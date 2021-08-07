Президент ОКР Станислав Поздняков подвел промежуточные итоги выступления России на Олимпийских играх в Токио.

«Мнения экспертов сходятся в одном, и глава государства это тоже подчеркнул, что для наших спортсменов решение CAS не стало какой-то проблемой с точки зрения результата – мы все с вами воочию видим. Отсутствие допинговых случаев в нашей команде – это результат работы, проделанной в последние годы. Я с этим поздравляю наше спортивное сообщество, сотрудников министерства спорта, РУСАДА, ФМБА, которое в меру своих сил и возможностей боролись с негативными проявлениями в спорте. Нашей задачей было выступить лучше, чем в Рио-де-Жанейро. Безусловно, общее количество наград уже сейчас говорит о том, что эта задача выполнена», – подчеркнул Поздняков на пресс-конференции.

Россия завоевала 17 золотых, 24 серебряных и 22 бронзовых медали.

На Играх российские спортсмены выступают под названием команды Олимпийского комитета России (ROC – Russian Olympic Committee) в связи с решением Спортивного арбитражного суда (CAS).

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