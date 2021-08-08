Сборная США победила в медальном зачете Олимпийских игр после завоевания золота в женском волейболе.
США взяли на играх в Токио 39 золотых, 40 серебряных и 33 бронзовых медали. На втором месте идет Китай (38-31-18). Азиаты завоевали на одну золотую награду меньше, чем американская сборная.
- В финале американские волейболистки обыграли Бразилию в трех сетах со счетом 25:21, 25:20, 25:14.
- Сборная России заняла в медальном зачете пятое место (20-28-23), отстав от Великобритании на две золотые медали.
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