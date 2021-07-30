Президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал результаты белорусских спортсменов на летней Олимпиаде в Токио, которые до сих пор не завоевали ни одной медали на Играх-2020.

«Я часто говорю: знаете, почему мы порой в спорте не выигрываем, еще где-то? Не голодные. Посмотрите на эти африканские страны – разрушенные страны. Почему результаты такие? Потому что они знают: если они победят на Олимпиаде, будут иметь все. Не победят – будут где-то шататься, кусок хлеба искать. А мы всех поддерживаем.

В Норвегии, богатейшей стране, они не платят, а спортсмен считает за честь выступать за свою страну, и медали уже есть. А мы все это перевели в деньги. Я не против, если талантливый, привез стране славу, медали, ордена – получай все. Вот тебе земельный участок, строй дом, вот тебе за медаль большие деньги мы платим. Спортсмен, настоящий спортсмен, который выдает результат, он должен жить хорошо. Остальные должны тянуться к этому, тогда будет результат», – приводит слова Лукашенко БелТА

Токио-2020 Золото фехтовальщиц, серебро гребцов и 3 бронзы. Итоги 29 июля 17 ЧАСОВ НАЗАД

На летней Олимпиаде в Рио-2016 на счету белорусских спортсменов было 1 золотая, 4 серебряные и 4 бронзовые медали.

Результат позволил сборной Беларусии занять 40-е место в неофициальном медальном зачете.

Олимпийские игры-2020 проходят в Токио с 23 июля по 8 августа.

Токио-2020 2 финала в воде и 3 полуфинала в теннисе. 8-й день России на ОИ 18 ЧАСОВ НАЗАД