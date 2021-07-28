В четверг, 29 июля, на Олимпиаде в Токио поход за славой продолжают теннисисты и волейболисты, а также за новыми медалями устремятся пловцы, стрелки и дзюдоисты. И не только! Представляем расписание шестого дня Игр.

Бадминтон

3:00 мск, мужчины, одиночный разряд: групповой этап

Токио-2020 Серебряный дождь в плавании и баскетболе 3х3. Итоги 28 июля ЧАС НАЗАД

3:00 мск, женщины, одиночный разряд: групповой этап

3:00 мск, смешанный разряд: 1/2 финала, #1

3:00 мск, смешанный разряд: 1/2 финала, #2

3:00 мск, мужчины, парный разряд: 1/4 финала

3:00 мск, женщины, одиночный разряд: 1/8 финала

11:00 мск, мужчины, одиночный разряд: 1/8 финала

11:00 мск, женщины, парный разряд: 1/4 финала

Баскетбол

4:00 мск, женщины, группа A: Канада – Южная Корея

7:40 мск, мужчины, группа C: Словения – Япония

11:20 мск, женщины, группа A: Испания – Сербия

15:00 мск, мужчины, группа C: Испания – Аргентина

Бейсбол

13:00 мск, мужчины, группа B: Израиль – Южная Корея

Бокс

5:00 мск, мужчины, 2-й средний, 75 кг: 1/8 финала

6:03 мск, мужчины, супертяжелый вес, +91 кг: 1/8 финала

7:06 мск, женщины, наилегчайший вес, 51 кг: 1/8 финала

11:00 мск, мужчины, 2-ой средний, 75 кг: 1/8 финала

11:48 мск, мужчины, 2-ой средний, 75 кг: 1/8 финала, Трой Айли (США) – Глеб Бакши (Россия)

12:03 мск, мужчины, супертяжелый вес, +91 кг: 1/8 финала

12:36 мск, мужчины, супертяжелый вес, +91 кг: 1/8 финала, Иван Верясов (Россия) – Максим Нжийо Йенонг (Камерун)

13:06 мск, женщины, наилегчайший вес, 51 кг: 1/8 финала

Велоспорт

4:00 мск, мужчины, BMX, гонка: 1/4 финала (заезд-1), Евгений Клещенко (Россия)

4:21 мск, женщины, BMX, гонка: 1/4 финала (заезд-1), Наталия Суворова (Россия), Наталия Афремова (Россия)

4:42 мск, мужчины, BMX, гонка: 1/4 финала (заезд-2)

5:03 мск, женщины, BMX, гонка: 1/4 финала (заезд-2)

5:24 мск, мужчины, BMX, гонка: 1/4 финала (заезд-3)

5:45 мск, женщины, BMX, гонка: 1/4 финала (заезд-3)

Водное поло, мужчины

4:00 мск, группы А: Венгрия – ЮАР

5:30 мск, группы B: Испания – Казахстан

8:00 мск, группы А: США – Италия

9:30 мск, группы B: Хорватия – Черногория

12:20 мск, группы А: Греция – Япония

13:50 мск, группы B: Сербия – Австралии

Волейбол, женщины

3:00 мск, группа B: Италия – Аргентина

5:05 мск, группа А: Южная Корея – Доминикана

8:20 мск, группа А: Сербия – Кения

10:25 мск, группа B: Китай – Россия

Женская сборная России по волейболу Фото: Getty Images

13:40 мск, группа А: Япония – Бразилия

15:45 мск, группа B: США – Турция

Пляжный волейбол, женщины

3:00 мск, предварительный этап: США – Кения

4:00 мск, предварительный этап: Канада – Швейцария

9:00 мск, предварительный этап: Германия – Нидерланды

14:00 мск, предварительный этап: Китай – Аргентина

15:00 мск, предварительный этап: Бразилия – Канада

Пляжный волейбол, мужчины

5:00 мск, предварительный этап: США – Аргентина

10:00 мск, предварительный этап: Чехия – Мексика

11:00 мск, предварительный этап: Россия (Вячеслав Красильников, Олег Стояновский) – Латвия (Мартинс Плавинс, Эдгарс Токс)

16:00 мск, предварительный этап: Бразилия – Нидерланды

Гандбол, женщины

3:00 мск, группа А, Нидерланды – Ангола

5:00 мск, группа В, Испания – Бразилия

8:15 мск, группа А, Япония – Южная Корея

10:15 мск, группа А, Черногория – Норвегия

13:30 мск, группа В, Венгрия – Россия

Владлена Боброникова Фото: Getty Images

15:30 мск, группа В, Швеция – Франция

Спортивная гимнастика

13:50 мск, женщины, многоборье, личное первенство: финал, Владислава Уразова, Ангелина Мельникова (Россия)

Гольф

1:30 мск, мужчины, 1-й раунд

Академическая гребля

2:30 мск, мужчины, двойка распашная без рулевого, финал Б

2:40 мск, женщины, двойка распашная без рулевого, финал Б

2:50 мск, мужчины, двойка парная, легкий вес, финал Б

3:00 мск, женщины, двойка парная, легкий вес, финал Б: Анастасия Лебедева, Мария Баталова (Россия)

3:18 мск, мужчины, двойка распашная без рулевого, финал А

3:30 мск, женщины, двойка распашная без рулевого, финал А: Василиса Степанова, Елена Орябинская (Россия)

3:50 мск, мужчины, двойка парная, легкий вес, финал А

4:10 мск, женщины, двойка парная, легкий вес, финал А

Гребля на байдарках и каноэ

8:00 мск, женщины, гребной слалом: 1/2 финала, Алсу Миназова (Россия)

Дзюдо

5:00 мск, мужчины до 100 кг, 1/16-1/8 финала. 15-й бой 1/8 финала, Нияз Ильясов (Россия)

5:00 мск, женщины до 78 кг, 1/16-1/8 финала. 6-й бой 1/16 финала, Мари Брансер (ДР Конго) – Александра Бабинцева (Россия)

12:00 мск и позже – розыгрыш медалей

Парусный спорт

6:05 мск, женщины, класс 470: гонка-3-4

6:05 мск, мужчины, класс Лазер: гонка-7-8, Сергей Комиссаров (Россия)

6:05 мск, класс Накра 17, открытый: гонка-4-5-6

6:05 мск, мужчины, класс 49-й: гонка-5-6

6:15 мск, женщины, класс Лазер-радиал: гонка-7-8, Екатерина Зюзина (Россия)

7:05 мск, женщины, виндсерфинг (RS:X): гонка-10-11-12, Анна Хворикова (Россия)

8:35 мск, мужчины, класс Финн: гонка-5-6

9:05 мск, мужчины, класс 470: гонка-3-4, Павел Созыкин и Денис Грибанов (Россия)

9:20 мск, мужчины, виндсерфинг (RS:X): гонка-10-11-12, Александр Аскеров (Россия)

Плавание

4:30 мск, мужчины, 800 м вольным стилем, финал

4:44 мск, мужчины, 800 м брассом, финал: Антон Чупков (Россия)

4:53 мск, женщины, 100 м вольным стилем, полуфинал

5:04 мск, мужчины, 200 м на спине, полуфинал: Евгений Рылов, Григорий Тарасевич (Россия)

5:28 мск, женщины, 200 м баттерфляем, финал: Светлана Чимрова (Россия)

5:37 мск, мужчины, 100 м вольным стилем, финал: Климент Колесников (Россия)

5:54 мск, женщины, 200 м брассом, полуфинал: Евгения Чикунова, Мария Темникова (Россия)

6:08 мск, мужчины, 200 м комплексом, полуфинал: Андрей Жилкин (Россия)

6:31 мск, женщины, 4х200 м вольным стилем, финал: Россия

13:00 мск, женщины, 800 м вольным стилем, предварительные заплывы: Анастасия Кирпичникова, Анна Егорова (Россия)

13:43 мск, мужчины, 100 м баттерфляем, предварительные заплывы: Андрей Минаков, Михаил Вековищев (Россия)

14:05 мск, женщины, 200 м на спине, предварительные заплывы: Дарья Устинова (Россия)

14:21 мск, микст, 4х100 м комплексом, предварительные заплывы: Россия

Регби-7, женщины

3:00 мск, группа В, Франция – Фиджи

3:30 мск, группа В, Канада – Бразилия

4:00 мск, группа С, США – Китай

4:30 мск, группа С, Австралия – Япония

5:00 мск, группа А, Россия – Великобритания

5:30 мск, группа А, Новая Зеландия – Кения

10:30 мск, группа В, Канада – Фиджи

11:00 мск, группа В, Франция – Бразилия

11:30 мск, группа С, Австралия – Китай

12:00 мск, группа С, США – Япония

12:30 мск, группа А, Новая Зеландия – Великобритания

13:00 мск, группа А, Россия – Кения

Стрельба

3:00 мск, женщины, стрельба из пистолета с 25 м, квалификация: Виталина Бацарашкина, Маргарита Черноусова (Россия)

3:00 мск, женщины, траншейный стенд: квалификация, день 1-й, Дарья Семьянова, Екатерина Субботина (Россия)

3:50 мск, мужчины, траншейный стенд: квалификация, день 1-й, Алексей Алипов (Россия)

8:30 мск, женщины, траншейный стенд: финал

9:30 мск, мужчины, траншейный стенд: финал

Стрельба из лука

3:30 мск, мужчины, личное первенство: 1/32-1/16 финала

3:56 мск, женщины, личное первенство: 1/32-1/16 финала

4:09 мск, женщины, личное первенство: 1/32 финала, Элис Ингли (Австралия) – Ксения Перова (Россия)

10:39 мск, женщины, личное первенство: 1/32 финала, Светлана Гомбоева (Россия) – Габриэла Шлоссер (Нидерланды)

Теннис

9:00 мск, женщины, полуфинал: Белинда Бенчич (Швейцария) – Елена Рыбакина (Казахстан)

2-й матч на Центральном корте, мужчины, 1/4 финала: Новак Джокович (Сербия) – Кэй Нисикори (Япония)

3-й матч на Центральном корте, женщины, полуфинал: Элина Свитолина (Украина) – Маркета Вондроушова (Чехия)

4-й матч на Центральном корте, микст, 1/4 финала: Лаура Зигемунд/Кевин Кравиц (Германия) – Нина Стоянович/Новак Джокович (Сербия)

9:00 мск, мужчины, 1/4 финала: Карен Хачанов (Россия) – Юг Умбер (Франция)

2-й матч на корте 1, мужчины, 1/4 финала: Пабло Каррено Буста (Испания) – Даниил Медведев (Россия)

Даниил Медведев Фото: Getty Images

3-й матч на корте 1, мужчины, 1/4 финала: Александр Зверев (Германия) – Жереми Шарди (Франция)

4-й матч на корте 1, микст, 1/4 финала: Елена Веснина/Аслан Карацев (Россия) – Ига Швёнтек/Лукаш Кубот (Польша)

9:00 мск, мужчины, пары, полуфинал: Маркус Даниэлл/Майкл Винус (Австралия) – Марин Чилич/Иван Додиг (Хорватия)

2-й матч на корте 2, микст, 1/4 финала: Эна Шихабара/Бен Маклахлан (Япония) – Анастасия Павлюченкова/Андрей Рублев (Россия)

3-й матч на корте 2, микст, 1/4 финала: Эшли Барти/ Джонс Пирс (Австралия) – Мария Саккари/Стефанос Циципас (Греция)

9:00 мск, женщины, пары, полуфинал: Барбора Крейчикова/Катерина Синякова (Чехия) – Вероника Кудерметова/Елена Веснина (Россия)

2-й матч на корте 3: мужчины, пары, полуфинал: Никола Мектич/Мате Павич (Хорватия) – Остин Крайичек/Теннис Сандген (США)

3-й матч на корте 3: женщины, пары, полуфинал: Лаура Пигосси/Луиза Стефани (Бразилия) – Белинла Бенчич/Виктория Голубиц (Швейцария)

Настольный теннис

5:00 мск, женщины, полуфинал

6:00 мск, женщины, полуфинал

9:00 мск, мужчины, полуфинал

10:00 мск, мужчины, полуфинал

14:00 мск, женщины, матч за третье место

15:00 мск, женщины, финал

Фехтование, женщины, рапира, команды

4:50 мск: 1/4 финала, Россия – Египет

4:50 мск: 1/4 финала, Франция – Канада

4:50 мск: 1/4 финала, Италия – Венгрия

4:50 мск: 1/4 финала, Япония – США

6:35 мск: за 5-8 места

7:55 мск: 1/2 финала

9:10 мск: за 7-8 места

9:10 мск: за 5-6 места

12:30 мск: матч за 3-е место

13:55 мск: финал

Хоккей на траве, мужчины

3:30 мск, группа А: Индия – Аргентина

4:00 мск, группа В: Бельгия – Канада

5:45 мск, группа В: ЮАР – Германия

6:15 мск, группа В: Нидерланды – Великобритания

Хоккей на траве, женщины

12:30 мск, группа В: Испания – Китай

13:00 мск, группа А: Великобритания – Нидерланды

14:45 мск, группа В: Япония – Аргентина

15:15 мск, группа В: Новая Зеландия – Австралия

Токио-2020 Теннис, волейбол и Нагорный с Далалояном. 5-й день России на ОИ ДЕНЬ НАЗАД