Правозащитная организация People for the Ethical Treatment of Animals (PETA) направила официальное письмо руководству МОК. В нем зоозащитники попросили исключить конный спорт (и конкур в пятиборье) из программы Олимпийских игр.

Основной причиной письма послужил инцидент, который произошел с немецкой спортсменкой во время пятиборья на Олимпиаде в Токио. Конь отказался подчиняться Аннике Шлеу и не стал преодолевать препятствия, оставив наездницу без олимпийской медали. Спортсменка пыталась вернуть контроль над животным, неоднократно ударяя коня хлыстом и шпорами. А после тренер Анники, Ким Райснер, стала бить коня кулаком в спину и призывать пятиборку быть жестче с животным. Райснер сразу же сняли с соревнований за жестокое обращение с животным.

«Олимпийские игры показывают соревнования между людьми, а не способность пугать и травмировать лошадей, которые не хотят участвовать в турнирах, но выполняют всю работу иногда ценой своей жизни. Так же, как игры эволюционировали и стали включать в себя современные виды спорта вроде скейтбординга, PETA призывает МОК оставить в учебниках истории оскорбительные соревнования по конному спорту», – приводит слова президента PETA Ингрид Ньюкирк пресс-служба организации.

People for the Ethical Treatment of Animals (PETA) – правозащитная организация «Люди за этичное обращение с животными».

Сама Шлеу не считает, что вела себя жестоко по отношению к коню. Перед конкуром она шла лидером, а в итоге осталась без медали.

