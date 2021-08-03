По итогам 12-го дня летних Олимпийских игр-2020 в Токио сборная России отстояла пятое место в общекомандном зачете в борьбе с Великобританией. Но эти соревновательные сутки не были богатыми на награды Олимпиады.

Что выиграла Россия

Греко-римская борьба

Токио-2020 Велотрек, борьба, синхронка. 13-й день России на ОИ 2 ЧАСА НАЗАД

Мужчины, весовая категория до 97 кг

1. Муса Евлоев (Россия);

2. Артур Алексанян (Армения);

3. Мохаммед Сарави (Иран);

3. Тадеуш Михалик (Польша);

Спортивная гимнастика

Мужчины, перекладина

1. Дэйки Хасимото (Япония) – 15,066;

2. Тин Србич (Хорватия) – 14,900;

3. Никита Нагорный (Россия) – 14,533;

Что выиграл остальной мир

Спортивная гимнастика

Мужчины, параллельные брусья

1. Чжоу Цзиньюань (Китай);

2. Лукас Даузер (Германия);

3. Ферхат Ариджан (Турция);

Женщины, бревно

1. Гуань Ченьчень (Китай);

2. Тань Сицзинь (Китай);

3. Симона Байлз (США);

Легкая атлетика

Женщины, прыжки в длину

1. Малайка Михамбо (Германия);

2. Бриттни Риз (США);

3. Эсе Бруме (Нигерия);

Мужчины, бег на 400 м с барьерами

1. Карстен Вархольм (Норвегия) – рекорд мира;

2. Рай Бенджамин (США);

3. Алисон дос Сантос (Бразилия);

Мужчины, прыжки с шестом

Арман Дюплантис, Швеция, прыжки с шестом, Олимпиада в Токио-2020 Фото: Getty Images

1. Арман Дюплантис (Швеция);

2. Кристофер Нильсен (США);

3. Тьяго Браз (Бразилия);

Женщины, метание молота

1. Анита Влодарчик (Польша);

2. Вань Чжен (Китай);

3. Мальвина Копрон (Польша)

Женщины, бег на 800 м

1. Атинг Мо (США);

2. Кили Ходжкинсон (Великобритания);

3. Рэйвин Роджерс (США);

Женщины, бег на 200 м

Элен Томпсон-Эра, Ямайка, легкая атлетика, Олимпиада в Токио-2020 Фото: Getty Images

1. Элен Томпсон-Эра (Ямайка);

2. Кристин Мбома (Намибия);

3. Гэбриэл Томас (США);

Бокс

Мужчины, вес до 57 кг

3. Сэмюэл Такай (Гана);

3. Ласаро Альварес (Куба);

Мужчины, вес до 91 кг

3. Дэвид Ньика (Новая Зеландия);

3. Абнер Тейшейра (Бразилия);

Мужчины, вес до 69 кг

1. Рониэль Иглесиас (Куба);

2. Пэт Маккормак (Великобритания);

Женщины, вес до 57 кг

1. Сена Ириэ (Япония);

2. Нести Петесио (Филиппины);

Гребля на байдарках и каноэ

Женщины, байдарки-одиночки, 200 м

1. Лиза Кэррингтон (Новая Зеландия);

2. Тереза Портела (Испания);

3. Эмма Остранд Йоргенсон (Дания);

Мужчины, каноэ-двойки, 1000 м

1. Серги Торрес/Фернандо Хорхе (Куба);

2. Лю Хао/Чжен Пеньфей (Китай);

3. Себастьян Брендель/Тим Хекер (Германия);

Мужчины, байдарки-одиночки, 1000 м

1. Балинт Копач (Венгрия);

2. Адам Варга (Венгрия);

3. Фернандо Пимента (Португалия);

Женщины, байдарки-двойки, 500 м

Лиза Кэррингтон и Кэйтлин Регал, Новая Зеландия, гребля на байдарках, Олимпиада в Токио-2020 Фото: Getty Images

1. Лиза Кэррингтон/Кэйтлин Регал (Новая Зеландия);

2. Каролина Найя/Анна Пулявская (Польша);

3. Данута Козак/Дора Бодоньи (Венгрия);

Велоспорт на треке

Женщины, командный пасьют

1. Германия;

2. Великобритания;

3. США;

Мужчины, командный спринт

1. Нидерланды;

2. Великобритания;

3. Франция;

Прыжки в воду

Мужчины, финал с трехметрового трамплина

1. Се Сийи (Китай);

2. Вань Цзоньюань (Китай);

3. Джек Ло (Великобритания);

Евгений Кузнецов, Россия, прыжки в воду, Олимпиада в Токио-2020 Фото: Getty Images

Парусный спорт

Женщины, 49-й FX

1. Мартина Грал/Каэна Кюнце (Бразилия);

2. Тина Лутц/Сюзанн Бойке (Германия);

3. Аннемик Беккеринг/Аннет Дутц (Нидерланды);

Мужчины, 49-й FX

1. Дилан Флетчер/Стюарт Битэлл (Великобритания);

2. Питер Бёрлинг/Блэр Тук (Новая Зеландия);

3. Эрик Хайль/Томас Плёссель (Германия);

Мужчины, финн

1. Джил Скотт (Великобритания);

2. Шомбор Береч (Венгрия);

3. Хоан Кардона Мендес (Испания);

Микст, Nacra 17

1. Руджеро Тита/Катерина Банти (Италия);

2. Джон Гимсон/Анна Бёрнет (Великобритания);

3. Пауль Кольхофф/Алиса Штюлеммер (Германия);

Тяжелая атлетика

Мужчины, вес до 109 кг

1. Акбар Джураев (Узбекистан) – два олимпийских рекорда;

– два олимпийских рекорда; 2. Симон Мартиросян (Армения);

3. Артурс Плесниекс (Латвия);

4. Тимур Наниев (Россия);

Борьба

Мужчины, греко-римская борьба, вес до 77 кг

1. Тамаш Лоринч (Венгрия);

2. Акжол Махмудов (Киргизия);

3. Рафиг Гусейнов (Азербайджан);

3. Сёэй Ябику (Япония);

Женщины, вольная борьба, вес до 68 кг

1. Тамира Мариама Менса Сток (США);

2. Блессинг Оборудуду (Нигерия);

3. Меерим Жуманазарова (Киргизия);

3. Алла Черкасова (Украина);

Летние Олимпийские игры-2020 пройдут в Токио до 8 августа.

В течение 12-го дня Олимпиады Россия опустилась на шестое место в общекомандном зачете, но за счет победы борца греко-римского стиля Мусы Евлоева вернулась на пятую позицию. У русской сборной 52 медали – 13 золотых, 21 серебряная и 18 бронзовых.

Токио-2020 The Telegraph: «Да, русские идут. Но их запрещено так называть» 7 ЧАСОВ НАЗАД