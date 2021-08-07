В воскресенье, 8 августа, на Олимпиаде в Токио пройдут заключительные соревнования в волейболе, художественной гимнастике, легкой атлетике и синхронном плавании! Представляем расписание 17-го, последнего дня Игр.
Баскетбол
05:30 мск, женщины, США – Япония: финал
Токио-2020
Глава ОКР: «Выступили лучше, чем в Рио. Задачу выполнили»
Женская сборная США по баскетболу
Фото: Getty Images
Бокс
08:00 мск, женщины, легкий вес, 60 кг: финал
08:15 мск, мужчины, легкий вес, 63 кг: финал
08:45 мск, женщины, средний вес, 75 кг: финал
09:15 мск, мужчины, супертяжелый вес, +91 кг: финал
Велоспорт
04:00 мск, женщины, трек, омниум: скрэтч
04:18 мск, женщины, трек, спринт индивидуальный: 1/2 финала
04:24 мск, мужчины, трек, кейрин: 1/4 финала
04:45 мск, женщины, трек, омниум: гонка на время
05:06 мск, женщины, трек, спринт индивидуальный: заезды за 5-8 места
05:09 мск, мужчины, трек, кейрин: 1/2 финала
05:20 мск, женщины, трек, спринт индивидуальный: заезды за 3-е место
05:20 мск, женщины, трек, спринт индивидуальный: финальные заезды
05:26 мск, женщины, трек, омниум: гонка на выбывание
05:51 мск, мужчины, трек, кейрин: заезды за 7-12 места
06:00 мск, мужчины, трек, кейрин: финал
06:25 мск, женщины, трек, омниум: гонка по очкам (финал)
Водное поло
03:30 мск, мужчины, Черногория – Италия: матч за 7-8 места
05:00 мск, мужчины, Хорватия – США: матч за 5-6 места
07:40 мск, мужчины, Венгрия – Испания: финал за 3-е место
10:30 мск, мужчины, Греция – Сербия: финал
Волейбол
03:00 мск, женщины, Корея – Сербия: финал за 3-е место
07:30 мск, женщины, Бразилия – США: финал
Гандбол
05:00 мск, женщины, Норегия – Швеция: финал за 3-е место
09:00 мск, женщины, Россия – Франция: финал
Анна Вяхирева, Россия – Норвегия, гандбол, Олимпиада в Токио-2020
Фото: Getty Images
Художественная гимнастика
05:00 мск, женщины, групповые упражнения: финал (Анастасия Близнюк, Анастасия Максимова, Ангелина Шкатова, Анастасия Татарева, Алиса Тищенко)
Женская сборная России по художественной гимнастике
Фото: Getty Images
Легкая атлетика
01:00 мск, мужчины, марафон: финал
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