В субботу, 7 августа, на Олимпиаде в Токио пройдут большие финалы в пляжном и обычном волейболах, борьбе, женских прыжках в высоту, художественной гимнастике и синхронном плавании! Представляем расписание 16-го дня Игр.

Баскетбол

05:30 мск, мужчины, Франция – США: финал

Токио-2020 Франция повторила требл СССР: финалы гандбола, волейбола и баскета ДЕНЬ НАЗАД

10:00 мск, женщины, Сербия – Франция: матч за 3-е место

14:00 мск, мужчины, Словения – Австралия: матч за 3-е место

Бейсбол

06:00 мск, мужчины, Доминикана – Корея: матч за 3-е место

13:00 мск, мужчины, США – Япония: финал

Бокс

08:00 мск, мужчины, наилегчайший вес, 52 кг: финал

08:15 мск, женщины, наилегчайший вес, 51 кг: финал

08:45 мск, мужчины, 2-ой средний, 75 кг: финал

09:15 мск, женщины, полусредний, 69 кг: финал

Велоспорт

09:30 мск, женщины, трек, спринт индивидуальный: 1/8 финала (Анастасия Войнова)

09:48 мск, мужчины, трек, кейрин: раунд I (Иван Гладышев, Денис Дмитриев)

10:13 мск, женщины, трек, спринт индивидуальный: 1/8 финала, утешительные заезды

10:19 мск, мужчины, трек, кейрин: раунд I, утешительные заезды

10:39 мск, женщины, трек, спринт индивидуальный: 1/4 финала

10:55 мск, мужчины, трек, мэдисон: финал

Водное поло

03:30 мск, женщины, Китай – Канада: матч за 7-8 места

05:00 мск, женщины, Нидерланды – Австралия: матч за 5-6 места

07:40 мск, женщины, Венгрия – Россия: матч за 3-е место

10:30 мск, женщины, Испания – США: финал

Женская сборная России по водному поло Фото: Getty Images

Волейбол

07:30 мск, мужчины, Аргентина – Бразилия: матч за 3-е место

15:15 мск, мужчины, Франция – Россия: финал

Пляжный волейбол

04:00 мск, мужчины, Латвия – Катар: матч за 3-е место

05:30 мск, Норвегия – Россия: финал (Вячеслав Красильников, Олег Стояновский)

Вячеслав Красильников и Олег Стояновский Фото: Getty Images

Вольная борьба

12:45 мск, мужчины, легкий вес, 65 кг: утешительные поединки

13:00 мск, женщины, наилегчайший вес, 50 кг: утешительные поединки

13:15 мск, мужчины, тяжелый вес, 97 кг: утешительные поединки

13:30 мск, мужчины, легкий вес, 65 кг: бои за 3-е место (Гаджимурад Рашидов – соперник еще не определен)

13:45 мск, мужчины, легкий вес, 65 кг: финал

14:00 мск, мужчины, тяжелый вес, 97 кг: бои за 3-е место

14:15 мск, мужчины, тяжелый вес, 97 кг: финал (Абдулрашид Садулаев – Кайл Фредерик Снайдер)

14:45 мск, женщины, наилегчайший вес, 50 кг: бои за 3-е место

15:00 мск, женщины, наилегчайший вес, 50 кг: финал

Абдулрашид Садулаев Фото: Getty Images

Гандбол

1:00 мск, мужчины, Египет – Испания: матч за 3-е место

15:00 мск, мужчины, Франция – Дания: финал

Художественная гимнастика

04:00 мск, женщины, групповые упражнения: квалификация I (Анастасия Близнюк, Анастасия Максимова, Ангелина Шкатова, Анастасия Татарева, Алиса Тищенко)

05:30 мск, женщины, групповые упражнения: квалификация II

09:20 мск, женщины, многоборье, личное перв-во: финал

Гольф

01:30 мск, женщины, индивидуальное перв-во: финал

Гребля на байдарках и каноэ

03:30 мск, женщины, C-2 (каноэ-двойки), 500 м: 1/2 финала (Ирина Андреева, Олеся Ромасенко)

03:44 мск, мужчины, C-1 (каноэ-одиночки), 1000 м: 1/2 финала

04:07 мск, женщины, K-4 (байдарки-четверки), 500 м: 1/2 финала

04:21 мск, мужчины, K-4 (байдарки-четверки), 500 м: 1/2 финала (Артем Кузахметов, Максим Спесивцев, Роман Аношкин, Александр Сергеев)

05:30 мск, женщины, C-2 (каноэ-двойки), 500 м: финал

05:45 мск, мужчины, C-1 (каноэ-одиночки), 1000 м: финал

06:12 мск, женщины, K-4 (байдарки-четверки), 500 м: финал A

06:37 мск, мужчины, K-4 (байдарки-четверки), 500 м: финал A

Каратэ

8:00 мск, женщины, +61 кг: предварительный раунд

09:00 мск, мужчины, +75 кг: предварительный раунд

10:00 мск, женщины, +61 кг: 1/2 финала

11:00 мск, мужчины, +75 кг: 1/2 финала

12:00 мск, женщины, +61 кг: финал

12:30 мск, мужчины, +75 кг: финал

Легкая атлетика

00:00 мск, женщины, марафон: финал

13:35 мск, женщины, прыжки в высоту: финал (Мария Ласицкене)

13:45 мск, женщины, 10000 м: финал

14:00 мск, мужчины, метание копья: финал

14:40 мск, мужчины, 1500 м: финал

15:30 мск, женщины, 4х400 м эстафета: финал

15:50 мск, мужчины, 4х400 м эстафета: финал

Мария Ласицкене Фото: Getty Images

Прыжки в воду

4:00 мск, мужчины, вышка 10 м: 1/2 финала (Александр Бондарь, Виктор Минибаев)

09:00 мск, мужчины, вышка 10 м: финал

Синхронное плавание

13:30 мск, женщины, команды: финал (ВладаЧигирева, МаринаГолядкина, Светлана Колесниченко,Полина Комар, Александра Пацкевич, Светлана Ромашина, Алла Шишкина, МарияШурочкина)

Сборная России по синхронному плаванию на Олимпийских играх-2020 Фото: Getty Images

Современное пятиборье

08:30 мск, мужчины, индивидуальное перв-во: плавание (Александр Лифанов)

10:00 мск, мужчины, индивидуальное перв-во: фехтование (бонус-раунд) (Александр Лифанов)

11:30 мск, мужчины, индивидуальное перв-во: конкур (Александр Лифанов)

13:00 мск, мужчины, индивидуальное перв-во: комбинация (стрельба + бег) (Александр Лифанов)

Футбол

14:30 мск, мужчины, Бразилия – Испания: финал

Токио-2020 Золото в боксе и борьбе, первая медаль в атлетике. Итоги 5 августа ДЕНЬ НАЗАД