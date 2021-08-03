Газета The Telegraph опубликовала статью, посвященную выступлению сборной России на Олимпиаде в Токио. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства российские спортсмены лишены флага и гимна. Они выступают под флагом Олимпийского комитета России, а в случае победы звучит фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Чайковского.

«На груди российских спортсменов – эмблема белого, красного и синего цветов в порядке, который совпадает с цветами флага их страны. Да, русские идут. Но их запрещено так называть.

Сложно представить более грубое попрание спортивной справедливости, чем то, что описывается в докладе Макларена о русском допинге. Там говорится не только о систематическом обмане и фальсификациях, но и о вовлеченности государства и неудачных попытках это скрыть. Русская команда по синхронному плаванию совсем перешла черту. Пришлось запретить им надевать купальники с изображением медведя», – отмечает The Telegraph

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После запретов купальников с медведем синхронисткам были утверждены костюмы с изображением балалайки.

Олимпиада в Токио проходит с 23 июля по 8 августа.

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