В четверг, 5 августа, на Олимпиаде в Токио поход за славой продолжают волейболисты, гребцы, а также за новыми медалями устремятся легкоатлеты, борцы и боксеры. И не только! Представляем расписание 14-го дня Игр.

Баскетбол

07:15 мск, мужчины, США – Австралия: 1/2 финала, #1

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14:00 мск, мужчины, Франция – Словения: 1/2 финала, #2

Бейсбол

3:00, мужчины: 1/2 Финала, #2

Бокс

08:00 мск, женщины, легкий вес, 60 кг: 1/2 финала #1

08:15 мск, женщины, легкий вес, 60 кг:1/2 финала #2

08:30 мск, мужчины, наилегчайший вес, 52 кг:1/2 финала #1

08:48 мск, мужчины, наилегчайший вес, 52 кг: 1/2 финала #2

09:03 мск, мужчины, 2-ой средний, 75 кг: 1/2 финала #1

09:18 мск, мужчины, 2-ой средний, 75 кг: 1/2 финала #2 (Глеб Бакши –Хеберт Суза)

09:35 мск, мужчины, полулегкий вес, 57 кг: финал (Альберт Батыргазиев – Дюк Раган)

Альберт Батыргазиев Фото: Getty Images

Велоспорт

09:30 мск, мужчины, трек, омниум: скрэтч

09:48 мск, мужчины, трек, спринт индивидуальный: 1/8 финала (Денис Дмитриев)

10:06 мск, женщины, трек, кейрин: 1/4 финала (Дарья Шмелева)

10:21 мск, мужчины, трек, спринт индивидуальный: 1/8 финала, утешительные заезды

10:27 мск, мужчины, трек, омниум: гонка на время

10:45 мск, мужчины, трек, спринт индивидуальный: 1/4 финала

10:57 мск, женщины, трек, кейрин: 1/2 финала

11:07 мск, мужчины, трек, омниум: гонка на выбывание

11:37 мск, женщины, трек, кейрин: заезд за 7-12 места

11:45 мск, женщины, трек, кейрин: финал

11:55 мск, мужчины, трек, омниум: гонка по очкам (финал)

12:27 мск, мужчины, трек, спринт индивидуальный: заезды за 5-8 места

Водное поло

08:00 мск, женщины, Китай – Нидерланды: классификация за 5-8 места

09:30 мск, женщины, Австралия – Канада: классификация за 5-8 места

12:20 мск, женщины Россия – США: 1/2 финала, #1

13:50 мск, женщины Испания – Венгрия: 1/2 финала, #2

Женская сборная России по водному поло на ОИ-2020 (Екатерина Прокофьева, Вероника Вахитова, Мария Берснева) Фото: Getty Images

Волейбол

07:00 мск, мужчины Бразилия – Россия: 1/2 финала, #1

15:00 мск, мужчины Франция – Aргентина: 1/2 финала, #2

Максим Михайлов, Россия, волейбол, Олимпиада в Токио-2020 Фото: Getty Images

Пляжный волейбол

03:00 мск, женщины, Швейцария – США: 1/2 финала, #1

04:00 мск, женщины, Австралия – Латвия: 1/2 финала, #2

15:00 мск, мужчины, Норвегия – Латвия 1/2 финала, #1

16:00 мск, мужчины:Россия (Вячеслав Красильников/Олег Стояновский) – Катар 1/2 финала, #2

Вольная борьба

05:00 мск, мужчины, легчайший вес, 57 кг: утешительные поединки

05:15 мск, женщины, легкий вес, 57 кг: утешительные поединки

05:30 мск, мужчины, полутяжелый вес, 86 кг: утешительные поединки

05:45 мск, мужчины, средний вес, 74 кг: 1/8 финала (Заурбек Сидаков – Аугусто Мидана)

06:00 мск, женщины, легчайший вес, 53 кг: 1/8 финала (Ольга Хорошавцева – Жакарра Винчестер)

06:15 мск, мужчины, супертяжелый вес, 125 кг: 1/8 финала (Сергей Козырев –Чживэй Дэн)

06:30 мск, мужчины, средний вес, 74 кг: 1/4 финала

06:45 мск, женщины, легчайший вес, 53 кг: 1/4 финала

07:00 мск, мужчины, супертяжелый вес, 125 кг: 1/4 финала

12:15 мск, мужчины, средний вес, 74 кг: 1/2 финала

12:35 мск, мужчины, супертяжелый вес, 125 кг: 1/2 финала

12:55 мск, женщины, легчайший вес, 53 кг: 1/2 финала

13:15 мск, мужчины, легчайший вес, 57 кг: финалы за 3-е место

13:35 мск, мужчины, легчайший вес, 57 кг: финал (Рави Кумар – Заур Угуев)

13:55 мск, мужчины, полутяжелый вес, 86 кг: финалы за 3-е место (Соперник не определен – Артур Наифонов)

14:15 мск, мужчины, полутяжелый вес, 86 кг: финал

14:55 мск, женщины, легкий вес, 57 кг: финалы за 3-е место

15:15 мск, женщины, легкий вес, 57 кг: финал

Заур Угуев (в синем) Фото: Getty Images

Гандбол

11:00 мск, мужчины, Франция – Египет: 1/2 финала, #1

15:00 мск, мужчины, Испания – Дания: 1/2 финала, #2

Гольф

01:30 мск, женщины, индивидуальное перв-во: раунд-II

Гребля на байдарках и каноэ

03:30 мск, мужчины, K-1 (байдарки-одиночки), 200 м: 1/2 финала #1

03:38 мск, мужчины, K-1 (байдарки-одиночки), 200 м: 1/2 финала #2 (Евгений Луканцов)

03:46 мск, женщины, C-1 (каноэ-одиночки), 200 м: 1/2 финала #1 (Олеся Ромасенко)

03:54 мск, женщины, C-1 (каноэ-одиночки), 200 м: 1/2 финала #2 (Ирина Андреева)

04:02 мск, женщины, K-1 (байдарки-одиночки), 500 м: 1/2 финала #1

04:10 мск, женщины, K-1 (байдарки-одиночки), 500 м: 1/2 финала #2 (Светлана Черниговская)

04:20 мск, мужчины, K-2 (байдарки-двойки), 1000 м: 1/2 финала #1

04:30 мск, мужчины, K-2 (байдарки-двойки), 1000 м: 1/2 финала #2

05:25 мск, мужчины, K-1 (байдарки-одиночки), 200 м: финал B

05:35 мск, мужчины, K-1 (байдарки-одиночки), 200 м: финал A

05:45 мск, женщины, C-1 (каноэ-одиночки), 200 м: финал B

05:55 мск, женщины, C-1 (каноэ-одиночки), 200 м: финал A

06:15 мск, женщины, K-1 (байдарки-одиночки), 500 м: финал B

06:25 мск, женщины, K-1 (байдарки-одиночки), 500 м: финал A

06:45 мск, мужчины, K-2 (байдарки-двойки), 1000 м: финал B

06:55 мск, мужчины, K-2 (байдарки-двойки), 1000 м: финал A

Олеся Ромасенко Фото: Getty Images

Каратэ

04:00 мск, женщины, ката: предварительный раунд

05:00 мск, женщины, ката: основной раунд

06:00 мск, мужчины, 67 кг: предварительный раунд

11:00 мск, женщины, 55 кг: предварительный раунд

13:00 мск, женщины, ката: поединки за 3-е место

13:15 мск, женщины, ката: финал

13:30 мск, мужчины, 67 кг: 1/2 финала

13:45 мск, женщины, 55 кг: 1/2 финала

14:00 мск, мужчины, 67 кг: финал

14:15 мск, женщины, 55 кг: финал

Легкая атлетика

03:00 мск, мужчины, десятиборье: 110м с/б (Илья Шкуренев)

03:10 мск, женщины, прыжки в высоту: квалификация (Мария Ласицкене)

03:40 мск, женщины, семиборье: прыжки в длину

03:50 мск, мужчины, десятиборье: метание диска (А) (Илья Шкуренев)

04:00 мск, женщины, 4х100 м эстафета: раунд I

04:55 мск, мужчины, десятиборье, метание диска (B) (Илья Шкуренев)

05:00 мск, мужчины, тройной прыжок: финал

05:05 мск, мужчины, толкание ядра: финал

05:30 мск, мужчины, 4х100 м эстафета: раунд I

05:55 мск, мужчины, 110 м с барьерами: финал

06:30 мск. женщины, семиборье, метание копья (А)

06:45 мск, мужчины, десятиборье, прыжки с шестом

07:40 мск, женщины, семиборье, метание копья (B)

10:30 мск, мужчины, 20 км ходьба: финал (Василий Мизинов)

13:00 мск, женщины, прыжки с шестом: финал (Анжелика Сидорова)

13:15 мск, мужчины, десятиборье, метание копья (А) (Илья Шкуренев)

13:25 мск, женщины, 4х400 м эстафета: раунд I

14:00 мск, мужчины, 1500 м: полуфиналы

14:20 мск, мужчины, десятиборье, метание копья (B) (Илья Шкуренев)

15:00 мск, мужчины, 400 м: финал

15:20 мск, женщины, семиборье, 800 м: финал

15:40 мск, мужчины, десятиборье,1500 м: финал

Плавание

00:30 мск, мужчины, 10 км, открытая вода: финал (Кирилл Абросимов)

Кирилл Абросимов Фото: Getty Images

Прыжки в воду

04:00 мск, женщины, вышка 10 м: предварительный раунд (Юлия Тимошинина)

09:00 мск, женщины, вышка 10 м: финал

Спортивное скалолазание

11:30 мск, мужчины, индивидуальное пер-во финал (скорость, боулдеринг, сложность)

Скейтбординг

03:00 мск, мужчины, парк: квалификация

05:00 мск, мужчины, парк: финал

Современное пятиборье

07:00 мск, женщины, индивидуальное перв-во: фехтование (классификация) (Гульназ Губальдуллина, Ульяна Баташова)

07:00 мск, мужчины, индивидуальное перв-во: фехтование (классификация) (Александр Лифанов)

Настольный теннис

05:00 мск, женщины, командное перв-во: матч за 3-е место

13:30 мск, женщины, командное перв-во: финал

Футбол

11:00 мск, женщины Aвстралия – США: финал за 3-е место

Хоккей на траве

04:30 мск, мужчины, Германия – Индия: финал за 3-е место

13:00 мск, мужчины, Австралия – Бельгия: финал

Токио-2020 Золото в борьбе, 3-я награда Нагорного. Медали 12-го дня ОИ ДЕНЬ НАЗАД