В среду, 4 августа, на Олимпиаде в Токио поход за славой продолжают волейболистки, гребцы, а также за новыми медалями устремятся гандболисты, борцы и боксеры. И не только! Представляем расписание 13-го дня Игр.
Баскетбол
04:00 мск, женщины, Китай, – Сербия: 1/4 финала, #1
Токио-2020
The Telegraph: «Да, русские идут. Но их запрещено так называть»
07:40 мск, женщины, Австралия – США: 1/4 финала, #2
11:20 мск, женщины, Япония – Бельгия: 1/4 финала, #3
15:00 мск, женщины, Испания – Франция 1/4 финала, #4
Бейсбол
06:00 мск, мужчины: утешительный раунд-II
13:00 мск, мужчины, Корея – Япония: 1/2 финала
Бокс
08:00 мск, женщины, наилегчайший вес, 51 кг: 1/2 финала #1
08:15 мск, женщины, наилегчайший вес, 51 кг: 1/2 финала #1
08:30 мск, женщины, полусредний, 69 кг: 1/2 финала #1
08:48 мск, женщины, полусредний, 69 кг:1 /2 финала #2
09:03 мск, мужчины, супертяжелый вес, +91 кг: 1/2 финала #1
09:18 мск, мужчины, супертяжелый вес, +91 кг: 1/2 финала #2
09:35 мск, мужчины, полутяжелый, 81 кг: финал
Велоспорт
09:30 мск, мужчины, трек, спринт индивидуальный: квалификация (Павел Якушевский, Денис Дмитриев)
10:10 мск, женщины, трек, кейрин: раунд I (Дарья Шмелева, Анастасия Войнова)
10:35 мск, мужчины, трек, спринт индивидуальный: 1/32 финала
11:11 мск, женщины, трек, кейрин: раунд I, утешительные заезды
11:31 мск, мужчины, трек, спринт индивидуальный: 1/32 финала, утешительные заезды
11:45 мск, мужчины, трек, командная гонка преследования: финалы за 5-8 места
11:59 мск, мужчины, трек, командная гонка преследования: финал за 3 место
12:06 мск, мужчины, трек, командная гонка преследования: финал
12:13 мск, мужчины, трек, спринт индивидуальный: 1/16 финала
12:47 мск, мужчины, трек, спринт индивидуальный: 1/16 финала, утешительные заезды
Дарья Шмелева и Анастасия Войнова
Фото: Getty Images
Водное поло
08:00 мск, мужчины, США – Испания: 1/4 финала, #1
09:30 мск, мужчины, Греция – Черногория: 1/4 финала, #2
12:20 мск, мужчины Италия – Сербия: 1/4 финала, #3
13:50 мск, мужчины Венгрия – Хорватия: 1/4 финала, #4
Волейбол
03:00 мск, женщины Корея – Турция: 1/4 финала, #1
07:00 мск, женщины Доминикана – США: 1/4 финала, #2
11:00 мск, женщины Сербия – Италия: 1/4 финала, #3
15:30 мск, женщины Бразилия – Россия: 1/4 финала, #4
Женская сборная России по волейболу на Олимпийских играх-2020
Фото: Getty Images
Пляжный волейбол
03:00 мск, мужчины, Россия(Лешуков/Семенов) – Норвегия (Мол/Сорум): 1/4 финала, #1
04:00 мск, мужчины, Латвия – Бразилия: 1/4 финала, #2
15:00 мск, мужчины, Германия (Толь /Виккер) – Россия (Красильников/Стояновский): 1/4 финала, #3
16:00 мск, мужчины, Катар– Италия: 1/4 финала, #4
Вольная борьба
05:15 мск, женщины, средний вес, 62 кг: утешительные поединки
05:45 мск, мужчины, легчайший вес, 57 кг: 1/8 финала (Завур Угуев – Патрик Гилман)
06:00 мск, женщины, легкий вес, 57 кг: 1/8 финала (Валерия Коблова – Джейн Валенсия)
06:15 мск, мужчины, полутяжелый вес, 86 кг: 1/8 финала
06:30 мск, мужчины, легчайший вес, 57 кг: 1/4 финала
06:45 мск, женщины, легкий вес, 57 кг: 1/4 финала
07:00 мск, мужчины, полутяжелый вес, 86 кг: 1/4 финала (Артур Наифонов – Борис Макоев)
12:15 мск, мужчины, легчайший вес, 57 кг: 1/2 финала
12:35 мск, мужчины, полутяжелый вес, 86 кг: 1/2 финала
12:55 мск, женщины, легкий вес, 57 кг: 1/2 финала
14:55 мск, женщины, средний вес, 62 кг: финалы за 3-е место
15:15 мск, женщины, средний вес, 62 кг: финал
Греко-римская борьба
05:00 мск, мужчины, полусредний вес, 67 кг: утешительные поединки
05:30 мск, мужчины, полутяжелый вес, 87 кг: утешительные поединки
13:15 мск, мужчины, полусредний вес, 67 кг: финалы за 3-е место
13:35 мск, мужчины, полусредний вес, 67 кг: финал
13:55 мск, мужчины, полутяжелый вес, 87 кг: финалы за 3-е место
14:15 мск, мужчины, полутяжелый вес, 87 кг: финал
Гандбол
03:30 мск, женщины, Черногория – Россия: 1/4 финала, #1
07:15 мск, женщины, Норвегия – Венгрия: 1/4 финала, #2
11:00 мск, женщины, Швеция – Корея: 1/4 финала, #3
14:45 мск, женщины, Франция – Нидерланды: 1/4 финала, #4
Анна Сень, женская сборная России по гандболу на ОИ-2020
Фото: Getty Images
Гольф
01:30 мск, женщины, индивидуальное перв-во: раунд-I
Гребля на байдарках и каноэ
03:30 мск, мужчины, K-1 (байдарки-одиночки), 200 м: предварительные заезды (Евгений Луканцов, Олег Гусев)
03:54 мск, женщины, C-1 (каноэ-одиночки), 200 м: предварительные заезды (Ирина Андреева, Олеся Ромасенко)
04:12 мск, женщины, K-1 (байдарки-одиночки), 500 м: предварительные заезды (Светлана Черниговская, Кира Степанова)
04:47 мск, мужчины, K-2 (байдарки-двойки), 1000 м: предварительные заезды (Максим Спесивцев, Роман Аношкин)
06:00 мск, мужчины, K-1 (байдарки-одиночки), 200 м: 1/4 финала #1
06:06 мск, мужчины, K-1 (байдарки-одиночки), 200 м: 1/4 финала #2
06:12 мск, мужчины, K-1 (байдарки-одиночки), 200 м: 1/4 финала #3
06:18 мск, женщины, C-1 (каноэ-одиночки), 200 м: 1/4 финала #1
06:24 мск, женщины, C-1 (каноэ-одиночки), 200 м: 1/4 финала #2
06:30 мск, женщины, K-1 (байдарки-одиночки), 500 м: 1/4 финала #1
06:37 мск, женщины, K-1 (байдарки-одиночки), 500 м: 1/4 финала #2
06:45 мск, мужчины, K-2 (байдарки-двойки), 1000 м: 1/4 финала #1
06:53 мск, мужчины, K-2 (байдарки-двойки), 1000 м: 1/4 финала #2
Rowing generic picture Гребля Весло
Фото: From Official Website
Парусный спорт
08:33 мск, мужчины, класс 470: финал
09:33 мск, женщины, класс 470: финал
Легкая атлетика
03:00 мск, мужчины, десятиборье 100 м (Илья Шкуренев)
03:05 мск, мужчины, метание копья: квалификация A
03:35 мск, женщины, семиборье: 100 м с/б
03:55 мск, мужчины, десятиборье: прыжки в длину (Илья Шкуренев)
04:35 мск, женщины, семиборье: прыжки в высоту
04:35 мск, мужчины, метание копья: квалификация B
05:00 мск, мужчины, 110 м с барьерами: полуфиналы
05:30 мск, женщины, 400 м с барьерами: финал
05:40 мск, мужчины, десятиборье: толкание ядра (Илья Шкуренев)
12:30 мск, мужчины, десятиборье: прыжки в высоту (Илья Шкуренев)
13:00 мск, женщины, 1500 м: полуфиналы
13:05 мск, женщины, семиборье: толкание ядра
13:30 мск, женщины, 400 м полуфиналы
14:00 мск, женщины, 3000 м стиплчейз: финал
14:15 мск, мужчины, метание молота: финал
14:30 мск, женщины, семиборье 200 м
15:05 мск, мужчины, 800 м: финал
15:30 мск, мужчины, десятиборье 400 м (Илья Шкуренев)
15:55 мск, мужчины, 200 м: финал
Илья Шкуренев
Фото: Getty Images
Плавание
00:30 мск, женщины, 10 км, открытая вода: финал (Анастасия Кирпичникова)
Анастасия Кирпичникова, Россия, плавание, Олимпиада в Токио-2020
Фото: Getty Images
Прыжки в воду
09:00 мск, женщины, вышка 10 м: предварительный раунд (Юлия Тимошина, Анна Конаныхина)
Синхронное плавание
13:30 мск, женщины, дуэты: финал (Светлана Колесниченко, Светлана Ромашина)
Спортивное скалолазание
11:00 мск, женщины индивидуальное пер-во: квалификация (скорость, боулдеринг, сложность) (Юлия Каплина, Виктория Мешкова)
Скейтбординг
03:00 мск, женщины, парк: квалификация
05:00 мск, женщины, парк: финал
Настольный теннис
04:00 мск, женщины, командное перв-во: 1/2 финала
08:30 мск, мужчины, командное перв-во: 1/2 финала
13:30 мск, мужчины, командное перв-во: 1/2 Финала
Тяжелая атлетика
07:50 мск, мужчины, +109 кг: группа В
13:50 мск, мужчины, +109 кг: финал, группа А
Хоккей на траве
04:30 мск, женщины, Нидерланды – Великобритания: 1/2 финала, #1
13:00 мск, женщины Аргентина – Индия: 1/2 финала, #2
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