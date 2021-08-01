Завершился 10-й день на Олимпиаде в Токио. Российская сборная в собрала награды всех достоинств. Все медали дня – в нашей подборке.

Что выиграла Россия

Бокс

Токио-2020 3 финала в гимнастике, 1/2 в борьбе. 11-й день России на ОИ 5 ЧАСОВ НАЗАД

Мужчины, вес до 69 кг

3. Андрей Замковой (Россия)

3. Айдан Уолш (Ирландия)

Мужчины, вес до 81 кг

3. Имам Хатаев (Россия)

3. Лорен Берто Альфонсо Родригес (Азербайджан)

Спортивная гимнастика

Женщины, брусья

Анастасия Ильянкова, Россия, спортивная гимнастика Фото: Getty Images

1. Нина Дерваль (Бельгия)

2. Анастасия Ильянкова (Россия)

3. Суниса Ли (США)

Теннис

Мужчины, одиночный разряд

1. Александр Зверев (Германия)

2. Карен Хачанов (Россия)

3. Пабло Каррено (Испания)

Смешанные пары

1. Анастасия Павлюченкова/Андрей Рублев (Россия)

2. Елена Веснина/Аслан Карацев (Россия)

3. Эшли Барти/Джон Пирс (Австралия)

Фехтование

Мужчины, командная рапира

1. Франция

2. Россия

3. США

Что выиграл остальной мир

Бадминтон

Женщины, одиночный разряд

1. Чен Юфей (Китай)

2. Цзююн Тай (Китайский Тайбэй)

3. Сидху Пишарла (Индия)

Велоспорт

Женщины, BMX, фристайл

1. Шарлотт Уортингтон (Великобритания)

2. Ханна Робертс (США)

3. Никита Дуккароз (Швейцария)

Мужчины, BMX, фристайл

1. Логан Мартин (Австралия)

2. Дэниел Дхерс (Венесуэла)

3. Деклан Брукс (Великобритания)

Гольф

Мужчины

1. Ксандер Шауффеле (США)

2. Рори Саббатини (Словакия)

3. Ст Пан (Китайский Тайбэй)

Легкая атлетика

Мужчины, прыжки в высоту

1.Мутас Исса Баршим (Катар)

1. Джанмарко Тамбери (Италия)

3. Максим Недосеков (Беларусь)

Женщины, тройной прыжок

1. Юлимар Рохас (Венесуэла)

2. Патрисия Мамона (Португалия)

3. Ана Пелетейро (Испания)

Мужчины, бег на 100 метров

1. Марсель Джейкобс (Италия)

2. Фред Керли (США)

3. Андре Де Грасс (Канада)

Женщины, толкание ядра

1. Гун Лицзяо (Китай)

2. Равен Саундерс (США)

3. Валери Адамс (Новая Зеландия)

Парусный спорт

Мужчины, класс «Лазер»

1. Мэтт Ворн (Австралия)

2. Тончи Степанович (Хорватия)

3. Херманн Томасгаард (Норвегия)

Женщины, класс «Лазер-радиал»

1. Анне-Мари Риндом (Дания)

2. Жозефин Ольссон (Швеция)

3. Марит Боувмейстер (Нидерланды)

Плавание

Мужчины, 50м вольным стилем

Калеб Дрессел, США, плавание, Олимпиада в Токио-2020 Фото: Getty Images

1. Калеб Дрессель (США)

2. Флоран Манаду (Франция)

3. Бруно Фратус (Бразилия)

Женщины, 50м вольным стилем

1. Эмма Маккеон (Австралия)

2. Сара Сьёстрём (Швеция)

3. Перниль Блум (Дания)

Мужчины, 1500 м вольным стилем

1. Роберт Финке (США)

2. Михаил Романчук (Украина)

3. Флориан Уэллблок (Германия)

Женщины, эстафета 4х100, смешанный стиль

1. Австралия

2. США

3. Канада

Мужчины, эстафета 4х100, смешанный стиль

1. США

2. Великобритания

3. Италия

Прыжки в воду

Женщины, трамплин 3 метра

1. Ши Тинмао (Китай)

2. Ван Хань (Китай)

3. Криста Палмер (США)

Спортивная гимнастика

Мужчины, вольные упражнения

1. Артем Долгопят (Израиль)

2. Райдейлей Запата (Испания)

3. Жотэн Сяо (Китай)

Женщины, опорный прыжок

1. Ребека Андраде (Бразилия)

2. Микайла Скиннер (США)

3. Ёсо Чон (Южная Корея)

Мужчины, гимнастический конь

1. Макс Уитлок (Великобритания)

2. Ли Чикай (Китайский Тайбэй)

3. Казума Кая (Япония)

Теннис

Женщины, парный разряд

1. Барбора Крейчикова/Катарина Синякова (Чехия)

2. Белинда Бенчич/Виктория Голубиц (Швейцария)

3. Луиза Стефани/Лаура Пигосси (Бразилия)

Тяжелая атлетика

Женщины, 76 кг

1. Нэйси Патрисия Дажомес Баррера (Эквадор)

2. Катерин Элизабет Ниэ (США)

3. Ареми Фуэнтес Завала (Мексика)

Олимпиада в Токио проходит с 23 июля по 8 августа.

Россия опустилась на 5-е место в медальном зачете: 12 золотых, 19 серебряных и 13 бронзовых наград.

Токио-2020 «Просто фарс». В Норвегии снова недовольны статусом России 8 ЧАСОВ НАЗАД