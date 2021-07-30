В субботу, 31 июля, на Олимпиаде в Токио поход за славой продолжают дзюдоисты и боксеры, а также за новыми медалями устремятся пловцы, стрелки и легкоатлеты. И не только! Представляем расписание девятого дня Игр.

Бадминтон

03:00 мск, мужчины, одиночный разряд: 1/4 Финала

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03:00 мск, женщины, парный разряд: 1/2 Финала, #1

03:00 мск, женщины, парный разряд: 1/2 Финала, #2

12:00 мск, женщины, одиночный разряд: 1/2 Финала, #1

12:00 мск, женщины, одиночный разряд: 1/2 Финала, #2

18:00 мск, мужчины, парный разряд: Матч за 3-е место

18:00 мск, мужчины, парный разряд: Финал

Баскетбол

4:00 мск, мужчины, группа А: Иран – Франция

07:40 мск, мужчины, группа В: Италия – Нигерия

11:20 мск, мужчины, группа В: Австралия – Германия

15:00 мск, мужчины, группа А: США – Чехия

Бейсбол

06:00 мск, мужчины группа А: Япония – Мексика

13:00 мск, мужчины, группа В: Корея – США

Бокс

05:00 мск, мужчины, наилегчайший вес, 52 кг: 1/8 Финала

06:03 мск, мужчины, легкий вес, 63 кг: 1/8 Финала

07:06 мск, женщины, средний вес, 75 кг: 1/4 Финала (#1, #2)

07:39 мск, женщины, полулегкий вес, 57 кг: 1/2 Финала #1

11:00 мск, мужчины, наилегчайший вес, 52 кг: 1/8 Финала

12:03 мск, мужчины, легкий вес, 63 кг: 1/8 Финала (Габил Мамедов (Россия) – Луис Рихарно Колин (Маврикий))

13:06 мск, женщины, средний вес, 75 кг: 1/4 Финала (#3, #4) (Земфира Магомедалиева (Россия) – Ради Адосинда Грамане (Мозамбик)

13:39 мск, женщины, полулегкий вес, 57 кг: 1/2 Финала #2

Земфира Магомедалиева Фото: Getty Images

Велоспорт

04:10 мск, женщины, BMX, фристайл: Квалификация (Елизавета Посадских)

05:20 мск, мужчины, BMX, фристайл: Квалификация (Ирек Ризаев)

Водное поло, мужчины

04:00 мск, группа В: Черногория – Казахстан

05:30 мск, группа В: Австралия – Испания

08:00 мск, группа А: США – Венгрия

09:30 мск, группа В: Хорватия – Сербия

12:20 мск, группа А: Италия – Япония

13:50 мск, группа А: Южная Африка – Греция

Волейбол, женщины

03:00 мск, группа А: Доминикана – Кения

05:05 мск, группа В: США – Россия

Россия – США (в центре – Ирина Королева) Фото: Getty Images

08:20 мск, группа В: Аргентина – Турция

10:25 мск, группа А: Сербия – Бразилия

13:40 мск, группа А: Япония – Корея

15:45 мск, группа В: Китай – Италия

Пляжный волейбол, женщины

03:00 мск, группа D: Бразилия – США

04:00 мск, группа D: Латвия – Кения

Пляжный волейбол, мужчины

05:00 мск, группа F: Япония – Германия

09:00 мск, группа В: Латвия – Мексика

10:00 мск, группа В: Россия – Чехия (Красильников/ Стояновский – Перушич/Швайнер)

Гандбол, женщины

03:00 мск, группа А: Ангола – Япония

05:00 мск, группа А: Черногория – Корея

08:15 мск, группа В: Россия – Франция

10:15 мск, группа В: Бразилия – Швеция

13:30 мск, группа В: Венгрия – Испания

15:30 мск, группа А: Норвегия – Нидерланды

Гольф

01:30 мск, мужчины, индивидуальное перв-во, раунд-III

Дзюдо

05:00 мск, микст, командный турнир: Предварительный раунд

06:00 мск, микст, командный турнир: 1/4 Финала (Россия)

07:00 мск, микст, командный турнир: Утешительные поединки

08:00 мск, микст, командный турнир: 1/2 Финала

11:00 мск, микст, командный турнир: За 3-е место

13:00 мск, микст, командный турнир: Финал

Парусный спорт

06:00 мск, микст, класс Накра 17, открытый: Гонка-7-8-9

06:05 мск, мужчины, класс Финн: Гонка-7-8

06:05 мск, мужчины, класс 49-й: Гонка-10-11-12

06:05 мск, женщины, класс 49-ый FX: Гонка-10-11-12

08:33 мск, женщины, виндсерфинг (RS:X): Финал

09:33 мск, мужчины, виндсерфинг (RS:X): Финал

Легкая атлетика

03:00 мск, женщины, 400 м с барьерами: Раунд I

03:30 мск, женщины, метание диска: Квалификация A

03:40 мск, мужчины, прыжки с шестом: Квалификация A+B

03:50 мск, мужчины, 800 м: Раунд I

04:45 мск, женщины, 100 м с барьерами: Раунд I

04:55 мск, женщины, метание диска: Квалификация B

05:35 мск, мужчины, 100 м: Предварительный раунд

13:10 мск, мужчины, прыжки в длину: Квалификация A+B

13:15 мск, женщины, 100 м: Полуфиналы

13:45 мск, мужчины, 100 м: Раунд I

14:15 мск, мужчины, метание диска: Финал

14:50 мск, женщины, 800 м: Полуфиналы

15:35 мск, смешанная эстафета 4х400 м: Финал

15:50 мск, женщины, 100 м: Финал

Плавание

04:30 мск, мужчины, баттерфляй, 100 м: Финал (Андрей Минаков)

04:40 мск, женщины, спина, 200 м: Финал

04:50 мск, женщины, вольный стиль, 800 м: Финал (Анастасия Кирпичникова)

Анстасия Кирпичникова Фото: Getty Images

05:10 мск, мужчины, вольный стиль, 50 м: Полуфиналы

05:30 мск, женщины, вольный стиль, 50 м: Полуфиналы

05:40 мск, микст, комплексное плавание, эстафета 4х100 м: Финал (Григорий Тарасевич, Кирилл Пригода, Арина Суркова, Мария Каменева)

Регби

03:00 мск, женщины: Матч за 11-12 места

03:30 мск, женщины: Матч за 9-10 места

04:00 мск, женщины: Классиф. за 5-8 места (Россия – Австралия)

04:30 мск, женщины: Классиф. за 5-8 места

05:00 мск, женщины: 1/2 Финала, #1

05:30 мск, женщины: 1/2 Финала, #2

10:30 мск, женщины: Матч за 7-8 места

11:00 мск, женщины: Матч за 5-6 места

11:30 мск, женщины: Финал за 3-е место

12:00 мск, женщины: Финал

Стрельба

03:00 мск, микст, траншейный стенд, команды: Квалификация

06:00 мск, женщины, винтовка малокалиберная, 50 м, из 3-х положений: Квалификация

07:30 мск, микст, траншейный стенд, команды: Финал

10:00 мск, женщины, винтовка малокалиберная, 50 м, из 3-х положений: Финал

Стрельба из лука

03:30 мск, мужчины, личное пер-во: 1/8 Финала

08:45 мск, мужчины, личное пер-во: 1/4 Финала

09:45 мск, мужчины, личное пер-во: 1/2 Финала

10:30 мск, мужчины, личное пер-во: Матч за 3-е место

10:45 мск, мужчины, личное пер-во: Финал

Теннис

Центральный корт

09:00 мск, мужчины, одиночный разряд (матч за 3-е место): Новак Джокович (Сербия) – Пабло Каррено Буста (Испания)

Вторым запуском, женщины, одиночный разряд (матч за 3-е место): Елена Рыбакина (Казахстан) – Элина Свитолина (Украина)

Третьим запуском, женщины, одиночный разряд (финал): Белина Бенчич (Швейцария) – Маркета Вондроушова (Чехия)

Корт 1

09:00 мск, женщины, парный разряд (матч за 3-е место): Вероника Кудерметова/Елена Веснина (Россия) – Лаура Пигосси/Луиза Стефани (Бразилия)

Вторым запуском, смешанные пары (матч за 3-е место): Нина Стоянович/Новак Джокович (Сербия) – Эшли Барти/Джон Пирс (Австралия)

Триатлон

01:30 мск, смешанная эстафета: Финал (Александра Разаренова, Дмитрий Полянский, Анастасия Горбунова, Игорь Полянский)

Фехтование

04:00 мск, женщины, сабля, команды: 1/8 Финала

05:25 мск, женщины, сабля, команды: 1/4 Финала(Россия: Софья Великая, София Позднякова, Ольга Никитина, Светлана Шевелева)

Софья Великая и София Позднякова Фото: Getty Images

06:45 мск, женщины, сабля, команды: Классификация 5-8

07:40 мск, женщины, сабля, команды: 1/2 Финала

08:30 мск, женщины, сабля, команды: За 5-6 места

08:30 мск, женщины, сабля, команды: За 7-8 места

12:30 мск, женщины, сабля, команды: Финал за 3-е место

13:30 мск, женщины, сабля, команды: Финал

Хоккей на траве, женщины

03:30 мск, группа В Китай – Новая Зеландия

04:00 мск, группа В: Япония – Испания

05:45 мск, группа В: Аргентина – Австралия

06:15 мск, группа А: Индия – Южная Африка

12:30 мск, группа А: Германия – Нидерланды

14:45 мск, группа А: Ирландия – Великобритания

Прыжки на батуте

7:00 мск, мужчины, индивидуальное перв-во: Квалификация (Дмитрий Ушаков, Андрей Юдин)

08:50 мск, мужчины, индивидуальное перв-во: Финал

Тяжелая атлетика

05:50 мск, мужчины, 81 кг: Группа В

05:50 мск, мужчины, 96 кг: Группа В

09:50 мск, мужчины, 81 кг: Финал

13:50 мск, мужчины, 96 кг: Финал

Токио-2020 Золото фехтовальщиц, серебро гребцов и 3 бронзы. Итоги 29 июля ДЕНЬ НАЗАД