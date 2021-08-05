В пятницу, 6 августа, на Олимпиаде в Токио поход за славой продолжают волейболисты, гребцы, а также за новыми медалями устремятся легкоатлеты, борцы и боксеры. И не только! Представляем расписание 15-го дня Игр.
Баскетбол
07:40 мск, женщины, США – Сербия: 1/2 финала, #1
Токио-2020
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14:00 мск, женщины Япония – Франция: 1/2 финала, #2
Бокс
08:00 мск, женщины, средний вес, 75 кг: 1/2 финала #1
08:15 мск, женщины, средний вес, 75 кг: 1/2 финала #2 (Земфира Магомедалиева – Чжан Ли)
08:32 мск, мужчины, легкий вес, 63 кг: 1/2 финала #1
08:47 мск, мужчины, легкий вес, 63 кг: 1/2 финала #2
09:05 мск, мужчины, тяжелый вес, 91 кг: финал (Муслим Гаджимагомедов – Хулио Круз)
Муслим Гаджимагомедов
Фото: Getty Images
Велоспорт
09:30 мск, женщины, трек, спринт индивидуальный: квалификация(Дарья Шмелева, Анастасия Войнова)
10:10 мск, мужчины, трек, спринт индивидуальный: 1/2 финала, гонка 1 (Денис Дмитриев)
10:16 мск, женщины, трек, спринт индивидуальный: 1/32 финала
10:52 мск, мужчины, трек, спринт индивидуальный: 1/2 финала, гонка 2 (Денис Дмитриев)
10:58 мск, женщины, трек, спринт индивидуальный: 1/32 финала, утешительные заезды
11:10 мск, мужчины, трек, спринт индивидуальный: 1/2 финала, десайдер (Денис Дмитриев)
11:15 мск, женщины, трек, мэдисон: финал (Гульназ Хатунцева, Мария Новолодская)
12:00 мск, мужчины, трек, спринт индивидуальный: финал, гонка 1
12:06 мск, женщины, трек, спринт индивидуальный: 1/16 финала
12:35 мск, мужчины, трек, спринт индивидуальный: финал, гонка 2
12:53 мск, женщины, трек, спринт индивидуальный: 1/16 финала, утешительные заезды
Водное поло
08:00 мск, мужчины, Черногория – Хорватия: классификация за 5-8 места
09:30 мск, мужчины, Греция – Венгрия: 1/2 финала, #1
12:20 мск, мужчины, Италия – США, классификация за 5-8 места
13:50 мск, мужчины Сербия – Испания: 1/2 финала, #2
Волейбол
7:00 мск, женщины, Сербия – США: 1/2 финала, #1
15:00 мск, женщины, Бразилия – Корея: 1/2 финала, #2
Пляжный волейбол
04:00 мск, женщины, Латвия – Швейцария: за 3-е место
05:30 мск, женщины, Австралия – США: финал
Вольная борьба
05:00 мск, мужчины, средний вес, 74 кг: утешительные поединки
05:15 мск, женщины, легчайший вес, 53 кг: утешительные поединки
05:30 мск, мужчины, супертяжелый вес, 125 кг: утешительные поединки
05:45 мск, мужчины, легкий вес, 65 кг: 1/8 финала (Гаджимурад Рашидов – Вазген Теванян)
06:00 мск, женщины, наилегчайший вес, 50 кг: 1/8 финала
06:15 мск, мужчины, тяжелый вес, 97 кг: 1/8 финала (Абдулрашид Садулаев – Шариф Шарифов)
06:30 мск, мужчины, легкий вес, 65 кг: 1/4 финала
06:45 мск, женщины, наилегчайший вес, 50 кг: 1/4 финала
07:00 мск, мужчины, тяжелый вес, 97 кг: 1/4 финала
12:15 мск, мужчины, легкий вес, 65 кг: 1/2 финала
12:35 мск, мужчины, тяжелый вес, 97 кг: 1/2 финала
12:55 мск, женщины, наилегчайший вес, 50 кг: 1/2 финала (Стальвира Оршуш – Мария Стадник)
13:15 мск, мужчины, средний вес, 74 кг: финалы за 3-е место
13:35 мск, мужчины, средний вес, 74 кг: финал (Заурбек Сидаков – Магомедхабиб Кадимагомедов)
13:55 мск, мужчины, супертяжелый вес, 125 кг: финалы за 3-е место
14:15 мск, мужчины, супертяжелый вес, 125 кг: финал
14:55 мск, женщины, легчайший вес, 53 кг: финалы за 3-е место
15:15 мск, женщины, легчайший вес, 53 кг: финал
Заурбек Сидаков
Фото: Getty Images
Гандбол
11:00 мск, женщины, Франция – Швеция: 1/2 финала, #1
15:00 мск, женщины, Норвегия – Россия: 1/2 финала, #2
Художественная гимнастика
4:20 мск, женщины, многоборье, личное перв-во: квалификация I (Арина Аверина, Дина Аверина)
08:50 мск, женщины, многоборье, личное перв-во: квалификация II
Дина и Арина Аверины
Фото: Getty Images
Гольф
01:30 мск, женщины, индивидуальное перв-во: раунд-III
Гребля на байдарках и каноэ
03:30 мск, женщины, C-2 (каноэ-двойки), 500 м: предварительные заезды (Ирина Андреева, Олеся Ромасенко)
03:44 мск, мужчины, C-1 (каноэ-одиночки), 1000 м: предварительные заезды (Виктор Мелантев, Владислав Чеботарь)
04:30 мск, женщины, K-4 (байдарки-четверки), 500 м: предварительные заезды (Наталья Подольская, Анастасия Долгова, Кира Степанова, Светлана Черниговская)
04:44 мск, мужчины, K-4 (байдарки-четверки), 500 м: предварительные заезды (Артем Кузахметов, Александр Сергеев, Роман Аношкин, Максим Спесивцев)
05:21 мск, женщины, C-2 (каноэ-двойки), 500 м: 1/4 финала
05:35 мск, мужчины, C-1 (каноэ-одиночки), 1000 м: 1/4 финала
06:05 мск, женщины, K-4 (байдарки-четверки), 500 м: 1/4 финала
06:12 мск, мужчины, K-4 (байдарки-четверки), 500 м: 1/4 финала
Каратэ
04:00 мск, мужчины, ката: редварительный раунд
05:00 мск, мужчины, ката: основной раунд
06:00 мск, женщины, 61 кг: предварительный раунд
11:00 мск, мужчины, 75 кг: предварительный раунд
13:00 мск, мужчины, ката: поединки за 3-е место
13:15 мск, мужчины, ката: финал
13:30 мск, женщины, 61 кг: 1/2 финала
13:45 мск, мужчины, 75 кг: 1/2 финала
14:00 мск, женщины, 61 кг: финал
14:15 мск, мужчины, 75 кг: финал
Легкая атлетика
23:30 мск, мужчины, 50 км ходьба: финал
10:30 мск, женщины, 20 км ходьба: финал (Эльвира Хасанова)
14:25 мск, мужчины, 4х400 м эстафета: раунд I
14:50 мск, женщины, метание копья: финал
15:00 мск, мужчины, 5000 м: финал
15:35 мск, женщины, 400 м: финал
15:50 мск, женщины, 1500 м: финал
16:30 мск, женщины, 4х100 м эстафета: финал
16:50 мск, мужчины, 4х100 м эстафета: финал
Прыжки в воду
09:00 мск, мужчины, вышка 10 м: предварительный раунд (Александр Бондарь, Виктор Минибаев)
Виктор Минибаев и Александр Бондарь
Фото: Getty Images
Синхронное плавание
13:30 мск, женщины, команды: техническая программа (ВладаЧигирева, МаринаГолядкина, Светлана Колесниченко,Полина Комар, Александра Пацкевич, Светлана Ромашина, Алла Шишкина, МарияШурочкина)
Спортивное скалолазание
11:30 мск, женщины, индивидуальное пер-во финал (скорость, боулдеринг, сложность)
Современное пятиборье
08:30 мск, женщины, индивидуальное перв-во: плавание (Ульяна Баташова, Гульназ Губайдуллина)
10:00 мск, женщины, индивидуальное перв-во: фехтование (бонус-раунд) (Ульяна Баташова, Гульназ Губайдуллина)
11:30 мск, женщины, индивидуальное перв-во: конкур
13:00 мск, женщины, индивидуальное перв-во: комбинация (стрельба + бег)
Настольный теннис
05:00 мск, мужчины, командное перв-во: матч за 3-е место
13:30 мск, мужчины, командное перв-во: финал
Футбол
05:00 мск, женщины, Швеция – Канада: финал
14:00 мск, мужчины, Мексика – Япония финал за 3-е место
Хоккей на траве
04:30 мск, женщины, Великобритания – Индия: финал за 3-е место
13:00 мск, женщины, Нидерланды – Аргентина: финал
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