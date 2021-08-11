Государственное телевидение Северной Кореи начало трансляции летней Олимпиады-2020 в Токио. Это случилось 11 августа – спустя почти 3 недели после начала Игр и 3 дня после торжественной церемонии закрытия.

Центральное телевидение Кореи (KCTV) транслировало 70 минут матча группового этапа женского футбольного турнира между Великобританией и Чили, сообщает NK News . Игру, которая была сыграна 21 июля – почти тремя неделями ранее, показывали без комментариев и в низком разрешении. Что вызвало вопросы о том, как были получены эти кадры.

Во время проведения предыдущих Олимпиад Азиатско-Тихоокеанский вещательный союз (ABU) предлагал КНДР официально лицензированную трансляцию с Игр в рамках партнерства с южнокорейской вещательной компанией SBS. ABU не ответил на запрос NK News, предоставил ли он Пхеньяну какие-либо трансляции соревнований в Токио в этом году.

Токио-2020 Главврач России на ОИ: «Снадобья и травы у всех на виду, и банки» ВЧЕРА В 08:40

Этот эфир от 11 августа стал первой видеозаписью Олимпиады-2020 года, показанной гражданам Северной Кореи. В стране есть еще один цифровой спортивный канал, который, возможно, освещал Игры в Токио, но он не является широко доступным для населения и недоступен за рубежом. Доступ к интернету или международным телеканалам запрещен для граждан КНДР.

Олимпийские игры прошли в Токио с 23 июля по 8 августа.

Сборная Северной Кореи не принимала участия в летних Играх-2020.

Токио-2020 Олимпийский флаг прибыл в Париж, где пройдут следующие летние ОИ ВЧЕРА В 16:41