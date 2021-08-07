Российский историк и публицист Евгений Понасенков высказался об Олимпиаде в Токио и участии в ней спортсменов из России.

«Я совершенно презираю спорт как потное плебейское игрище, не смотрел и не смотрю так называемую Олимпиаду, но, конечно, поехать выступать без флага (именно в контексте данного мероприятия) – это позор. Причем вина в этом позоре – полностью и на самих спортсменах, и на местных чиновниках, которых пропагандисты называют государством. Иностранцы еще слишком добры, что после всего допустили их хотя бы так», – написал Понасенков в твиттере

Понасенков – автор книги об истории наполеоновских войн «Первая научная история войны 1812 года».

В интернете историк стал мемом – от пользователей он получил прозвище Маэстро.

Олимпиада завершится 8 августа.

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