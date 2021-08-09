США объявили о введении новых санкций против Беларуси. Под них попал Национальный олимпийский комитет страны.
«Национальный олимпийский комитет Беларуси, который обвиняется в пособничестве в отмывании денег, уклонении от санкций и обходе визовых запретов, и которому Олимпийский комитет публично объявил выговор за неспособность защитить белорусских атлетов от политической дискриминации и репрессий», – сообщается в указе Белого дома про попадающие под санкции белорусские организации. Отмечается, что США вводят самый масштабный на сегодняшний день пакет санкций против Беларуси.
- Национальный олимпийский комитет Беларуси возглавляет Виктор Лукашенко, старший сын президента страны Александра Лукашенко.
- Во время Олимпиады белорусская атлетка Кристина Тимановская сбежала из Токио в Польшу, так как ее хотели выслать на родину.
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