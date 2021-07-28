Духовник сборной России протоиерей Андрей Алексеев рассказал, что читает специальную молитву против коронавируса на Олимпиаде в Токио.

«Безусловно, такая молитва читается. Святейший Патриарх благословил читать специальные молитвы, которые я возношу за каждой литургией, а также присоединяю к молебну специальную молитву о соответствующей ситуации, об этом недуге.

Это уже традиция в храмах, которые в русской церкви несут подобную духовную составляющую, чтобы внести свой вклад. Мы обращаемся к богу с просьбой о помощи в этой ситуации, где каждый из нас нуждается в этой поддержке», – рассказал ТАСС Алексеев.

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По состоянию на 28 июля ни один российский спортсмен, приехавший в Токио, не болен коронавирусом.

По итогам пяти дней Россия занимает четвертое место в медальном зачете, на счету команды 7 золотых наград.

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