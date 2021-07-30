Завершился восьмой день на Олимпиаде в Токио. Российская сборная в пятницу собрала награды всех достоинств. Все медали дня – в нашей подборке.

Что выиграла Россия

Академическая гребля

Токио-2020 3 финала в воде и турнир саблисток. 9-й день России на ОИ 3 ЧАСА НАЗАД

Женщины, одиночка

1. Эмма Твигг (Новая Зеландия)

2. Анна Пракатень (Россия)

3. Магдалена Лобниг (Австрия)

Дзюдо

Мужчины, свыше 100 кг

1. Лукаш Крпалек (Чехия)

2. Гурам Тушишвили (Грузия)

3. Тамерлан Башаев (Россия)

3. Тедди Ринер (Франция)

Плавание

Мужчины, 200 м, спина

1. Евгений Рылов (Россия)

2. Райан Мёрфи (США)

3. Люк Гринбанк (Великобритания)

Стрельба

Женщины, пистолет, 25 м

1. Виталина Бацарашкина (Россия)

2. Ким Мин Джон (Южная Корея)

3. Сяо Цзяжуйсюань (Китай)

Стрельба из лука

Женщины, индивидуальное первенство

1. Ан Сан (Южная Корея)

2. Елена Осипова (Россия)

3. Лючилла Боари (Италия)

Фехтование

Мужчины, шпага, командный турнир

1. Япония

2. Россия

3. Южная Корея

Что выиграл остальной мир

Академическая гребля

Мужчины, одиночка

1. Стефанос Дускос (Греция)

2. Кьетиль Борш (Норвегия)

3. Дамир Мартин (Хорватия)

Женщины, восьмерки

1. Канада

2. Новая Зеландия

3. Китай

Мужчины, восьмерки

1. Новая Зеландия

2. Германия

3. Великобритания

Бадминтон

Смешанные пары

1. Хуан Дунпин – Ван Илюй (Китай)

2. Чжэн Сивэй – Хуан Яцион (Китай)

3. Юта Ватанабе – Ариса Хигасино (Япония)

Велоспорт

Мужчины, BMX

Ник Кимманн Фото: Getty Images

1. Ник Кимманн (Нидерланды)

2. Ке Уайт (Великобритания)

3. Карлос Альберто Рамирес Йепес (Колумбия)

Женщины, BMХ

1. Бетани Шривер (Великобритания)

2. Мариана Пахон (Колумбия)

3. Мерел Смюлдерс (Нидерланды)

Гребной слалом

Мужчины, байдарки-одиночки

1. Иржи Прскавец (Чехия) – 91,63

2. Якуб Григар (Словакия) – 94,85

3. Ханнес Айгнер (Германия) – 97,11

Дзюдо

Женщины, свыше 78 кг

Акира Соне Фото: Getty Images

1. Акира Соне (Япония)

2. Идалис Ортис (Куба)

3. Ирина Киндзерская (Азербайджан)

3. Романа Дико (Франция)

Легкая атлетика

Мужчины, 10 000 м

1. Селемон Барега (Эфиопия) – 27.43,22

2. Джошуа Чептегеи (Уганда) – 27.43,63

3. Джейкоб Киплимо (Уганда) – 27.43,88

Настольный теннис

Мужчины

1. Ма Лун (Китай)

2. Фань Чжэньдун (Китай)

3. Дмитрий Овчаров (Германия)

Плавание

Женщины, 200 м, брасс

Татьяна Шонмакер Фото: Getty Images

1. Татьяна Шонмакер (ЮАР)

2. Лилли Кинг (США)

3. Энни Лэзор (США)

Женщины, 100 м, вольный стиль

1. Эмма Маккеон (Австралия)

2. Шивон Хоуи (Гонконг)

3. Кейт Кэмпбелл (Австралия)

Мужчины, 200 м, комплекс

1. Шунь Ван (Китай)

2. Данкан Скотт (Великобритания)

3. Жереми Депланш (Швейцария)

Прыжки на батуте

Женщины

1. Чжу Сюэин (Китай)

2. Лю Линлин (Китай)

3. Бруни Пейжд (Великобритания)

Олимпиада в Токио проходит с 23 июля по 8 августа.

Россия занимает 4-е место в медальном зачете: 10 золотых, 14 серебряных и 10 бронзовых наград.

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