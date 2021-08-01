В понедельник, 2 августа, на Олимпиаде в Токио поход за славой продолжают гимнасты, гребцы, а также за новыми медалями устремятся гандболистки, стрелки и волейболисты. И не только! Представляем расписание 11-го дня Игр.

Бадминтон

07:00 мск, женщины, парный разряд: матч за 3-е место

Токио-2020 «Просто фарс». В Норвегии снова недовольны статусом России 3 ЧАСА НАЗАД

07:00 мск, женщины, парный разряд: финал

14:00 мск, мужчины, одиночный разряд: матч за 3-е место

14:00 мск, мужчины, одиночный разряд: финал

Баскетбол

04:00 мск, женщины, группа В: Нигерия – Япония

07:40 мск, женщины, группа В: Франция – США

11:20 мск, женщины, группа С: Китай – Бельгия

15:00 мск, женщины, группа С: Австралия – Пуэрто-Рико

Бейсбол

06:00 мск, мужчины: Раунд-II

13:00 мск, мужчины, Раунд-I: США – Япония

Велоспорт

09:30 мск, женщины, трек, командный спринт: Квалификация (Дарья Шмелева, Анастасия Войнова)

09:54 мск, женщины, трек, командная гонка преследования: Квалификация

10:50 мск, женщины, трек, командный спринт: Раунд I

11:02 мск, мужчины, трек, командная гонка преследования: Квалификация

12:00 мск, женщины, трек, командный спринт: финалы за 5-8 места

12:06 мск, женщины, трек, командный спринт: финал за 3 место

12:09 мск, женщины, трек, командный спринт: финал

Анастасия Войнова Фото: Imago

Водное поло, мужчины

04:00 мск, группа А: Венгрия – Италия

05:30 мск, группа А: Греция – США

08:00 мск, группа В: Сербия – Черногория

09:30 мск, группа В: Испания – Хорватия

12:20 мск, группа А: Япония – Южная Африка

13:50 мск, группа В: Австралия – Казахстан

Волейбол, женщины

03:00 мск, группа А: Сербия – Корея

05:05 мск, группа В: США – Италия

08:20 мск, группа В: Россия – Турция

Максим Михайлов в матче против Туниса Фото: Getty Images

10:25 мск, группа В: Китай – Аргентина

13:40 мск, группа А: Япония – Доминикана

15:45 мск, группа А: Бразилия – Кения

Вольная борьба

05:15 мск, женщины, тяжелый вес, 76 кг: утешительные поединки

06:00 мск, женщины, полутяжелый вес, 68 кг: 1/8 финала (Ханум Велиева – Сюзанна Даниэль Лаппаж)

06:45 мск, женщины, полутяжелый вес, 68 кг: 1/4 финала

12:55 мск, женщины, полутяжелый вес, 68 кг: 1/2 финала

14:55 мск, женщины, тяжелый вес, 76 кг: финалы за 3-е место

15:15 мск, женщины, тяжелый вес, 76 кг: финал

Греко-римская борьба

05:00 мск, мужчины, легкий вес, 60 кг: утешительные поединки

05:30 мск, мужчины, супертяжелый вес, 130 кг: утешительные поединки

05:45 мск, мужчины, средний вес, 77 кг: 1/8 финала (Александр Чехиркин – Антонио Лейва Йепес)

06:15 мск, мужчины, тяжелый вес, 97 кг: 1/8 финала

06:30 мск, мужчины, средний вес, 77 кг: 1/4 финала

07:00 мск, мужчины, тяжелый вес, 97 кг: 1/4 финала

12:15 мск, мужчины, средний вес, 77 кг: 1/2 финала

12:35 мск, мужчины, тяжелый вес, 97 кг: 1/2 финала (Муса Евлоев – Джиорджи Мелия)

13:15 мск, мужчины, легкий вес, 60 кг: финалы за 3-е место

13:35 мск, мужчины, легкий вес, 60 кг: финал

13:55 мск, мужчины, супертяжелый вес, 130 кг: финалы за 3-е место

14:15 мск, мужчины, супертяжелый вес, 130 кг: финал

Пляжный волейбол

Женщины

03:00 мск, Куба– США: 1/8 финала #2

04:00 мск, Канада – Испания: 1/8 финала #3

Мужчины

07:00 мск, Бразилия – Латвия: 1/8 финала #2

08:00 мск, Россия(Лешуков/Семенов) – Чили (Гримальт/Гримальт): 1/8 финала #3

11:00 мск, Польша – Италия: 1/8 финала #4

12:00 мск, Испания (Херерра/Гавира) – Россия (Красильников/Стояновский): 1/8 финала #5

15:00 мск, Мексика – Бразилия: 1/8 финала #6

16:00 мск, США – Германия: 1/8 финала #7

Гандбол, женщины

03:00 мск, группа А: Корея – Ангола

05:00 мск, группа В: Франция – Бразилия

08:15 мск, группа В: Испания – Россия

10:15 мск, группа В: Венгрия – Швеция

13:30 мск, группа А: Нидерланды – Черногория

15:30 мск, группа А: Норвегия – Япония

Спортивная гимнастика

11:00 мск, мужчины, упражнения на кольцах: финал (Денис Аблязин)

12:00 мск, женщины, вольные упражнения: финал (Виктория Листунова)

12:54 мск, мужчины, опорный прыжок: финал (Никита Нагорный, Денис Аблязин)

Никита Нагорный, Россия, спортивная гимнастика, Олимпиада в Токио-2020 Фото: Getty Images

Гребля на байдарках и каноэ

03:30 мск, женщины, K-1 (байдарки-одиночки), 200 м: предварительные заезды

04:00 мск, мужчины, K-1 (байдарки-одиночки), 1000 м: предварительные заезды

04:32 мск, мужчины, C-2 (каноэ-двойки), 1000 м: предварительные заезды

04:50 мск, женщины, K-2 (байдарки-двойки), 500 м: предварительные заезды

06:00 мск, женщины, K-1 (байдарки-одиночки), 200 м: 1/4 финала #1

06:06 мск, женщины, K-1 (байдарки-одиночки), 200 м: 1/4 финала #2 (Светлана Черниговская)

06:12 мск, женщины, K-1 (байдарки-одиночки), 200 м: 1/4 финала #3 (Наталья Подольская)

06:20 мск, мужчины, K-1 (байдарки-одиночки), 1000 м: 1/4 финала #1 (Максим Спесивцев)

06:28 мск, мужчины, K-1 (байдарки-одиночки), 1000 м: 1/4 финала #2 (Роман Аношкин)

06:36 мск, мужчины, C-2 (каноэ-двойки), 1000 м: 1/4 финала #1

06:44 мск, мужчины, C-2 (каноэ-двойки), 1000 м: 1/4 финала #2 (Виктор Мелантев, Владислав Чеботарь)

07:00 мск, женщины, K-2 (байдарки-двойки), 500 м: 1/4 финала #1 (Кира Степанова, Варвара Баранова)

07:07 мск, женщины, K-2 (байдарки-двойки), 500 м: 1/4 финала #2

Rowing generic picture Гребля Весло Фото: From Official Website

Настольный теннис

04:00 мск, мужчины, командное перв-во: 1/8 финала

04:00 мск, женщины, командное перв-во: 1/8 финала

08:30 мск, мужчины, командное перв-во: 1/4 финала

08:30 мск, женщины, командное перв-во: 1/4 финала 13:30 мск, мужчины, командное перв-во: 1/4 финала

13:30 мск, женщины, командное перв-во: 1/4 финала

Парусный спорт

06:05 мск, женщины, класс 470: гонка-9-10

08:33 мск, женщины, класс 49-ый FX: финал

08:35 мск, мужчины, класс 470: гонка-9-10

09:33 мск, мужчины, класс 49-й: финал

Легкая атлетика

03:00 мск, мужчины, метание молота: квалификация A (Валерий Пронкин)

03:35 мск, женщины, 1500 м: раунд I

04:20 мск, мужчины, прыжки в длину: финал

04:30 мск, женщины, 200 м: раунд I

04:30 мск, мужчины, метание молота: квалификация B

05:50 мск, женщины, 100 м с барьерами: финал

13:20 мск, женщины, прыжки с шестом: квалификация A+B (Анжелика Сидорова)

13:25 мск, женщины, 200 м: полуфиналы

14:00 мск, женщины, метание диска: финал

14:05 мск, мужчины, 400 м: полуфиналы

14:35 мск, женщины, 400 м с барьерами: полуфиналы

15:15 мск, мужчины, 3000 м стиплчейз: финал

15:40 мск, женщины, 5000 м: финал

Синхронное плавание

13:30 мск, женщины, дуэты: произвольная программа (Светлана Колесниченко, Светлана Ромашина)

Прыжки в воду

09:00 мск, мужчины, трамплин 3 м: предварительный раунд (Никита Шлейхер)

Никита Шлейхер Фото: Imago

Стрельба

02:30 мск, мужчины, пистолет скорострельный, 25 м: квалификация, упр-2 (Леонид Екимов)

05:30 мск, мужчины, винтовка малокалиберная, 50 м, из 3-х положений: квалификация (Сергей Каменский)

08:30 мск, мужчины, пистолет скорострельный, 25 м: финал

10:50 мск, мужчины, винтовка малокалиберная, 50 м, из 3-х положений: финал

каменский Фото: Imago

Хоккей на траве

03:30 мск, женщины, Германия – Аргентина: 1/4 финала, #1

06:00 мск, женщины, Австралия – Индия: 1/4 финала, #2

12:30 мск, женщины, Нидерланды – Новая Зеландия: 1/4 Финала, #3

15:00 мск, женщины, Испания – Великобритания: 1/4 финала, #4

Тяжелая атлетика

05:50 мск, женщины, 87 кг: группа В

05:50 мск, женщины, +87 кг: группа В

09:50 мск, женщины, 87 кг: финал, группа А

13:50 мск, женщины, +87 кг: финал, группа А

Футбол

11:00 мск, женщины, США – Канада: 1/2 финала, #1

14:00 мск, женщины Австралия – Швеция: 1/2 финала, #2

Токио-2020 В 1936-м могли пройти две Олимпиады. Одна – против Гитлера 4 ЧАСА НАЗАД