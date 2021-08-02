Во вторник, 3 августа, на Олимпиаде в Токио поход за славой продолжают гимнасты, гребцы, а также за новыми медалями устремятся гандболисты, боксеры и волейболисты. И не только! Представляем расписание 11-го дня Игр.

Баскетбол

4:00, мск, мужчины, Словакия – Германия: 1/4 финала, #1

Токио-2020 3 медали в теннисе, серебро в рапире и гимнастике. Итоги 1 августа 21 ЧАС НАЗАД

07:40 мск, мужчины, Испания – США: 1/4 финала, #2

11:20 мск, мужчины, Италия – Франция: 1/4 финала, #3

15:00 мск, мужчины, Австралия – Аргентина: 1/4 финала, #4

Бейсбол

13:00 мск, мужчины: утешительный раунд-I

Бокс

05:00 мск, мужчины, наилегчайший вес, 52 кг: 1/4 финала (#1, #2)

05:30 мск, мужчины, полулегкий вес, 57 кг: 1/2 финала #1

05:48 мск, мужчины, легкий вес, 63 кг: 1/4 финала (#1, #2) (Габил Мамедов – Кейшон Дэвис)

06:18 мск, мужчины, тяжелый вес, 91 кг: 1/2 финала #1 (Муслим Гаджимагомедов – Дэвид Ньика)

06:35 мск, женщины, легкий вес, 60 кг: 1/4 финала (#1, #2)

07:05 мск, женщины, полулегкий вес, 57 кг: финал

11:00 мск, женщины, легкий вес, 60 кг: 1/4 финала (#3, #4)

11:30 мск, мужчины, наилегчайший вес, 52 кг: 1/4 финала (#3, #4) (Альберт Батыргазиев – Лазаро Альварес)

12:03 мск, мужчины, полулегкий вес, 57 кг:1/2 финала #2

12:18 мск, мужчины, легкий вес, 63 кг: 1/4 финала (#3, #4)

12:50 мск, мужчины, тяжелый вес, 91 кг: 1/2 финала #2

13:05 мск, мужчины, 2-ой полусредний, 69 кг: финал

Велоспорт

09:30 мск, женщины, трек, командная гонка преследования: раунд I

09:58 мск, мужчины, трек, командный спринт: квалификация

10:22 мск, мужчины, трек, командная гонка преследования: раунд I

10:50 мск, мужчины, трек, командный спринт: раунд I

11:05 мск, женщины, трек, командная гонка преследования: финалы за 5-8 места

11:19 мск, женщины, трек, командная гонка преследования: финал за 3 место

11:26 мск, женщины, трек, командная гонка преследования: финал

11:35 мск, мужчины, трек, командный спринт: финалы за 5-8 места

11:41 мск, мужчины, трек, командный спринт: финал за 3 место

11:44 мск, мужчины, трек, командный спринт: финал

Анастасия Войнова Фото: Imago

Водное поло, женщины

08:00 мск, Канада – США: 1/4 финала, #1

09:30 мск, Испания – Китай: 1/4 финала, #2

12:20 мск, Нидерланды – Венгрия: 1/4 финала, #3

13:50 мск, Австралия – Россия: 1/4 финала, #4

Волейбол, мужчины

03:00 мск, Россия – Канада: 1/4 финала, #1

07:00 мск, Япония – Бразилия: 1/4 финала, #2

11:00 мск, Италия – Аргентина: 1/4 финала, #3

15:30 мск, Польша – Франция: 1/4 финала, #4

Максим Михайлов в матче против Туниса Фото: Getty Images

Пляжный волейбол

3:00 мск, женщины: 1/4 финала, #1

04:00 мск, женщины: 1/4 финала, #2

15:00 мск, женщины: 1/4 финала, #3

16:00 мск, женщины: 1/4 финала, #4

Вольная борьба

05:15 мск, женщины, полутяжелый вес, 68 кг: утешительные поединки

06:00 мск, женщины, средний вес, 62 кг: 1/8 финала

06:45 мск, женщины, средний вес, 62 кг: 1/4 финала

12:55 мск, женщины, средний вес, 62 кг: 1/2 финала

14:55 мск, женщины, полутяжелый вес, 68 кг: финалы за 3-е место

15:15 мск, женщины, полутяжелый вес, 68 кг: финал

Греко-римская борьба

05:00 мск, мужчины, средний вес, 77 кг: утешительные поединки

05:30 мск, мужчины, тяжелый вес, 97 кг: утешительные поединки

05:45 мск, мужчины, полусредний вес, 67 кг: 1/8 финала

06:15 мск, мужчины, полутяжелый вес, 87 кг: 1/8 финала

06:30 мск, мужчины, полусредний вес, 67 кг: 1/4 финала

07:00 мск, мужчины, полутяжелый вес, 87 кг: 1/4 финала

12:15 мск, мужчины, полусредний вес, 67 кг: 1/2 финала

12:35 мск, мужчины, полутяжелый вес, 87 кг: 1/2 финала

13:15 мск, мужчины, средний вес, 77 кг: финалы за 3-е место

13:35 мск, мужчины, средний вес, 77 кг: финал

13:55 мск, мужчины, тяжелый вес, 97 кг: финалы за 3-е место

14:15 мск, мужчины, тяжелый вес, 97 кг: финал

Гандбол

03:30 мск, мужчины, Франция – Бахрейн: 1/4 финала, #1

07:15 мск, мужчины, Швеция – Испания: 1/4 финала, #2

11:00 мск, мужчины, Дания – Норвегия: 1/4 финала, #3

14:45 мск, мужчины, Германия – Египет: 1/4 финала, #4

Спортивная гимнастика

11:00 мск, мужчины, упражнения на брусьях: финал

11:48 мск, женщины, упражнения на бревне: финал

12:37 мск, мужчины, упражнения на перекладине: финал

Никита Нагорный, Россия, спортивная гимнастика, Олимпиада в Токио-2020 Фото: Getty Images

Гребля на байдарках и каноэ

03:30 мск, женщины, K-1 (байдарки-одиночки), 200 м: 1/2 финала #1

03:38 мск, женщины, K-1 (байдарки-одиночки), 200 м: 1/2 финала #2 (Светлана Черниговская)

03:46 мск, мужчины, C-2 (каноэ-двойки), 1000 м: 1/2 финала #1

03:56 мск, мужчины, C-2 (каноэ-двойки), 1000 м: 1/2 финала #2

04:06 мск, мужчины, K-1 (байдарки-одиночки), 1000 м: 1/2 финала #1 (Максим Спесивцев)

04:16 мск, мужчины, K-1 (байдарки-одиночки), 1000 м: 1/2 финала #2

04:30 мск, женщины, K-2 (байдарки-двойки), 500 м: 1/2 финала #1

04:38 мск, женщины, K-2 (байдарки-двойки), 500 м: 1/2 финала #2

05:25 мск, женщины, K-1 (байдарки-одиночки), 200 м: финал B

05:35 мск, женщины, K-1 (байдарки-одиночки), 200 м: финал A

05:45 мск, мужчины, C-2 (каноэ-двойки), 1000 м: финал B

05:55 мск, мужчины, C-2 (каноэ-двойки), 1000 м: финал A

06:15 мск, мужчины, K-1 (байдарки-одиночки), 1000 м: финал B

06:25 мск, мужчины, K-1 (байдарки-одиночки), 1000 м: финал A

06:45 мск, женщины, K-2 (байдарки-двойки), 500 м: финал B

06:55 мск, женщины, K-2 (байдарки-двойки), 500 м: финал A

Rowing generic picture Гребля Весло Фото: From Official Website

Настольный теннис

04:00 мск, мужчины, командное перв-во: 1/4 финала, Япония – Швеция

04:00 мск, женщины, командное перв-во: 1/4 финала, Корея – Германия

08:30 мск, мужчины, командное перв-во: 1/4 финала, Тайвань – Германия

08:30 мск, женщины, командное перв-во: 1/4 финала, Китай – Сингапур

13:30 мск, женщины, командное перв-во: 1/2 финала

Парусный спорт

08:33 мск, мужчины, класс Финн: финал

09:33 мск, класс Накра 17, открытый: финал

Легкая атлетика

03:00 мск, мужчины, тройной прыжок: квалификация A+B

03:05 мск, мужчины, 1500 м: Раунд I

03:20 мск, женщины, метание копья: квалификация A

03:45 мск, женщины, 400 м: Раунд I

04:50 мск, женщины, прыжки в длину: финал

04:50 мск, женщины, метание копья: квалификация B

05:05 мск, мужчины, 200 м: Раунд I

06:20 мск, мужчины, 400 м с барьерами: финал

3:10 мск, мужчины, 110 м с барьерами: Раунд I

13:15 мск, мужчины, толкание ядра: квалификация A

13:20 мск, мужчины, прыжки с шестом: финал

14:00 мск, мужчины, 5000 м: Раунд I

14:35 мск, женщины, метание молота: финал

14:40 мск, мужчины, толкание ядра: квалификация B

14:50 мск, мужчины, 200 м: полуфиналы

15:25 мск, женщины, 800 м: финал

15:50 мск, женщины, 200 м: финал

Синхронное плавание

13:30 мск, женщины, дуэты: техническая программа (СВетлана Колесниченко, Светлана Ромашина)

Спортивное скалолазание

11:00 мск,мужчины, индивидуальное пер-во: квалификация (скорость, боулдеринг, сложность) (Алексей Рубцов)

Прыжки в воду

04:00 мск, мужчины, трамплин 3 м: 1/2 финала

09:00 мск, мужчины, трамплин 3 м: финал

Никита Шлейхер Фото: Imago

Хоккей на траве

04:30 мск, мужчины Индия – Бельгия: 1/2 финала, #1

13:00 мск, мужчины Австралия – Германия: 1/2 финала, #2

Тяжелая атлетика

07:50 мск, мужчины, 109 кг: группа В

13:50 мск, мужчины, 109 кг: финал, группа А

Футбол

11:00 мск, мужчины, Мексика – Бразиля: 1/2 финала, #1

14:00 мск, мужчины, Япония – Испания: 1/2 финала, #2

Токио-2020 3 финала в гимнастике, 1/2 в борьбе. 11-й день России на ОИ ВЧЕРА В 11:35