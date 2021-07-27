В среду, 28 июля, на Олимпиаде в Токио поход за золотом продолжают теннисисты и волейболисты, а также за новыми медалями устремятся пловцы, стрелки и дзюдоисты. И не только! Представляем расписание пятого дня Игр.
Бадминтон
3:00 мск, мужчины, одиночный разряд: групповой этап
Токио-2020
Золото Рылова, Ларина и гимнасток, медали стрелков. Итоги 27 июля
3:00 мск, женщины, одиночный разряд: групповой этап, Нодзоми Окухара (Япония) – Евгения Косецкая (Россия)
3:00 мск, мужчины, парный разряд: групповой этап
3:00 мск, женщины, парный разряд: групповой этап
3:00 мск, смешанный разряд: 1/4 финала
12:00 мск, женщины, одиночный разряд: групповой этап
12:00 мск, мужчины, одиночный разряд: групповой этап, Энтони Синисука Гинтинг (Индонезия) – Сергей Сирант (Россия)
Сергей Сирант
Фото: Getty Images
Баскетбол, мужчины
4:00 мск, группа B: Нигерия – Германия
7:40 мск, группа A: США – Иран
11:20 мск, группа B: Италия – Австралия
15:00 мск, группа A: Чехия – Франция
Баскетбол 3х3
11:00 мск, женщины: 1/2 финала, США – Франция
11:30 мск, мужчины: 1/2 финала, Сербия – Россия
12:10 мск, женщины: 1/2 финала, Россия – Китай
12:40 мск, мужчины: 1/2 финала, Бельгия – Латвия
14:45 мск, женщины: матч за 3-е место
15:15 мск, мужчины: матч за 3-е место
15:55 мск, женщины: финал
16:25 мск, мужчины: финал
Бейсбол, мужчины
6:00 мск, группа А: Доминикана – Япония
Бокс
5:00 мск, женщины, полулегкий вес, 57 кг: 1/4 финала (#1,#2)
5:30 мск, женщины, средний вес, 75 кг: 1/8 финала
6:36 мск, мужчины, полулегкий вес, 57 кг: 1/8 финала
7:39 мск, мужчины, полутяжелый, 81 кг: 1/8 финала
11:00 мск, женщины, полулегкий вес, 57 кг: 1/4 финала (#3,#4)
11:30 мск, женщины, средний вес, 75 кг: 1/8 финала, Наоми Грэм (США) – Земфира Магомедалиева (Россия)
12:36 мск, мужчины, полулегкий вес, 57 кг: 1/8 финала, Алекси де ла Круз (Доминикана) – Альберт Батыргазиев (Россия)
13:39 мск, мужчины, полутяжелый, 81 кг: 1/8 финала, Бекзад Нурдаулетов (Казахстан) – Имам Хатаев (Россия)
Велоспорт
5:30 мск, женщины, шоссе, гонка с раздельным стартом: финал
8:00 мск, женщины, шоссе, гонка с раздельным стартом: финал
Водное поло, женщины
8:00 мск, группа А: Канада – ЮАР
9:30 мск, группа А: Нидерланды – Испания
12:20 мск, группа B: Китай – Япония
13:50 мск, группа B: Венгрия – США
Волейбол, мужчины
3:00 мск, группа А: Канада – Иран
5:05 мск, группа B: США – Тунис
8:20 мск, группа B: Аргентина – Франция
10:25 мск, группа А: Польша – Венесуэла
13:40 мск, группа А: Япония – Италия
15:45 мск, группа B: Бразилия – Россия
Дмитрий Волков
Фото: Getty Images
Пляжный волейбол
3:00 мск, мужчины, группа C: США – Швейцария
4:00 мск, женщины, группа F: Япония – Швейцария
5:00 мск, женщины, группа D: Бразилия – Латвия
9:00 мск, женщины, группа F: Германия – Чехия
10:00 мск, женщины, группа E: Россия – Куба
11:00 мск, мужчины, группа A: Испания – Австралия
14:00 мск, мужчины, группа C: Катар – Италия
15:00 мск, женщины, группа E: Австралия – Италия
16:00 мск, мужчины, группа A: Норвегия – Россия
Гандбол, мужчины
3:00 мск, группа B: Дания – Бахрейн
5:00 мск, группа B: Швеция – Португалия
8:15 мск, группа B: Япония – Египет
10:15 мск, группа A: Норвегия – Аргентина
13:30 мск, группа A: Бразилия – Испания
15:30 мск, группа A: Франция – Германия
Спортивная гимнастика
13:15 мск, мужчины, многоборье, личное первенство: финал, Артур Далалоян, Никита Нагорный (Россия)
Никита Нагорный
Фото: Getty Images
Академическая гребля
2:10 мск, женщины, двойка парная (2х): финал B, Екатерина Питиримова и Екатерина Курочкина (Россия)
2:20 мск, мужчины, двойка парная (2х): финал B, Илья Кондратьев и Андрей Потапкин (Россия)
2:30 мск, женщины, четверка распашная без рулевого (4-): финал B
2:40 мск, мужчины, четверка распашная без рулевого (4-): финал B
2:50 мск, мужчины, четверка парная (4х): финал B
3:00 мск, женщины, четверка парная (4х): финал B
3:18 мск, женщины, двойка парная (2х): финал A
3:30 мск, мужчины, двойка парная (2х): финал A
3:50 мск, женщины, четверка распашная без рулевого (4-): финал A
4:10 мск, мужчины, четверка распашная без рулевого (4-): финал A
4:30 мск, мужчины, четверка парная (4х): финал A
4:50 мск, женщины, четверка парная (4х): финал A
5:10 мск, мужчины, двойка парная, легкий вес (L2х): 1/2 финала
5:40 мск, женщины, двойка парная, легкий вес (L2х): 1/2 финала, Мария Боталова и Анастасия Лебедева (Россия)
6:00 мск, мужчины, двойка распашная без рулевого (2-): 1/2 финала
6:20 мск, женщины, двойка распашная без рулевого (2-): 1/2 финала, Василиса Степанова и Елена Орябинская (Россия)
6:40 мск, женщины, восьмерка с рулевым (8+): утешительные заезды
6:50 мск, мужчины, восьмерка с рулевым (8+): утешительные заезды
Гребля на байдарках и каноэ, квалификация
7:00 мск, женщины, слалом C-1 (каноэ-одиночки): Алсу Миназова (Россия)
8:50 мск, мужчины, слалом K-1 (байдарки-одиночки): Павел Эйгель (Россия)
Дзюдо
5:00 мск, мужчины, средний вес, 90 кг: предварительный раунд
5:10 мск, женщины, средний вес, 70 кг: 1/16 финала, Мария Бернабеу (Испания) – Мадина Таймазова (Россия)
5:50 мск, мужчины, средний вес, 90 кг: 1/16 финала, Михаил Игольников (Россия) – Селтус Доссу Йово (Бенин)
6:20 мск, женщины, средний вес, 70 кг: 1/8 финала
6:40 мск, мужчины, средний вес, 90 кг: 1/8 финала
7:15 мск, женщины, средний вес, 70 кг: 1/4 финала
7:30 мск, мужчины, средний вес, 90 кг: 1/4 финала
11:00 мск, женщины, средний вес, 70 кг: утешительные поединки
11:15 мск, мужчины, средний вес, 90 кг: утешительные поединки
11:30 мск, женщины, средний вес, 70 кг: 1/2 финала
11:45 мск, мужчины, средний вес, 90 кг: 1/2 финала
12:10 мск, женщины, средний вес, 70 кг: поединки за 3-е место
12:25 мск, женщины, средний вес, 70 кг: финал
12:35 мск, мужчины, средний вес, 90 кг: поединки за 3-е место
12:50 мск, мужчины, средний вес, 90 кг: финал
Конный спорт
11:30 мск, выездка, индивидуальное первенство: произвольная программа, финал
Парусный спорт
6:05 мск, мужчины, виндсерфинг (RS:X): гонка-7-8-9, Александр Аскеров (Россия)
6:05 мск, мужчины, класс Финн: гонка-3-4
6:05 мск, мужчины, класс 470: гонка-1-2, Павел Созыкин и Денис Грибанов (Россия)
6:05 мск, мужчины, класс 49-й: гонка-4-5-6
6:15 мск, женщины, виндсерфинг (RS:X): гонка-7-8-9, Анна Хворикова (Россия)
8:35 мск, класс Накра 17, открытый: гонка-1-2-3
8:50 мск, женщины, класс 470: гонка-1-2
8:50 мск, женщины, класс 49-й FX: гонка-4-5-6
Плавание
4:30 мск, мужчины, вольный стиль, 100 м: полуфиналы, Андрей Минаков, Климент Колесников (Россия)
4:40 мск, женщины, вольный стиль, 200 м: финал
4:55 мск, мужчины, баттерфляй, 200 м: финал
5:05 мск, женщины, баттерфляй, 200 м: полуфиналы, Светлана Чимрова (Россия)
5:25 мск, мужчины, брасс, 200 м: полуфиналы, Кирилл Пригода, Антон Чупков (Россия)
5:50 мск, женщины, комплексное плавание, 200 м: финал
6:00 мск, женщины, вольный стиль, 1500 м: финал, Анастасия Кирпичникова (Россия)
6:20 мск, мужчины, вольный стиль, эстафета 4х200 м: финал, Михаил Довгалюк, Александр Красных, Иван Гирев, Михаил Вековищев (Россия)
13:00 мск, женщины, вольный стиль, 100 м: предварительные заплывы
13:20 мск, мужчины, спина, 200 м: предварительные заплывы, Григорий Тарасевич, Евгений Рылов (Россия)
13:45 мск, женщины, брасс, 200 м: предварительные заплывы, Мария Темникова, Евгения Чикунова (Россия)
14:15 мск, мужчины, комплексное плавание, 200 м: предварительные заплывы, Максим Ступин (Россия)
14:40 мск, женщины, вольный стиль, эстафета 4х200 м: предварительные заплывы
Прыжки в воду
9:00 мск, мужчины, трамплин 3 м, синхронные прыжки: финал, Евгений Кузнецов и Никита Шлейхер (Россия)
Регби, мужчины
3:00 мск, матч за 11-12 места
3:30 мск, матч за 9-10 места
4:00 мск, классификация за 5-8 места
4:30 мск, классификация за 5-8 места
5:00 мск, 1/2 финала, #1
5:30 мск, 1/2 финала, #2
10:30 мск, матч за 7-8 места
11:00 мск, матч за 5-6 места
11:30 мск, матч за 3-е место
12:00 мск, финал
Серфинг
2:00 мск, женщины, шортборд: за 3-е место
3:00 мск, мужчины, шортборд: за 3-е место
4:00 мск, женщины, шортборд: финал
5:00 мск, мужчины, шортборд: финал
Стрельба
3:00 мск, женщины, траншейный стенд: квалификация, день 1-й, Дарья Семьянова, Екатерина Субботина (Россия)
3:25 мск, мужчины, траншейный стенд: квалификация, день 1-й, Алексей Алипов (Россия)
Стрельба из лука
3:30 мск, мужчины, личное первенство: 1/32-1/16 финала
3:56 мск, женщины, личное первенство: 1/32-1/16 финала, Элис Ингли (Австралия) – Ксения Перова (Россия), Светлана Гомбоева (Россия) – Габриэла Баярдо (Нидерланды)
10:00 мск, мужчины, личное первенство: 1/32-1/16 финала, Правин Джадхав (Индия) – Галсан Базаржапов (Россия)
10:26 мск, женщины, личное первенство: 1/32-1/16 финала
Теннис
5:00 мск, мужчины, одиночный разряд: 1/8 финала, Диего Шварцман (Аргентина) – Карен Хачанов (Россия)
5:00 мск, женщины, одиночный разряд: 1/4 финала, Анастасия Павлюченкова (Россия) – Белинда Бенчич (Швейцария)
5:00 мск, мужчины, парный разряд: 1/2 финала
5:00 мск, женщины, парный разряд: 1/4 финала, Вероника Кудерметова/Елена Веснина (Россия) – Надежда Киченок/Людмила Киченок (Украина)
5:00 мск, смешанные пары: 1/8 финала, Николя Маю/Кристина Младенович (Франция) – Елена Веснина/Аслан Карацев (Россия), Иван Додиг/Дарья Юрак (Хорватия) – Андрей Рублев/Анастасия Павлюченкова (Россия)
Аслан Карацев и Елена Веснина
Фото: Getty Images
Настольный теннис
4:00 мск, женщины, одиночный разряд: 1/4 финала #1
5:00 мск, мужчины, одиночный разряд: 1/4 финала #2
6:00 мск, женщины, одиночный разряд: 1/4 финала #2
9:00 мск, женщины, одиночный разряд: 1/4 финала #3
10:00 мск, мужчины, одиночный разряд: 1/4 финала #2
11:00 мск, женщины, одиночный разряд: 1/4 финала #4
14:00 мск, мужчины, одиночный разряд: 1/4 финала #3
14:00 мск, мужчины, одиночный разряд: 1/4 финала #4
Тяжелая атлетика
7:50 мск, мужчины, 73 кг: группа В
13:50 мск, мужчины, 73 кг: финал, группа А
Фехтование, мужчины, сабля, команды
4:00 мск: 1/8 финала
5:25 мск: 1/4 финала, Россия – Германия
6:45 мск: классификация 5-8
7:40 мск: 1/2 финала
8:30 мск: за 5-6 места
8:30 мск: за 7-8 места
12:30 мск: матч за 3-е место
13:30 мск: финал
Футбол, мужчины, квалификация
11:00 мск, группа D: ЮАР – Бразилия
11:00 мск, группа D: Германия – Кот-д'Ивуар
11:30 мск, группа B: Румыния – Новая Зеландия
11:30 мск, группа B: Южная Корея – Гондурас
14:00 мск, группа С: Испания – Аргентина
14:00 мск, группа С: Австралия – Египет
14:30 мск, группа A: ЮАР – Мексика
14:30 мск, группа A: Франция – Япония
Хоккей на траве, квалификация
3:30 мск, женщины, группа А: Нидерланды – ЮАР
4:00 мск, женщины, группа А: Великобритания – Индия
5:45 мск, женщины, группа B: Новая Зеландия – Испания
6:15 мск, женщины, группа А: Германия – Ирландия
12:30 мск, женщины, группа B: Япония – Австралия
13:00 мск, женщины, группа B: Аргентина – Китай
14:45 мск, мужчины, группа А: Япония – Испания
15:15 мск, мужчины, группа А: Австралия – Новая Зеландия
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