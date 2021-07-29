В пятницу, 30 июля, на Олимпиаде в Токио поход за славой продолжают теннисисты и волейболисты, а также за новыми медалями устремятся пловцы, стрелки и дзюдоисты. И не только! Представляем расписание восьмого дня Игр.
Бадминтон
03:00 мск, женщины, одиночный разряд: 1/4 Финала
Токио-2020
Теннис, плавание и спортивные гимнастки. 6-й день России на ОИ
03:00 мск, смешанный разряд: матч за 3-е место
09:30 мск, смешанный разряд: Финал
09:30 мск, женщины, одиночный разряд: 1/4 Финала
09:30 мск, мужчины, парный разряд: 1/2 Финала, #1
09:30 мск, мужчины, парный разряд: 1/2 Финала, #2
Баскетбол
04:00 мск, женщины, группа C: Бельгия – Пуэрто-Рико
07:40, мск, женщины, группа B: США – Япония
11:20, мск, женщины, группа B: Франция – Нигерия
15:00 мск, женщины группа C: Китай – Австралия
Бейсбол
06:00 мск, мужчины группа A: Мексика – Доминикана
13:00 мск, мужчины группа В: США – Израиль
Бокс
05:00 мск, женщины, легкий вес, 60 кг: 1/8 Финала
06:03 мск, женщины, полусредний, 69 кг: 1/4 Финала (#1, #2)
06:36 мск, мужчины, 2-ой полусредний, 69 кг: 1/4 Финала (#1, #2)
07:06 мск, мужчины, полутяжелый, 81 кг: 1/4 Финала (#1, #2)
07:39 мск, мужчины, тяжелый вес, 91 кг: 1/4 Финала (#1, #2)
11:00 мск, женщины, легкий вес, 60 кг: 1/8 Финала
12:03 мск, женщины, полусредний, 69 кг: 1/4 Финала (#3, #4)
12:36 мск, мужчины, 2-ой полусредний, 69 кг: 1/4 Финала (#3, #4)
13:06 мск, мужчины, полутяжелый, 81 кг: 1/4 Финала (#3, #4) (Россия: Имам Хатаев – Испания: Гажимаго Джалидов)
13:39 мск, мужчины, тяжелый вес, 91 кг: 1/4 Финала (#3, #4) (Россия: Муслим Гаджимагамедов – Германия: Аммар Абдулджаббар)
Велоспорт
4:00 мск, мужчины, BMX, гонка: 1/2 Финала (заезд-1)
04:15, мск, женщины, BMX, гонка: 1/2 Финала (заезд-1)
04:31 мск, мужчины, BMX, гонка: 1/2 Финала (заезд-2)
04:46 мск, женщины, BMX, гонка: 1/2 Финала (заезд-2)
05:02 мск, мужчины, BMX, гонка: 1/2 Финала (заезд-3)
05:17 мск, женщины, BMX, гонка: 1/2 Финала (заезд-3)
05:40 мск, мужчины, BMX, гонка: Финал
05:50 мск, женщины, BMX, гонка: Финал
Водное поло, женщины
08:00мск, группа А Южная Африка – Нидерланды
09:30 мск, группа В США – Россия
12:20 мск, группа В Япония – Венгрия
13:50мск, группа А Испания – Австралия
Волейбол, мужчины
03:00 мск, группа А: Канада – Венесуэла
05:05 мск, группа В: Бразилия – США
08:20 мск, группа А: Япония – Польша
10:25 мск, группа В: Аргентина – Тунис
13:40 мск, группа А: Италия – Иран
15:45 мск, группа В: Россия – Франция
Мужская сборная России по волейболу 2012-го
Фото: Getty Images
Пляжный волейбол, женщины
03:00 мск, группа В: США – Нидерланды
09:00 мск, группа Е: Австралия (Артачо Дель Солар, Клэнси) –Россия (Макрогузова, Холомина)
11:00 мск, группа В: Испания – Китай
14:00 мск, группа Е: Италия – Куба
Пляжный волейбол, мужчины
04:00 мск, группа С: Италия – Швейцария
05:00 мск, группа Е: Чили– Марокко
10:00 мск, группа F: Италия – Польша
15:00 мск, группа Е: Польша – Бразилия
16:00 мск, группа С: Катар – США
Гандбол, мужчины
03:00 мск, группа А: Аргентина – Бразилия
05:00, мск, группа В: Бахрейн – Япония
08:15 мск, группа А: мужчины Франция – Испания
10:15, мск, группа В: Швеция – Египет
13:30 мск, группа В: Португалия – Дания
15:30 мск, группа А: Германия – Норвегия
Гольф
01:30 мск, мужчины, индивидуальное перв-во, раунд-II
Академическая гребля
01:45 мск, мужчины, одиночка (1х): Финал F
01:55 мск, женщины, одиночка (1х): Финал F
02:05 мск, мужчины, одиночка (1х): Финал E
02:15 мск, женщины, одиночка (1х): Финал E
02:25 мск, женщины, одиночка (1х): Финал D
02:35 мск, мужчины, одиночка (1х): Финал D
02:45 мск, женщины, одиночка (1х): Финал C
02:55 мск, мужчины, одиночка (1х): Финал C
03:05 мск, женщины, одиночка (1х): Финал B
03:15 мск, мужчины, одиночка (1х): Финал B
03:33 мск, женщины, одиночка (1х): Финал A
03:45 мск, мужчины, одиночка (1х): Финал A
04:05 мск, женщины, восьмерка с рулевым (8+): Финал A
04:25 мск, мужчины, восьмерка с рулевым (8+): Финал A
Гребля на байдарках и каноэ
08:00, мск, мужчины, слалом K-1 (байдарки-одиночки): 1/2 Финала
09:30 мск, мужчины, слалом K-1 (байдарки-одиночки): Финал
Дзюдо
06:10 мск, мужчины, тяжелый вес, +100 кг: 1/8 Финала
06:45 мск, женщины, тяжелый вес, +78 кг: 1/4 Финала
07:00 мск, мужчины, тяжелый вес, +100 кг: 1/4 Финала
11:00 мск, женщины, тяжелый вес, +78 кг: Утешительные поединки
11:15 мск, мужчины, тяжелый вес, +100 кг: Утешительные поединки
11:30 мск, женщины, тяжелый вес, +78 кг: 1/2 Финала
11:45 мск, мужчины, тяжелый вес, +100 кг: 1/2 Финала (Россия: Тамерлан Башаев – Сенегал: Мбагник Идиай)
12:10 мск, женщины, тяжелый вес, +78 кг: Поединки за 3-е место
12:25 мск, женщины, тяжелый вес, +78 кг: Финал
12:40 мск, мужчины, тяжелый вес, +100 кг: Поединки за 3-е место
13:00 мск, мужчины, тяжелый вес, +100 кг: Финал
Парусный спорт
06:05 мск, женщины, класс Лазер Радиал: Гонка-9-10
06:05 мск, мужчины, класс 470: Гонка-5-6
06:05 мск, мужчины, класс 49-й: Гонка-7-8-9
06:15 мск, женщины, класс 470: Гонка-5-6
08:35 мск, мужчины, класс Лазер: Гонка-9-10
08:50 мск, женщины, класс 49-ый FXГонка-7-8-9
Легкая атлетика
03:00 мск, мужчины, 3000 м стиплчейз: Раунд I
03:15 мск, мужчины, прыжки в высоту: Квалификация A+B
03:45 мск, мужчины, метание диска: Квалификация A
03:55 мск, женщины, 800 м: Раунд I
04:55 мск, мужчины, 400 м с барьерами: Раунд I
05:20 мск, мужчины, метание диска: Квалификация B
05:40 мск, женщины, 100 м: Раунд I
13:00 мск, женщины, 5000 м: Раунд I
13:05 мск, женщины, тройной прыжок: Квалификация A+B
13:25 мск, женщины, толкание ядра: Квалификация A+B
14:00 мск, смешанная эстафета 4х400 м: Раунд I
14:30 мск, мужчины, 10000 м: Финал
Плавание
04:30 мск, мужчины, баттерфляй, 100 м: Полуфиналы
04:40 мск, женщины, брасс, 200 м: Финал (Евгения Чикунова)
04:50 мск, мужчины, спина, 200 м: Финал (Евгений Рылов)
Евгения Чикунова
Фото: Getty Images
05:00 мск, женщины, вольный стиль, 100 м: Финал
05:15 мск, мужчины, комплексное плавание, 200 м: Финал
05:30 мск, женщины, спина, 200 м: Полуфиналы
13:00 мск, мужчины, вольный стиль, 50 м: Предварительные заплывы
13:40 мск, женщины, вольный стиль, 50 м: Предварительные заплывы
15:20 мск, мужчины, вольный стиль, 1500 м: Предварительные заплывы
17:10 мск, женщины, комплексное плавание, эстафета 4х100 м: Предварительные заплывы
17:25 мск, мужчины, комплексное плавание, эстафета 4х100 м: Предварительные заплывы
Регби, женщины
03:00 мск, женщины: Фиджи – Бразилия
03:30 мск, женщины: Канада – Франция
04:00 мск, женщины: Китай – Япония
04:30 мск, женщины: Австралия – США
05:00 мск, женщины: Великобритания – Кения
05:30 мск, женщины: Новая Зеландия – Россия
10:30 мск, женщины: Классиф. за 9-12 места
11:00 мск, женщины: Классиф. за 9-12 места
11:30 мск, женщины: 1/4 Финала, #1
12:00 мск, женщины: 1/4 Финала, #2
12:30 мск, женщины: 1/4 Финала, #3
13:00 мск, женщины: 1/4 Финала, #4
Стрельба
03:00 мск, женщины, пистолет спортивный, 25 м: Квалификация
08:00 мск, женщины, пистолет спортивный, 25 м: Финал
Стрельба из лука
03:30 мск, женщины, личное перв-во: 1/8 Финала (Осипова Елена, Перова Ксения – Россия)
08:45 мск, женщины, личное перв-во: 1/4 Финала
09:45 мск, женщины, личное перв-во: 1/2 Финала
10:30 мск, женщины, личное перв-во: Матч за 3-е место
10:45 мск, женщины, личное перв-во: Финал
Теннис
Центральный корт
06:00 мск, мужчины, одиночный разряд (1/2 финала): Карен Хачанов (Россия) – Пабло Каррено Буста (Испания)
второй запуск, мужчины, одиночный разряд (1/2 финала): Новак Джокович (Сербия) – Александр Зверев (Германия)
третий запуск, мужчины, парный разряд (финал): Никола Мектич/Мате Павич (Хорватия) – Марин Чилич/Иван Додиг (Хорватия)
Карен Хачанов
Фото: Getty Images
Корт 1
06:00 мск, мужчины, парный разряд (матч за 3-е место): Остин Крайчек/Теннис Сандгрен (США) – Маркус Даниэлл/Майкл Винус (Новая Зеландия)
второй запуск, смешанные пары (1/2 финала): Анастасия Павлюченкова/Андрей Рублев (Россия) – Эшли Барти/Джон Пирс (Австралия)
третий запуск, смешанные пары (1/2 финала): Елена Веснина/Аслан Карацев (Россия) – Нина Стоянович/Новак Джокович (Сербия)
Настольный теннис
4:00 мск, мужчины, одиночный разряд: Матч за 3-е место
15:00 мск, мужчины, одиночный разряд: Финал
Фехтование, женщины, рапира, команды
04:00 мск, мужчины, шпага, команды: 1/8 Финала
05:25 мск, мужчины, шпага, команды: 1/4 Финала
06:45 мск, мужчины, шпага, команды: Классификация 5-8
07:40 мск, мужчины, шпага, команды: 1/2 Финала
08:30 мск, мужчины, шпага, команды: За 5-6 места
08:30 мск, мужчины, шпага, команды: За 7-8 места
12:30 мск, мужчины, шпага, команды: Финал за 3-е место
13:30 мск, мужчины, шпага, команды: Финал
Хоккей на траве, мужчины
04:00 мск, мужчины: Австралия – Испания
06:15 мск, мужчины: Канада – Южная Африка
12:30 мск, мужчины: Япония – Индия
13:00 мск, мужчины: Аргентина – Новая Зеландия
14:45 мск, мужчины: Германия –Нидерланды
15:15 мск, мужчины: Бельгия – Великобритания
Хоккей на траве, женщины
03:30 мск, женщины: Южная Африка – Германия
05:45 мск, женщины: Италия – Индия
Прыжки на батуте
7:00 мск, женщины, индивидуальное перв-во: Квалификация
08:50 мск,женщины, индивидуальное перв-во: Финал
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