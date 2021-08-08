Завершился 14-й, заключительный, день на Олимпиаде в Токио. Разыграны 17 комплектов медалей в 11 видах спорта. Все медали дня – в нашей подборке.

Что выиграла Россия

Гандбол

Токио-2020 Сборная США выиграла медальный зачет Олимпиады. Россия – 5-я 3 ЧАСА НАЗАД

Женщины

1. Франция

2. Россия

3. Норвегия

Художественная гимнастика

Многоборье, группы

1. Болгария

2. Россия

3. Италия

Что выиграл остальной мир

Легкая атлетика

Мужчины, марафон

1. Элиуд Кипчоге (Кения)

2. Абди Нагейе (Нидерланды)

3. Башир Абди (Бельгия)

Велотрек

Женщины, принт

1. Келси Митчелл (Канада)

2. Елена Старикова (Украина)

3. Ли Вай Це (Гонконг)

Мужчины, кейрин

1. Джейсон Кенни (Великобритания)

2. Азизулхасни Аванг (Малайзия)

3. Харри Лаврейсен (Нидерланды)

Женщины, омниум

1. Дженнифер Валенте (США)

2. Юми Кадзихара (Япония)

3. Кирстен Вилд (Нидерланды)

Баскетбол

Женщины

1. США

2. Япония

Бокс

Женщины, 57-60 кг

1. Келли Харрингтон (Ирландия)

2. Беатрис Феррейра (Бразилия)

Мужчины, 57-63 кг

1. Энди Крус (Куба)

2. Кейшон Дэвис (США)

Женщины, 69-75 кг

1. Лорен Прайс (Великобритания)

2. Ли Цянь (Китай)

Мужчины, свыше 91 кг

1. Баходир Жалолов (Узбекистан)

2. Ричард Торрес (США)

Волейбол

Женщины

1. США

2. Бразилия

3. Сербия

Водное поло

Мужчины

1. Сербия

2. Греция

3. Венгрия

Олимпиада в Токио завершилась 8 августа.

Россия заняла пятое место в медальном зачете (20, 27, 23).

Токио-2020 Золото синхронисток и Ласицкене. Итоги 7 августа 19 ЧАСОВ НАЗАД