Обновлено 05/08/2021 в 05:26 GMT

Международный олимпийский комитет (МОК) осудил оскорбительные комментарии в адрес спортсменов-ЛГБТК+ со стороны российских государственных каналов. Главной мишенью общественно-политических ток-шоу стала тяжелоатлетка-трансгендер из Новой Зеландии Лорел Хаббард.

«На Олимпийских играх нет места дискриминации. Мы принимаем все соответствующие меры и уже связывались с нашим официальным партнером по вещанию в России, чтобы прояснить ситуацию и подчеркнуть фундаментальные принципы Олимпийской хартии. Мы приветствуем то, что Токио-2020 включил разнообразие и инклюзивность в модель Олимпийских игр», – цитирует представителя МОК ВВС

На Олимпиаде в Токио впервые в истории Игр выступила трансгендерная женщина – 43-летняя Лорел Хаббард из Новой Зеландии.

В 2012 году спортсменка выполнила гендерный переход и перестала быть мужчиной. Впервые она заявилась на женские соревнования спустя пять лет в 2017-м.

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