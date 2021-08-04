В четверг, 5 августа, на Олимпиаде в Токио поход за славой продолжают волейболисты, гребцы, а также за новыми медалями устремятся легкоатлеты, борцы и боксеры. И не только! Представляем расписание 14-го дня Игр.
Баскетбол
07:15 мск, мужчины, США – Австралия: 1/2 финала, #1
Токио-2020
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14:00 мск, мужчины, Франция – Словения: 1/2 финала, #2
Бейсбол
3:00, мужчины: 1/2 Финала, #2
Бокс
08:00 мск, женщины, легкий вес, 60 кг: 1/2 финала #1
08:15 мск, женщины, легкий вес, 60 кг:1/2 финала #2
08:30 мск, мужчины, наилегчайший вес, 52 кг:1/2 финала #1
08:48 мск, мужчины, наилегчайший вес, 52 кг: 1/2 финала #2
09:03 мск, мужчины, 2-ой средний, 75 кг: 1/2 финала #1
09:18 мск, мужчины, 2-ой средний, 75 кг: 1/2 финала #2 (Глеб Бакши –Хеберт Суза)
09:35 мск, мужчины, полулегкий вес, 57 кг: финал (Альберт Батыргазиев – Дюк Раган)
Альберт Батыргазиев
Фото: Getty Images
Велоспорт
09:30 мск, мужчины, трек, омниум: скрэтч
09:48 мск, мужчины, трек, спринт индивидуальный: 1/8 финала (Денис Дмитриев)
10:06 мск, женщины, трек, кейрин: 1/4 финала (Дарья Шмелева)
10:21 мск, мужчины, трек, спринт индивидуальный: 1/8 финала, утешительные заезды
10:27 мск, мужчины, трек, омниум: гонка на время
10:45 мск, мужчины, трек, спринт индивидуальный: 1/4 финала
10:57 мск, женщины, трек, кейрин: 1/2 финала
11:07 мск, мужчины, трек, омниум: гонка на выбывание
11:37 мск, женщины, трек, кейрин: заезд за 7-12 места
11:45 мск, женщины, трек, кейрин: финал
11:55 мск, мужчины, трек, омниум: гонка по очкам (финал)
12:27 мск, мужчины, трек, спринт индивидуальный: заезды за 5-8 места
Водное поло
08:00 мск, женщины, Китай – Нидерланды: классификация за 5-8 места
09:30 мск, женщины, Австралия – Канада: классификация за 5-8 места
12:20 мск, женщины Россия – США: 1/2 финала, #1
13:50 мск, женщины Испания – Венгрия: 1/2 финала, #2
Женская сборная России по водному поло на ОИ-2020 (Екатерина Прокофьева, Вероника Вахитова, Мария Берснева)
Фото: Getty Images
Волейбол
07:00 мск, мужчины Бразилия – Россия: 1/2 финала, #1
15:00 мск, мужчины Франция – Aргентина: 1/2 финала, #2
Максим Михайлов, Россия, волейбол, Олимпиада в Токио-2020
Фото: Getty Images
Пляжный волейбол
03:00 мск, женщины, Швейцария – США: 1/2 финала, #1
04:00 мск, женщины, Австралия – Латвия: 1/2 финала, #2
15:00 мск, мужчины, Норвегия – Латвия 1/2 финала, #1
16:00 мск, мужчины:Россия (Вячеслав Красильников/Олег Стояновский) – Катар 1/2 финала, #2
Вольная борьба
05:00 мск, мужчины, легчайший вес, 57 кг: утешительные поединки
05:15 мск, женщины, легкий вес, 57 кг: утешительные поединки
05:30 мск, мужчины, полутяжелый вес, 86 кг: утешительные поединки
05:45 мск, мужчины, средний вес, 74 кг: 1/8 финала (Заурбек Сидаков – Аугусто Мидана)
06:00 мск, женщины, легчайший вес, 53 кг: 1/8 финала (Ольга Хорошавцева – Жакарра Винчестер)
06:15 мск, мужчины, супертяжелый вес, 125 кг: 1/8 финала (Сергей Козырев –Чживэй Дэн)
06:30 мск, мужчины, средний вес, 74 кг: 1/4 финала
06:45 мск, женщины, легчайший вес, 53 кг: 1/4 финала
07:00 мск, мужчины, супертяжелый вес, 125 кг: 1/4 финала
12:15 мск, мужчины, средний вес, 74 кг: 1/2 финала
12:35 мск, мужчины, супертяжелый вес, 125 кг: 1/2 финала
12:55 мск, женщины, легчайший вес, 53 кг: 1/2 финала
13:15 мск, мужчины, легчайший вес, 57 кг: финалы за 3-е место
13:35 мск, мужчины, легчайший вес, 57 кг: финал (Рави Кумар – Заур Угуев)
13:55 мск, мужчины, полутяжелый вес, 86 кг: финалы за 3-е место (Соперник не определен – Артур Наифонов)
14:15 мск, мужчины, полутяжелый вес, 86 кг: финал
14:55 мск, женщины, легкий вес, 57 кг: финалы за 3-е место
15:15 мск, женщины, легкий вес, 57 кг: финал
Заур Угуев (в синем)
Фото: Getty Images
Гандбол
11:00 мск, мужчины, Франция – Египет: 1/2 финала, #1
15:00 мск, мужчины, Испания – Дания: 1/2 финала, #2
Гольф
01:30 мск, женщины, индивидуальное перв-во: раунд-II
Гребля на байдарках и каноэ
03:30 мск, мужчины, K-1 (байдарки-одиночки), 200 м: 1/2 финала #1
03:38 мск, мужчины, K-1 (байдарки-одиночки), 200 м: 1/2 финала #2 (Евгений Луканцов)
03:46 мск, женщины, C-1 (каноэ-одиночки), 200 м: 1/2 финала #1 (Олеся Ромасенко)
03:54 мск, женщины, C-1 (каноэ-одиночки), 200 м: 1/2 финала #2 (Ирина Андреева)
04:02 мск, женщины, K-1 (байдарки-одиночки), 500 м: 1/2 финала #1
04:10 мск, женщины, K-1 (байдарки-одиночки), 500 м: 1/2 финала #2 (Светлана Черниговская)
04:20 мск, мужчины, K-2 (байдарки-двойки), 1000 м: 1/2 финала #1
04:30 мск, мужчины, K-2 (байдарки-двойки), 1000 м: 1/2 финала #2
05:25 мск, мужчины, K-1 (байдарки-одиночки), 200 м: финал B
05:35 мск, мужчины, K-1 (байдарки-одиночки), 200 м: финал A
05:45 мск, женщины, C-1 (каноэ-одиночки), 200 м: финал B
05:55 мск, женщины, C-1 (каноэ-одиночки), 200 м: финал A
06:15 мск, женщины, K-1 (байдарки-одиночки), 500 м: финал B
06:25 мск, женщины, K-1 (байдарки-одиночки), 500 м: финал A
06:45 мск, мужчины, K-2 (байдарки-двойки), 1000 м: финал B
06:55 мск, мужчины, K-2 (байдарки-двойки), 1000 м: финал A
Олеся Ромасенко
Фото: Getty Images
Каратэ
04:00 мск, женщины, ката: предварительный раунд
05:00 мск, женщины, ката: основной раунд
06:00 мск, мужчины, 67 кг: предварительный раунд
11:00 мск, женщины, 55 кг: предварительный раунд
13:00 мск, женщины, ката: поединки за 3-е место
13:15 мск, женщины, ката: финал
13:30 мск, мужчины, 67 кг: 1/2 финала
13:45 мск, женщины, 55 кг: 1/2 финала
14:00 мск, мужчины, 67 кг: финал
14:15 мск, женщины, 55 кг: финал
Легкая атлетика
03:00 мск, мужчины, десятиборье: 110м с/б (Илья Шкуренев)
03:10 мск, женщины, прыжки в высоту: квалификация (Мария Ласицкене)
03:40 мск, женщины, семиборье: прыжки в длину
03:50 мск, мужчины, десятиборье: метание диска (А) (Илья Шкуренев)
04:00 мск, женщины, 4х100 м эстафета: раунд I
04:55 мск, мужчины, десятиборье, метание диска (B) (Илья Шкуренев)
05:00 мск, мужчины, тройной прыжок: финал
05:05 мск, мужчины, толкание ядра: финал
05:30 мск, мужчины, 4х100 м эстафета: раунд I
05:55 мск, мужчины, 110 м с барьерами: финал
06:30 мск. женщины, семиборье, метание копья (А)
06:45 мск, мужчины, десятиборье, прыжки с шестом
07:40 мск, женщины, семиборье, метание копья (B)
10:30 мск, мужчины, 20 км ходьба: финал (Василий Мизинов)
13:00 мск, женщины, прыжки с шестом: финал (Анжелика Сидорова)
13:15 мск, мужчины, десятиборье, метание копья (А) (Илья Шкуренев)
13:25 мск, женщины, 4х400 м эстафета: раунд I
14:00 мск, мужчины, 1500 м: полуфиналы
14:20 мск, мужчины, десятиборье, метание копья (B) (Илья Шкуренев)
15:00 мск, мужчины, 400 м: финал
15:20 мск, женщины, семиборье, 800 м: финал
15:40 мск, мужчины, десятиборье,1500 м: финал
Плавание
00:30 мск, мужчины, 10 км, открытая вода: финал (Кирилл Абросимов)
Кирилл Абросимов
Фото: Getty Images
Прыжки в воду
04:00 мск, женщины, вышка 10 м: предварительный раунд (Юлия Тимошинина)
09:00 мск, женщины, вышка 10 м: финал
Спортивное скалолазание
11:30 мск, мужчины, индивидуальное пер-во финал (скорость, боулдеринг, сложность)
Скейтбординг
03:00 мск, мужчины, парк: квалификация
05:00 мск, мужчины, парк: финал
Современное пятиборье
07:00 мск, женщины, индивидуальное перв-во: фехтование (классификация) (Гульназ Губальдуллина, Ульяна Баташова)
07:00 мск, мужчины, индивидуальное перв-во: фехтование (классификация) (Александр Лифанов)
Настольный теннис
05:00 мск, женщины, командное перв-во: матч за 3-е место
13:30 мск, женщины, командное перв-во: финал
Футбол
11:00 мск, женщины Aвстралия – США: финал за 3-е место
Хоккей на траве
04:30 мск, мужчины, Германия – Индия: финал за 3-е место
13:00 мск, мужчины, Австралия – Бельгия: финал
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