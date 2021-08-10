Лечение травами, снадобьями и банками является частью подготовки спортсменов к Олимпиаде, но это необязательно секрет успеха. К примеру, банки на спину иногда ставят пловцы, но Евгению Рылову удалось завоевать золото Игр и без них.

«Лечение снадобьем и травами у всех на виду, и банки те же самые, но это не означает, что это является секретом успеха. В современном спорте и в спорте высших достижений особое значение имеет именно технология отбора, подготовки и восстановления спортсменов. И в этом смысле использование традиционных методов – лишь часть общего процесса», – рассказал главный врач Олимпийской команды России, директор Центра спортивной медицины ФМБА России Андрей Жолинский по сообщению «Р-Спорт»

Олимпиада в Токио прошла с 23 июля по 8 августа.

Сборная России завоевала на Играх 20 золотых медалей.

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