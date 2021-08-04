Лучшее шоу об Олимпиаде транслируется на сервисе Peacock TV – две легенды, комик Кевин Харт и рэпер Снуп Догг, показывают Игры с другого ракурса. Кому-то он может не понравиться, но поклонников у Olympic Highlights более чем достаточно. Шоу – простой и знакомый зрителю ютьюба формат реакций, когда ведущие заранее не знают, что именно будут смотреть.

«Лошадь танцует Crip-walk, ты это видишь? Посмотри на это! Эта лошадь не в цепях, я должен снять этого ублюдка на видео», – сказал Снуп Догг и заставил Харта расхохотаться.

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«Я никогда не видел коня с медалью. Он достается человеку на лошади, которого можно заменить! Я не видел, чтобы этот жокей выполнял что-то вроде Crip-walk. Я требую, чтобы лошадь получила заслуженное уважение и такие же права, как жокей. Вы начинаете вешать медаль на шею этих лошадей, чтобы, когда они обходили других лошадей, они могли ржать и показывать другим лошадям. Вы же не думаете, что лошадь не хочет хвастаться?» – заявил Харт.

Снуп Догг всегда готов порассуждать о сути Игр. Он объяснил Харту, чем хороша Олимпиада.

Снуп Догг: Знаешь, что мне нравится в ОИ? То, как они меняются.

Знаешь, что мне нравится в ОИ? То, как они меняются. Кевин Харт: Хм.

Хм. Снуп Догг: С незначительными переменами вы меняете всю игру. Как баскетбол – добавляете 3х3, и это уже другая игра.

С незначительными переменами вы меняете всю игру. Как баскетбол – добавляете 3х3, и это уже другая игра. Кевин Харт: Абсолютно другая.

Абсолютно другая. Снуп Догг: Волейбол – добавляете пляж, получается пляжный волейбол.

Волейбол – добавляете пляж, получается пляжный волейбол. Кевин Харт: О, Господи.

О, Господи. Снуп Догг: Теннис. Добавляете стол, получаете настольный теннис. Видишь, каков я в деле?

Кевин Харт: Что насчет маунтинбайка? Маунтин дью байк!

Что насчет маунтинбайка? Маунтин дью байк! Снуп Догг: Хм, вот у нас и появился спонсор.

Хм, вот у нас и появился спонсор. Кевин Харт: Мертвая тяга – поднятие мертвого тела!

Мертвая тяга – поднятие мертвого тела! Снуп Догг: Немного мрачно, но это командный спорт.

Немного мрачно, но это командный спорт. Кевин Харт: Смотри, что я имею в виду. Стрельба, верно?

Смотри, что я имею в виду. Стрельба, верно? Снуп Догг: Это спорт для белых.

Это спорт для белых. Кевин Харт: Нет, нет. А игра в кости?

Нет, нет. А игра в кости? Снуп Догг: Это для компании.

Под большим впечатлением комика и рэпера оставил скейтбординг. Кевин Харт и Снуп доступно объяснили телеведущей Эмбер Раффин, почему 13-летние дети, ломающие себе кости на Олимпиаде – это нормально.

Кевин Харт: В этом возрасте твои кости отличаются.

В этом возрасте твои кости отличаются. Снуп Догг: Молоко улучшает тело.

Молоко улучшает тело. Кевин Харт: В этом возрасте вы можете сломать кость и восстановиться за пару недель. Падения – весело в это время. Прямо сейчас, если вы скажете мне прыгнуть с доской, я отвечу: «Погодите минутку, что мы делаем? Для чего? Я хочу знать, почему вы хотите, чтобы я исполнил этот трюк.

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