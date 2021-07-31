Официальный представитель МОК Марк Адамс прокомментировал использования делегатами символики России или упоминания страны на Олимпийских играх в Токио. Ранее зарубежные СМИ высказывали недовольство тем, как соблюдаются и контролируются санкции.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) на Играх-2020 российские спортсмены выступают под знаменем Олимпийского комитета России (ОКР). Запрещено слово «Россия», расшифровка аббревиатуры ОКР, использование национальной символики, а также гимн – на церемонии награждения звучит фрагмент из концерта №1 Петра Ильича Чайковского.

«Мой комментарий, сделанный ранее на конференции, был не о делегации или команде ОКР – он об остальной публике. Мы ничего не можем сделать с тем, что они носят символику России, включая футболки. Мы обсуждали использование российской символики и постоянно напоминаем людям о правилах. Но с каждым упоминанием сборной России в эфире или прессе мы можем сделать не так уж и много. Мы не можем запретить людям носить футболки, это не наша работа», – приводит слова Адамса ТАСС

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