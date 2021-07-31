В воскресенье, 1 августа, на Олимпиаде в Токио поход за славой продолжают борцы, боксеры, а также за новыми медалями устремятся пловцы, стрелки и теннисисты. И не только! Представляем расписание десятого дня Игр.

Бадминтон

07:00 мск, мужчины, одиночный разряд: 1/2 Финала, #1

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07:00 мск, мужчины, одиночный разряд: 1/2 Финала, #2

14:30 мск, женщины, одиночный разряд: Матч за 3-е место

14:30 мск, женщины, одиночный разряд: Финал

Баскетбол

04:00 мск, женщины, группа А: Канада – Испания

07:40 мск, мужчины, группа С: Аргентина – Япония

15:00 мск, мужчины, группа С: Испания – Словакия

15:00 мск, женщины, группа А: Корея – Сербия

Бейсбол

06:00 мск, мужчины: Раунд-I

13:00 мск, мужчины: Раунд-I

Бокс

05:00 мск, женщины, наилегчайший вес, 51 кг: 1/4 Финала (#1, #2)

05:30 мск, мужчины, полулегкий вес, 57 кг: 1/4 Финала (#1, #2)

06:03 мск, мужчины, 2-ой полусредний, 69 кг: 1/2 Финала #1

06:18 мск, мужчины, 2-ой средний, 75 кг: 1/4 Финала (#1, #2) (Глеб Бакши (Россия) – Даррелл Вальсант (Гаити))

06:51 мск, мужчины, полутяжелый, 81 кг: 1/2 Финала #1

07:06 мск, мужчины, супертяжелый вес, +91 кг: 1/4 Финала (#1, #2)

11:00 мск, женщины, наилегчайший вес, 51 кг: 1/4 Финала (#3, #4) (Альберт Батыргазиев (Россия) – Цендбаатар Эрдэнэбат (Монголия))

11:30 мск, мужчины, полулегкий вес, 57 кг: 1/4 Финала (#3, #4)

12:03 мск, мужчины, 2-ой полусредний, 69 кг: 1/2 Финала #2 (Андрей Замковой (Россия) – Рониэль Иглесиас (Куба))

12:18 мск, мужчины, 2-ой средний, 75 кг: 1/4 Финала (#3, #4)

12:51 мск, мужчины, полутяжелый, 81 кг: 1/2 Финала #2 (Имам Хатаев (Россия) – Бенджамин Уиттакер (Великобритания))

13:06 мск, мужчины, супертяжелый вес, +91 кг: 1/4 Финала (#3, #4) (Иван Верясов (Россия) – Камшыбек Кункабаев (Казахстан))

Велоспорт

04:10 мск, женщины, BMX, фристайл: Финал (Россия – Елизавета Посадских)

05:20 мск, мужчины, BMX, фристайл: Финал (Россия – Ирек Ризаев)

Ирек Ризаев (instagram.com/irekrizaev) Фото: Instagram

Водное поло, женщины

8:00 мск, группа В: Венгрия – Китай

09:30 мск, группа А: Нидерланды – Канада

12:20 мск, группа В: Россия – Япония

13:50 мск, группа А: Австралия – Южная Африка

Волейбол, мужчины

03:00 мск, группа А: Польша – Канада

05:05 мск, группа В: Бразилия – Франция

08:20 мск, группа В: Россия – Тунис

10:25 мск, группа А: Италия – Венесуэла

13:40 мск, группа А: Япония – Иран

15:45 мск, группа В: США – Аргентина

Дмитрий Волков (7) и Иван Яковлев (9), сборная России по волейболу на Олимпийских играх-2020 Фото: Eurosport

Вольная борьба

05:20 мск, женщины, тяжелый вес, 76 кг: 1/8 Финала (Наталья Воробьева (Россия) – Самар ХАмза (Египет))

06:20 мск, женщины, тяжелый вес, 76 кг: 1/4 Финала

12:55 мск, женщины, тяжелый вес, 76 кг: 1/2 Финала

Греко-римская борьба

05:00 мск, мужчины, легкий вес, 60 кг: 1/8 Финала (Сергей Емелин (Россия) – Хайтем Махмуд (Египет))

05:40 мск, мужчины, супертяжелый вес, 130 кг: 1/8 Финала (Сергей Семенов (Россия) – Абделлатиф Мохаммед (Египет))

06:00 мск, мужчины, легкий вес, 60 кг: 1/4 Финала

06:40 мск, мужчины, супертяжелый вес, 130 кг: 1/4 Финала

12:15 мск, мужчины, легкий вес, 60 кг: 1/2 Финала

12:35 мск, мужчины, супертяжелый вес, 130 кг: 1/2 Финала

Пляжный волейбол

Женщины

03:00 мск, 1/8 Финала #1

04:00 мск, 1/8 Финала #2

07:00 мск, 1/8 Финала #3

08:00 мск, 1/8 Финала #4 – Надежда Макрогузова и Светлана Холомина (Россия) – Тина Граудиня и Анастасия Кравченко (Латвия)

Мужчины

11:00 мск, 1/8 Финала #1

12:00 мск, 1/8 Финала #2

15:00 мск, 1/8 Финала #3

16:00 мск, 1/8 Финала #4

Гандбол, мужчины

03:00 мск, группа В: Португалия – Япония

05:00 мск, группа В: Египет – Бахрейн

08:15 мск, группа А: Испания – Аргентина

10:15 мск, группа А: Норвегия – Франция

13:30 мск, группа А: Германия – Бразилия

15:30 мск, группа В: Дания – Швеция

Гольф

01:30 мск, мужчины, индивидуальное перв-во: Финал

Парусный спорт

06:05 мск, женщины, класс 470: Гонка-7-8

06:05 мск, класс Накра 17, открытый: Гонка-10-11-12

06:15 мск, мужчины, класс 470: Гонка-7-8

08:33 мск, мужчины, класс Лазер: Финал

09:05 мск, мужчины, класс Финн: Гонка-9-10

09:33 мск, женщины, класс Лазер Радиал: Финал

Легкая атлетика

03:10 мск, женщины, метание молота: Квалификация A

03:40 мск, женщины, 3000 м стиплчейз: Раунд I

03:50 мск, женщины, прыжки в длину: Квалификация A+B

04:35 мск, женщины, толкание ядра: Финал

04:40 мск, женщины, метание молота: Квалификация B

04:45 мск, мужчины, 400 м: Раунд I

13:10 мск, мужчины, прыжки в высоту: Финал (Россия – Илья Иванюк, Михаил Акименко)

13:15 мск, мужчины, 100 м: Полуфиналы

13:45 мск, женщины, 100 м с барьерами: Полуфиналы

14:20 мск, женщины, тройной прыжок: Финал

14:25 мск, мужчины, 800 м: Полуфиналы

15:05 мск, мужчины, 400 м с барьерами: Полуфиналы

15:50 мск, мужчины, 100 м: Финал

Плавание

04:30 мск, мужчины, вольный стиль, 50 м: Финал

04:40 мск, женщины, вольный стиль, 50 м: Финал

04:45 мск, мужчины, вольный стиль, 1500 м: Финал (Кирилл Мартынычев)

05:30 мск, женщины, комплексное плавание, эстафета 4х100 м: Финал (Анастасия Фесикова, Юлия Ефимова, Светлана Чимрова, Мария Каменева)

05:40 мск, мужчины, комплексное плавание, эстафета 4х100 м: Финал (Андрей Минаков, Владислав Гринев, Владимир Морозов, Климент Колесников)

Климент Колесников Фото: Getty Images

Прыжки в воду

09:00 мск, женщины, 3-метровый трамплин: Финал (Мария Полякова)

Стрельба

02:30 мск, мужчины, пистолет скорострельный, 25 м: Квалификация, упр-1 (Леонид Екимов)

Спортивная гимнастика

11:00 мск, мужчины, вольные упражнения: Финал (Никита Нагорный)

11:55 мск, женщины, опорный прыжок: Финал (Ангелина Мельникова, Лилия Ахаимова)

12:44 мск, мужчины, упражнения на коне: Финал (Давид Белявский)

13:27 мск, женщины, упражнения на брусьях: Финал (Ангелина Мельникова, Анастасия Ильянкова)

Теннис

09:00 мск, женщины, парный разряд (финал) – Барбора Крейчикова/Катерина Синякова (Чехия) – Белинда Бенчич/Виктория Голубич (Швейцария)

Вторым запуском, мужчины, одиночный разряд (финал) – Александр Зверев (Германия) – Карен Хачанов (Россия)

Третьим запуском, смешанные пары (финал) – Анастасия Павлюченкова/Андрей Рублев – Елена Веснина/Аслан Карацев

Карен Хачанов Фото: Getty Images

Теннис настольный

04:00 мск, мужчины, командное перв-во: 1/8 Финала

04:00 мск, женщины, командное перв-во: 1/8 Финала

08:30 мск, мужчины, командное перв-во: 1/8 Финала

08:30 мск, женщины, командное перв-во: 1/8 Финала

13:30 мск, мужчины, командное перв-во: 1/8 Финала

13:30 мск, женщины, командное перв-во: 1/8 Финала

Фехтование

03:00 мск, мужчины, рапира, команды: 1/8 Финала

04:45 мск, мужчины, рапира, команды: 1/4 Финала (Россия – Гонконг)

06:25 мск, мужчины, рапира, команды: Классификация 5-8

07:40 мск, мужчины, рапира, команды: 1/2 Финала

08:30 мск, мужчины, рапира, команды: За 5-6 места

08:30 мск, мужчины, рапира, команды: За 7-8 места

12:30 мск, мужчины, рапира, команды: Финал за 3-е место

13:50 мск, мужчины, рапира, команды: Финал

Хоккей на траве

03:30 мск, мужчины, 1/4 Финала, #1: Германия – Арегнтина

06:00 мск, мужчины, 1/4 Финала, #2: Австралия –Нидеранды

12:30 мск, мужчины, 1/4 Финала, #3: Бельгия – Испания

13:00 мск, мужчины 1/4 Финала, #4: Индия – Великобритания

Тяжелая атлетика

07:50 мск, женщины, 76 кг

13:50 мск, женщины, 76 кг: Финал

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