5 августа французские спортсмены ударно провели полуфинальные матчи игровых видов спорта.

Баскетболисты сломили сопротивление фаворитов из Словении (90:89), волейболисты легко в трех сетах закрыли Аргентину, а гандболисты закрыли путь в финал Египту (27:23).

Последний раз хет-трик в виде трех финалов в этих видах спорта удавался сборной СССР в далеком Сеуле-1988. Тогда советские спортсмены в итоге взяли золото в баскетболе и гандболе, а вот волейболисты не справились с США.

Токио-2020 Золото в боксе и борьбе, первая медаль в атлетике. Итоги 5 августа ЧАС НАЗАД

За волейбольное золото Франция сразится с Россией. Финал начнется 7 августа в 15:15 мск.

В тот же день пройдут баскетбольный финал Франция – США (05:30 мск) и гандбольный Франция – Дания (15:00 мск).

Токио-2020 Гандбольный полуфинал, велотрек и художка. 15-й день России на ОИ 2 ЧАСА НАЗАД