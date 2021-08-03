В среду, 4 августа, на Олимпиаде в Токио поход за славой продолжают волейболистки, гребцы, а также за новыми медалями устремятся гандболисты, борцы и боксеры. И не только! Представляем расписание 13-го дня Игр.

Баскетбол

04:00 мск, женщины, Китай, – Сербия: 1/4 финала, #1

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07:40 мск, женщины, Австралия – США: 1/4 финала, #2

11:20 мск, женщины, Япония – Бельгия: 1/4 финала, #3

15:00 мск, женщины, Испания – Франция 1/4 финала, #4

Бейсбол

06:00 мск, мужчины: утешительный раунд-II

13:00 мск, мужчины, Корея – Япония: 1/2 финала

Бокс

08:00 мск, женщины, наилегчайший вес, 51 кг: 1/2 финала #1

08:15 мск, женщины, наилегчайший вес, 51 кг: 1/2 финала #1

08:30 мск, женщины, полусредний, 69 кг: 1/2 финала #1

08:48 мск, женщины, полусредний, 69 кг:1 /2 финала #2

09:03 мск, мужчины, супертяжелый вес, +91 кг: 1/2 финала #1

09:18 мск, мужчины, супертяжелый вес, +91 кг: 1/2 финала #2

09:35 мск, мужчины, полутяжелый, 81 кг: финал

Велоспорт

09:30 мск, мужчины, трек, спринт индивидуальный: квалификация (Павел Якушевский, Денис Дмитриев)

10:10 мск, женщины, трек, кейрин: раунд I (Дарья Шмелева, Анастасия Войнова)

10:35 мск, мужчины, трек, спринт индивидуальный: 1/32 финала

11:11 мск, женщины, трек, кейрин: раунд I, утешительные заезды

11:31 мск, мужчины, трек, спринт индивидуальный: 1/32 финала, утешительные заезды

11:45 мск, мужчины, трек, командная гонка преследования: финалы за 5-8 места

11:59 мск, мужчины, трек, командная гонка преследования: финал за 3 место

12:06 мск, мужчины, трек, командная гонка преследования: финал

12:13 мск, мужчины, трек, спринт индивидуальный: 1/16 финала

12:47 мск, мужчины, трек, спринт индивидуальный: 1/16 финала, утешительные заезды

Дарья Шмелева и Анастасия Войнова Фото: Getty Images

Водное поло

08:00 мск, мужчины, США – Испания: 1/4 финала, #1

09:30 мск, мужчины, Греция – Черногория: 1/4 финала, #2

12:20 мск, мужчины Италия – Сербия: 1/4 финала, #3

13:50 мск, мужчины Венгрия – Хорватия: 1/4 финала, #4

Волейбол

03:00 мск, женщины Корея – Турция: 1/4 финала, #1

07:00 мск, женщины Доминикана – США: 1/4 финала, #2

11:00 мск, женщины Сербия – Италия: 1/4 финала, #3

15:30 мск, женщины Бразилия – Россия: 1/4 финала, #4

Женская сборная России по волейболу на Олимпийских играх-2020 Фото: Getty Images

Пляжный волейбол

03:00 мск, мужчины, Россия(Лешуков/Семенов) – Норвегия (Мол/Сорум): 1/4 финала, #1

04:00 мск, мужчины, Латвия – Бразилия: 1/4 финала, #2

15:00 мск, мужчины, Германия (Толь /Виккер) – Россия (Красильников/Стояновский): 1/4 финала, #3

16:00 мск, мужчины, Катар– Италия: 1/4 финала, #4

Вольная борьба

05:15 мск, женщины, средний вес, 62 кг: утешительные поединки

05:45 мск, мужчины, легчайший вес, 57 кг: 1/8 финала (Завур Угуев – Патрик Гилман)

06:00 мск, женщины, легкий вес, 57 кг: 1/8 финала (Валерия Коблова – Джейн Валенсия)

06:15 мск, мужчины, полутяжелый вес, 86 кг: 1/8 финала

06:30 мск, мужчины, легчайший вес, 57 кг: 1/4 финала

06:45 мск, женщины, легкий вес, 57 кг: 1/4 финала

07:00 мск, мужчины, полутяжелый вес, 86 кг: 1/4 финала (Артур Наифонов – Борис Макоев)

12:15 мск, мужчины, легчайший вес, 57 кг: 1/2 финала

12:35 мск, мужчины, полутяжелый вес, 86 кг: 1/2 финала

12:55 мск, женщины, легкий вес, 57 кг: 1/2 финала

14:55 мск, женщины, средний вес, 62 кг: финалы за 3-е место

15:15 мск, женщины, средний вес, 62 кг: финал

Греко-римская борьба

05:00 мск, мужчины, полусредний вес, 67 кг: утешительные поединки

05:30 мск, мужчины, полутяжелый вес, 87 кг: утешительные поединки

13:15 мск, мужчины, полусредний вес, 67 кг: финалы за 3-е место

13:35 мск, мужчины, полусредний вес, 67 кг: финал

13:55 мск, мужчины, полутяжелый вес, 87 кг: финалы за 3-е место

14:15 мск, мужчины, полутяжелый вес, 87 кг: финал

Гандбол

03:30 мск, женщины, Черногория – Россия: 1/4 финала, #1

07:15 мск, женщины, Норвегия – Венгрия: 1/4 финала, #2

11:00 мск, женщины, Швеция – Корея: 1/4 финала, #3

14:45 мск, женщины, Франция – Нидерланды: 1/4 финала, #4

Анна Сень, женская сборная России по гандболу на ОИ-2020 Фото: Getty Images

Гольф

01:30 мск, женщины, индивидуальное перв-во: раунд-I

Гребля на байдарках и каноэ

03:30 мск, мужчины, K-1 (байдарки-одиночки), 200 м: предварительные заезды (Евгений Луканцов, Олег Гусев)

03:54 мск, женщины, C-1 (каноэ-одиночки), 200 м: предварительные заезды (Ирина Андреева, Олеся Ромасенко)

04:12 мск, женщины, K-1 (байдарки-одиночки), 500 м: предварительные заезды (Светлана Черниговская, Кира Степанова)

04:47 мск, мужчины, K-2 (байдарки-двойки), 1000 м: предварительные заезды (Максим Спесивцев, Роман Аношкин)

06:00 мск, мужчины, K-1 (байдарки-одиночки), 200 м: 1/4 финала #1

06:06 мск, мужчины, K-1 (байдарки-одиночки), 200 м: 1/4 финала #2

06:12 мск, мужчины, K-1 (байдарки-одиночки), 200 м: 1/4 финала #3

06:18 мск, женщины, C-1 (каноэ-одиночки), 200 м: 1/4 финала #1

06:24 мск, женщины, C-1 (каноэ-одиночки), 200 м: 1/4 финала #2

06:30 мск, женщины, K-1 (байдарки-одиночки), 500 м: 1/4 финала #1

06:37 мск, женщины, K-1 (байдарки-одиночки), 500 м: 1/4 финала #2

06:45 мск, мужчины, K-2 (байдарки-двойки), 1000 м: 1/4 финала #1

06:53 мск, мужчины, K-2 (байдарки-двойки), 1000 м: 1/4 финала #2

Rowing generic picture Гребля Весло Фото: From Official Website

Парусный спорт

08:33 мск, мужчины, класс 470: финал

09:33 мск, женщины, класс 470: финал

Легкая атлетика

03:00 мск, мужчины, десятиборье 100 м (Илья Шкуренев)

03:05 мск, мужчины, метание копья: квалификация A

03:35 мск, женщины, семиборье: 100 м с/б

03:55 мск, мужчины, десятиборье: прыжки в длину (Илья Шкуренев)

04:35 мск, женщины, семиборье: прыжки в высоту

04:35 мск, мужчины, метание копья: квалификация B

05:00 мск, мужчины, 110 м с барьерами: полуфиналы

05:30 мск, женщины, 400 м с барьерами: финал

05:40 мск, мужчины, десятиборье: толкание ядра (Илья Шкуренев)

12:30 мск, мужчины, десятиборье: прыжки в высоту (Илья Шкуренев)

13:00 мск, женщины, 1500 м: полуфиналы

13:05 мск, женщины, семиборье: толкание ядра

13:30 мск, женщины, 400 м полуфиналы

14:00 мск, женщины, 3000 м стиплчейз: финал

14:15 мск, мужчины, метание молота: финал

14:30 мск, женщины, семиборье 200 м

15:05 мск, мужчины, 800 м: финал

15:30 мск, мужчины, десятиборье 400 м (Илья Шкуренев)

15:55 мск, мужчины, 200 м: финал

Илья Шкуренев Фото: Getty Images

Плавание

00:30 мск, женщины, 10 км, открытая вода: финал (Анастасия Кирпичникова)

Анастасия Кирпичникова, Россия, плавание, Олимпиада в Токио-2020 Фото: Getty Images

Прыжки в воду

09:00 мск, женщины, вышка 10 м: предварительный раунд (Юлия Тимошина, Анна Конаныхина)

Синхронное плавание

13:30 мск, женщины, дуэты: финал (Светлана Колесниченко, Светлана Ромашина)

Спортивное скалолазание

11:00 мск, женщины индивидуальное пер-во: квалификация (скорость, боулдеринг, сложность) (Юлия Каплина, Виктория Мешкова)

Скейтбординг

03:00 мск, женщины, парк: квалификация

05:00 мск, женщины, парк: финал

Настольный теннис

04:00 мск, женщины, командное перв-во: 1/2 финала

08:30 мск, мужчины, командное перв-во: 1/2 финала

13:30 мск, мужчины, командное перв-во: 1/2 Финала

Тяжелая атлетика

07:50 мск, мужчины, +109 кг: группа В

13:50 мск, мужчины, +109 кг: финал, группа А

Хоккей на траве

04:30 мск, женщины, Нидерланды – Великобритания: 1/2 финала, #1

13:00 мск, женщины Аргентина – Индия: 1/2 финала, #2

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