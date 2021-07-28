В четверг, 29 июля, на Олимпиаде в Токио поход за славой продолжают теннисисты и волейболисты, а также за новыми медалями устремятся пловцы, стрелки и дзюдоисты. И не только! Представляем расписание шестого дня Игр.
Бадминтон
3:00 мск, мужчины, одиночный разряд: групповой этап
Токио-2020
Серебряный дождь в плавании и баскетболе 3х3. Итоги 28 июля
3:00 мск, женщины, одиночный разряд: групповой этап
3:00 мск, смешанный разряд: 1/2 финала, #1
3:00 мск, смешанный разряд: 1/2 финала, #2
3:00 мск, мужчины, парный разряд: 1/4 финала
3:00 мск, женщины, одиночный разряд: 1/8 финала
11:00 мск, мужчины, одиночный разряд: 1/8 финала
11:00 мск, женщины, парный разряд: 1/4 финала
Баскетбол
4:00 мск, женщины, группа A: Канада – Южная Корея
7:40 мск, мужчины, группа C: Словения – Япония
11:20 мск, женщины, группа A: Испания – Сербия
15:00 мск, мужчины, группа C: Испания – Аргентина
Бейсбол
13:00 мск, мужчины, группа B: Израиль – Южная Корея
Бокс
5:00 мск, мужчины, 2-й средний, 75 кг: 1/8 финала
6:03 мск, мужчины, супертяжелый вес, +91 кг: 1/8 финала
7:06 мск, женщины, наилегчайший вес, 51 кг: 1/8 финала
11:00 мск, мужчины, 2-ой средний, 75 кг: 1/8 финала
11:48 мск, мужчины, 2-ой средний, 75 кг: 1/8 финала, Трой Айли (США) – Глеб Бакши (Россия)
12:03 мск, мужчины, супертяжелый вес, +91 кг: 1/8 финала
12:36 мск, мужчины, супертяжелый вес, +91 кг: 1/8 финала, Иван Верясов (Россия) – Максим Нжийо Йенонг (Камерун)
13:06 мск, женщины, наилегчайший вес, 51 кг: 1/8 финала
Велоспорт
4:00 мск, мужчины, BMX, гонка: 1/4 финала (заезд-1), Евгений Клещенко (Россия)
4:21 мск, женщины, BMX, гонка: 1/4 финала (заезд-1), Наталия Суворова (Россия), Наталия Афремова (Россия)
4:42 мск, мужчины, BMX, гонка: 1/4 финала (заезд-2)
5:03 мск, женщины, BMX, гонка: 1/4 финала (заезд-2)
5:24 мск, мужчины, BMX, гонка: 1/4 финала (заезд-3)
5:45 мск, женщины, BMX, гонка: 1/4 финала (заезд-3)
Водное поло, мужчины
4:00 мск, группы А: Венгрия – ЮАР
5:30 мск, группы B: Испания – Казахстан
8:00 мск, группы А: США – Италия
9:30 мск, группы B: Хорватия – Черногория
12:20 мск, группы А: Греция – Япония
13:50 мск, группы B: Сербия – Австралии
Волейбол, женщины
3:00 мск, группа B: Италия – Аргентина
5:05 мск, группа А: Южная Корея – Доминикана
8:20 мск, группа А: Сербия – Кения
10:25 мск, группа B: Китай – Россия
Женская сборная России по волейболу
Фото: Getty Images
13:40 мск, группа А: Япония – Бразилия
15:45 мск, группа B: США – Турция
Пляжный волейбол, женщины
3:00 мск, предварительный этап: США – Кения
4:00 мск, предварительный этап: Канада – Швейцария
9:00 мск, предварительный этап: Германия – Нидерланды
14:00 мск, предварительный этап: Китай – Аргентина
15:00 мск, предварительный этап: Бразилия – Канада
Пляжный волейбол, мужчины
5:00 мск, предварительный этап: США – Аргентина
10:00 мск, предварительный этап: Чехия – Мексика
11:00 мск, предварительный этап: Россия (Вячеслав Красильников, Олег Стояновский) – Латвия (Мартинс Плавинс, Эдгарс Токс)
16:00 мск, предварительный этап: Бразилия – Нидерланды
Гандбол, женщины
3:00 мск, группа А, Нидерланды – Ангола
5:00 мск, группа В, Испания – Бразилия
8:15 мск, группа А, Япония – Южная Корея
10:15 мск, группа А, Черногория – Норвегия
13:30 мск, группа В, Венгрия – Россия
Владлена Боброникова
Фото: Getty Images
15:30 мск, группа В, Швеция – Франция
Спортивная гимнастика
13:50 мск, женщины, многоборье, личное первенство: финал, Владислава Уразова, Ангелина Мельникова (Россия)
Гольф
1:30 мск, мужчины, 1-й раунд
Академическая гребля
2:30 мск, мужчины, двойка распашная без рулевого, финал Б
2:40 мск, женщины, двойка распашная без рулевого, финал Б
2:50 мск, мужчины, двойка парная, легкий вес, финал Б
3:00 мск, женщины, двойка парная, легкий вес, финал Б: Анастасия Лебедева, Мария Баталова (Россия)
3:18 мск, мужчины, двойка распашная без рулевого, финал А
3:30 мск, женщины, двойка распашная без рулевого, финал А: Василиса Степанова, Елена Орябинская (Россия)
3:50 мск, мужчины, двойка парная, легкий вес, финал А
4:10 мск, женщины, двойка парная, легкий вес, финал А
Гребля на байдарках и каноэ
8:00 мск, женщины, гребной слалом: 1/2 финала, Алсу Миназова (Россия)
Дзюдо
5:00 мск, мужчины до 100 кг, 1/16-1/8 финала. 15-й бой 1/8 финала, Нияз Ильясов (Россия)
5:00 мск, женщины до 78 кг, 1/16-1/8 финала. 6-й бой 1/16 финала, Мари Брансер (ДР Конго) – Александра Бабинцева (Россия)
12:00 мск и позже – розыгрыш медалей
Парусный спорт
6:05 мск, женщины, класс 470: гонка-3-4
6:05 мск, мужчины, класс Лазер: гонка-7-8, Сергей Комиссаров (Россия)
6:05 мск, класс Накра 17, открытый: гонка-4-5-6
6:05 мск, мужчины, класс 49-й: гонка-5-6
6:15 мск, женщины, класс Лазер-радиал: гонка-7-8, Екатерина Зюзина (Россия)
7:05 мск, женщины, виндсерфинг (RS:X): гонка-10-11-12, Анна Хворикова (Россия)
8:35 мск, мужчины, класс Финн: гонка-5-6
9:05 мск, мужчины, класс 470: гонка-3-4, Павел Созыкин и Денис Грибанов (Россия)
9:20 мск, мужчины, виндсерфинг (RS:X): гонка-10-11-12, Александр Аскеров (Россия)
Плавание
4:30 мск, мужчины, 800 м вольным стилем, финал
4:44 мск, мужчины, 800 м брассом, финал: Антон Чупков (Россия)
4:53 мск, женщины, 100 м вольным стилем, полуфинал
5:04 мск, мужчины, 200 м на спине, полуфинал: Евгений Рылов, Григорий Тарасевич (Россия)
5:28 мск, женщины, 200 м баттерфляем, финал: Светлана Чимрова (Россия)
5:37 мск, мужчины, 100 м вольным стилем, финал: Климент Колесников (Россия)
5:54 мск, женщины, 200 м брассом, полуфинал: Евгения Чикунова, Мария Темникова (Россия)
6:08 мск, мужчины, 200 м комплексом, полуфинал: Андрей Жилкин (Россия)
6:31 мск, женщины, 4х200 м вольным стилем, финал: Россия
13:00 мск, женщины, 800 м вольным стилем, предварительные заплывы: Анастасия Кирпичникова, Анна Егорова (Россия)
13:43 мск, мужчины, 100 м баттерфляем, предварительные заплывы: Андрей Минаков, Михаил Вековищев (Россия)
14:05 мск, женщины, 200 м на спине, предварительные заплывы: Дарья Устинова (Россия)
14:21 мск, микст, 4х100 м комплексом, предварительные заплывы: Россия
Регби-7, женщины
3:00 мск, группа В, Франция – Фиджи
3:30 мск, группа В, Канада – Бразилия
4:00 мск, группа С, США – Китай
4:30 мск, группа С, Австралия – Япония
5:00 мск, группа А, Россия – Великобритания
5:30 мск, группа А, Новая Зеландия – Кения
10:30 мск, группа В, Канада – Фиджи
11:00 мск, группа В, Франция – Бразилия
11:30 мск, группа С, Австралия – Китай
12:00 мск, группа С, США – Япония
12:30 мск, группа А, Новая Зеландия – Великобритания
13:00 мск, группа А, Россия – Кения
Стрельба
3:00 мск, женщины, стрельба из пистолета с 25 м, квалификация: Виталина Бацарашкина, Маргарита Черноусова (Россия)
3:00 мск, женщины, траншейный стенд: квалификация, день 1-й, Дарья Семьянова, Екатерина Субботина (Россия)
3:50 мск, мужчины, траншейный стенд: квалификация, день 1-й, Алексей Алипов (Россия)
8:30 мск, женщины, траншейный стенд: финал
9:30 мск, мужчины, траншейный стенд: финал
Стрельба из лука
3:30 мск, мужчины, личное первенство: 1/32-1/16 финала
3:56 мск, женщины, личное первенство: 1/32-1/16 финала
4:09 мск, женщины, личное первенство: 1/32 финала, Элис Ингли (Австралия) – Ксения Перова (Россия)
10:39 мск, женщины, личное первенство: 1/32 финала, Светлана Гомбоева (Россия) – Габриэла Шлоссер (Нидерланды)
Теннис
9:00 мск, женщины, полуфинал: Белинда Бенчич (Швейцария) – Елена Рыбакина (Казахстан)
2-й матч на Центральном корте, мужчины, 1/4 финала: Новак Джокович (Сербия) – Кэй Нисикори (Япония)
3-й матч на Центральном корте, женщины, полуфинал: Элина Свитолина (Украина) – Маркета Вондроушова (Чехия)
4-й матч на Центральном корте, микст, 1/4 финала: Лаура Зигемунд/Кевин Кравиц (Германия) – Нина Стоянович/Новак Джокович (Сербия)
9:00 мск, мужчины, 1/4 финала: Карен Хачанов (Россия) – Юг Умбер (Франция)
2-й матч на корте 1, мужчины, 1/4 финала: Пабло Каррено Буста (Испания) – Даниил Медведев (Россия)
Даниил Медведев
Фото: Getty Images
3-й матч на корте 1, мужчины, 1/4 финала: Александр Зверев (Германия) – Жереми Шарди (Франция)
4-й матч на корте 1, микст, 1/4 финала: Елена Веснина/Аслан Карацев (Россия) – Ига Швёнтек/Лукаш Кубот (Польша)
9:00 мск, мужчины, пары, полуфинал: Маркус Даниэлл/Майкл Винус (Австралия) – Марин Чилич/Иван Додиг (Хорватия)
2-й матч на корте 2, микст, 1/4 финала: Эна Шихабара/Бен Маклахлан (Япония) – Анастасия Павлюченкова/Андрей Рублев (Россия)
3-й матч на корте 2, микст, 1/4 финала: Эшли Барти/ Джонс Пирс (Австралия) – Мария Саккари/Стефанос Циципас (Греция)
9:00 мск, женщины, пары, полуфинал: Барбора Крейчикова/Катерина Синякова (Чехия) – Вероника Кудерметова/Елена Веснина (Россия)
2-й матч на корте 3: мужчины, пары, полуфинал: Никола Мектич/Мате Павич (Хорватия) – Остин Крайичек/Теннис Сандген (США)
3-й матч на корте 3: женщины, пары, полуфинал: Лаура Пигосси/Луиза Стефани (Бразилия) – Белинла Бенчич/Виктория Голубиц (Швейцария)
Настольный теннис
5:00 мск, женщины, полуфинал
6:00 мск, женщины, полуфинал
9:00 мск, мужчины, полуфинал
10:00 мск, мужчины, полуфинал
14:00 мск, женщины, матч за третье место
15:00 мск, женщины, финал
Фехтование, женщины, рапира, команды
4:50 мск: 1/4 финала, Россия – Египет
4:50 мск: 1/4 финала, Франция – Канада
4:50 мск: 1/4 финала, Италия – Венгрия
4:50 мск: 1/4 финала, Япония – США
6:35 мск: за 5-8 места
7:55 мск: 1/2 финала
9:10 мск: за 7-8 места
9:10 мск: за 5-6 места
12:30 мск: матч за 3-е место
13:55 мск: финал
Хоккей на траве, мужчины
3:30 мск, группа А: Индия – Аргентина
4:00 мск, группа В: Бельгия – Канада
5:45 мск, группа В: ЮАР – Германия
6:15 мск, группа В: Нидерланды – Великобритания
Хоккей на траве, женщины
12:30 мск, группа В: Испания – Китай
13:00 мск, группа А: Великобритания – Нидерланды
14:45 мск, группа В: Япония – Аргентина
15:15 мск, группа В: Новая Зеландия – Австралия
Токио-2020
Теннис, волейбол и Нагорный с Далалояном. 5-й день России на ОИ
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