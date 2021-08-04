Завершился 13-й день на Олимпиаде в Токио. Разыграны 17 комплектов медалей в 11 видах спорта. Все медали дня – в нашей подборке.

Что выиграла Россия

Синхронное плавание

Токио-2020 Россия vs Бразилия, велотрек и борьба, 14-й день России на ОИ 2 ЧАСА НАЗАД

Женщины

1. Светлана Ромашина – Светлана Колесниченко (Россия)

2. Хуан Сюэчэнь – Сунь Вэньянь (Китай)

3. Марта Федина – Анастасия Савчук (Украина)

Что выиграл остальной мир

Плавание

Женщины, 10 км

1. Ана Марсела Кунья (Бразилия)

2. Шэрон ван Рувендаль (Нидерланды)

3. Карина Ли (Австралия)

Легкая атлетика

Женщины, 400 м с/б

1. Сидни Маклафлин (США)

2. Далайла Мухаммад (США)

3. Фемке Бол (Нидерланды)

Сидни Маклафлин (США) Фото: Getty Images

Женщины, 3000 м с/п

1. Перут Чемутаи (Уганда)

2. Кортни Фрерикс (США)

3. Хивин Кийенг (Кения)

Мужчины, 800 м

1. Эммануэль Корир (Кения)

2. Фергюсон Ротич (Кения)

3. Патрик Добек (Польша)

Мужчины, 200 м

1. Андре де Грасс (Канада)

2. Кеннет Беднарек (США)

3. Ноа Лайлс (США)

Андре де Грасс Фото: Getty Images

Мужчины, молот

1. Войцех Новицки (Польша)

2. Эйвинд Хенриксен (Норвегия)

3. Павел Файдек (Польша)

Скейтбординг

Женщины, парк

1. Сакура Йосодзуми (Япония)

2. Кокона Хираки (Япония)

3. Скай Браун (Великобритания)

Парусный спорт

Мужчины, класс 470

1. Мэтью Белчер – Уилл Райан (Австралия)

2. Антон Дальберг – Фредрик Бергстрем (Швеция)

3. Хорди Ксаммар – Николас Родригес (Испания)

Женщины, класс 470

1. Ханна Миллс – Эйли Макинтайр (Великобритания)

2. Агнежка Скжипулец – Йоланта Огар (Польша)

3. Камиль Лекуантр – Алуаз Реторна (Франция)

Бокс

Мужчины, 75-81 кг

1. Арлен Лопес (Куба)

2. Бенджамин Уиттакер (Великобритания)

Мужчины, выше 91 кг

3. Камшыбек Кункабаев (Казахстан)

3. Фрейзер Кларк (Великобритания)

Женщины, 48-51 кг

3. Цукими Намики (Япония)

3. Хуан Сяовэнь (Тайвань)

Женщины, 64-69 кг

3. Ошаэ Джонс (США)

3. Ловлина Боргохаин (Индия)

Велотрек

Командная гонка преследования, мужчины

1. Италия

2. Дания

3. Австралия

Спортивная борьба

Греко-римская борьба, до 67 кг

1. Мохаммад Реза Гераи (Иран)

2. Парвиз Насибов (Украина)

3. Мохамед Ибрагим Эль-Сайед (Египет)

3. Рамаз Зоидзе (Грузия)

Греко-римская борьба, до 87 кг

1. Жан Беленюк (Украина)

2. Виктор Леринц (Венгрия)

3. Денис Кудла (Германия)

3. Зураб Датунашвили (Сербия)

Женская борьба, до 62 кг

1. Юкако Каваи (Япония)

2. Айсулуу Тунубекова (Киргизия)

3. Таубе Юсейн (Болгария)

3. Ирина Коляденко (Украина)

Конный спорт

Конкур

1. Бен Махер (Великобритания)

2. Петер Фредериксон (Швеция)

3. Майкел ван дер Влетен (Нидерланды)

Тяжелая атлетика

Выше 109 кг

1. Лаша Талахадзе (Грузия)

2. Али Давуди (Иран)

3. Ман Асаад (Сирия)

Олимпиада в Токио завершится 8 августа.

Россия занимает 6-е место в медальном зачете, но отстает от Австралии и Великобритании всего на одно золото.

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