадхав (Индия) – Галсан Базаржапов (Россия)

10:26 мск, женщины, личное первенство: 1/32-1/16 финала

Теннис

5:00 мск, мужчины, одиночный разряд: 1/8 финала, Диего Шварцман (Аргентина) – Карен Хачанов (Россия)

5:00 мск, женщины, одиночный разряд: 1/4 финала, Анастасия Павлюченкова (Россия) – Белинда Бенчич (Швейцария)

5:00 мск, мужчины, парный разряд: 1/2 финала

5:00 мск, женщины, парный разряд: 1/4 финала, Вероника Кудерметова/Елена Веснина (Россия) – Надежда Киченок/Людмила Киченок (Украина)

5:00 мск, смешанные пары: 1/8 финала, Николя Маю/Кристина Младенович (Франция) – Елена Веснина/Аслан Карацев (Россия), Иван Додиг/Дарья Юрак (Хорватия) – Андрей Рублев/Анастасия Павлюченкова (Россия)

Аслан Карацев и Елена Веснина Фото: Getty Images

Настольный теннис

4:00 мск, женщины, одиночный разряд: 1/4 финала #1

5:00 мск, мужчины, одиночный разряд: 1/4 финала #2

6:00 мск, женщины, одиночный разряд: 1/4 финала #2

9:00 мск, женщины, одиночный разряд: 1/4 финала #3

10:00 мск, мужчины, одиночный разряд: 1/4 финала #2

11:00 мск, женщины, одиночный разряд: 1/4 финала #4

14:00 мск, мужчины, одиночный разряд: 1/4 финала #3

14:00 мск, мужчины, одиночный разряд: 1/4 финала #4

Тяжелая атлетика

7:50 мск, мужчины, 73 кг: группа В

13:50 мск, мужчины, 73 кг: финал, группа А

Фехтование, мужчины, сабля, команды

4:00 мск: 1/8 финала

5:25 мск: 1/4 финала, Россия – Германия

6:45 мск: классификация 5-8

7:40 мск: 1/2 финала

8:30 мск: за 5-6 места

8:30 мск: за 7-8 места

12:30 мск: матч за 3-е место

13:30 мск: финал

Футбол, мужчины, квалификация

11:00 мск, группа D: ЮАР – Бразилия

11:00 мск, группа D: Германия – Кот-д'Ивуар

11:30 мск, группа B: Румыния – Новая Зеландия

11:30 мск, группа B: Южная Корея – Гондурас

14:00 мск, группа С: Испания – Аргентина

14:00 мск, группа С: Австралия – Египет

14:30 мск, группа A: ЮАР – Мексика

14:30 мск, группа A: Франция – Япония

Хоккей на траве, квалификация

3:30 мск, женщины, группа А: Нидерланды – ЮАР

4:00 мск, женщины, группа А: Великобритания – Индия

5:45 мск, женщины, группа B: Новая Зеландия – Испания

6:15 мск, женщины, группа А: Германия – Ирландия

12:30 мск, женщины, группа B: Япония – Австралия

13:00 мск, женщины, группа B: Аргентина – Китай

14:45 мск, мужчины, группа А: Япония – Испания

15:15 мск, мужчины, группа А: Австралия – Новая Зеландия

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