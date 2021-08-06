В субботу, 7 августа, на Олимпиаде в Токио пройдут большие финалы в пляжном и обычном волейболах, борьбе, женских прыжках в высоту, художественной гимнастике и синхронном плавании! Представляем расписание 16-го дня Игр.
Баскетбол
05:30 мск, мужчины, Франция – США: финал
Токио-2020
Франция повторила требл СССР: финалы гандбола, волейбола и баскета
10:00 мск, женщины, Сербия – Франция: матч за 3-е место
14:00 мск, мужчины, Словения – Австралия: матч за 3-е место
Бейсбол
06:00 мск, мужчины, Доминикана – Корея: матч за 3-е место
13:00 мск, мужчины, США – Япония: финал
Бокс
08:00 мск, мужчины, наилегчайший вес, 52 кг: финал
08:15 мск, женщины, наилегчайший вес, 51 кг: финал
08:45 мск, мужчины, 2-ой средний, 75 кг: финал
09:15 мск, женщины, полусредний, 69 кг: финал
Велоспорт
09:30 мск, женщины, трек, спринт индивидуальный: 1/8 финала (Анастасия Войнова)
09:48 мск, мужчины, трек, кейрин: раунд I (Иван Гладышев, Денис Дмитриев)
10:13 мск, женщины, трек, спринт индивидуальный: 1/8 финала, утешительные заезды
10:19 мск, мужчины, трек, кейрин: раунд I, утешительные заезды
10:39 мск, женщины, трек, спринт индивидуальный: 1/4 финала
10:55 мск, мужчины, трек, мэдисон: финал
Водное поло
03:30 мск, женщины, Китай – Канада: матч за 7-8 места
05:00 мск, женщины, Нидерланды – Австралия: матч за 5-6 места
07:40 мск, женщины, Венгрия – Россия: матч за 3-е место
10:30 мск, женщины, Испания – США: финал
Женская сборная России по водному поло
Фото: Getty Images
Волейбол
07:30 мск, мужчины, Аргентина – Бразилия: матч за 3-е место
15:15 мск, мужчины, Франция – Россия: финал
Пляжный волейбол
04:00 мск, мужчины, Латвия – Катар: матч за 3-е место
05:30 мск, Норвегия – Россия: финал (Вячеслав Красильников, Олег Стояновский)
Вячеслав Красильников и Олег Стояновский
Фото: Getty Images
Вольная борьба
12:45 мск, мужчины, легкий вес, 65 кг: утешительные поединки
13:00 мск, женщины, наилегчайший вес, 50 кг: утешительные поединки
13:15 мск, мужчины, тяжелый вес, 97 кг: утешительные поединки
13:30 мск, мужчины, легкий вес, 65 кг: бои за 3-е место (Гаджимурад Рашидов – соперник еще не определен)
13:45 мск, мужчины, легкий вес, 65 кг: финал
14:00 мск, мужчины, тяжелый вес, 97 кг: бои за 3-е место
14:15 мск, мужчины, тяжелый вес, 97 кг: финал (Абдулрашид Садулаев – Кайл Фредерик Снайдер)
14:45 мск, женщины, наилегчайший вес, 50 кг: бои за 3-е место
15:00 мск, женщины, наилегчайший вес, 50 кг: финал
Абдулрашид Садулаев
Фото: Getty Images
Гандбол
1:00 мск, мужчины, Египет – Испания: матч за 3-е место
15:00 мск, мужчины, Франция – Дания: финал
Художественная гимнастика
04:00 мск, женщины, групповые упражнения: квалификация I (Анастасия Близнюк, Анастасия Максимова, Ангелина Шкатова, Анастасия Татарева, Алиса Тищенко)
05:30 мск, женщины, групповые упражнения: квалификация II
09:20 мск, женщины, многоборье, личное перв-во: финал
Гольф
01:30 мск, женщины, индивидуальное перв-во: финал
Гребля на байдарках и каноэ
03:30 мск, женщины, C-2 (каноэ-двойки), 500 м: 1/2 финала (Ирина Андреева, Олеся Ромасенко)
03:44 мск, мужчины, C-1 (каноэ-одиночки), 1000 м: 1/2 финала
04:07 мск, женщины, K-4 (байдарки-четверки), 500 м: 1/2 финала
04:21 мск, мужчины, K-4 (байдарки-четверки), 500 м: 1/2 финала (Артем Кузахметов, Максим Спесивцев, Роман Аношкин, Александр Сергеев)
05:30 мск, женщины, C-2 (каноэ-двойки), 500 м: финал
05:45 мск, мужчины, C-1 (каноэ-одиночки), 1000 м: финал
06:12 мск, женщины, K-4 (байдарки-четверки), 500 м: финал A
06:37 мск, мужчины, K-4 (байдарки-четверки), 500 м: финал A
Каратэ
8:00 мск, женщины, +61 кг: предварительный раунд
09:00 мск, мужчины, +75 кг: предварительный раунд
10:00 мск, женщины, +61 кг: 1/2 финала
11:00 мск, мужчины, +75 кг: 1/2 финала
12:00 мск, женщины, +61 кг: финал
12:30 мск, мужчины, +75 кг: финал
Легкая атлетика
00:00 мск, женщины, марафон: финал
13:35 мск, женщины, прыжки в высоту: финал (Мария Ласицкене)
13:45 мск, женщины, 10000 м: финал
14:00 мск, мужчины, метание копья: финал
14:40 мск, мужчины, 1500 м: финал
15:30 мск, женщины, 4х400 м эстафета: финал
15:50 мск, мужчины, 4х400 м эстафета: финал
Мария Ласицкене
Фото: Getty Images
Прыжки в воду
4:00 мск, мужчины, вышка 10 м: 1/2 финала (Александр Бондарь, Виктор Минибаев)
09:00 мск, мужчины, вышка 10 м: финал
Синхронное плавание
13:30 мск, женщины, команды: финал (ВладаЧигирева, МаринаГолядкина, Светлана Колесниченко,Полина Комар, Александра Пацкевич, Светлана Ромашина, Алла Шишкина, МарияШурочкина)
Сборная России по синхронному плаванию на Олимпийских играх-2020
Фото: Getty Images
Современное пятиборье
08:30 мск, мужчины, индивидуальное перв-во: плавание (Александр Лифанов)
10:00 мск, мужчины, индивидуальное перв-во: фехтование (бонус-раунд) (Александр Лифанов)
11:30 мск, мужчины, индивидуальное перв-во: конкур (Александр Лифанов)
13:00 мск, мужчины, индивидуальное перв-во: комбинация (стрельба + бег) (Александр Лифанов)
Футбол
14:30 мск, мужчины, Бразилия – Испания: финал
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