Привет! С вами София Колодкина. Скоро мы увидим последний выход спортсменов на Национальный олимпийский стадион Токио. Вообще, в Японию приехали 11 тысяч атлетов из 206 стран, но навряд ли все покажутся камерам сегодня.

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14:50. Зажигательные танцы: некая смесь рок-н-ролла, хип-хопа, модерна и акробатики. У-у-у-х, самой захотелось к ним.

Токио-2020 У России 20 золотых и 28 серебряных медалей. Провал или успех? 2 ЧАСА НАЗАД

14:48. Джаз-бенд появляется на сцене. Под аккомпанемент саксофона кто-то занимается йогой, некоторые читают книги и играют с мячом. В общем, занимаются любимым делом. Как и атлеты на Олимпиаде, которые посвятили своему виду спорта всю жизнь.

14:44. Уау! Погас весь свет на стадионе. Огненная волна поднимается к небу и формируется в олимпийские кольца.

14:40. Все под контролем в Японии, даже фоточки делают в специально отведенном месте.

14:38. Можете почитать про итоги Олимпиады-2020: Россия проиграла 28 финалов. В чем мы не добрали?

14:35. До сих пор яркая волна спортсменов плавно перемещается по стадиону в хаотичном порядке. Атлеты вприпрыжку залетают в объективы камер, целуют и кусают медали, делают фотокарточки с коллегами из соседних стран.

14:31.«Быстрее, выше, сильнее — вместе». Как гласит новый девиз олимпийских игр. Вместе теперь на главном стадионе в Токио и все атлеты.

14:28. Какая же ваша любимая медаль этих Игр? Золото в спортивной гимнастике (многоборье)? Или первое за 25 лет золотишко Евгения Рылова в бассейне? А, может, неожиданное серебро баскетболистов 3х3?

14:27. Всего у России 20 золотых, 28 серебряных, 23 бронзовых медалей.

14:24. Чувствуете праздник?

14:23. Спортсмены все стекаются и стекаются на главную арену. Улыбаются и машут атлеты в телекамеры, ведь больше некому – зал пустует.

14:17. А поток из людей с флагами все не заканчивается. Пока же можно поглядеть мурашечный ролик – дань уважения всем спортсменам. Ох, сама чуть не прослезилась. Невероятно эмоционально!

14:15. Напомню, закрытие проходит без зрителей. На трибунах присутствуют только представители Международного и национальных олимпийских комитетов, а также официальные лица – около одной тысячи зрителей.

14:14. Следом нас ждут речи официальных лиц и насыщенную праздничную программу.

14:11. Ох, а на площадке появляются все знаменосцы стран-участниц. Они стройной колонной объединяются в кольцо. Знаменосцем от России стал борец вольного стиля Абдулрашид Садулаев, который взял золото в Токио в весовой категории до 97 кг.

14:08. Трогательный инструментал сменяется гимном Токио. Хор во главе с тремя девушками в кимоно следит, как развивается флаг Японии над олимпийским стадионом.

14:05. Томас Бах – президент МОК уселся на место, а главные герои и уже легенды японского спорта появляются с флагом страны. Полотно несут не только атлеты, а также врачи, которые обеспечивали здесь порядок в связи с пандемией. Очень трогательно, что пул знаменосцев пополнился.

14:02. Какой славный ролик мы можем наблюдать сейчас. Конечно, в три минуты невозможно затолкнуть все-все, но создатели попытались включить в него победы, слеза радости и разочарования спортсменов.

13:49. По словам организаторов, церемония получила название «Миры, которые мы разделяем». Это название выражает идею о том, что каждый из нас – это уже целый мир.

13:48. Цифры дня.

Токио-2020 Серебро в художке и гандболе. Итоги последнего дня Олимпиады 2 ЧАСА НАЗАД