Во вторник, 3 августа, на Олимпиаде в Токио поход за славой продолжают гимнасты, гребцы, а также за новыми медалями устремятся гандболисты, боксеры и волейболисты. И не только! Представляем расписание 11-го дня Игр.
Баскетбол
4:00, мск, мужчины, Словакия – Германия: 1/4 финала, #1
Токио-2020
3 медали в теннисе, серебро в рапире и гимнастике. Итоги 1 августа
07:40 мск, мужчины, Испания – США: 1/4 финала, #2
11:20 мск, мужчины, Италия – Франция: 1/4 финала, #3
15:00 мск, мужчины, Австралия – Аргентина: 1/4 финала, #4
Бейсбол
13:00 мск, мужчины: утешительный раунд-I
Бокс
05:00 мск, мужчины, наилегчайший вес, 52 кг: 1/4 финала (#1, #2)
05:30 мск, мужчины, полулегкий вес, 57 кг: 1/2 финала #1
05:48 мск, мужчины, легкий вес, 63 кг: 1/4 финала (#1, #2) (Габил Мамедов – Кейшон Дэвис)
06:18 мск, мужчины, тяжелый вес, 91 кг: 1/2 финала #1 (Муслим Гаджимагомедов – Дэвид Ньика)
06:35 мск, женщины, легкий вес, 60 кг: 1/4 финала (#1, #2)
07:05 мск, женщины, полулегкий вес, 57 кг: финал
11:00 мск, женщины, легкий вес, 60 кг: 1/4 финала (#3, #4)
11:30 мск, мужчины, наилегчайший вес, 52 кг: 1/4 финала (#3, #4) (Альберт Батыргазиев – Лазаро Альварес)
12:03 мск, мужчины, полулегкий вес, 57 кг:1/2 финала #2
12:18 мск, мужчины, легкий вес, 63 кг: 1/4 финала (#3, #4)
12:50 мск, мужчины, тяжелый вес, 91 кг: 1/2 финала #2
13:05 мск, мужчины, 2-ой полусредний, 69 кг: финал
Велоспорт
09:30 мск, женщины, трек, командная гонка преследования: раунд I
09:58 мск, мужчины, трек, командный спринт: квалификация
10:22 мск, мужчины, трек, командная гонка преследования: раунд I
10:50 мск, мужчины, трек, командный спринт: раунд I
11:05 мск, женщины, трек, командная гонка преследования: финалы за 5-8 места
11:19 мск, женщины, трек, командная гонка преследования: финал за 3 место
11:26 мск, женщины, трек, командная гонка преследования: финал
11:35 мск, мужчины, трек, командный спринт: финалы за 5-8 места
11:41 мск, мужчины, трек, командный спринт: финал за 3 место
11:44 мск, мужчины, трек, командный спринт: финал
Анастасия Войнова
Фото: Imago
Водное поло, женщины
08:00 мск, Канада – США: 1/4 финала, #1
09:30 мск, Испания – Китай: 1/4 финала, #2
12:20 мск, Нидерланды – Венгрия: 1/4 финала, #3
13:50 мск, Австралия – Россия: 1/4 финала, #4
Волейбол, мужчины
03:00 мск, Россия – Канада: 1/4 финала, #1
07:00 мск, Япония – Бразилия: 1/4 финала, #2
11:00 мск, Италия – Аргентина: 1/4 финала, #3
15:30 мск, Польша – Франция: 1/4 финала, #4
Максим Михайлов в матче против Туниса
Фото: Getty Images
Пляжный волейбол
3:00 мск, женщины: 1/4 финала, #1
04:00 мск, женщины: 1/4 финала, #2
15:00 мск, женщины: 1/4 финала, #3
16:00 мск, женщины: 1/4 финала, #4
Вольная борьба
05:15 мск, женщины, полутяжелый вес, 68 кг: утешительные поединки
06:00 мск, женщины, средний вес, 62 кг: 1/8 финала
06:45 мск, женщины, средний вес, 62 кг: 1/4 финала
12:55 мск, женщины, средний вес, 62 кг: 1/2 финала
14:55 мск, женщины, полутяжелый вес, 68 кг: финалы за 3-е место
15:15 мск, женщины, полутяжелый вес, 68 кг: финал
Греко-римская борьба
05:00 мск, мужчины, средний вес, 77 кг: утешительные поединки
05:30 мск, мужчины, тяжелый вес, 97 кг: утешительные поединки
05:45 мск, мужчины, полусредний вес, 67 кг: 1/8 финала
06:15 мск, мужчины, полутяжелый вес, 87 кг: 1/8 финала
06:30 мск, мужчины, полусредний вес, 67 кг: 1/4 финала
07:00 мск, мужчины, полутяжелый вес, 87 кг: 1/4 финала
12:15 мск, мужчины, полусредний вес, 67 кг: 1/2 финала
12:35 мск, мужчины, полутяжелый вес, 87 кг: 1/2 финала
13:15 мск, мужчины, средний вес, 77 кг: финалы за 3-е место
13:35 мск, мужчины, средний вес, 77 кг: финал
13:55 мск, мужчины, тяжелый вес, 97 кг: финалы за 3-е место
14:15 мск, мужчины, тяжелый вес, 97 кг: финал
Гандбол
03:30 мск, мужчины, Франция – Бахрейн: 1/4 финала, #1
07:15 мск, мужчины, Швеция – Испания: 1/4 финала, #2
11:00 мск, мужчины, Дания – Норвегия: 1/4 финала, #3
14:45 мск, мужчины, Германия – Египет: 1/4 финала, #4
Спортивная гимнастика
11:00 мск, мужчины, упражнения на брусьях: финал
11:48 мск, женщины, упражнения на бревне: финал
12:37 мск, мужчины, упражнения на перекладине: финал
Никита Нагорный, Россия, спортивная гимнастика, Олимпиада в Токио-2020
Фото: Getty Images
Гребля на байдарках и каноэ
03:30 мск, женщины, K-1 (байдарки-одиночки), 200 м: 1/2 финала #1
03:38 мск, женщины, K-1 (байдарки-одиночки), 200 м: 1/2 финала #2 (Светлана Черниговская)
03:46 мск, мужчины, C-2 (каноэ-двойки), 1000 м: 1/2 финала #1
03:56 мск, мужчины, C-2 (каноэ-двойки), 1000 м: 1/2 финала #2
04:06 мск, мужчины, K-1 (байдарки-одиночки), 1000 м: 1/2 финала #1 (Максим Спесивцев)
04:16 мск, мужчины, K-1 (байдарки-одиночки), 1000 м: 1/2 финала #2
04:30 мск, женщины, K-2 (байдарки-двойки), 500 м: 1/2 финала #1
04:38 мск, женщины, K-2 (байдарки-двойки), 500 м: 1/2 финала #2
05:25 мск, женщины, K-1 (байдарки-одиночки), 200 м: финал B
05:35 мск, женщины, K-1 (байдарки-одиночки), 200 м: финал A
05:45 мск, мужчины, C-2 (каноэ-двойки), 1000 м: финал B
05:55 мск, мужчины, C-2 (каноэ-двойки), 1000 м: финал A
06:15 мск, мужчины, K-1 (байдарки-одиночки), 1000 м: финал B
06:25 мск, мужчины, K-1 (байдарки-одиночки), 1000 м: финал A
06:45 мск, женщины, K-2 (байдарки-двойки), 500 м: финал B
06:55 мск, женщины, K-2 (байдарки-двойки), 500 м: финал A
Rowing generic picture Гребля Весло
Фото: From Official Website
Настольный теннис
04:00 мск, мужчины, командное перв-во: 1/4 финала, Япония – Швеция
04:00 мск, женщины, командное перв-во: 1/4 финала, Корея – Германия
08:30 мск, мужчины, командное перв-во: 1/4 финала, Тайвань – Германия
08:30 мск, женщины, командное перв-во: 1/4 финала, Китай – Сингапур
13:30 мск, женщины, командное перв-во: 1/2 финала
Парусный спорт
08:33 мск, мужчины, класс Финн: финал
09:33 мск, класс Накра 17, открытый: финал
Легкая атлетика
03:00 мск, мужчины, тройной прыжок: квалификация A+B
03:05 мск, мужчины, 1500 м: Раунд I
03:20 мск, женщины, метание копья: квалификация A
03:45 мск, женщины, 400 м: Раунд I
04:50 мск, женщины, прыжки в длину: финал
04:50 мск, женщины, метание копья: квалификация B
05:05 мск, мужчины, 200 м: Раунд I
06:20 мск, мужчины, 400 м с барьерами: финал
3:10 мск, мужчины, 110 м с барьерами: Раунд I
13:15 мск, мужчины, толкание ядра: квалификация A
13:20 мск, мужчины, прыжки с шестом: финал
14:00 мск, мужчины, 5000 м: Раунд I
14:35 мск, женщины, метание молота: финал
14:40 мск, мужчины, толкание ядра: квалификация B
14:50 мск, мужчины, 200 м: полуфиналы
15:25 мск, женщины, 800 м: финал
15:50 мск, женщины, 200 м: финал
Синхронное плавание
13:30 мск, женщины, дуэты: техническая программа (СВетлана Колесниченко, Светлана Ромашина)
Спортивное скалолазание
11:00 мск,мужчины, индивидуальное пер-во: квалификация (скорость, боулдеринг, сложность) (Алексей Рубцов)
Прыжки в воду
04:00 мск, мужчины, трамплин 3 м: 1/2 финала
09:00 мск, мужчины, трамплин 3 м: финал
Никита Шлейхер
Фото: Imago
Хоккей на траве
04:30 мск, мужчины Индия – Бельгия: 1/2 финала, #1
13:00 мск, мужчины Австралия – Германия: 1/2 финала, #2
Тяжелая атлетика
07:50 мск, мужчины, 109 кг: группа В
13:50 мск, мужчины, 109 кг: финал, группа А
Футбол
11:00 мск, мужчины, Мексика – Бразиля: 1/2 финала, #1
14:00 мск, мужчины, Япония – Испания: 1/2 финала, #2
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