США объявили о введении новых санкций против Беларуси. Под них попал Национальный олимпийский комитет страны.

«Национальный олимпийский комитет Беларуси, который обвиняется в пособничестве в отмывании денег, уклонении от санкций и обходе визовых запретов, и которому Олимпийский комитет публично объявил выговор за неспособность защитить белорусских атлетов от политической дискриминации и репрессий», – сообщается в указе Белого дома про попадающие под санкции белорусские организации. Отмечается, что США вводят самый масштабный на сегодняшний день пакет санкций против Беларуси.

Национальный олимпийский комитет Беларуси возглавляет Виктор Лукашенко, старший сын президента страны Александра Лукашенко.

Во время Олимпиады белорусская атлетка Кристина Тимановская сбежала из Токио в Польшу, так как ее хотели выслать на родину.

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