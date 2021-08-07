Сегодня на летней Олимпиаде-2020 в Токио были разыграны 35 комплектов медалей в 19 видах спорта. Все медали дня – в нашей подборке.

Что выиграла Россия

Пляжный волейбол

Токио-2020 Борец-знаменосец, слоган за мир. Церемония закрытия Игр 2 ЧАСА НАЗАД

Мужчины

1. Норвегия

2. Россия

3. Катар

Художественная гимнастика

1. Лирой Ашрам (Израиль)

2. Дина Аверина (Россия)

3. Алина Гарнашко (Беларусь)

Вольная борьба

Мужчины, до 64 кг

1. Такуто Отогуро (Япония)

2. Гаджи Алиев (Азербайджан)

3. Баджранг Пуния (Индия)

3. Гаджимурад Рашидов (Россия)

Синхронное плавание

Женщины, команды

1. Россия

2. Китай

3. Украина

Вольная борьба

Мужчины, до 97 кг

1. Абдулрашид Садулаев (Россия)

2. Кайл Снайдер (США)

Прыжки в высоту

Женщины

1. Мария Ласицкене (Россия)

2. Никола Макдермотт (Австралия)

3. Ярослава Магучих (Украина)

Волейбол

Мужчины

1. Франция

2. Россия

3. Аргентина

Сборная Франции по волейболу Фото: Getty Images

Что выиграл остальной мир

Гольф

Женщины

1. Нелли Корда (США)

2. Инами Моне (Япония)

3. Лидия Ко (Австралия)

Бокс

Женщины, полулегкий вес

1. Стойка Крастева (Болгария)

2. Бьюс Наз Чакироглу (Турция)

3. Хуан Сяо-Вэнь (Китай)

3. Накими Цукими (Япония)

Стойка Крастева Фото: Eurosport

Женщины, средний вес

1. Бусеназ Сюрменели (Турция)

2. Гу Хун (Китай)

3. Ловлина Боргохаин (Индия)

3. Ошей Джонс (США)

Мужчины, полулегкий вес

1. Галяль Яфай (Великобритания)

2. Карло Паалам (Филиппины)

3. Танака Руймей (Япония)

3. Сакен Бибоссинов)

Мужчины, средний вес

1. Хеберт Суса (Бразилия)

2. Александр Хижняк (Украина)

3. Глеб Бакши (Россия)

3. Эмир Марсиаль (Филиппины)

Баскетбол

Мужчины

1. США

2. Франция

3. Австралия

Гребля

Каноэ, спринт, женщины

1. Венгрия

2. Беларусь

3. Польша

Каноэ

Мужчины, спринт

1.Германия

2. Испания

3. Словакия

Одиночка, спринт, мужчины

1. Исакис Сантос (Бразилия)

2. Лиу Хао (Китай)

3. Сергей Тарновши (Молдова)

Женский спринт, двойки

1. Китай

2. Украина

3. Канада

Легкая Атлетика

Марафон, женщины

1. Перес Джепчирчир (Кения)

2. Бриджид Косгей (Кения)

3. Молли Сейдэл (США)

Женщины, бег на 10 км

1. Сифан Хассан (Нидерланды)

2. Калкидан Гезахень (Бахрейн)

3. Летесенбет Гидей (Эфиопия)

Мужчины, бег на 1500 м

1. Якоб Ингебригтсен (Норвегия)

2. Тимоти Черуйот (Кения)

3. Джош Керр (Великобритания)

Женская эстафета 4х400

1.США

2.Польша

3.Ямайка

Мужская эстафета 4х400

1.США

2. Нидерланды

3. Ботсвана

Прыжки в воду

Вышка 10 м, мужчины

1. Юань Цао (Китай)

2. Янь Цзянь (Китай)

3. Томас Дейли (Великобритания)

Водное поло

Женщины

1. США

2. Япония

3. Венгрия

Баскетбол

Женщины

3. Франция

Велоспорт

Трек, мужчины, мэдисон

1. Дания

2. Великобритания

3. Франция

Современное пятиборье

Мужчины

1. Джозеф Чунг (Великобритания)

2. Ахмед Эль-Генди (Египет)

3. Дзюн Вунг-тхэ (Южная Корея)

Метание копья

Мужчины

1. Нирадж Чопра (Индия)

2. Якуб Вадлейх (Чехия)

3. Витезслав Веселы (Чехия)

Каратэ

Кумите, женщины, свыше 61 кг

1. Ферьял Абдельазиз (Египет)

2. Ирина Зарецкая (Азербайджан)

3. Софья Берульцева (Казахстан)

3. Гун Ли (Китай)

Кумите, мужчины, свыше 75 кг

1. Саджад Ганджзаде (Иран)

2. Тарег Хамеди (Саудовская Аравия)

3. Рютаро Арага (Япония)

3. Угур Акташ (Турция)

Вольная борьба

Женщины до 50 кг

1. Юи Сусаки (Япония)

2. Сунь Янань (Китай)

3. Мария Стадник (Азербайджан)

3. Сара Хильдебрандт (США)

Конный спорт

Конкур, команды

1. Швеция

2. США

3. Бельгия

Бейсбол

Мужчины

1. Япония

2. США

3. Республика Доминикана

Гандбол

Мужчины

1.Франция

2. Дания

3. Испания

Футбол

Мужчины

1. Бразилия

2. Испания

3. Мексика

Малком Фото: Getty Images

Токио-2020 Глава ОКР: «Отсутствие допинга в сборной – работа последних лет» 4 ЧАСА НАЗАД