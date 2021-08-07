В воскресенье, 8 августа, на Олимпиаде в Токио пройдут заключительные соревнования в волейболе, художественной гимнастике, легкой атлетике и синхронном плавании! Представляем расписание 17-го, последнего дня Игр.

Баскетбол

05:30 мск, женщины, США – Япония: финал

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Женская сборная США по баскетболу Фото: Getty Images

Бокс

08:00 мск, женщины, легкий вес, 60 кг: финал

08:15 мск, мужчины, легкий вес, 63 кг: финал

08:45 мск, женщины, средний вес, 75 кг: финал

09:15 мск, мужчины, супертяжелый вес, +91 кг: финал

Велоспорт

04:00 мск, женщины, трек, омниум: скрэтч

04:18 мск, женщины, трек, спринт индивидуальный: 1/2 финала

04:24 мск, мужчины, трек, кейрин: 1/4 финала

04:45 мск, женщины, трек, омниум: гонка на время

05:06 мск, женщины, трек, спринт индивидуальный: заезды за 5-8 места

05:09 мск, мужчины, трек, кейрин: 1/2 финала

05:20 мск, женщины, трек, спринт индивидуальный: заезды за 3-е место

05:20 мск, женщины, трек, спринт индивидуальный: финальные заезды

05:26 мск, женщины, трек, омниум: гонка на выбывание

05:51 мск, мужчины, трек, кейрин: заезды за 7-12 места

06:00 мск, мужчины, трек, кейрин: финал

06:25 мск, женщины, трек, омниум: гонка по очкам (финал)

Водное поло

03:30 мск, мужчины, Черногория – Италия: матч за 7-8 места

05:00 мск, мужчины, Хорватия – США: матч за 5-6 места

07:40 мск, мужчины, Венгрия – Испания: финал за 3-е место

10:30 мск, мужчины, Греция – Сербия: финал

Волейбол

03:00 мск, женщины, Корея – Сербия: финал за 3-е место

07:30 мск, женщины, Бразилия – США: финал

Гандбол

05:00 мск, женщины, Норегия – Швеция: финал за 3-е место

09:00 мск, женщины, Россия – Франция: финал

Анна Вяхирева, Россия – Норвегия, гандбол, Олимпиада в Токио-2020 Фото: Getty Images

Художественная гимнастика

05:00 мск, женщины, групповые упражнения: финал (Анастасия Близнюк, Анастасия Максимова, Ангелина Шкатова, Анастасия Татарева, Алиса Тищенко)

Женская сборная России по художественной гимнастике Фото: Getty Images

Легкая атлетика

01:00 мск, мужчины, марафон: финал

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