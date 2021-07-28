Завершился шестой день на Олимпиаде в Токио. Российская сборная и в среду не осталась без наград, однако золотых среди них нет. Все медали дня – в нашей подборке.

Что выиграла Россия

Плавание

Токио-2020 Теннис, волейбол и Нагорный с Далалояном. 5-й день России на ОИ ДЕНЬ НАЗАД

Мужчины. Эстафета 4х200 м в/с

1. Великобритания

2. Россия (Мартин Малютин, Иван Гирев, Евгений Рылов, Михаил Довгалюк)

3. Австралия

Баскетбол 3x3

Женщины

1. США

2. Россия

3. Китай

Мужчины

1. Латвия

2. Россия

3. Сербия

Гимнастика спортивная

Мужчины. Многоборье

1. Даики Хасимото (Япония)

2. Сяо Жуотен (Китай)

3. Никита Нагорный (Россия)

Дзюдо. Женщины до 70 кг

1. Тидзуру Араи (Япония)

2. Михаэлла Палерес (Австрия)

3. Мадина Таймазова (Россия)

Что выиграл остальной мир

Гребля академическая

Женщины. Двойка парная

1. Румыния

2. Новая Зеландия

3. Нидерланды

Мужчины. Двойка парная

1. Франция

2. Нидерланды

3. Китай

Женщины. Четверка распашная

1. Австралия

2. Нидерланды

3. Ирландия

Мужчины. Четверка распашная

1. Австралия

2. Румыния

3. Италия

Конный спорт

Выездка, личное первенство

1. Йессика фон Бредоу-Верндль (Германия)

2. Изабель Верт (Германия)

3. Шарлотт Дюжардин (Великобритания)

Плавание

Женщины. 200 м в/с

1. Ариана Титмус (Австралия)

2. Шивен Хоги (Гонконг)

3. Пенни Олексяк (Канада)

Ариана Титмус Фото: Getty Images

Мужчины. 200 м баттерфляй

1. Криштоф Милак (Венгрия)

2. Томору Хонда (Япония)

3. Федерико Бурдиссо (Италия)

Криштоф Милак Фото: Getty Images

Женщины. 200 м комплекс

1. Юи Охаси (Япония)

2. Алекс Уолш (США)

3. Кейт Дугласс (США)

Женщины. 1500 м кролем

1. Кэти Ледецки (США)

2. Эрика Салливан (США)

3. Сара Колер (Германия)

Кэти Ледецки после победы на 1500 метров Фото: Getty Images

Прыжки в воду

Мужчины. Трамплин 3 м. Синхронные прыжки

1. Ван Цзунюань/Се Сыи (Китай)

2. Эндрю Капобьянко/Майкл Хиксон (США)

3. Патрик Хаусдинг/Ларс Рюдигер (Германия)

Велоспорт – Шоссе

Мужчины. Гонка с раздельным стартом

1. Примож Роглич (Словения)

2. Том Дюмулен (Нидерланды)

3. Роан Деннис (Австралия)

Женщины. Гонка с раздельным стартом

1. Аннемек ван Флютен (Нидерланды)

2. Марлен Рюссер (Швейцария)

3. Анна Ван де Бреген (Нидерланды)

Фехтование

Мужчины. Сабля, командное первенство

1. Корея

2. Италия

3. Венгрия

Дзюдо

Мужчины. Категория до 90 кг

1. Лаша Бекаури (Грузия)

2. Эдуард Триппель (Германия)

3. Давлат Бобонов (Узбекистан)

Тяжелая атлетика

Мужчины. Категория до 73 кг

1. Ши Чжиен (Китай)

2. Хулио Майора Перния (Венесуэла)

3. Рахмат Эрвин Абдулла (Индонезия)

Регби-7

1. Фиджи

2. Новая Зеландия

3. Аргентина

Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа.

Россия занимает 4 место в медальном зачете.

Токио-2020 Золото Рылова, Ларина и гимнасток, медали стрелков. Итоги 27 июля ВЧЕРА В 16:48