По итогам 12-го дня летних Олимпийских игр-2020 в Токио сборная России отстояла пятое место в общекомандном зачете в борьбе с Великобританией. Но эти соревновательные сутки не были богатыми на награды Олимпиады.
Что выиграла Россия
Греко-римская борьба
Токио-2020
Велотрек, борьба, синхронка. 13-й день России на ОИ
Мужчины, весовая категория до 97 кг
- 1. Муса Евлоев (Россия);
- 2. Артур Алексанян (Армения);
- 3. Мохаммед Сарави (Иран);
- 3. Тадеуш Михалик (Польша);
Спортивная гимнастика
Мужчины, перекладина
- 1. Дэйки Хасимото (Япония) – 15,066;
- 2. Тин Србич (Хорватия) – 14,900;
- 3. Никита Нагорный (Россия) – 14,533;
Что выиграл остальной мир
Спортивная гимнастика
Мужчины, параллельные брусья
- 1. Чжоу Цзиньюань (Китай);
- 2. Лукас Даузер (Германия);
- 3. Ферхат Ариджан (Турция);
Женщины, бревно
- 1. Гуань Ченьчень (Китай);
- 2. Тань Сицзинь (Китай);
- 3. Симона Байлз (США);
Легкая атлетика
Женщины, прыжки в длину
- 1. Малайка Михамбо (Германия);
- 2. Бриттни Риз (США);
- 3. Эсе Бруме (Нигерия);
Мужчины, бег на 400 м с барьерами
- 1. Карстен Вархольм (Норвегия) – рекорд мира;
- 2. Рай Бенджамин (США);
- 3. Алисон дос Сантос (Бразилия);
Мужчины, прыжки с шестом
Арман Дюплантис, Швеция, прыжки с шестом, Олимпиада в Токио-2020
Фото: Getty Images
- 1. Арман Дюплантис (Швеция);
- 2. Кристофер Нильсен (США);
- 3. Тьяго Браз (Бразилия);
Женщины, метание молота
- 1. Анита Влодарчик (Польша);
- 2. Вань Чжен (Китай);
- 3. Мальвина Копрон (Польша)
Женщины, бег на 800 м
- 1. Атинг Мо (США);
- 2. Кили Ходжкинсон (Великобритания);
- 3. Рэйвин Роджерс (США);
Женщины, бег на 200 м
Элен Томпсон-Эра, Ямайка, легкая атлетика, Олимпиада в Токио-2020
Фото: Getty Images
- 1. Элен Томпсон-Эра (Ямайка);
- 2. Кристин Мбома (Намибия);
- 3. Гэбриэл Томас (США);
Бокс
Мужчины, вес до 57 кг
- 3. Сэмюэл Такай (Гана);
- 3. Ласаро Альварес (Куба);
Мужчины, вес до 91 кг
- 3. Дэвид Ньика (Новая Зеландия);
- 3. Абнер Тейшейра (Бразилия);
Мужчины, вес до 69 кг
- 1. Рониэль Иглесиас (Куба);
- 2. Пэт Маккормак (Великобритания);
Женщины, вес до 57 кг
- 1. Сена Ириэ (Япония);
- 2. Нести Петесио (Филиппины);
Гребля на байдарках и каноэ
Женщины, байдарки-одиночки, 200 м
- 1. Лиза Кэррингтон (Новая Зеландия);
- 2. Тереза Портела (Испания);
- 3. Эмма Остранд Йоргенсон (Дания);
Мужчины, каноэ-двойки, 1000 м
- 1. Серги Торрес/Фернандо Хорхе (Куба);
- 2. Лю Хао/Чжен Пеньфей (Китай);
- 3. Себастьян Брендель/Тим Хекер (Германия);
Мужчины, байдарки-одиночки, 1000 м
- 1. Балинт Копач (Венгрия);
- 2. Адам Варга (Венгрия);
- 3. Фернандо Пимента (Португалия);
Женщины, байдарки-двойки, 500 м
Лиза Кэррингтон и Кэйтлин Регал, Новая Зеландия, гребля на байдарках, Олимпиада в Токио-2020
Фото: Getty Images
- 1. Лиза Кэррингтон/Кэйтлин Регал (Новая Зеландия);
- 2. Каролина Найя/Анна Пулявская (Польша);
- 3. Данута Козак/Дора Бодоньи (Венгрия);
Велоспорт на треке
Женщины, командный пасьют
- 1. Германия;
- 2. Великобритания;
- 3. США;
Мужчины, командный спринт
- 1. Нидерланды;
- 2. Великобритания;
- 3. Франция;
Прыжки в воду
Мужчины, финал с трехметрового трамплина
- 1. Се Сийи (Китай);
- 2. Вань Цзоньюань (Китай);
- 3. Джек Ло (Великобритания);
Евгений Кузнецов, Россия, прыжки в воду, Олимпиада в Токио-2020
Фото: Getty Images
Парусный спорт
Женщины, 49-й FX
- 1. Мартина Грал/Каэна Кюнце (Бразилия);
- 2. Тина Лутц/Сюзанн Бойке (Германия);
- 3. Аннемик Беккеринг/Аннет Дутц (Нидерланды);
Мужчины, 49-й FX
- 1. Дилан Флетчер/Стюарт Битэлл (Великобритания);
- 2. Питер Бёрлинг/Блэр Тук (Новая Зеландия);
- 3. Эрик Хайль/Томас Плёссель (Германия);
Мужчины, финн
- 1. Джил Скотт (Великобритания);
- 2. Шомбор Береч (Венгрия);
- 3. Хоан Кардона Мендес (Испания);
Микст, Nacra 17
- 1. Руджеро Тита/Катерина Банти (Италия);
- 2. Джон Гимсон/Анна Бёрнет (Великобритания);
- 3. Пауль Кольхофф/Алиса Штюлеммер (Германия);
Тяжелая атлетика
Мужчины, вес до 109 кг
- 1. Акбар Джураев (Узбекистан) – два олимпийских рекорда;
- 2. Симон Мартиросян (Армения);
- 3. Артурс Плесниекс (Латвия);
- 4. Тимур Наниев (Россия);
Борьба
Мужчины, греко-римская борьба, вес до 77 кг
- 1. Тамаш Лоринч (Венгрия);
- 2. Акжол Махмудов (Киргизия);
- 3. Рафиг Гусейнов (Азербайджан);
- 3. Сёэй Ябику (Япония);
Женщины, вольная борьба, вес до 68 кг
- 1. Тамира Мариама Менса Сток (США);
- 2. Блессинг Оборудуду (Нигерия);
- 3. Меерим Жуманазарова (Киргизия);
- 3. Алла Черкасова (Украина);
- Летние Олимпийские игры-2020 пройдут в Токио до 8 августа.
- В течение 12-го дня Олимпиады Россия опустилась на шестое место в общекомандном зачете, но за счет победы борца греко-римского стиля Мусы Евлоева вернулась на пятую позицию. У русской сборной 52 медали – 13 золотых, 21 серебряная и 18 бронзовых.
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