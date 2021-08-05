В пятницу, 6 августа, на Олимпиаде в Токио поход за славой продолжают волейболисты, гребцы, а также за новыми медалями устремятся легкоатлеты, борцы и боксеры. И не только! Представляем расписание 15-го дня Игр.

Баскетбол

07:40 мск, женщины, США – Сербия: 1/2 финала, #1

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14:00 мск, женщины Япония – Франция: 1/2 финала, #2

Бокс

08:00 мск, женщины, средний вес, 75 кг: 1/2 финала #1

08:15 мск, женщины, средний вес, 75 кг: 1/2 финала #2 (Земфира Магомедалиева – Чжан Ли)

08:32 мск, мужчины, легкий вес, 63 кг: 1/2 финала #1

08:47 мск, мужчины, легкий вес, 63 кг: 1/2 финала #2

09:05 мск, мужчины, тяжелый вес, 91 кг: финал (Муслим Гаджимагомедов – Хулио Круз)

Муслим Гаджимагомедов Фото: Getty Images

Велоспорт

09:30 мск, женщины, трек, спринт индивидуальный: квалификация(Дарья Шмелева, Анастасия Войнова)

10:10 мск, мужчины, трек, спринт индивидуальный: 1/2 финала, гонка 1 (Денис Дмитриев)

10:16 мск, женщины, трек, спринт индивидуальный: 1/32 финала

10:52 мск, мужчины, трек, спринт индивидуальный: 1/2 финала, гонка 2 (Денис Дмитриев)

10:58 мск, женщины, трек, спринт индивидуальный: 1/32 финала, утешительные заезды

11:10 мск, мужчины, трек, спринт индивидуальный: 1/2 финала, десайдер (Денис Дмитриев)

11:15 мск, женщины, трек, мэдисон: финал (Гульназ Хатунцева, Мария Новолодская)

12:00 мск, мужчины, трек, спринт индивидуальный: финал, гонка 1

12:06 мск, женщины, трек, спринт индивидуальный: 1/16 финала

12:35 мск, мужчины, трек, спринт индивидуальный: финал, гонка 2

12:53 мск, женщины, трек, спринт индивидуальный: 1/16 финала, утешительные заезды

Водное поло

08:00 мск, мужчины, Черногория – Хорватия: классификация за 5-8 места

09:30 мск, мужчины, Греция – Венгрия: 1/2 финала, #1

12:20 мск, мужчины, Италия – США, классификация за 5-8 места

13:50 мск, мужчины Сербия – Испания: 1/2 финала, #2

Волейбол

7:00 мск, женщины, Сербия – США: 1/2 финала, #1

15:00 мск, женщины, Бразилия – Корея: 1/2 финала, #2

Пляжный волейбол

04:00 мск, женщины, Латвия – Швейцария: за 3-е место

05:30 мск, женщины, Австралия – США: финал

Вольная борьба

05:00 мск, мужчины, средний вес, 74 кг: утешительные поединки

05:15 мск, женщины, легчайший вес, 53 кг: утешительные поединки

05:30 мск, мужчины, супертяжелый вес, 125 кг: утешительные поединки

05:45 мск, мужчины, легкий вес, 65 кг: 1/8 финала (Гаджимурад Рашидов – Вазген Теванян)

06:00 мск, женщины, наилегчайший вес, 50 кг: 1/8 финала

06:15 мск, мужчины, тяжелый вес, 97 кг: 1/8 финала (Абдулрашид Садулаев – Шариф Шарифов)

06:30 мск, мужчины, легкий вес, 65 кг: 1/4 финала

06:45 мск, женщины, наилегчайший вес, 50 кг: 1/4 финала

07:00 мск, мужчины, тяжелый вес, 97 кг: 1/4 финала

12:15 мск, мужчины, легкий вес, 65 кг: 1/2 финала

12:35 мск, мужчины, тяжелый вес, 97 кг: 1/2 финала

12:55 мск, женщины, наилегчайший вес, 50 кг: 1/2 финала (Стальвира Оршуш – Мария Стадник)

13:15 мск, мужчины, средний вес, 74 кг: финалы за 3-е место

13:35 мск, мужчины, средний вес, 74 кг: финал (Заурбек Сидаков – Магомедхабиб Кадимагомедов)

13:55 мск, мужчины, супертяжелый вес, 125 кг: финалы за 3-е место

14:15 мск, мужчины, супертяжелый вес, 125 кг: финал

14:55 мск, женщины, легчайший вес, 53 кг: финалы за 3-е место

15:15 мск, женщины, легчайший вес, 53 кг: финал

Заурбек Сидаков Фото: Getty Images

Гандбол

11:00 мск, женщины, Франция – Швеция: 1/2 финала, #1

15:00 мск, женщины, Норвегия – Россия: 1/2 финала, #2

Художественная гимнастика

4:20 мск, женщины, многоборье, личное перв-во: квалификация I (Арина Аверина, Дина Аверина)

08:50 мск, женщины, многоборье, личное перв-во: квалификация II

Дина и Арина Аверины Фото: Getty Images

Гольф

01:30 мск, женщины, индивидуальное перв-во: раунд-III

Гребля на байдарках и каноэ

03:30 мск, женщины, C-2 (каноэ-двойки), 500 м: предварительные заезды (Ирина Андреева, Олеся Ромасенко)

03:44 мск, мужчины, C-1 (каноэ-одиночки), 1000 м: предварительные заезды (Виктор Мелантев, Владислав Чеботарь)

04:30 мск, женщины, K-4 (байдарки-четверки), 500 м: предварительные заезды (Наталья Подольская, Анастасия Долгова, Кира Степанова, Светлана Черниговская)

04:44 мск, мужчины, K-4 (байдарки-четверки), 500 м: предварительные заезды (Артем Кузахметов, Александр Сергеев, Роман Аношкин, Максим Спесивцев)

05:21 мск, женщины, C-2 (каноэ-двойки), 500 м: 1/4 финала

05:35 мск, мужчины, C-1 (каноэ-одиночки), 1000 м: 1/4 финала

06:05 мск, женщины, K-4 (байдарки-четверки), 500 м: 1/4 финала

06:12 мск, мужчины, K-4 (байдарки-четверки), 500 м: 1/4 финала

Каратэ

04:00 мск, мужчины, ката: редварительный раунд

05:00 мск, мужчины, ката: основной раунд

06:00 мск, женщины, 61 кг: предварительный раунд

11:00 мск, мужчины, 75 кг: предварительный раунд

13:00 мск, мужчины, ката: поединки за 3-е место

13:15 мск, мужчины, ката: финал

13:30 мск, женщины, 61 кг: 1/2 финала

13:45 мск, мужчины, 75 кг: 1/2 финала

14:00 мск, женщины, 61 кг: финал

14:15 мск, мужчины, 75 кг: финал

Легкая атлетика

23:30 мск, мужчины, 50 км ходьба: финал

10:30 мск, женщины, 20 км ходьба: финал (Эльвира Хасанова)

14:25 мск, мужчины, 4х400 м эстафета: раунд I

14:50 мск, женщины, метание копья: финал

15:00 мск, мужчины, 5000 м: финал

15:35 мск, женщины, 400 м: финал

15:50 мск, женщины, 1500 м: финал

16:30 мск, женщины, 4х100 м эстафета: финал

16:50 мск, мужчины, 4х100 м эстафета: финал

Прыжки в воду

09:00 мск, мужчины, вышка 10 м: предварительный раунд (Александр Бондарь, Виктор Минибаев)

Виктор Минибаев и Александр Бондарь Фото: Getty Images

Синхронное плавание

13:30 мск, женщины, команды: техническая программа (ВладаЧигирева, МаринаГолядкина, Светлана Колесниченко,Полина Комар, Александра Пацкевич, Светлана Ромашина, Алла Шишкина, МарияШурочкина)

Спортивное скалолазание

11:30 мск, женщины, индивидуальное пер-во финал (скорость, боулдеринг, сложность)

Современное пятиборье

08:30 мск, женщины, индивидуальное перв-во: плавание (Ульяна Баташова, Гульназ Губайдуллина)

10:00 мск, женщины, индивидуальное перв-во: фехтование (бонус-раунд) (Ульяна Баташова, Гульназ Губайдуллина)

11:30 мск, женщины, индивидуальное перв-во: конкур

13:00 мск, женщины, индивидуальное перв-во: комбинация (стрельба + бег)

Настольный теннис

05:00 мск, мужчины, командное перв-во: матч за 3-е место

13:30 мск, мужчины, командное перв-во: финал

Футбол

05:00 мск, женщины, Швеция – Канада: финал

14:00 мск, мужчины, Мексика – Япония финал за 3-е место

Хоккей на траве

04:30 мск, женщины, Великобритания – Индия: финал за 3-е место

13:00 мск, женщины, Нидерланды – Аргентина: финал

Токио-2020 Синхронистки взяли золото, остальные – нет. Итоги 4 августа ДЕНЬ НАЗАД