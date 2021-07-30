В субботу, 31 июля, на Олимпиаде в Токио поход за славой продолжают дзюдоисты и боксеры, а также за новыми медалями устремятся пловцы, стрелки и легкоатлеты. И не только! Представляем расписание девятого дня Игр.
Бадминтон
03:00 мск, мужчины, одиночный разряд: 1/4 Финала
Токио-2020
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03:00 мск, женщины, парный разряд: 1/2 Финала, #1
03:00 мск, женщины, парный разряд: 1/2 Финала, #2
12:00 мск, женщины, одиночный разряд: 1/2 Финала, #1
12:00 мск, женщины, одиночный разряд: 1/2 Финала, #2
18:00 мск, мужчины, парный разряд: Матч за 3-е место
18:00 мск, мужчины, парный разряд: Финал
Баскетбол
4:00 мск, мужчины, группа А: Иран – Франция
07:40 мск, мужчины, группа В: Италия – Нигерия
11:20 мск, мужчины, группа В: Австралия – Германия
15:00 мск, мужчины, группа А: США – Чехия
Бейсбол
06:00 мск, мужчины группа А: Япония – Мексика
13:00 мск, мужчины, группа В: Корея – США
Бокс
05:00 мск, мужчины, наилегчайший вес, 52 кг: 1/8 Финала
06:03 мск, мужчины, легкий вес, 63 кг: 1/8 Финала
07:06 мск, женщины, средний вес, 75 кг: 1/4 Финала (#1, #2)
07:39 мск, женщины, полулегкий вес, 57 кг: 1/2 Финала #1
11:00 мск, мужчины, наилегчайший вес, 52 кг: 1/8 Финала
12:03 мск, мужчины, легкий вес, 63 кг: 1/8 Финала (Габил Мамедов (Россия) – Луис Рихарно Колин (Маврикий))
13:06 мск, женщины, средний вес, 75 кг: 1/4 Финала (#3, #4) (Земфира Магомедалиева (Россия) – Ради Адосинда Грамане (Мозамбик)
13:39 мск, женщины, полулегкий вес, 57 кг: 1/2 Финала #2
Земфира Магомедалиева
Фото: Getty Images
Велоспорт
04:10 мск, женщины, BMX, фристайл: Квалификация (Елизавета Посадских)
05:20 мск, мужчины, BMX, фристайл: Квалификация (Ирек Ризаев)
Водное поло, мужчины
04:00 мск, группа В: Черногория – Казахстан
05:30 мск, группа В: Австралия – Испания
08:00 мск, группа А: США – Венгрия
09:30 мск, группа В: Хорватия – Сербия
12:20 мск, группа А: Италия – Япония
13:50 мск, группа А: Южная Африка – Греция
Волейбол, женщины
03:00 мск, группа А: Доминикана – Кения
05:05 мск, группа В: США – Россия
Россия – США (в центре – Ирина Королева)
Фото: Getty Images
08:20 мск, группа В: Аргентина – Турция
10:25 мск, группа А: Сербия – Бразилия
13:40 мск, группа А: Япония – Корея
15:45 мск, группа В: Китай – Италия
Пляжный волейбол, женщины
03:00 мск, группа D: Бразилия – США
04:00 мск, группа D: Латвия – Кения
Пляжный волейбол, мужчины
05:00 мск, группа F: Япония – Германия
09:00 мск, группа В: Латвия – Мексика
10:00 мск, группа В: Россия – Чехия (Красильников/ Стояновский – Перушич/Швайнер)
Гандбол, женщины
03:00 мск, группа А: Ангола – Япония
05:00 мск, группа А: Черногория – Корея
08:15 мск, группа В: Россия – Франция
10:15 мск, группа В: Бразилия – Швеция
13:30 мск, группа В: Венгрия – Испания
15:30 мск, группа А: Норвегия – Нидерланды
Гольф
01:30 мск, мужчины, индивидуальное перв-во, раунд-III
Дзюдо
05:00 мск, микст, командный турнир: Предварительный раунд
06:00 мск, микст, командный турнир: 1/4 Финала (Россия)
07:00 мск, микст, командный турнир: Утешительные поединки
08:00 мск, микст, командный турнир: 1/2 Финала
11:00 мск, микст, командный турнир: За 3-е место
13:00 мск, микст, командный турнир: Финал
Парусный спорт
06:00 мск, микст, класс Накра 17, открытый: Гонка-7-8-9
06:05 мск, мужчины, класс Финн: Гонка-7-8
06:05 мск, мужчины, класс 49-й: Гонка-10-11-12
06:05 мск, женщины, класс 49-ый FX: Гонка-10-11-12
08:33 мск, женщины, виндсерфинг (RS:X): Финал
09:33 мск, мужчины, виндсерфинг (RS:X): Финал
Легкая атлетика
03:00 мск, женщины, 400 м с барьерами: Раунд I
03:30 мск, женщины, метание диска: Квалификация A
03:40 мск, мужчины, прыжки с шестом: Квалификация A+B
03:50 мск, мужчины, 800 м: Раунд I
04:45 мск, женщины, 100 м с барьерами: Раунд I
04:55 мск, женщины, метание диска: Квалификация B
05:35 мск, мужчины, 100 м: Предварительный раунд
13:10 мск, мужчины, прыжки в длину: Квалификация A+B
13:15 мск, женщины, 100 м: Полуфиналы
13:45 мск, мужчины, 100 м: Раунд I
14:15 мск, мужчины, метание диска: Финал
14:50 мск, женщины, 800 м: Полуфиналы
15:35 мск, смешанная эстафета 4х400 м: Финал
15:50 мск, женщины, 100 м: Финал
Плавание
04:30 мск, мужчины, баттерфляй, 100 м: Финал (Андрей Минаков)
04:40 мск, женщины, спина, 200 м: Финал
04:50 мск, женщины, вольный стиль, 800 м: Финал (Анастасия Кирпичникова)
Анстасия Кирпичникова
Фото: Getty Images
05:10 мск, мужчины, вольный стиль, 50 м: Полуфиналы
05:30 мск, женщины, вольный стиль, 50 м: Полуфиналы
05:40 мск, микст, комплексное плавание, эстафета 4х100 м: Финал (Григорий Тарасевич, Кирилл Пригода, Арина Суркова, Мария Каменева)
Регби
03:00 мск, женщины: Матч за 11-12 места
03:30 мск, женщины: Матч за 9-10 места
04:00 мск, женщины: Классиф. за 5-8 места (Россия – Австралия)
04:30 мск, женщины: Классиф. за 5-8 места
05:00 мск, женщины: 1/2 Финала, #1
05:30 мск, женщины: 1/2 Финала, #2
10:30 мск, женщины: Матч за 7-8 места
11:00 мск, женщины: Матч за 5-6 места
11:30 мск, женщины: Финал за 3-е место
12:00 мск, женщины: Финал
Стрельба
03:00 мск, микст, траншейный стенд, команды: Квалификация
06:00 мск, женщины, винтовка малокалиберная, 50 м, из 3-х положений: Квалификация
07:30 мск, микст, траншейный стенд, команды: Финал
10:00 мск, женщины, винтовка малокалиберная, 50 м, из 3-х положений: Финал
Стрельба из лука
03:30 мск, мужчины, личное пер-во: 1/8 Финала
08:45 мск, мужчины, личное пер-во: 1/4 Финала
09:45 мск, мужчины, личное пер-во: 1/2 Финала
10:30 мск, мужчины, личное пер-во: Матч за 3-е место
10:45 мск, мужчины, личное пер-во: Финал
Теннис
Центральный корт
09:00 мск, мужчины, одиночный разряд (матч за 3-е место): Новак Джокович (Сербия) – Пабло Каррено Буста (Испания)
Вторым запуском, женщины, одиночный разряд (матч за 3-е место): Елена Рыбакина (Казахстан) – Элина Свитолина (Украина)
Третьим запуском, женщины, одиночный разряд (финал): Белина Бенчич (Швейцария) – Маркета Вондроушова (Чехия)
Корт 1
09:00 мск, женщины, парный разряд (матч за 3-е место): Вероника Кудерметова/Елена Веснина (Россия) – Лаура Пигосси/Луиза Стефани (Бразилия)
Вторым запуском, смешанные пары (матч за 3-е место): Нина Стоянович/Новак Джокович (Сербия) – Эшли Барти/Джон Пирс (Австралия)
Триатлон
01:30 мск, смешанная эстафета: Финал (Александра Разаренова, Дмитрий Полянский, Анастасия Горбунова, Игорь Полянский)
Фехтование
04:00 мск, женщины, сабля, команды: 1/8 Финала
05:25 мск, женщины, сабля, команды: 1/4 Финала(Россия: Софья Великая, София Позднякова, Ольга Никитина, Светлана Шевелева)
Софья Великая и София Позднякова
Фото: Getty Images
06:45 мск, женщины, сабля, команды: Классификация 5-8
07:40 мск, женщины, сабля, команды: 1/2 Финала
08:30 мск, женщины, сабля, команды: За 5-6 места
08:30 мск, женщины, сабля, команды: За 7-8 места
12:30 мск, женщины, сабля, команды: Финал за 3-е место
13:30 мск, женщины, сабля, команды: Финал
Хоккей на траве, женщины
03:30 мск, группа В Китай – Новая Зеландия
04:00 мск, группа В: Япония – Испания
05:45 мск, группа В: Аргентина – Австралия
06:15 мск, группа А: Индия – Южная Африка
12:30 мск, группа А: Германия – Нидерланды
14:45 мск, группа А: Ирландия – Великобритания
Прыжки на батуте
7:00 мск, мужчины, индивидуальное перв-во: Квалификация (Дмитрий Ушаков, Андрей Юдин)
08:50 мск, мужчины, индивидуальное перв-во: Финал
Тяжелая атлетика
05:50 мск, мужчины, 81 кг: Группа В
05:50 мск, мужчины, 96 кг: Группа В
09:50 мск, мужчины, 81 кг: Финал
13:50 мск, мужчины, 96 кг: Финал
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