В четверг на летней Олимпиаде-2020 в Токио были разыграны 29 комплектов медалей в 12 видах спорта. Все медали дня – в нашей подборке.

Что выиграла Россия

Бокс

Токио-2020 Гандбольный полуфинал, велотрек и художка. 15-й день России на ОИ 2 ЧАСА НАЗАД

52-57 кг, мужчины

1. Альберт Батыргазиев (Россия)

2. Дюк Рэйген (США)

Легкая атлетика

Прыжки с шестом, женщины

1. Кэти Наджеотт (США) – 4,90

2. Анжелика Сидорова (Россия) – 4,85

3. Холли Брэдшоу (Великобритания) – 4,85

Бокс

69-75 кг, мужчины

3. Глеб Бакши (Россия)

3. Александр Хижняк (Украина)

Вольная борьба

До 57 кг

1. Заур Угуев (Россия)

2. Кумар Рави (Индия)

3. Нурислам Санаев (Казахстан)

3. Томас Патрик Гилман (США)

До 86 кг

1. Дэвид Моррис Тейлор (США)

2. Хасан Язданичарати (Иран)

3. Артур Найфонов (Россия)

3. Майлс Назем Амине (Сан-Марино)

Что выиграл остальной мир

Плавание на открытой воде

10 км, мужчины

1. Флориан Велльброк (Германия)

2. Кристоф Расовски (Венгрия)

3. Грегорио Пальтриньери (Италия)

Гребля на байдарках и каноэ

200 м, байдарка, мужчины

1. Шандор Тотка (Венгрия)

2. Манфреди Рицца (Италия)

3. Лиам Хит (Великобритания)

200 м, каноэ, женщины

1. Невин Харрисон (США)

2. Лоранс Венсан-Лапуэнт (Канада)

3. Людмила Лузан (Украина)

500 м, байдарка, женщины

1. Лиза Кэррингтон (Новая Зеландия)

2. Тамара Чипеш (Венгрия)

3. Эмма Йоргенсен (Дания)

1000 м, байдарка-двойка, мужчины

1. Австралия

2. Германия

3. Чехия

Легкая атлетика

110 м c/б, мужчины

1. Хэнсл Парчмент (Ямайка)

2. Грант Холлоуэй (США)

3. Рональд Леви (Ямайка)

Ядро, мужчины

1. Райан Краузер (США)

2. Джо Ковач (США)

3. Томас Уолш (Новая Зеландия)

Тройной прыжок, мужчины

1. Педру Пичарду (Португалия)

2. Чжу Ямин (Китай)

3. Юг Фабрис Занго (Буркина-Фасо)

Семиборье, женщины

1. Нафиссату Тьям (Бельгия)

2. Анук Веттер (Нидерланды)

3. Эмма Остервегел (Нидерланды)

Десятиборье, мужчины

1. Дамиан Уорнер (Канада)

2. Кевин Майер (Франция)

3. Эшли Молоуни (Австралия)

Скейтбординг

Парк, мужчины

1. Киган Палмер (Австралия)

2. Педро Баррос (Бразилия)

3. Кори Джуно (США)

Хоккей на траве

Мужчины

1. Бельгия

2. Австралия

3. Индия

Бокс

57-60 кг, женщины

3. Мира Потконен (Финляндия)

3. Судапорн Сисонди (Таиланд)

48-52 кг, мужчины

3. Ремей Танака (Япония)

3. Сакен Бибосынов (Казахстан)

Настольный теннис

Команды

1. Китай

2. Япония

3. Гонконг

Спортивная ходьба

Мужчины, 20 км

1. Массимо Стано (Италия)

2. Коки Икеда (Япония)

3. Тошиказу Яманиши (Япония)

Велотрек

Кейрин, женщины

1. Сханне Браспеннинкс (Нидерланды)

2. Эллесс Эндрюс (Новая Зеландия)

3. Лориан Генест (Канада)

Омниум, мужчины

1. Мэттью Уоллс (Великобритания)

2. Кэмпбелл Стюарт (Новая Зеландия)

3. Элиа Вивиани (Италия)

Футбол

Женщины

3. США

Прыжки в воду

Женщины, 10 м

1. Хунчань Цюань (Китай)

2. Юйси Чэнь (Китай)

3. Мелисса Ву (Австралия)

Карате

Женщины

1. Сандра Санчес Хайме (Испания)

2. Кийоу Шимицу (Япония)

3. Лау Мо (Гонконг)

3. Вивиана Боттаро (Италия)

Скалолазание

Мужчины

1. Альберто Хинес Лопес (Испания)

2. Натаниэль Коулман (США)

3. Якоб Шуберт (Австрия)

Вольная борьба

Женщины, до 57 кг

1. Рисако Каваи (Япония)

2. Ирина Курочкина (Беларусь)

3. Эвелина Георгиева Николова (Болгария)

3. Хелен Руиз Марулис (США)

Токио-2020 МОК осудил комментарии против ЛГБТК+ на российском ТВ 11 ЧАСОВ НАЗАД