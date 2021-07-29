Завершился седьмой день на Олимпиаде в Токио. Российская сборная в четверг собрала награды всех достоинств. Все медали дня – в нашей подборке.

Что выиграла Россия

Фехтование

Токио-2020 2 финала в воде и 3 полуфинала в теннисе. 8-й день России на ОИ 2 ЧАСА НАЗАД

Женщины. Командный турнир, рапира

1. Россия (Инна Дериглазова, Лариса Коробейникова, Марта Мартьянова, Аделина Загидуллина)

2. Франция

3. Италия

Академическая гребля

Женщины. Двойка

1. Новая Зеландия

2. Россия (Василиса Степанова – Елена Орябинская)

3. Канада

Спортивная гимнастика

Женщины, личное многоборье

1. Суниса Ли (США)

2. Ребека Андраде (Бразилия)

3. Ангелина Мельникова (Россия)

Плавание

Мужчины. 100 м, вольный стиль

1. Калеб Дрессел (США)

2. Кайл Челмерс (Австралия)

3. Климент Колесников (Россия)

Дзюдо

Мужчины до 100 кг

1. Аарон Вольф (Япония)

2. Чхо Гу Хам (Южная Корея)

3. Нияз Ильясов (Россия)

3. Жорже Фонсека (Португалия)

Что выиграл остальной мир

Академическая гребля

Мужчины. Двойка

1. Хорватия

2. Румыния

3. Дания

Мужчины. Парная двойка, легкий вес

1. Ирландия

2. Германия

3. Италия

Джонатан Роммельманн и Джейсон Осборн Фото: Getty Images

Женщины. Парная двойка, легкий вес

1. Италия

2. Франция

3. Нидерланды

Плавание

Мужчины. 800 м вольным стилем

1. Роберт Финке (США)

2. Грегорио Пальтриньери (Италия)

3. Михаил Романчук (Украина)

Михаил Романчук Фото: Getty Images

Мужчины. 200 м брассом

1. Зак Стаблети-Кук (Австралия)

2. Арно Камминга (Нидерланды)

3. Матти Маттссон (Финляндия)

Женщины. 200 м баттерфляем

1. Чжан Юйфэй (Китай)

2. Реган Смит (США)

3. Хэйли Фликинджер (США)

Женщины. 4x200 м вольным стилем

1. Китай

2. США

3. Австралия

Стендовая стрельба

Женщины. Трап

1. Зузана Регак-Штефечекова (Словакия)

2. Кэйл Браунинг (США)

3. Алессандра Перилли (Сан-Марино)

Мужчины. Трап

1. Иржи Липтак (Чехия)

2. Давид Костелецкий (Чехия)

3. Мэттью Ковард-Холли (Великобритания)

Гребной слалом

Женщины. Каноэ

1. Джессика Фокс (Австралия)

2. Мэллори Франклин (Великобритания)

3. Андреа Херцог (Германия)

Дзюдо

Женщины до 78 кг

1. Шори Хамада (Япония)

2. Мадлен Малонга (Франция)

3. Анна-Мария Вагнер (Германия)

3. Майра Агияр (Бразилия)

Настольный теннис

Женщины

1. Чэнь Мэн (Китай)

2. Сунь Инша (Китай)

3. Мима Ита (Япония)

Олимпиада в Токио проходит с 23 июля по 8 августа.

Россия занимает 4-t место в медальном зачете: восемь золотых, 11 серебряных и девять бронзовых наград.

Токио-2020 Теннис, плавание и спортивные гимнастки. 6-й день России на ОИ ДЕНЬ НАЗАД