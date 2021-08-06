В пятницу на летней Олимпиаде-2020 в Токио были разыграны 26 комплектов наград в 11 видах спорта. Все медали дня – в нашей подборке.

Что выиграла Россия

Бокс

Токио-2020 2 волейбольных финала, синхрон и художка. 16-й день России на ОИ ЧАС НАЗАД

69-75 кг, женщины

3. Зенфира Магомедалиева (Россия)

3. Нучка Фонтейн (Нидерланды)

Зенфира Магомедалиева Фото: Getty Images

81-91 кг, мужчины

1. Хулио ла Крус (Куба)

2. Муслим Гаджимагомедов (Россия)

3. Давид Ньика (Новая Зеландия)

3. Абнер Тейшейра (Бразилия)

Велотрек

Мэдисон, женщины

1. Великобритания

2. Дания

3. Россия (Гульназ Хатунцева, Мария Новолодская)

Вольная борьба

74 кг, мужчины

1. Заурбек Сидаков (Россия)

2. Магомедхабиб Кадимагомедов (Беларусь)

3. Бекзод Абдурахмонов (Узбекистан)

3. Кайл Дэйк (США)

Заурбек Сидаков Фото: Getty Images

Что выиграл остальной мир

Легкая атлетика

Ходьба на 50 км, мужчины

1. Давид Томала (Польша)

2. Джонатан Гилберт (Германия)

3. Эван Данфи (Канада)

Ходьба на 20 км, женщины

1. Антонелла Пальмизано (Италия)

2. Сандра Аренас (Колумбия)

3. Хон Лю (Китай)

Метание копья, женщины

1. Лю Синг (Китай)

2. Мария Андрейчик (Польша)

3. Келси-Ли Барбер (Австралия)

Бег на 5000 м, мужчины

1. Джошуа Чептеги (Уганда)

2. Мохаммед Ахмед (Канада)

3. Пол Челимо (США)

Бег на 400 м, женщины

1. Шоне Миллер-Уибо (Багамы)

2. Мариледи Паулино (Доминиканская Республика)

3. Аллисон Феликс (США)

Бег на 1500 м, женщины

1. Фейс Кипьегон (Кения)

2. Лаура Мьюр (Великобритания)

3. Сифан Хассан (Нидерланды)

Фейс Кипьегон Фото: Getty Images

Эстафета 4х100 м, женщины

1. Ямайка

2. США

3. Великобритания

Эстафета 4х100 м, мужчины

1. Италия

2. Великобритания

3. Канада

Пляжный волейбол

Женщины

1. США

2. Австралия

3. Швейцария

Бокс

57-63 кг, мужчины

3. Харри Гарсайд (Австралия)

3. Ованнес Бачков (Армения)

Велотрек

Спринт, мужчины

1. Харри Лаврисен (Нидерланды)

2. Джеффри Хоогланд (Нидерланды)

3. Джек Карлин (Великобритания)

Футбол

Женский турнир

1. Канада

2. Швеция

3. США

Мужской турнир

3. Мексика

Сборная Мексики Фото: Getty Images

Хоккей на траве

Женщины

1. Нидерланды

2. Аргентина

3. Великобритания

Карате

Ката, мужчины

1. Рио Киюна (Япония)

2. Дамиан Кинтеро (Испания)

3. Али Софуглу (Турция)

3. Ариэль Торрес (США)

Кумите, до 61 кг, женщины

1. Йована Прекович (Сербия)

2. Сяоянь Йинь (Китай)

3. Джана Лотфи (Египет)

3. Мерве Чобан (Турция)

Кумите, до 75 кг, мужчины

1. Луиджи Буза (Италия)

2. Рафаэль Агаев (Азербайджан)

3. Станислав Горуна (Украина)

3. Габор Гарспатаки (Венгрия)

Современное пятиборье

Женщины

1. Кейт Френч (Великобритания)

2. Лаура Асадаускайте (Литва)

3. Сарольта Ковач (Венгрия)

Скалолазание

Женщины

1. Янья Гарнбрет (Словения)

2. Мио Нонака (Япония)

3. Акиё Ногучи (Япония)

Настольный теннис

Мужчины, командные соревнования

1. Китай

2. Германия

3. Япония

Вольная борьба

До 125 кг, мужчины

1. Гейбл Стивенсон (США)

2. Гено Петриашвили (Грузия)

3. Амир Заре (Иран)

3. Таха Акгюл (Турция)

До 53 кг, женщины

1. Маю Мукайда (Япония)

2. Кианю Панг (Китай)

3. Ванеса Каладинская (Беларусь)

3. Болортуя Бат Очир (Монголия)

Токио-2020 Франция повторила требл СССР: финалы гандбола, волейбола и баскета ДЕНЬ НАЗАД