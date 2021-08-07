8 августа в Токио пройдет церемония закрытия XXXII Летних Олимпийских игр, в которых участвовали более 11 тысяч спортсменов из 206 стран. Было разыграно 339 комплектов наград в 41 виде спорта. Церемония получила название «Миры, которые мы разделяем». По словам организаторов, это название отражает олимпийский дух и выражает идею о том, что каждый из нас – это уже целый мир.

Где смотреть церемонию?

Церемония закрытия Игр начнется в 14:00 (мск) на Национальном олимпийском стадионе, который был построен в 2019 году на месте главного стадиона Летней Олимпиады-1964. Ответственным за показ мероприятия в России будет канал «Россия 1» – прямая трансляция начнется в 14:00 (мск).

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Кто закроет Игры?

Организаторы Олимпиады в Токио отказались от дорогих шоу, которыми славится открытие Олимпиады. Вместо этого для них будет не менее торжественный формат – он должен подчеркнуть японский колорит. Во время парада делегации пойдут согласно японской азбуке катакана, а сразу после Греции пойдет сборная беженцев. Открывать Олимпийские игры по традиции будет император Японии Нарухито.

Кто будет знаменосцем от России?

«Это очень сложный выбор, – признался президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков. – Особенно сложно, когда такая замечательная команда, так много достойных спортсменов. Выбор будет тяжелым, и, естественно, он будет в последний момент. Сложность связана еще и с тем, что кто-то приезжает, кто-то уезжает. Не все могут остаться до конца Игр».

Во вторник Поздняков назначил знаменосцем борца вольного стиля Абдулрашида Садулаева, который взял золото в Токио в весовой категории до 97 кг.

Абдулрашид Садулаев Фото: Getty Images

А зрителей пустят?

После спуска олимпийского флага его торжественно пронесут перед центральной трибуной. В чаше погасят олимпийский огонь, и прозвучит артиллерийский салют. Как и церемония открытия игр, закрытие пройдет без зрителей. На трибунах будут присутствовать только представители Международного и национальных олимпийских комитетов, а также официальные лица – около одной тысячи зрителей.

Очередные летние Олимпийские Игры пройдут в 2024 году в Париже.

В Токио Россия выступала под аббревиатурой ROC. На флаге у спортсменов сияла эмблема ОКР – без надписи «Олимпийский комитет России», но с сохранением цветов российского флага.

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