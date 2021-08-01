В понедельник, 2 августа, на Олимпиаде в Токио поход за славой продолжают гимнасты, гребцы, а также за новыми медалями устремятся гандболистки, стрелки и волейболисты. И не только! Представляем расписание 11-го дня Игр.
Бадминтон
07:00 мск, женщины, парный разряд: матч за 3-е место
Токио-2020
«Просто фарс». В Норвегии снова недовольны статусом России
07:00 мск, женщины, парный разряд: финал
14:00 мск, мужчины, одиночный разряд: матч за 3-е место
14:00 мск, мужчины, одиночный разряд: финал
Баскетбол
04:00 мск, женщины, группа В: Нигерия – Япония
07:40 мск, женщины, группа В: Франция – США
11:20 мск, женщины, группа С: Китай – Бельгия
15:00 мск, женщины, группа С: Австралия – Пуэрто-Рико
Бейсбол
06:00 мск, мужчины: Раунд-II
13:00 мск, мужчины, Раунд-I: США – Япония
Велоспорт
09:30 мск, женщины, трек, командный спринт: Квалификация (Дарья Шмелева, Анастасия Войнова)
09:54 мск, женщины, трек, командная гонка преследования: Квалификация
10:50 мск, женщины, трек, командный спринт: Раунд I
11:02 мск, мужчины, трек, командная гонка преследования: Квалификация
12:00 мск, женщины, трек, командный спринт: финалы за 5-8 места
12:06 мск, женщины, трек, командный спринт: финал за 3 место
12:09 мск, женщины, трек, командный спринт: финал
Анастасия Войнова
Фото: Imago
Водное поло, мужчины
04:00 мск, группа А: Венгрия – Италия
05:30 мск, группа А: Греция – США
08:00 мск, группа В: Сербия – Черногория
09:30 мск, группа В: Испания – Хорватия
12:20 мск, группа А: Япония – Южная Африка
13:50 мск, группа В: Австралия – Казахстан
Волейбол, женщины
03:00 мск, группа А: Сербия – Корея
05:05 мск, группа В: США – Италия
08:20 мск, группа В: Россия – Турция
Максим Михайлов в матче против Туниса
Фото: Getty Images
10:25 мск, группа В: Китай – Аргентина
13:40 мск, группа А: Япония – Доминикана
15:45 мск, группа А: Бразилия – Кения
Вольная борьба
05:15 мск, женщины, тяжелый вес, 76 кг: утешительные поединки
06:00 мск, женщины, полутяжелый вес, 68 кг: 1/8 финала (Ханум Велиева – Сюзанна Даниэль Лаппаж)
06:45 мск, женщины, полутяжелый вес, 68 кг: 1/4 финала
12:55 мск, женщины, полутяжелый вес, 68 кг: 1/2 финала
14:55 мск, женщины, тяжелый вес, 76 кг: финалы за 3-е место
15:15 мск, женщины, тяжелый вес, 76 кг: финал
Греко-римская борьба
05:00 мск, мужчины, легкий вес, 60 кг: утешительные поединки
05:30 мск, мужчины, супертяжелый вес, 130 кг: утешительные поединки
05:45 мск, мужчины, средний вес, 77 кг: 1/8 финала (Александр Чехиркин – Антонио Лейва Йепес)
06:15 мск, мужчины, тяжелый вес, 97 кг: 1/8 финала
06:30 мск, мужчины, средний вес, 77 кг: 1/4 финала
07:00 мск, мужчины, тяжелый вес, 97 кг: 1/4 финала
12:15 мск, мужчины, средний вес, 77 кг: 1/2 финала
12:35 мск, мужчины, тяжелый вес, 97 кг: 1/2 финала (Муса Евлоев – Джиорджи Мелия)
13:15 мск, мужчины, легкий вес, 60 кг: финалы за 3-е место
13:35 мск, мужчины, легкий вес, 60 кг: финал
13:55 мск, мужчины, супертяжелый вес, 130 кг: финалы за 3-е место
14:15 мск, мужчины, супертяжелый вес, 130 кг: финал
Пляжный волейбол
Женщины
03:00 мск, Куба– США: 1/8 финала #2
04:00 мск, Канада – Испания: 1/8 финала #3
Мужчины
07:00 мск, Бразилия – Латвия: 1/8 финала #2
08:00 мск, Россия(Лешуков/Семенов) – Чили (Гримальт/Гримальт): 1/8 финала #3
11:00 мск, Польша – Италия: 1/8 финала #4
12:00 мск, Испания (Херерра/Гавира) – Россия (Красильников/Стояновский): 1/8 финала #5
15:00 мск, Мексика – Бразилия: 1/8 финала #6
16:00 мск, США – Германия: 1/8 финала #7
Гандбол, женщины
03:00 мск, группа А: Корея – Ангола
05:00 мск, группа В: Франция – Бразилия
08:15 мск, группа В: Испания – Россия
10:15 мск, группа В: Венгрия – Швеция
13:30 мск, группа А: Нидерланды – Черногория
15:30 мск, группа А: Норвегия – Япония
Спортивная гимнастика
11:00 мск, мужчины, упражнения на кольцах: финал (Денис Аблязин)
12:00 мск, женщины, вольные упражнения: финал (Виктория Листунова)
12:54 мск, мужчины, опорный прыжок: финал (Никита Нагорный, Денис Аблязин)
Никита Нагорный, Россия, спортивная гимнастика, Олимпиада в Токио-2020
Фото: Getty Images
Гребля на байдарках и каноэ
03:30 мск, женщины, K-1 (байдарки-одиночки), 200 м: предварительные заезды
04:00 мск, мужчины, K-1 (байдарки-одиночки), 1000 м: предварительные заезды
04:32 мск, мужчины, C-2 (каноэ-двойки), 1000 м: предварительные заезды
04:50 мск, женщины, K-2 (байдарки-двойки), 500 м: предварительные заезды
06:00 мск, женщины, K-1 (байдарки-одиночки), 200 м: 1/4 финала #1
06:06 мск, женщины, K-1 (байдарки-одиночки), 200 м: 1/4 финала #2 (Светлана Черниговская)
06:12 мск, женщины, K-1 (байдарки-одиночки), 200 м: 1/4 финала #3 (Наталья Подольская)
06:20 мск, мужчины, K-1 (байдарки-одиночки), 1000 м: 1/4 финала #1 (Максим Спесивцев)
06:28 мск, мужчины, K-1 (байдарки-одиночки), 1000 м: 1/4 финала #2 (Роман Аношкин)
06:36 мск, мужчины, C-2 (каноэ-двойки), 1000 м: 1/4 финала #1
06:44 мск, мужчины, C-2 (каноэ-двойки), 1000 м: 1/4 финала #2 (Виктор Мелантев, Владислав Чеботарь)
07:00 мск, женщины, K-2 (байдарки-двойки), 500 м: 1/4 финала #1 (Кира Степанова, Варвара Баранова)
07:07 мск, женщины, K-2 (байдарки-двойки), 500 м: 1/4 финала #2
Rowing generic picture Гребля Весло
Фото: From Official Website
Настольный теннис
04:00 мск, мужчины, командное перв-во: 1/8 финала
04:00 мск, женщины, командное перв-во: 1/8 финала
08:30 мск, мужчины, командное перв-во: 1/4 финала
08:30 мск, женщины, командное перв-во: 1/4 финала 13:30 мск, мужчины, командное перв-во: 1/4 финала
13:30 мск, женщины, командное перв-во: 1/4 финала
Парусный спорт
06:05 мск, женщины, класс 470: гонка-9-10
08:33 мск, женщины, класс 49-ый FX: финал
08:35 мск, мужчины, класс 470: гонка-9-10
09:33 мск, мужчины, класс 49-й: финал
Легкая атлетика
03:00 мск, мужчины, метание молота: квалификация A (Валерий Пронкин)
03:35 мск, женщины, 1500 м: раунд I
04:20 мск, мужчины, прыжки в длину: финал
04:30 мск, женщины, 200 м: раунд I
04:30 мск, мужчины, метание молота: квалификация B
05:50 мск, женщины, 100 м с барьерами: финал
13:20 мск, женщины, прыжки с шестом: квалификация A+B (Анжелика Сидорова)
13:25 мск, женщины, 200 м: полуфиналы
14:00 мск, женщины, метание диска: финал
14:05 мск, мужчины, 400 м: полуфиналы
14:35 мск, женщины, 400 м с барьерами: полуфиналы
15:15 мск, мужчины, 3000 м стиплчейз: финал
15:40 мск, женщины, 5000 м: финал
Синхронное плавание
13:30 мск, женщины, дуэты: произвольная программа (Светлана Колесниченко, Светлана Ромашина)
Прыжки в воду
09:00 мск, мужчины, трамплин 3 м: предварительный раунд (Никита Шлейхер)
Никита Шлейхер
Фото: Imago
Стрельба
02:30 мск, мужчины, пистолет скорострельный, 25 м: квалификация, упр-2 (Леонид Екимов)
05:30 мск, мужчины, винтовка малокалиберная, 50 м, из 3-х положений: квалификация (Сергей Каменский)
08:30 мск, мужчины, пистолет скорострельный, 25 м: финал
10:50 мск, мужчины, винтовка малокалиберная, 50 м, из 3-х положений: финал
каменский
Фото: Imago
Хоккей на траве
03:30 мск, женщины, Германия – Аргентина: 1/4 финала, #1
06:00 мск, женщины, Австралия – Индия: 1/4 финала, #2
12:30 мск, женщины, Нидерланды – Новая Зеландия: 1/4 Финала, #3
15:00 мск, женщины, Испания – Великобритания: 1/4 финала, #4
Тяжелая атлетика
05:50 мск, женщины, 87 кг: группа В
05:50 мск, женщины, +87 кг: группа В
09:50 мск, женщины, 87 кг: финал, группа А
13:50 мск, женщины, +87 кг: финал, группа А
Футбол
11:00 мск, женщины, США – Канада: 1/2 финала, #1
14:00 мск, женщины Австралия – Швеция: 1/2 финала, #2
Токио-2020
В 1936-м могли пройти две Олимпиады. Одна – против Гитлера
Токио-2020
10 легкоатлетов России на ОИ-2020. Чего от них ждать?