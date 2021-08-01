Прошло уже больше половины Олимпийских игр, а в Норвегии продолжаются дискуссии о справедливости санкций в отношении России. Издание VG опубликовало материал, в котором подвергло критике положение российской команды на Играх в Токио.

«К сожалению, мы уже видели этот фильм ужасов: Россия побеждает, а руководители МОК и ВАДА пытаются скрыть это, заявляя, что Россия забанена. Теперь каждый может видеть, что их исключение – просто фарс», – приводит VG слова топ-менеджера USADA Трэвиса Тайгарта.

В статье отмечают: с каждым днем все сильнее ощущение, что наказание размыто. «Думаю, многие уже забыли, что сейчас против России действуют какие-то санкции. Я сомневаюсь, что люди думают об этом сегодня», – сказал лидер антидопинговой организации Норвегии Андерс Сольхейм.

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Кари Мол, тренер дуэта по пляжному волейболу Андерса Моля и Кристиана Сёрума, ответил, есть ли различия в игре со сборной России и командой ОКР: «Нет, это одни и те же игроки. Но я полностью согласен: мы должны называть их ROC».

Лидер USADA Трэвис Тайгарт критически относится к международной организации по борьбе с допингом. «Мир заслуживает знать, действительно ли что-то изменилось в России, и сколько еще раз нам придется снова увидеть этот обман на большой мировой арене», – сказал он.

Изначально ВАДА отстранило Россию на четыре года, но CAS сократил наказание до двух лет (до 16 декабря 2022 года).

Российские спортсмены в ближайшие два года будут выступать на крупных соревнованиях (ЧМ и Олимпиады) под нейтральным флагом.

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