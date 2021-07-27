Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) на Олимпийских играх в Токио российские спортсмены выступают под знаменем Олимпийского комитета России (ОКР). Запрещено слово «Россия», расшифровка аббревиатуры ОКР, использование национальной символики, а также гимн – на церемонии награждения звучит фрагмент из концерта №1 Петра Ильича Чайковского.

Впрочем, не все довольны санкциями по отношению к сборной России. А также тем, как они соблюдаются. Одно из ведущих американских медиа The New York Times возмутилось тем, что слово «Россия» слишком часто звучит в Играх в Токио этим летом – особенно для забаненной на Олимпиаде страны.

«Возьмем пятничную церемонию открытия. Внушительная по численности российская делегация на параде наций прошла сразу за Сан-Марино и прямо перед Сьерра-Леоне под знаменем ОКР, аббревиатуры Олимпийского комитета России. Это официальное наименование, под которым здесь соревнуются более 330 российских спортсменов – своего рода дисциплинарная ловкость рук, необходимая для ухода от наказаний, наложенных после недавних допинговых скандалов в стране», – говорится в заметке The New York Times. Также в тексте приводится цитата неназванного российского журналиста: «На самом деле, нам не кажется, что нас забанили».

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Автор заметки Тарик Панджа вспоминает причину бана России: «Она уходит корнями в один из самых ужасных допинговых скандалов в истории спорта. Многолетняя кампания по замене грязных допинговых проб на чистые, которая в конечном итоге коснулась десятков видов спорта и охватила более 1000 спортсменов, десятки тренеров, спортивных чиновников и даже сотрудников госбезопасности».

Анастасия Галашина Фото: Getty Images

Панджа отмечает тот факт, что Россия, изначально отстраненная от мирового спорта на 4 года, потратила много лет на то, чтобы добиться отмены или, по крайней мере, смягчения санкций. Результатом этого стало то, что в Токио-2020 приехало больше российских спортсменов, чем на Игры в Рио-де-Жанейро в 2016 году. Да, часть запретов осталась в силе – например, использование национальной символики и гимна. Но автор The New York Times недоволен тем, что «правило было почти немедленно – и неоднократно – нарушено».

«Увиденное здесь имеет мало признаков того, что команда представляет страну, которая находится под санкциями. Например, на церемонии открытия название России было зачитано на английском, японском и французском языках, когда на стадион вошли десятки членов ее команды. Днем позже, в первый день соревнований по дзюдо, Ирина Долгова из России была объявлена ​​членом ОКР, когда она вышла на свой матч первого круга в категории 48 кг. Спустя несколько часов ее соотечественников по мужской волейбольной команде, одетых в красную форму, представили как Олимпийский комитет России.

Так обстоят дела на большинстве площадок: ОКР на вывесках, табло и мониторах, но Россия или Олимпийский комитет России в официальных объявлениях. Путаница по поводу того, как называть команду, временами сбивала с толку и спортивных чиновников: например, европейская федерация гимнастики удалила в воскресенье твит с результатами женской квалификации, в котором команда ОКР упоминалась как Россия».

В тексте The New York Times приводится комментарий представителя МОК Марка Адамса. Он заявил, что российская делегация соблюдает необходимые правила, а все остальное зависит от конкретной ситуации: «Полное название команды можно произносить вслух, но не отображать? Судя по нашей интерпретации, это правильно».

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Панджа сетует на дискомфорт по поводу присутствия России на Олимпиаде-2020. «Всемирное антидопинговое агентство все еще беспокоится о смягчении первоначального наказания со стороны Спортивного арбитражного суда. Если бы срок бана остался без изменений, это бы значительно сократило делегацию России на Играх в Токио. А ее спортсмены выступали бы в нейтральной символике, которые сделали бы происхождение команды неустановленным».

В конце заметки автор The New York Times отмечает, что даже несмотря на санкции и порицание со стороны международного спортивного сообщества, Россия незаметно увеличивала свое влияние в спорте: «Три летние олимпийские федерации, стрельба, бокс и фехтование, сейчас возглавляют россияне – больше, чем когда-либо в истории. А после зимних Игр в Пекине, которые пройдут в феврале следующего года, Россия станет еще ближе к полноценному возвращению в спортивную арену».

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