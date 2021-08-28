На Паралимпиаде в Токио в смешанной эстафете 4х50 вольным стилем участвовал 64-летний испанец Себастьян Родригес. В прошлом Родригес – террорист, осужденный на 84 года за подрывы и убийство.

Во время тюремного заключения Родригес вместе с другими осужденными устроил голодовку, которая длилась больше года – 432 дня. Он был единственным выжившим после этой забастовочной акции, но у него отнялись ноги. В 1994 году Себастьяна Родригеса досрочно освободили как безнадежно больного. А в 1996 бывший член леворадикальной революционной группировки GRAPO занялся плаванием, сообщает издание Тhe Sydney Morning Herald.

«Я являюсь примером того, что ошибки могут привести вас к достижению целей и помочь другим не совершать их. Я не претендую на то, чтобы быть образцовым, я просто учусь на опыте прошлого, живу настоящим и работаю на будущее», – рассказывает спортсмен.

Токио-2020 PETA требует убрать коней с ОИ после скандала с немецкой наездницей 15/08/2021 В 13:56

Себастьян Родригес является одним из самых титулованных паралимпийцев в истории.

Родригес участвует в паралимпийском движении с 2000 года.

Токио-2020 Волонтер вызвала такси и помогла олимпийцу выиграть золото 13/08/2021 В 15:18