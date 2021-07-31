В воскресенье, 1 августа, на Олимпиаде в Токио поход за славой продолжают борцы, боксеры, а также за новыми медалями устремятся пловцы, стрелки и теннисисты. И не только! Представляем расписание десятого дня Игр.
Бадминтон
07:00 мск, мужчины, одиночный разряд: 1/2 Финала, #1
Токио-2020
10 легкоатлетов России на ОИ-2020. Чего от них ждать?
07:00 мск, мужчины, одиночный разряд: 1/2 Финала, #2
14:30 мск, женщины, одиночный разряд: Матч за 3-е место
14:30 мск, женщины, одиночный разряд: Финал
Баскетбол
04:00 мск, женщины, группа А: Канада – Испания
07:40 мск, мужчины, группа С: Аргентина – Япония
15:00 мск, мужчины, группа С: Испания – Словакия
15:00 мск, женщины, группа А: Корея – Сербия
Бейсбол
06:00 мск, мужчины: Раунд-I
13:00 мск, мужчины: Раунд-I
Бокс
05:00 мск, женщины, наилегчайший вес, 51 кг: 1/4 Финала (#1, #2)
05:30 мск, мужчины, полулегкий вес, 57 кг: 1/4 Финала (#1, #2)
06:03 мск, мужчины, 2-ой полусредний, 69 кг: 1/2 Финала #1
06:18 мск, мужчины, 2-ой средний, 75 кг: 1/4 Финала (#1, #2) (Глеб Бакши (Россия) – Даррелл Вальсант (Гаити))
06:51 мск, мужчины, полутяжелый, 81 кг: 1/2 Финала #1
07:06 мск, мужчины, супертяжелый вес, +91 кг: 1/4 Финала (#1, #2)
11:00 мск, женщины, наилегчайший вес, 51 кг: 1/4 Финала (#3, #4) (Альберт Батыргазиев (Россия) – Цендбаатар Эрдэнэбат (Монголия))
11:30 мск, мужчины, полулегкий вес, 57 кг: 1/4 Финала (#3, #4)
12:03 мск, мужчины, 2-ой полусредний, 69 кг: 1/2 Финала #2 (Андрей Замковой (Россия) – Рониэль Иглесиас (Куба))
12:18 мск, мужчины, 2-ой средний, 75 кг: 1/4 Финала (#3, #4)
12:51 мск, мужчины, полутяжелый, 81 кг: 1/2 Финала #2 (Имам Хатаев (Россия) – Бенджамин Уиттакер (Великобритания))
13:06 мск, мужчины, супертяжелый вес, +91 кг: 1/4 Финала (#3, #4) (Иван Верясов (Россия) – Камшыбек Кункабаев (Казахстан))
Велоспорт
04:10 мск, женщины, BMX, фристайл: Финал (Россия – Елизавета Посадских)
05:20 мск, мужчины, BMX, фристайл: Финал (Россия – Ирек Ризаев)
Ирек Ризаев (instagram.com/irekrizaev)
Фото: Instagram
Водное поло, женщины
8:00 мск, группа В: Венгрия – Китай
09:30 мск, группа А: Нидерланды – Канада
12:20 мск, группа В: Россия – Япония
13:50 мск, группа А: Австралия – Южная Африка
Волейбол, мужчины
03:00 мск, группа А: Польша – Канада
05:05 мск, группа В: Бразилия – Франция
08:20 мск, группа В: Россия – Тунис
10:25 мск, группа А: Италия – Венесуэла
13:40 мск, группа А: Япония – Иран
15:45 мск, группа В: США – Аргентина
Дмитрий Волков (7) и Иван Яковлев (9), сборная России по волейболу на Олимпийских играх-2020
Фото: Eurosport
Вольная борьба
05:20 мск, женщины, тяжелый вес, 76 кг: 1/8 Финала (Наталья Воробьева (Россия) – Самар ХАмза (Египет))
06:20 мск, женщины, тяжелый вес, 76 кг: 1/4 Финала
12:55 мск, женщины, тяжелый вес, 76 кг: 1/2 Финала
Греко-римская борьба
05:00 мск, мужчины, легкий вес, 60 кг: 1/8 Финала (Сергей Емелин (Россия) – Хайтем Махмуд (Египет))
05:40 мск, мужчины, супертяжелый вес, 130 кг: 1/8 Финала (Сергей Семенов (Россия) – Абделлатиф Мохаммед (Египет))
06:00 мск, мужчины, легкий вес, 60 кг: 1/4 Финала
06:40 мск, мужчины, супертяжелый вес, 130 кг: 1/4 Финала
12:15 мск, мужчины, легкий вес, 60 кг: 1/2 Финала
12:35 мск, мужчины, супертяжелый вес, 130 кг: 1/2 Финала
Пляжный волейбол
Женщины
03:00 мск, 1/8 Финала #1
04:00 мск, 1/8 Финала #2
07:00 мск, 1/8 Финала #3
08:00 мск, 1/8 Финала #4 – Надежда Макрогузова и Светлана Холомина (Россия) – Тина Граудиня и Анастасия Кравченко (Латвия)
Мужчины
11:00 мск, 1/8 Финала #1
12:00 мск, 1/8 Финала #2
15:00 мск, 1/8 Финала #3
16:00 мск, 1/8 Финала #4
Гандбол, мужчины
03:00 мск, группа В: Португалия – Япония
05:00 мск, группа В: Египет – Бахрейн
08:15 мск, группа А: Испания – Аргентина
10:15 мск, группа А: Норвегия – Франция
13:30 мск, группа А: Германия – Бразилия
15:30 мск, группа В: Дания – Швеция
Гольф
01:30 мск, мужчины, индивидуальное перв-во: Финал
Парусный спорт
06:05 мск, женщины, класс 470: Гонка-7-8
06:05 мск, класс Накра 17, открытый: Гонка-10-11-12
06:15 мск, мужчины, класс 470: Гонка-7-8
08:33 мск, мужчины, класс Лазер: Финал
09:05 мск, мужчины, класс Финн: Гонка-9-10
09:33 мск, женщины, класс Лазер Радиал: Финал
Легкая атлетика
03:10 мск, женщины, метание молота: Квалификация A
03:40 мск, женщины, 3000 м стиплчейз: Раунд I
03:50 мск, женщины, прыжки в длину: Квалификация A+B
04:35 мск, женщины, толкание ядра: Финал
04:40 мск, женщины, метание молота: Квалификация B
04:45 мск, мужчины, 400 м: Раунд I
13:10 мск, мужчины, прыжки в высоту: Финал (Россия – Илья Иванюк, Михаил Акименко)
13:15 мск, мужчины, 100 м: Полуфиналы
13:45 мск, женщины, 100 м с барьерами: Полуфиналы
14:20 мск, женщины, тройной прыжок: Финал
14:25 мск, мужчины, 800 м: Полуфиналы
15:05 мск, мужчины, 400 м с барьерами: Полуфиналы
15:50 мск, мужчины, 100 м: Финал
Плавание
04:30 мск, мужчины, вольный стиль, 50 м: Финал
04:40 мск, женщины, вольный стиль, 50 м: Финал
04:45 мск, мужчины, вольный стиль, 1500 м: Финал (Кирилл Мартынычев)
05:30 мск, женщины, комплексное плавание, эстафета 4х100 м: Финал (Анастасия Фесикова, Юлия Ефимова, Светлана Чимрова, Мария Каменева)
05:40 мск, мужчины, комплексное плавание, эстафета 4х100 м: Финал (Андрей Минаков, Владислав Гринев, Владимир Морозов, Климент Колесников)
Климент Колесников
Фото: Getty Images
Прыжки в воду
09:00 мск, женщины, 3-метровый трамплин: Финал (Мария Полякова)
Стрельба
02:30 мск, мужчины, пистолет скорострельный, 25 м: Квалификация, упр-1 (Леонид Екимов)
Спортивная гимнастика
11:00 мск, мужчины, вольные упражнения: Финал (Никита Нагорный)
11:55 мск, женщины, опорный прыжок: Финал (Ангелина Мельникова, Лилия Ахаимова)
12:44 мск, мужчины, упражнения на коне: Финал (Давид Белявский)
13:27 мск, женщины, упражнения на брусьях: Финал (Ангелина Мельникова, Анастасия Ильянкова)
Теннис
09:00 мск, женщины, парный разряд (финал) – Барбора Крейчикова/Катерина Синякова (Чехия) – Белинда Бенчич/Виктория Голубич (Швейцария)
Вторым запуском, мужчины, одиночный разряд (финал) – Александр Зверев (Германия) – Карен Хачанов (Россия)
Третьим запуском, смешанные пары (финал) – Анастасия Павлюченкова/Андрей Рублев – Елена Веснина/Аслан Карацев
Карен Хачанов
Фото: Getty Images
Теннис настольный
04:00 мск, мужчины, командное перв-во: 1/8 Финала
04:00 мск, женщины, командное перв-во: 1/8 Финала
08:30 мск, мужчины, командное перв-во: 1/8 Финала
08:30 мск, женщины, командное перв-во: 1/8 Финала
13:30 мск, мужчины, командное перв-во: 1/8 Финала
13:30 мск, женщины, командное перв-во: 1/8 Финала
Фехтование
03:00 мск, мужчины, рапира, команды: 1/8 Финала
04:45 мск, мужчины, рапира, команды: 1/4 Финала (Россия – Гонконг)
06:25 мск, мужчины, рапира, команды: Классификация 5-8
07:40 мск, мужчины, рапира, команды: 1/2 Финала
08:30 мск, мужчины, рапира, команды: За 5-6 места
08:30 мск, мужчины, рапира, команды: За 7-8 места
12:30 мск, мужчины, рапира, команды: Финал за 3-е место
13:50 мск, мужчины, рапира, команды: Финал
Хоккей на траве
03:30 мск, мужчины, 1/4 Финала, #1: Германия – Арегнтина
06:00 мск, мужчины, 1/4 Финала, #2: Австралия –Нидеранды
12:30 мск, мужчины, 1/4 Финала, #3: Бельгия – Испания
13:00 мск, мужчины 1/4 Финала, #4: Индия – Великобритания
Тяжелая атлетика
07:50 мск, женщины, 76 кг
13:50 мск, женщины, 76 кг: Финал
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