Глава ОКР Станислав Поздняков обещал больше 20 золотых медалей на Олимпиаде в Токио. Вышла ровная двадцатка, а полностью выполнить программу можно было благодаря финалам в игровых видах спорта – там Россия определенно недобрала. Сборная России проиграла шесть финалов из шести – в баскетболе 3х3 среди мужчин и женщин, одиночном мужском теннисе, мужском волейболе, мужской пляжке и женском гандболе.

Баскетбол

Россия неожиданно оказалась одним из лидеров Олимпиады в баскетболе 3х3, но осталась без золота. Однако если девушки закономерно уступили жестким соперницам в лице сборной США, то мужчины неожиданно оступились в матче с Латвией. В той встрече команде Владимира Агабабьяна, возможно, не хватило закаленного решающими матчами Антона Понкрашова. А ситуация с порванной кроссовкой Ильи Карпенкова не добавила уверенности команде – по сути, с того момента она играла не втроем, а как в ситкоме, где снимался Чарли Шин, в два с половиной человека.

Токио-2020 Серебро в художке и гандболе. Итоги последнего дня Олимпиады 38 МИНУТ НАЗАД

Илья Карпенков Фото: Getty Images

Теннис

Карен Хачанов проиграл Александру Звереву – здесь теннисист именно завоевал серебро, а не упустил золото. Сам факт выхода Карена в финал – невероятная сенсация. Победы над мощными Шварцманом, Умбером и Каррено Бустой дорогого стоят, особенно если вспомнить, как сам испанец вынес Медведева. Поэтому сложно было рассчитывать, что Хачанов всерьез составит конкуренцию теннисисту, который входит в топ-5 и выбил в полуфинале замахнувшегося на «Золотой шлем» в этом году Новака Джоковича.

Пляжный волейбол

С каждым следующим видом становилось все грустнее. Немного досадно за бич-волей – Вячеслав Красильников и Олег Стояновский взяли первую для России медаль в пляжном волейболе. Русские пляжники выносили всех в сетке, но столкнулись в финале с супермощными норвежцами Андерсом Молом и Кристианом Сёрумом, трехкратными победителями Мировой серии. Все закончилось в два сета, но борьбы скандинавам избежать не удалось, это уже приятно.

Вячеслав Красильников, Россия, пляжный волейбол, Олимпиада в Токио-2020 Фото: Getty Images

Волейбол

А вот в большом волейболе все грустнее. Конечно, серебро лучше четвертого места пятилетней давности, но сборная Франции явно была по зубам. Об этом говорит и матч группового этапа, где Россия уступила благодаря множеству неточных подач, а также три поражения французов в группе. К сожалению, сборная России стартовала слишком кошмарно, проиграв первые два сета. Русские волейболисты совершили еще один мощный камбэк на турнире (в полуфинале вырвали у бразильцев сет со счета 12:20) и сделали счет 2:2. Но на этом везение закончилось – на тай-брейке удача улыбнулась французам.

Гандбол

Похожая ситуация – с гандболистками. Девушки уверенно разобрались со всеми соперницами на пути к финалу, даже норвежки не стали большой проблемой. Казалось, сценарий Рио-2016 повторится, и сборная России увезет еще одно золото Олимпиады, но Франция не дала раскрыться Анне Вяхиревой, перекрыла Анну Сень и вообще обезличила российскую сборную. Еще один проигранный финал – он стал шестым.

Остальные финалы

Но грустная тенденция для сборной России на этой Олимпиаде наблюдается не только в игровых видах. В Токио Россия проиграла 28 финалов. С одной стороны, это 28 серебряных медалей, но они могли стать золотыми! В этом смысле здорово сработала сборная по борьбе: у команды четыре золота и четыре бронзы – ни одного серебра, то есть решающие поединки российские борцы обязательно забирали. Если, конечно, доходили до них.

Нет смысла строить теории заговора – о предвзятом судействе на этих ОИ и так много сказано. Лучше всего здесь применимы слова лучницы Елены Осиповой, которая в финале с кореянкой Ан Сан боролась до последнего выстрела, но на тай-брейке попала в восьмерку.

Елена Осипова Фото: Getty Images

«В нашем виде спорта результат всегда справедлив. У нас нет баллов и судей. Спортсмен сам творит историю. Попал в цель – выиграл, промахнулся – проиграл. Все просто. Очень рада, что завоевала здесь две серебряные медали. Никаких задач изначально не ставила, просто выполняла свою работу. Был шанс не доводить дело до тай-брейка, но чуть-чуть не получилось. А в решающей перестрелке сердце екнуло, и стрела попала в восьмерку», – сказала Осипова после финала.

Видимо, у спортсменов из России на этой Олимпиаде сердце екало слишком часто и в самый неподходящий момент. А незамеченные упавшие у соперниц ленты и странные судейские решения в боксе – такое происходит не только с россиянами, просто в России на представителей других стран никто не обращает внимания.

На федеральных каналах никого не смущает первое место сборной США – всех волнует общее число медалей, а у России их 71 штука – чистое третье место. Для массового зрителя выступление команды ОКР на Олимпиаде в Токио – несомненный успех. Но оставшаяся часть любителей спорта понимает, что хотя бы четверть из 28 серебряных медалей реально было превратить в золотые. И тогда бы все точно посчитали, что Поздняков поскромничал перед турниром, но глава ОКР оказался реалистом.

Токио-2020 Сборная США выиграла медальный зачет Олимпиады. Россия – 5-я 3 ЧАСА НАЗАД