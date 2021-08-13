Олимпиада в Токио богата интересными и необычными историями. И вот одна из них. Спортсмен с Ямайки Хансл Парчмент перепутал маршруты автобусов и вместо стадиона совершенно неожиданно приехал в водный комплекс. Возвращаться обратно тем же путем не было времени – вскоре должны была начаться разминка, а автобус привез бы атлета прямо к старту, а так рисковать не хотелось.

Хансл не придумал ничего лучше, чем обратиться за помощью к волонтеру. Девушка вопреки всем правилам оплатила олимпийцу такси до стадиона. Парчмент успел к старту и выиграл золотую медаль.

После случившегося олимпийский чемпион отыскал добрую девушку, которая выручила его в сложной ситуации. Ей оказалась 25-летния Тияна Стойкович. Парчмент вернул ей долг, сделал селфи и подарил футболку сборной Ямайки.

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