В пятницу, 30 июля, на Олимпиаде в Токио поход за славой продолжают теннисисты и волейболисты, а также за новыми медалями устремятся пловцы, стрелки и дзюдоисты. И не только! Представляем расписание восьмого дня Игр.

Бадминтон

03:00 мск, женщины, одиночный разряд: 1/4 Финала

Токио-2020 Теннис, плавание и спортивные гимнастки. 6-й день России на ОИ ДЕНЬ НАЗАД

03:00 мск, смешанный разряд: матч за 3-е место

09:30 мск, смешанный разряд: Финал

09:30 мск, женщины, одиночный разряд: 1/4 Финала

09:30 мск, мужчины, парный разряд: 1/2 Финала, #1

09:30 мск, мужчины, парный разряд: 1/2 Финала, #2

Баскетбол

04:00 мск, женщины, группа C: Бельгия – Пуэрто-Рико

07:40, мск, женщины, группа B: США – Япония

11:20, мск, женщины, группа B: Франция – Нигерия

15:00 мск, женщины группа C: Китай – Австралия

Бейсбол

06:00 мск, мужчины группа A: Мексика – Доминикана

13:00 мск, мужчины группа В: США – Израиль

Бокс

05:00 мск, женщины, легкий вес, 60 кг: 1/8 Финала

06:03 мск, женщины, полусредний, 69 кг: 1/4 Финала (#1, #2)

06:36 мск, мужчины, 2-ой полусредний, 69 кг: 1/4 Финала (#1, #2)

07:06 мск, мужчины, полутяжелый, 81 кг: 1/4 Финала (#1, #2)

07:39 мск, мужчины, тяжелый вес, 91 кг: 1/4 Финала (#1, #2)

11:00 мск, женщины, легкий вес, 60 кг: 1/8 Финала

12:03 мск, женщины, полусредний, 69 кг: 1/4 Финала (#3, #4)

12:36 мск, мужчины, 2-ой полусредний, 69 кг: 1/4 Финала (#3, #4)

13:06 мск, мужчины, полутяжелый, 81 кг: 1/4 Финала (#3, #4) (Россия: Имам Хатаев – Испания: Гажимаго Джалидов)

13:39 мск, мужчины, тяжелый вес, 91 кг: 1/4 Финала (#3, #4) (Россия: Муслим Гаджимагамедов – Германия: Аммар Абдулджаббар)

Велоспорт

4:00 мск, мужчины, BMX, гонка: 1/2 Финала (заезд-1)

04:15, мск, женщины, BMX, гонка: 1/2 Финала (заезд-1)

04:31 мск, мужчины, BMX, гонка: 1/2 Финала (заезд-2)

04:46 мск, женщины, BMX, гонка: 1/2 Финала (заезд-2)

05:02 мск, мужчины, BMX, гонка: 1/2 Финала (заезд-3)

05:17 мск, женщины, BMX, гонка: 1/2 Финала (заезд-3)

05:40 мск, мужчины, BMX, гонка: Финал

05:50 мск, женщины, BMX, гонка: Финал

Водное поло, женщины

08:00мск, группа А Южная Африка – Нидерланды

09:30 мск, группа В США – Россия

12:20 мск, группа В Япония – Венгрия

13:50мск, группа А Испания – Австралия

Волейбол, мужчины

03:00 мск, группа А: Канада – Венесуэла

05:05 мск, группа В: Бразилия – США

08:20 мск, группа А: Япония – Польша

10:25 мск, группа В: Аргентина – Тунис

13:40 мск, группа А: Италия – Иран

15:45 мск, группа В: Россия – Франция

Мужская сборная России по волейболу 2012-го Фото: Getty Images

Пляжный волейбол, женщины

03:00 мск, группа В: США – Нидерланды

09:00 мск, группа Е: Австралия (Артачо Дель Солар, Клэнси) –Россия (Макрогузова, Холомина)

11:00 мск, группа В: Испания – Китай

14:00 мск, группа Е: Италия – Куба

Пляжный волейбол, мужчины

04:00 мск, группа С: Италия – Швейцария

05:00 мск, группа Е: Чили– Марокко

10:00 мск, группа F: Италия – Польша

15:00 мск, группа Е: Польша – Бразилия

16:00 мск, группа С: Катар – США

Гандбол, мужчины

03:00 мск, группа А: Аргентина – Бразилия

05:00, мск, группа В: Бахрейн – Япония

08:15 мск, группа А: мужчины Франция – Испания

10:15, мск, группа В: Швеция – Египет

13:30 мск, группа В: Португалия – Дания

15:30 мск, группа А: Германия – Норвегия

Гольф

01:30 мск, мужчины, индивидуальное перв-во, раунд-II

Академическая гребля

01:45 мск, мужчины, одиночка (1х): Финал F

01:55 мск, женщины, одиночка (1х): Финал F

02:05 мск, мужчины, одиночка (1х): Финал E

02:15 мск, женщины, одиночка (1х): Финал E

02:25 мск, женщины, одиночка (1х): Финал D

02:35 мск, мужчины, одиночка (1х): Финал D

02:45 мск, женщины, одиночка (1х): Финал C

02:55 мск, мужчины, одиночка (1х): Финал C

03:05 мск, женщины, одиночка (1х): Финал B

03:15 мск, мужчины, одиночка (1х): Финал B

03:33 мск, женщины, одиночка (1х): Финал A

03:45 мск, мужчины, одиночка (1х): Финал A

04:05 мск, женщины, восьмерка с рулевым (8+): Финал A

04:25 мск, мужчины, восьмерка с рулевым (8+): Финал A

Гребля на байдарках и каноэ

08:00, мск, мужчины, слалом K-1 (байдарки-одиночки): 1/2 Финала

09:30 мск, мужчины, слалом K-1 (байдарки-одиночки): Финал

Дзюдо

06:10 мск, мужчины, тяжелый вес, +100 кг: 1/8 Финала

06:45 мск, женщины, тяжелый вес, +78 кг: 1/4 Финала

07:00 мск, мужчины, тяжелый вес, +100 кг: 1/4 Финала

11:00 мск, женщины, тяжелый вес, +78 кг: Утешительные поединки

11:15 мск, мужчины, тяжелый вес, +100 кг: Утешительные поединки

11:30 мск, женщины, тяжелый вес, +78 кг: 1/2 Финала

11:45 мск, мужчины, тяжелый вес, +100 кг: 1/2 Финала (Россия: Тамерлан Башаев – Сенегал: Мбагник Идиай)

12:10 мск, женщины, тяжелый вес, +78 кг: Поединки за 3-е место

12:25 мск, женщины, тяжелый вес, +78 кг: Финал

12:40 мск, мужчины, тяжелый вес, +100 кг: Поединки за 3-е место

13:00 мск, мужчины, тяжелый вес, +100 кг: Финал

Парусный спорт

06:05 мск, женщины, класс Лазер Радиал: Гонка-9-10

06:05 мск, мужчины, класс 470: Гонка-5-6

06:05 мск, мужчины, класс 49-й: Гонка-7-8-9

06:15 мск, женщины, класс 470: Гонка-5-6

08:35 мск, мужчины, класс Лазер: Гонка-9-10

08:50 мск, женщины, класс 49-ый FXГонка-7-8-9

Легкая атлетика

03:00 мск, мужчины, 3000 м стиплчейз: Раунд I

03:15 мск, мужчины, прыжки в высоту: Квалификация A+B

03:45 мск, мужчины, метание диска: Квалификация A

03:55 мск, женщины, 800 м: Раунд I

04:55 мск, мужчины, 400 м с барьерами: Раунд I

05:20 мск, мужчины, метание диска: Квалификация B

05:40 мск, женщины, 100 м: Раунд I

13:00 мск, женщины, 5000 м: Раунд I

13:05 мск, женщины, тройной прыжок: Квалификация A+B

13:25 мск, женщины, толкание ядра: Квалификация A+B

14:00 мск, смешанная эстафета 4х400 м: Раунд I

14:30 мск, мужчины, 10000 м: Финал

Плавание

04:30 мск, мужчины, баттерфляй, 100 м: Полуфиналы

04:40 мск, женщины, брасс, 200 м: Финал (Евгения Чикунова)

04:50 мск, мужчины, спина, 200 м: Финал (Евгений Рылов)

Евгения Чикунова Фото: Getty Images

05:00 мск, женщины, вольный стиль, 100 м: Финал

05:15 мск, мужчины, комплексное плавание, 200 м: Финал

05:30 мск, женщины, спина, 200 м: Полуфиналы

13:00 мск, мужчины, вольный стиль, 50 м: Предварительные заплывы

13:40 мск, женщины, вольный стиль, 50 м: Предварительные заплывы

15:20 мск, мужчины, вольный стиль, 1500 м: Предварительные заплывы

17:10 мск, женщины, комплексное плавание, эстафета 4х100 м: Предварительные заплывы

17:25 мск, мужчины, комплексное плавание, эстафета 4х100 м: Предварительные заплывы

Регби, женщины

03:00 мск, женщины: Фиджи – Бразилия

03:30 мск, женщины: Канада – Франция

04:00 мск, женщины: Китай – Япония

04:30 мск, женщины: Австралия – США

05:00 мск, женщины: Великобритания – Кения

05:30 мск, женщины: Новая Зеландия – Россия

10:30 мск, женщины: Классиф. за 9-12 места

11:00 мск, женщины: Классиф. за 9-12 места

11:30 мск, женщины: 1/4 Финала, #1

12:00 мск, женщины: 1/4 Финала, #2

12:30 мск, женщины: 1/4 Финала, #3

13:00 мск, женщины: 1/4 Финала, #4

Стрельба

03:00 мск, женщины, пистолет спортивный, 25 м: Квалификация

08:00 мск, женщины, пистолет спортивный, 25 м: Финал

Стрельба из лука

03:30 мск, женщины, личное перв-во: 1/8 Финала (Осипова Елена, Перова Ксения – Россия)

08:45 мск, женщины, личное перв-во: 1/4 Финала

09:45 мск, женщины, личное перв-во: 1/2 Финала

10:30 мск, женщины, личное перв-во: Матч за 3-е место

10:45 мск, женщины, личное перв-во: Финал

Теннис

Центральный корт

06:00 мск, мужчины, одиночный разряд (1/2 финала): Карен Хачанов (Россия) – Пабло Каррено Буста (Испания)

второй запуск, мужчины, одиночный разряд (1/2 финала): Новак Джокович (Сербия) – Александр Зверев (Германия)

третий запуск, мужчины, парный разряд (финал): Никола Мектич/Мате Павич (Хорватия) – Марин Чилич/Иван Додиг (Хорватия)

Карен Хачанов Фото: Getty Images

Корт 1

06:00 мск, мужчины, парный разряд (матч за 3-е место): Остин Крайчек/Теннис Сандгрен (США) – Маркус Даниэлл/Майкл Винус (Новая Зеландия)

второй запуск, смешанные пары (1/2 финала): Анастасия Павлюченкова/Андрей Рублев (Россия) – Эшли Барти/Джон Пирс (Австралия)

третий запуск, смешанные пары (1/2 финала): Елена Веснина/Аслан Карацев (Россия) – Нина Стоянович/Новак Джокович (Сербия)

Настольный теннис

4:00 мск, мужчины, одиночный разряд: Матч за 3-е место

15:00 мск, мужчины, одиночный разряд: Финал

Фехтование, женщины, рапира, команды

04:00 мск, мужчины, шпага, команды: 1/8 Финала

05:25 мск, мужчины, шпага, команды: 1/4 Финала

06:45 мск, мужчины, шпага, команды: Классификация 5-8

07:40 мск, мужчины, шпага, команды: 1/2 Финала

08:30 мск, мужчины, шпага, команды: За 5-6 места

08:30 мск, мужчины, шпага, команды: За 7-8 места

12:30 мск, мужчины, шпага, команды: Финал за 3-е место

13:30 мск, мужчины, шпага, команды: Финал

Хоккей на траве, мужчины

04:00 мск, мужчины: Австралия – Испания

06:15 мск, мужчины: Канада – Южная Африка

12:30 мск, мужчины: Япония – Индия

13:00 мск, мужчины: Аргентина – Новая Зеландия

14:45 мск, мужчины: Германия –Нидерланды

15:15 мск, мужчины: Бельгия – Великобритания

Хоккей на траве, женщины

03:30 мск, женщины: Южная Африка – Германия

05:45 мск, женщины: Италия – Индия

Прыжки на батуте

7:00 мск, женщины, индивидуальное перв-во: Квалификация

08:50 мск,женщины, индивидуальное перв-во: Финал

Токио-2020 Серебряный дождь в плавании и баскетболе 3х3. Итоги 28 июля ДЕНЬ НАЗАД