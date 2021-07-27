Завершился пятый день на Олимпиаде в Токио. Российские спортсмены снова завоевали три золота и несколько других наград. Все медали дня – в нашей подборке.

Что выиграла Россия

Плавание

Токио-2020 Россия на ОИ возмутила американцев. Что не так? 2 ЧАСА НАЗАД

Мужчины, 100 м, спина

Евгений Рылов Фото: Getty Images

1. Евгений Рылов (Россия)

2. Климент Колесников (Россия)

3. Райан Мерфи (США)

Спортивная гимнастика

Женщины, команда

1. Россия

2. США

3. Великобритания

Стрельба

Микст, пистолет пневматический, 10 м

Виталина Бацарашкина и Артем Черноусов Фото: Getty Images

1. Цзян Рансинь и Пан Вэй (Китай)

2. Виталина Бацарашкина и Артем Черноусов (Россия)

3. Елена Костевич и Олег Омельчук (Украина)

Микст, винтовка пневматическая, 10 м

Юлия Каримова, Сергей Каменский, Россия, стрельба, Олимпиада в Токио-2020 Фото: Getty Images

1. Ян Цянь и Ян Хаожань (Китай)

2. Мэри Такер и Лукас Озенеский (США)

3. Юлия Каримова и Сергей Каменский (Россия)

Тхэквондо

Мужчины, свыше 80 кг

1. Владислав Ларин (Россия)

2. Деян Георгиевский (Македония)

3. Рафаэль Кастильо (Куба)

3. Ке-Дон Ин (Южная Корея)

Что выиграл остальной мир

Гребной слалом

Женщины, байдарка-одиночка

Рикарда Функ Фото: Getty Images

1. Рикарда Функ (Германия)

2. Майялен Шурро (Испания)

3. Джессика Фокс (Австралия)

Дзюдо

Женщины, до 63 кг

Кларисс Агбеньену Фото: Getty Images

1. Кларисс Агбеньену (Франция)

2. Тина Трстеняк (Словения)

3. Катрин Бошмен-Пинар (Канада)

3. Мария Чентраккио (Италия)

Мужчины, до 81 кг

Таканори Нагасэ Фото: Getty Images

1. Таканори Нагасэ (Япония)

2. Саид Моллаеи (Монголия)

3. Шамиль Борчашвили (Австрия)

3. Маттиас Кассе (Бельгия)

Маунтинбайк

Женщины

Йоланда Нефф Фото: Getty Images

1. Йоланда Нефф (Швейцария)

2. Сина Фрай (Швейцария)

3. Линда Индерганд (Швецария)

Конный спорт

Командная выездка, женщины

1. Германия

2. США

3. Великобритания

Плавание

Мужчины, 200 м, вольный стиль

Том Дин Фото: Getty Images

1. Том Дин (Великобритания)

2. Данкан Скотт (Великобритания)

3. Фернандо Шеффер (Бразилия)

Женщины, 100 м, спина

Кэйли Маккеон Фото: Getty Images

1. Кэйли Маккеон (Австралия)

2. Кайли Масс (Канада)

3. Реган Смит (США)

Женщины, 100 м, брасс

Лидия Джейкоби Фото: Getty Images

1. Лидия Джейкоби (США)

2. Татьяна Шонмакер (ЮАР)

3. Лилли Кинг (США)

Прыжки в воду

Женщины, вышка, 10 м, синхронные

Юси Чен – Чжан Цзяци Фото: Getty Images

1. Юси Чен и Чжан Цзяци (Китай)

2. Джессика Парратто и Дилэйни Шнелл (США)

3. Габриэла Агундес Гарсия и Алехандра Ороско Лоса (Мексика)

Серфинг

Мужчины

Итало Феррейра Фото: Getty Images

1. Итало Феррейра (Бразилия)

2. Каноа Игараси (Япония)

3. Оуэн Райт (Австралия)

Женщины

Карисса Мур Фото: Getty Images

1. Карисса Мур (США)

2. Бьянка Бейтендаг (ЮАР)

3. Амуро Цудзуки (Япония)

Софтбол

Женщины

1. Япония

2. США

3. Канада

Триатлон

Женщины

Флора Даффи Фото: Getty Images

1. Флора Даффи (Бермудские острова)

2. Джорджия Тэйлор-Браун (Великобритания)

3. Кэти Заферес (США)

Тхэквондо

Женщины, выше 67 кг

Милица Мандич Фото: Getty Images

1. Милица Мандич (Сербия)

2. Ли Да Бин (Южная Корея)

3. Бьянка Уокден (Великобритания)

3. Алтея Лорен (Франция)

Тяжелая атлетика

Женщины, до 59 кг

Ко Хсин Чунь Фото: Getty Images

1. Ко Хсин Чунь (Китайский Тайбэй)

2. Полина Гурьева (Туркменистан)

3. Микико Андо (Япония)

Женщины, до 64 кг

Мод Шаррон Фото: Getty Images

1. Мод Шаррон (Канада)

2. Джорджия Бординьон (Италия)

3. Чэнь Вэньхуэй (Тайвань)

Фехтование

Женщины, шпага, команды

1. Эстония

2. Южная Корея

3. Италия

Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа.

В медальном зачете Россия занимает четвертое место с 18 медалями (7-7-4), лидируют японцы 16 (10-2-4).

Токио-2020 Золото гимнастов и Храмцова, дубль фехтовальщиц. Итоги 26 июля ВЧЕРА В 16:51